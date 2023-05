„Ein apokalyptischer Moment“: Jim Caviezel warnt: Gott „kommt“ für den globalen Tiefen Staat

„Gott kommt … ein großer Sturm zieht auf, und sie wissen es“, sagte Caviezel zu War Room-Moderator Steve Bannon.

(LifeSiteNews) – Jim Caviezel, der Star aus „Die Passion Christi“, hatte letzte Woche einige warnende Worte für die Mitglieder des globalen politischen und medialen Establishments.

„Wir befinden uns gerade in einem – ich würde sagen – apokalyptischen Moment“, sagte der Schauspieler dem ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon. „Gott kommt … ein großer Sturm zieht auf, und sie wissen es.“

Passion of the Christ actor Jim Caviezel:



"We're in an apocalyptic moment right now." pic.twitter.com/FhrQH6sewd — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) May 18, 2023

Caviezel war in Bannons War Room-Podcast zu Gast, um für seinen neuen Film Sound of Freedom zu werben. Der vom katholischen Menschenrechtsaktivisten Eduardo Verástegui produzierte Film schildert die realen Bemühungen des ehemaligen CIA-Agenten Tim Ballard, der 2013 die Anti-Menschenhandelsgruppe Operation Underground Railroad gründete.

„Epstein Island ist nicht die einzige Insel da draußen, auf der sie Kinder haben“, sagte Caviezel zu Bannon.

Der 54-jährige Schauspieler ist zwar vor allem für seine Rolle des Erlösers der Menschheit in Mel Gibsons Die Passion Christi bekannt, doch in den letzten Jahren hat er seine Starpower genutzt, um sich gegen politische und kulturelle Korruption auszusprechen. In den Medien wurde er daraufhin als „rechter Verschwörungstheoretiker“ abgestempelt. Sein Interview mit Bannon hat sie kaum davon überzeugt, dass er seine Meinung geändert hat.

„Er ist wie ein Tentakel, ein Krake mit Armen – er hat viele, viele Arme“, argumentierte Caviezel. „Aber in diesem Fall muss man den Kopf der Krake anvisieren. Wer ist es? Die Zentralbanken, der IWF (Internationaler Währungsfonds), die EZB (Europäische Zentralbank)… die Rothschild-Banken. Wir haben einen Rothschild-Papst.“

„Gerade jetzt wird uns unsere Bibel entrissen“, fuhr er fort. „Sollen wir uns mit der LGBTQ-Gemeinschaft solidarisieren? Wo ist unser Papst? Warum meldet er sich nicht zu Wort, wenn arme Katholiken vom FBI ins Jenseits gezerrt werden?“

Im weiteren Verlauf des Interviews äußerte sich Caviezel, ein gläubiger Katholik, zu einer Vielzahl von Themen, darunter Joe Biden und Hollywood.

„Wir haben kein Land mehr. Per Definition muss man Grenzen haben. Wir haben keine Grenze. Warum sollten Sie weiterhin den Medien zuhören, die Sie jeden Tag anlügen?“

„Glauben Sie wirklich, dass Biden der Präsident der Vereinigten Staaten ist? Glauben Sie wirklich, dass er unser Land regiert? Bitte! Wer, über ihm, wer sind die Puppenspieler?“

Sound of Freedom comes to theaters July 4th.



Help us get 2 million people into theaters opening week to remember the 2 million children who are trafficked each year.

Tickets on sale now: https://t.co/y8sKUL4MGl #2MillionFor2Million pic.twitter.com/zrd4Ng7waU — Sound of Freedom | Movie (@SOFMovie2023) May 19, 2023

Die Dreharbeiten zu Sound of Freedom wurden vor über vier Jahren abgeschlossen, sind aber in der Postproduktion ins Stocken geraten. Caviezel sagte, dass die Fox Studios ihn ursprünglich nicht für die Rolle haben wollten, aber dass Ballard, ein Mormone, darauf bestand, dass er an dem Projekt beteiligt wird. Als Disney das Studio übernahm, hatten sie kein Interesse, das Projekt weiterzuverfolgen.

„Dieser Teufel will nicht, dass Sie diesen Film sehen“, sagte Caviezel. Klicken Sie hier, um Tickets bei Angel Studios zu kaufen. Der Film wird ab dem 4. Juli in 1.200 Kinos in den USA zu sehen sein. Es ist nicht bekannt, ob der Film auch außerhalb der USA veröffentlicht werden wird.

Caviezel erklärte weiter, wie die Medien ihn wegen seiner politischen Unkorrektheit abservierten.

„Vor ein paar Jahren habe ich über Adrenochrom gesprochen – dieses Wort darf man nicht sagen! Man kann nichts Schlechtes über George Soros sagen. Wussten Sie, dass ihm viele dieser Unternehmen wie The Daily Beast gehören? Junge, die haben wirklich ihren Spaß daran, mich zu zerreißen. Ich habe meine Agenten verloren. 17 Jahre. Und meinen anderen Agenten 15 Jahre, weil sie auf sie hören.“

„Sie glauben, Sie haben eine Auswahl? Entschuldigung, Sie glauben, Sie wissen, was die Wahrheit ist? Das tun Sie nicht“, fügte er hinzu. „Du hast eine Auswahl. Ihr seid nicht frei und Gott will, dass ihr frei seid.“

„Hier ist, wie Sie wissen, dass alles, was ich gesagt habe, die Wahrheit ist: Wenn sie herauskommen und mich einfach wegpusten. Das müssen sie. Sie haben keine andere Wahl. Denn der Teufel hat in dieser Angelegenheit keine Wahl.“

Caviezel spielte 2018 den heiligen Lukas in dem Film Paulus, Apostel Christi. Er wird seine Rolle als Jesus in dem kommenden Blockbuster The Passion of the Christ 2024 wieder aufnehmen: Resurrection (Auferstehung).

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie den Menschenhandel bekämpfen können, besuchen Sie die Website von Operation Underground Railroad, indem Sie hier klicken.