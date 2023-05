Mysterium der steigenden Todesrate: Können „Experten“ die Punkte verbinden?

Die Zahl der überzähligen Todesfälle explodiert, Experten bleiben ratlos

Bereits im Februar 2021 gab es ein deutliches Warnsignal, das im Laufe der Zeit immer deutlicher geworden ist.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Laut einem Bericht des britischen Express vom 11. Mai 2023 sterben Zehntausende von Briten, „aber niemand weiß, warum“

Zwischen Mai und Dezember 2022 gab es in England und Wales 32.441 überzählige Todesfälle, wie aus den Daten des Office for National Statistics (ONS) hervorgeht, und darin sind COVID-bedingte Todesfälle nicht enthalten

Im Jahr 2022 waren Anzeichen und Symptome von „nicht definierten Erkrankungen“ die Hauptursache für überzählige Todesfälle in Großbritannien. In England lag diese nebulöse Todesursache um 36,9 % über dem Fünfjahresdurchschnitt und in Wales um 30,4 % über dem Durchschnitt

Das Vereinigte Königreich war das erste europäische Land, das die COVID-Impfung von Pfizer zugelassen hat, und begann am 8. Dezember 2020 mit der Masseninjektion. Das Land hat derzeit die höchste COVID-19-Impfquote in ganz Europa

Der Missbrauch der mechanischen Beatmung erweckte den Anschein, dass COVID außergewöhnlich tödlich sei, was wiederum die Akzeptanz der experimentellen COVID-Impfung förderte, die heute eine der Hauptursachen für häufige Erkrankungen, chronische Behinderungen und übermäßige Todesfälle ist

Einem Bericht des britischen Express vom 11. Mai 2023 zufolge sterben in Großbritannien Zehntausende von Menschen, „aber niemand weiß, warum“. Allein zwischen Mai und Dezember 2022 gab es in England und Wales 32.441 überzählige Todesfälle, so die Daten des Office for National Statistics (ONS) 32.441 überzählige Todesfälle in England und Wales, wobei die COVID-bedingten Todesfälle nicht mitgerechnet sind. Wie der Express berichtet:

„Die überzähligen Todesfälle sind definiert als die Zahl der Menschen, die über dem Fünfjahresdurchschnitt gestorben sind, wobei das Jahr 2020 ausgeklammert wurde, weil COVID die Todeszahlen in diesem Jahr in die Höhe getrieben hat … Die schockierende Enthüllung hat bei den Gesundheitsexperten die Alarmglocken schrillen lassen … Professor David Coleman, emeritierter Professor für Demografie an der Universität Oxford, sagte dem Mirror, dass niemand mit Sicherheit wisse, was so viele Todesfälle im vergangenen Jahr verursacht habe. Er wies darauf hin, dass sich die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs nach COVID durch den Tod eines erheblichen Anteils älterer Menschen infolge des Virus verändert habe. Er erklärte: „Wenn diese armen Menschen erst einmal weg sind, sollte die verbleibende Bevölkerung gesünder sein, und es sollte danach eine Phase geben, in der die Todesfälle niedriger sind als sonst, aber das ist nicht geschehen.“

Ursache Nr. 1 für überzählige Todesfälle: ‚Undefinierte Bedingungen‘

Dem Express zufolge waren zwei der Hauptursachen für die überhöhte Sterblichkeit ischämische Herzkrankheiten und Demenz. Dies könnte dem Artikel zufolge ein Hinweis darauf sein, dass Fettleibigkeit und eine zunehmend ältere Bevölkerung für die überhöhte Sterblichkeit verantwortlich sind.

Wenn sich die Bevölkerung jedoch dadurch verändert hat, dass ein erheblicher Teil der älteren Menschen im Jahr 2020 an COVID stirbt und eine jüngere und angeblich gesündere Bevölkerung zurückbleibt, wie Professor Coleman behauptet, passen diese Puzzleteile nicht wirklich zusammen.

Darüber hinaus hat der Express nicht angegeben, dass Demenz und Alzheimer nur die führenden Todesursachen im Dezember 2022 sind. Für das Jahr 2022 waren Anzeichen und Symptome von „nicht definierten Erkrankungen“ die häufigste Todesursache.

In England lag diese nebulöse Todesursache um 36,9 % über dem Fünfjahresdurchschnitt und in Wales um 30,4 % über dem Durchschnitt. Woran erinnert Sie das? Vielleicht an das „Sudden Adult Death Syndrome“ – eine historisch seltene Todesursache, die nach dem Aufkommen der COVID-Impfungen plötzlich in die Höhe schoss.

Wie im obigen Video zu sehen ist, verbreiteten die Mainstream-Medien im Jahr 2021 und bis ins Jahr 2022 hinein die falsche und unglaublich beleidigende Behauptung, dass die Ungeimpften der Feind seien, dass jeder COVID-Todesfall bedeute, dass sie Blut an den Händen hätten und entsprechend bestraft werden müssten.

Und jetzt, wo in den Ländern, in denen die meisten Menschen geimpft wurden, die Zahl der Todesfälle, die nichts mit COVID zu tun haben, sprunghaft ansteigt, tun sie so, als ob sie nichts wüssten.

Eine experimentelle Gentransfer-Injektion wurde als Impfstoff eingeführt, und die Todesraten steigen weiter an, obwohl COVID verschwindet. Was für ein Rätsel! Alle sind verblüfft. Der wissenschaftliche Konsens ist zum Stillstand gekommen. Keiner weiß, warum die Menschen sterben.

Möglicherweise haben sich nicht genügend Menschen impfen lassen. Das hat die BBC Anfang 2023 behauptet. Niemand will zugeben, dass medizinische Experimente an der Bevölkerung eine schreckliche Idee waren. Niemand will die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass zu viele die giftige Impfung erhalten haben und die Sterblichkeit deshalb so weit über der Norm liegt.

Wie der Kardiologe Dr. Peter McCullough wiederholt erklärt hat, gab es bereits im Februar 2021 ein klares Sicherheitssignal, das sich im Laufe der Zeit nur noch verstärkt hat. Trotzdem wurde keine einzige Sicherheitsüberprüfung durchgeführt, und unsere Gesundheitsbehörden weigern sich, die astronomische Zahl der Todesfälle anzugehen.

Großbritannien hat die höchste COVID-Impfrate in Europa

Im Vereinigten Königreich war das Jahr 2020 das tödlichste Jahr seit 1918. In jenem Jahr wurden mehr als 695.000 Todesfälle registriert. Der Schuldige war damals COVID bzw. der Verdacht auf COVID. Doch was geschah danach?

Das Vereinigte Königreich war das erste europäische Land, das die COVID-Impfung von Pfizer zuließ und am 8. Dezember 2020 mit der Masseninjektion begann. Das Land hat derzeit die höchste COVID-19-Impfquote in ganz Europa, was laut Statista zum großen Teil auf die „positivste Einstellung zur Impfstoffsicherheit in Europa“ zurückzuführen ist.

Wären die COVID-Impfungen sicher und schützend, würde man erwarten, dass die Übersterblichkeit von da an zurückgeht, aber das geschah nicht. In der dritten Januarwoche 2021 kam es zu einem enormen Anstieg über die Norm hinaus, und seither ist die Rate immer wieder gesunken und hat ihren Höhepunkt erreicht. Im Jahr 2022 lag die Zahl der überzähligen Sterbefälle bei über 650.000 und damit 9 % höher als 2019. Warum also sterben so viele Menschen? Und warum sterben so viele an unerklärlichen Ursachen oder „nicht definierten“ Krankheiten?

Im Januar 2023 machte BBC News die überhöhte Sterblichkeitsrate im Jahr 2022 für die „Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit und den Druck auf den NHS“ verantwortlich. Die Reaktionszeiten der Krankenwagen hätten sich mehr als verdoppelt, die Wartezeiten in den Krankenhäusern seien lang, und „in den Wochen und Monaten nach der Ansteckung mit COVID ist die Wahrscheinlichkeit von Herzproblemen und Schlaganfällen größer“, so die BBC.

Die BBC behauptete auch, dass es „keine Beweise für eine Wirkung des Impfstoffs“ gäbe und dass Fälle von Myokarditis und Perikarditis „zu selten – und meist nicht tödlich – seien, um die hohe Zahl der Todesfälle zu erklären“.

Aber Myokarditis und Perikarditis sind bei weitem nicht die einzigen Nebenwirkungen, die durch diese Impfungen verursacht werden. Die Tatsache, dass diese Erkrankungen nicht zu den häufigsten Ursachen gehören, bedeutet also nicht, dass die Impfungen sicher sind und nicht zu einem vorzeitigen Tod führen.

Abgesehen von waghalsigen medizinischen Experimenten könnten die überhöhten Sterberaten auch damit zu tun haben, dass Krankenhäuser auf der ganzen Welt „verdächtige“ COVID-Patienten mit tödlichen Behandlungsprotokollen getötet haben, wie in „How COVID Patients Died for Profit“ ausführlich beschrieben.

Massiv anomale Daten bringen COVID-Impfungen ins Fadenkreuz

In dem oben genannten „Ask Dr. Drew“-Interview vom 24. März 2023 interviewte Drew Ed Dowd, den Autor von „Cause Unknown“. Wie Dowd feststellte, deuten Daten aus der Versicherungsbranche, der Bestattungsindustrie und verschiedenen staatlichen Datenbanken stark darauf hin, dass die COVID-Spritzen Menschen töten, vor allem Erwachsene im arbeitsfähigen Alter, von denen viele die Spritze bekommen mussten, um ihren Arbeitsplatz zu behalten.

Während einige Länder die COVID-Impfungen inzwischen zurückziehen, wurden sie in den USA in den Impfplan für Kinder und Erwachsene aufgenommen, und niemand hat vorgeschlagen, sie abzuschaffen.

Laut Dowd hat Dänemark beispielsweise die COVID-Auffrischungsimpfung für alle unter 50 Jahren nicht mehr empfohlen, als die Zahl der Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022 auf rund 20 % über der Norm anstieg. Offensichtlich haben die Entscheidungsträger dort die Zusammenhänge erkannt und beschlossen, dass es besser ist, auf Nummer sicher zu gehen.

Dowd untersucht auch die Abwesenheitsquoten und Daten über verlorene Arbeitsstunden10

für die USA. Bei den Vollzeitbeschäftigten im Alter von 25 bis 54 Jahren gab es in den Jahren 2020, 2021 und 2022 eine deutliche Abweichung vom Trend der Jahre 2002 bis 2019. Im Jahr 2020 betrug die Abweichung drei Standardabweichungen, was in Anbetracht der Schließung von Unternehmen durch die Regierungen angemessen ist. Im Jahr 2021 stieg sie jedoch auf fünf Standardabweichungen und im Jahr 2022 auf 11 Standardabweichungen an, was völlig unlogisch ist.

Im Vergleich zu 2019 war die Abwesenheitsquote der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter im Jahr 2020 nur um 3,6 % höher, als die Schließung vieler Unternehmen in Kraft war. Im Jahr 2021 war die Abwesenheitsquote um 10,7 % höher als 2019, und im Jahr 2022 lag sie um 28,6 % höher. Kurz gesagt, im Jahr 2022 fehlten fast ein Drittel mehr Arbeitnehmer als 2019, was einen enormen Produktivitätsverlust bedeutet, und das zu einer Zeit, in der es in den USA keine Schließungen gab.

Betrachtet man die Anzahl der verlorenen Arbeitsstunden pro Abwesenheit, so waren die Zahlen 2022 um 13 Standardabweichungen höher als 2019, was laut Dowd „unerhört“ ist. Im Vergleich zum Basisjahr 2019 waren die Arbeitsausfallquoten in den Jahren 2020 und 2021 um 28,6 % höher und stiegen dann im Jahr 2022 plötzlich auf 50 % an. Auch dies bedeutet einen erheblichen Produktivitätsverlust und damit wirtschaftliche Einbußen.

Was ist hier also los? Kurz gesagt, die Menschen fehlen aufgrund von Impfkrankheiten bei der Arbeit. Wie Dowd feststellte, gibt es Studien, die zeigen, dass die Impfungen die Immunfunktion beeinträchtigen, und diese Daten zeigen, dass Menschen krank werden und sich in einem noch nie dagewesenen Ausmaß von der Arbeit abmelden, und sie sind 50 % länger krank als normal.

mRNA-COVID-Impfungen hatten keinen Einfluss auf die Sterblichkeit

In diesem Zusammenhang gibt es jetzt auch Belege die zeigen, dass die mRNA-COVID-Impfungen keinen Nutzen für die Sterblichkeit haben. Wie von Epoch Health berichtet:

„Die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna hatten keinen Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit, so das Ergebnis einer erneuten Analyse der Daten aus klinischen Studien. Die beiden Impfstoffe, die beide auf der Technologie der Boten-RNA (mRNA) basieren, schützten vor Todesfällen durch COVID-19, aber dieser Effekt wurde dadurch ausgeglichen, dass die geimpften Studienteilnehmer eher an Herz-Kreislauf-Problemen starben, berichteten Christine Stabell Benn, Gesundheitsprofessorin an der University of Southern Denmark, und andere Forscher im April in der Zeitschrift Cell. Die Forscher analysierten Daten aus randomisierten klinischen Studien (RCTs), die von den Unternehmen, die die Impfstoffe herstellen, gemeldet wurden. In den RCTs mit der längsten möglichen verblindeten Nachbeobachtung hatten die mRNA-Impfstoffe keinen Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit, obwohl sie vor einigen COVID-19-Todesfällen schützten.“

Die Impfung von Johnson & Johnson, bei der ein Adenovirus-Vektor verwendet wird, wurde mit einer geringeren Nicht-COVID-19-Sterblichkeit und einer geringeren Gesamtsterblichkeit in Verbindung gebracht, hatte aber KEINE Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit. Im Grunde genommen sind also alle COVID-Impfungen auf die eine oder andere Weise nutzlos. Die mRNA-Versionen verursachen eine höhere Gesamtsterblichkeit, und die Adenovirus-Vektoren schützen nicht vor COVID-bedingtem Tod. Suchen Sie sich etwas aus.

Interessanterweise schnitt von allen Marken die Adenovirus-Vektorspritze von AstraZeneca am besten ab, und das ist diejenige, die von Gesundheitsbehörden und Medien in aller Welt am meisten kritisiert wurde, da sie schon früh mit tödlichen Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wurde.

Mehr Beweise dafür, dass COVID Jab mehr schadet als nützt

Eine weitere Neuanalyse randomisierter Studien zur COVID-Impfung kam zu dem Schluss, dass die Spritzen weitaus häufiger zu Krankenhausaufenthalten führen als COVID-19 selbst. Diese Studie, die sich auf schwerwiegende unerwünschte Ereignisse konzentrierte, die in einer von der Weltgesundheitsorganisation unterstützten Prioritätenliste für die COVID-19-Impfung hervorgehoben wurden, ergab, dass die Impfung von Pfizer mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse verbunden war, und zwar mit einer Rate von 10,1 Ereignissen pro 10.000.

Bei der Impfung von Moderna lag die Rate bei 15,1 Ereignissen pro 10.000. Die Forscher betonten auch, dass dieses Risiko für ein Ereignis nach der Injektion deutlich höher war als die Risikoreduzierung für COVID-bedingte Krankenhausaufenthalte, die in der Pfizer-Studie nur 2,3 pro 10.000 Teilnehmer und in der Moderna-Studie 6,4 pro 10.000 betrug.

Kurz gesagt, auf 800 Empfänger der Impfung kommt eine Person, die eine schwere Verletzung erleidet. In der Zwischenzeit müssen etwa 5.000 Personen die Impfung von Pfizer erhalten, um eine einzige COVID-Krankenhauseinweisung zu verhindern. Genau darum geht es bei der Risiko-Nutzen-Analyse – den Nutzen mit dem Risiko zu vergleichen und abzuwägen – und bei den mRNA-COVID-Impfungen schaden sie eindeutig mehr als sie nützen.

Ist es in Anbetracht der hohen Verletzungsrate schwer zu glauben, dass sich die Menschen immer häufiger krank melden oder dass die Übersterblichkeit in die Höhe schießt? Bislang gibt es keinen einzigen Beweis, der die COVID-Spritzen entlastet, doch die Medien wollen Sie glauben machen, dass es sich um ein unerklärliches Mysterium handelt.

AI verbindet COVID-Todesfälle mit beatmungsassoziierter Lungenentzündung

Eine weitere Neuigkeit, die die Runde macht, ist, dass künstliche Intelligenz (KI) die COVID-Sterblichkeit mit einer ungeklärten beatmungsassoziierten Pneumonie (VAP) in Verbindung gebracht hat, d. h. mit einer bakteriellen Sekundärinfektion, die durch die Intubation verursacht wurde und nicht auf die Behandlung ansprach. Wie in der Zusammenfassung beschrieben, die am 27. April 2023 im Journal of Clinical Investigation veröffentlicht wurde:

„Wir haben eine prospektive Kohortenstudie an einem einzigen Zentrum mit 585 mechanisch beatmeten Patienten mit schwerer Lungenentzündung und Ateminsuffizienz durchgeführt, von denen 190 COVID-19 hatten und bei denen mindestens eine bronchoalveoläre Lavage [BAL] durchgeführt wurde. Angesichts der relativ langen Verweildauer von Patienten mit COVID-19 auf der Intensivstation entwickelten wir einen maschinellen Lernansatz namens CarpeDiem, der ähnliche Patiententage auf der Intensivstation auf der Grundlage elektronischer Gesundheitsdaten in klinische Zustände einteilt. CarpeDiem zeigte, dass die lange Verweildauer auf der Intensivstation bei Patienten mit COVID-19 auf lange Aufenthalte in klinischen Zuständen zurückzuführen ist, die hauptsächlich durch Atemversagen gekennzeichnet sind. Während die VAP insgesamt nicht mit der Sterblichkeit assoziiert war, war die Sterblichkeit bei Patienten mit einer Episode von erfolglos behandelter VAP höher als bei erfolgreich behandelter VAP (76,4 % gegenüber 17,6 %, P < 0,001). Bei allen Patienten, auch bei denen mit COVID-19, zeigte CarpeDiem, dass eine nicht behobene VAP mit dem Übergang in klinische Zustände verbunden war, die mit einer höheren Sterblichkeit einhergingen. Schlussfolgerungen: Eine erfolglose Behandlung von VAP ist mit einer höheren Sterblichkeit verbunden. Die relativ lange Verweildauer von Patienten mit COVID-19 ist in erster Linie auf eine verlängerte Ateminsuffizienz zurückzuführen, die ein höheres Risiko für VAP mit sich bringt.“

Die Nutzung der Belüftung ist wahrscheinlich das Hauptproblem

Während viele argumentiert haben, dass diese Studie zeigt, dass Sekundärinfektionen für viele COVID-Todesfälle verantwortlich sind, ruft Modern Discontent auf Substack ruft zur Vorsicht bei der Interpretation dieser Ergebnisse auf und stellt fest, dass die Studie bei näherer Betrachtung nicht viel an substanziellen Beweisen bietet.

Außerdem hängt bei der Verwendung von künstlicher Intelligenz das, was herauskommt, davon ab, was eingegeben wurde, und in diesem Fall hat CarpeDiem wichtige Datenvariablen nicht geliefert, was die Ergebnisse verfälscht haben könnte. Da „Schlüsselfaktoren von der Analyse ausgeschlossen wurden, wird es mehrere Fehler bei der Interpretation der korrelativen Kraft einiger CarpeDiem-Ergebnisse geben“, warnt Modern Discontent und fügt hinzu:

„Insgesamt würde ich behaupten, dass die Studie ernsthafte Probleme bei der Darstellung ihrer Daten hat. Hier fehlt eine Menge, unter anderem welche Bakterien aus den BAL-Proben kultiviert wurden. Der Zeitpunkt der Entnahme der BAL-Proben ist unklar, und aus der Studie geht auch nicht von Anfang an hervor, bei wie vielen Patienten tatsächlich eine VAP-Episode auftrat, sei es in der COVID-Gruppe oder in den anderen Gruppen (man muss im eigentlichen Text nachsehen, um einen Hinweis auf VAP-Episoden zu finden). Die fehlende Organisation macht die Lektüre der Studie ziemlich schwierig, und ich will nicht behaupten, dass ich sie schon durchschaut habe … Es ist ziemlich klar, dass sich viele dieser Personen bereits in verschiedenen Zuständen schwerer Atemnot und -insuffizienz befinden, wie aus den klinischen Zuständen und relativen Sterblichkeitsraten hervorgeht, so dass für diese Menschen ein höheres Sterberisiko besteht, unabhängig davon, ob sie an SARS-COV2 oder einer bakteriellen Infektion erkrankt sind … Es ist nicht unbedingt die Sekundärinfektion, die Anlass zur Sorge gibt, sondern die Tatsache, dass viele Patienten beatmet werden müssen. Nach der Beatmung könnte die sekundäre bakterielle Infektion das zweite Problem sein, obwohl die Forscher keine Erkenntnisse darüber liefern, warum einige Patienten nicht in der Lage waren, ihre VAP-Episode zu überwinden. Dies ist wiederum ein Problem der fehlenden Daten, die von den Forschern selbst bereitgestellt wurden.“

COVID-Impfung aufgrund der Zahl der Todesopfer durch Beatmungsgeräte akzeptiert

Abgesehen von der massiven Zwangs-PR-Kampagne war einer der Gründe, warum viele die COVID-Impfung ohne große Überlegung akzeptierten, die Tatsache, dass COVID-Patienten in Krankenhäusern in Scharen starben. Sie wollten nicht an einem Beatmungsgerät enden und sterben, und alle Experten sagten, dass die Impfung verhindern würde, dass man schwer krank wird und stirbt.

Das Problem ist natürlich, dass die mechanische Beatmung keine Standardbehandlung für COVID hätte sein dürfen, und einige Ärzte erkannten dies schon nach wenigen Wochen. High-Flow-Kanülen und Proning waren weitaus wirksamer.

Der Grund, warum die mechanische Beatmung als frühzeitige Intervention gefördert wurde, war nicht, weil sie dem Patienten half, sondern weil man glaubte, sie würde das Personal vor dem Virus schützen. Es war eine Strategie zur Verringerung der Ansteckung. Dies wurde in den Leitlinien für Anbieter der Weltgesundheitsorganisation vom März 2020.

Der Leitfaden empfahl die Behandlung so schnell wie möglich auf mechanische Beatmung umzustellen, um das Virus innerhalb der Beatmungsmaschine zu isolieren. Mit anderen Worten: Sie setzten Patienten einer Behandlung aus, von der sie wussten, dass sie sie wahrscheinlich töten würde, um das Personal und andere, vermutlich nicht COVID-Patienten, zu „retten“.

Vor diesem Hintergrund ist die Schuld am Tod beatmeter Patienten an Sekundärinfektionen möglicherweise nur ein Versuch, die Schuld von den Krankenhäusern abzuwälzen, die sich an diese unwirksamen und gefährlichen Protokolle hielten.

Ich stimme Modern Discontent nicht zu, wenn er oder sie sagt, dass das Hauptproblem die Tatsache ist, „dass viele Patienten beatmet werden müssen“. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass dies nicht der Fall ist, und ohne Beatmung sinkt das Risiko einer beatmungsassoziierten bakteriellen Sekundärinfektion auf Null, nicht wahr? Bakterielle Sekundärinfektionen können zwar immer noch auftreten, aber es handelt sich nicht um VAP.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Missbrauch der mechanischen Belüftung den Anschein erweckt hat, COVID sei außergewöhnlich tödlich, was wiederum dazu beigetragen hat, die Akzeptanz der experimentellen COVID-Spritzen zu fördern, die jetzt eine der Hauptursachen für häufige Erkrankungen, chronische Behinderungen und übermäßige Todesfälle sind.

Artikel als PDF

Quellen: