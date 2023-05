Dr. McCullough: Wir haben jetzt 3400 Veröffentlichungen, die zeigen, dass alle Covid-Impfstoffe für den menschlichen Gebrauch nicht sicher sind!

„ALLE COVID-19-IMPFSTOFFE SIND FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH NICHT SICHER… WIR HABEN JETZT ÜBER 3.400 VERÖFFENTLICHUNGEN IN DER VON EXPERTEN BEGUTACHTETEN LITERATUR, DIE TÖDLICHE UND NICHT-TÖDLICHE IMPFSCHÄDEN BESCHREIBEN.“

Obwohl zahlreiche Anstrengungen unternommen wurden, die als völlig unwirksam und äußerst gefährlich betrachteten COVID-19-Impfungen auf Bundes- und Landesebene aus der allgemeinen Bevölkerung zu verbannen, waren bisher alle Versuche erfolglos. Eine neue Initiative namens „We the People 50, Recall the Shots“ (Wir, das Volk 50, rufen die Spritzen zurück) unter der Leitung der politischen Bloggerin, Künstlerin und Forscherin Carolyn Blakeman, des Anwalts Michael Hamilton und der Wissenschaftlerin, Toxikologin und Molekularbiologin Dr. Janci Lindsay versucht nun, auf lokaler Ebene die Verwendung dieser Substanzen, die als buchstäbliche Biowaffen betrachtet werden, durch die Behörden zu stoppen.

Am 22. Mai 2023 fand eine Anhörung vor dem Kommissar von Washington County, Idaho, statt, bei der verschiedene Experten per Zoom im Namen der Initiative aussagten. Die Expertengruppe bestand aus Dr. Lindsay, dem angesehenen Kardiologen Dr. Peter McCullough, der ehemaligen Leiterin der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie Unternehmerin Sasha Latypova, dem Pathologen Dr. Ryan Cole und dem Geburtshelfer und Gynäkologen Dr. James Thorp. In ihren Aussagen betonten sie einstimmig die Dringlichkeit eines vollständigen und sofortigen Stopps aller COVID-19-Impfungen.

„Alle COVID-19-Impfstoffe sind für den menschlichen Gebrauch nicht sicher. Sie sollten alle aufgrund der hohen Sterblichkeitsrate vom Markt genommen werden“, sagt McCullough in diesem Ausschnitt seiner Aussage. Er fügt hinzu: „Wir können nicht zulassen, dass noch mehr Amerikaner nach der Verabreichung der COVID-19-Impfstoffe sterben.“

McCullough, der zuvor seine Meinung geäußert hat, dass die COVID-19-Impfungen ein „eklatanter Fehlschlag“ sind und Herzmuskelentzündungen verursachen, die „weitaus weiter verbreitet sind, als wir uns je vorgestellt hätten“, verweist darauf, dass es in der von Experten begutachteten Literatur mittlerweile über 3.400 Arbeiten gibt, in denen tödliche und nicht-tödliche Impfkomplikationen beschrieben werden. Als Kardiologe mit über 1.000 Veröffentlichungen und mehr als 500 Zitaten in der National Library of Medicine deckt er ein breites Spektrum an medizinischen Themen ab. Er geht sogar so weit zu sagen, dass das Spike-Protein, das durch die mRNA-Impfungen kodiert wird, „möglicherweise das gefährlichste Protein in der Humanmedizin“ ist.

Ferner stellt McCullough fest: „Wir befinden uns in einer Situation, in der die Impfstoffe als Notfall-Gegenmaßnahmen betrachtet werden, und wir befinden uns in einer nationalen Sicherheitsoperation in den Vereinigten Staaten. Daher werden die konventionellen Sicherheitsvorschriften von der FDA nicht befolgt, weil [die Injektionen] als Notfall-Gegenmaßnahme betrachtet werden.“

*Die False-Claims-Act-Klage des Pfizer-Whistleblowers Brook Jackson gegen Pfizer ist vielleicht der bekannteste Versuch. Hier in Englisch zu finden.

**59 Studien, die die rasch nachlassende Wirksamkeit der COVID-Injektionen belegen, was letztlich zu einer negativen Wirksamkeit führt. Hier in Englisch.

***Artikel, die auf die enormen Gefahren der Injektionen hinweisen. Hier in Englisch.

