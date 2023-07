Gibt es wirklich eine Verbindung zwischen HIV und AIDS? Neues Buch enthüllt die unzensierte Geschichte von AIDS

Interviewtranskript herunterladen / Meinen KOSTENLOSEN Podcast herunterladen / Video Link

Die Geschichte auf einen Blick

In diesem Video spreche ich mit der Journalistin Celia Farber über ihr kürzlich neu aufgelegtes Buch „Serious Adverse Events: Eine unzensierte Geschichte von AIDS„. Als junge Reporterin, die für das Magazin SPIN arbeitete, begann Farber, die offizielle Darstellung von AIDS in Frage zu stellen, und dieses Buch ist das Ergebnis ihrer jahrzehntelangen Nachforschungen und ihrer Arbeit über dieses „heiße Eisen“.

Lange bevor Zensur zum Mainstream wurde, wurde Farber in die Zange genommen. Im Jahr 2006 veröffentlichte sie im Harper’s Magazine einen Artikel mit dem Titel „Out of Control: AIDS and the Corruption of Medical Science“. Darin hob sie die Arbeit des Virologen und Retrobiologen Peter Duesberg hervor, der darauf bestand, dass HIV kein AIDS verursacht.

Meiner Meinung nach war Duesberg brillant, aber wie so viele andere brillante Wissenschaftler wurde er weithin diskreditiert, weil er sich nicht der vom konventionellen medizinischen Establishment vertretenen Sichtweise anschloss.

Infolge ihrer Berichterstattung wurde Farber von führenden AIDS-Forschern und -Aktivisten vehement angegriffen, so sehr, dass sie schließlich drei der Angreifer wegen Verleumdung verklagte. Der Oberste Gerichtshof von New York County wies ihre Klage 2011 ab und bestätigte das Urteil 2013. Dennoch hat sie nicht aufgegeben oder nachgegeben und weiter nach der Wahrheit gesucht.

„Die Passion von Duesberg“

Wie Farber erläutert, arbeitete Duesberg am Max-Planck-Institut in Deutschland, einer der angesehensten wissenschaftlichen Einrichtungen der Welt. Nach seiner Übersiedlung in die Vereinigten Staaten wurde er Professor an der University of California, Berkeley.

1987 veröffentlichte er in der Zeitschrift Cancer Research eine Arbeit, in der er behauptete, dass Retroviren weder die Ursache von Krebs noch von AIDS sind. Laut seinem wissenschaftlichen Biographen war dies die Arbeit, die „sein wissenschaftliches Verhängnis für immer besiegelte“. Farber merkt an:

Mit anderen Worten, es gibt kein ‚da‘. Es gab keinen Zelltod. Und faszinierenderweise – oder beunruhigenderweise – hat die HIV-Orthodoxie das nie bestritten. Ich würde also sagen, sie hatten einen übernatürlichen Glauben an HIV. Sie würden sagen: ‚Wir wissen nur, dass HIV AIDS verursacht‘, und jeder, der das nicht weiß, ist gefährlich, homophob, mörderisch und so weiter.“

„Duesberg kartierte die genetische Struktur von Retroviren. Für ihn waren sie zwar Entitäten, aber nein, sie taten nichts. Sie infizierten oder töteten keine Zellen. Sie waren harmlos. Und er hatte Ausdrücke wie: „HIV, das ist ein Kätzchen. Es wird nichts anrichten. Zu sagen, dass HIV AIDS verursachen wird, ist so, als würde man China erobern, indem man drei Soldaten am Tag tötet.

Mitten in der Luft: Der „wissenschaftliche Konsens“ kippt

Wie Farber erklärt, war bis zu dem Zeitpunkt, an dem Dr. Robert Gallo behauptete, er habe HIV 1984 in seinem Labor entdeckt und festgestellt, dass es AIDS verursacht, der wissenschaftliche Konsens, dass Retroviren als Klasse nicht pathogen sind.

„Es gibt also diesen sehr seltsamen Salto in der Luft, bei dem sich alles über Nacht ändert“, sagt Farber. „Es ist wie eine revolutionäre Veränderung, und die klassischen Wissenschaftler der Integrität waren davon so überwältigt. Sie waren nicht einmal bei der Pressekonferenz anwesend.

Sie glaubten nicht, dass diese Pressekonferenz, auf der Robert Gallo verkündet, dass ein so genanntes Retrovirus die Ursache von AIDS ist, überhaupt eine Chance hätte, wie sie sagten.

Zurück zu Peter. Was er tut, ist so monumental in der Geschichte der amerikanischen Wissenschaft nach den 1980er Jahren, dass er zunächst einmal widerspricht. Und er hat keine Ahnung, dass er etwas Gefährliches tut, geschweige denn, dass er seine Karriere vernichtet. Und er verhält sich so, wie es sich für einen Wissenschaftler gehört. Er ist unschuldig in dem, was er tut, und es ist, als würde ein Gebäude auf ihn fallen.

Als nächstes wird sein Name zum Synonym für „falsch, gefährlich, homophob, mörderisch“. Und dann setzt diese Kultur ein, in der es zum Sport und zum Karriereaufstieg wird, Duesberg zu verunglimpfen, wenn man etwas mit AIDS-Forschung zu tun hat.

Es war ein Gladiatorenspiel. Sie gaben sich alle Mühe, reißerische und abscheuliche Dinge über ihn zu sagen. Und das ging durch die gesamte internationale Presse. So wurde er zum Sündenbock für die Fehler und Verbrechen von [Dr. Anthony] Faucis AIDS-Apparat.

In der Zwischenzeit traf im AIDS-Land alles, was sie vorhersagten und womit sie die Menschen terrorisierten, überhaupt nicht ein, während Duesbergs Vorhersagen und Kritiken genau eintrafen. Und je mehr er Recht hatte und sie Unrecht, desto mehr wurde er in den Schmutz gezogen.

In gewissem Sinne geht es bei dem, was ich berichtet habe, also nicht nur um die Feinheiten der Wissenschaft und darum, wer Recht hat. Es geht um den Moment, in dem die Wissenschaft unter Tony Fauci „wach“ wurde. Damals hieß es noch nicht „woke“. Man nannte es damals politische Korrektheit.

Mit anderen Worten: „AIDS breitet sich so oder so aus und wird jeden treffen“, weil wir das politisch sagen sollen, nicht weil es biologisch oder epidemiologisch wahr ist. Wir stecken jetzt also alle in dieser brandneuen Ära fest, in der man für die Beobachtung von 2+2 = 4 ausgepeitscht wird …

Die Frage hat mich fasziniert, weil ich die Quadratur des Kreises einfach nicht finden konnte. Wie kommt es, dass diese Leute hier alle das sagen, und dann sagt dieser Spitzenwissenschaftler das, und dann scharen sich andere um ihn? Kary Mullis, der die PCR erfunden hat und ein treuer Verteidiger und Freund von Duesberg war, sagte immer: „Er hat absolut Recht.

Die abweichende Bewegung sagte also: „Es muss in der Wissenschaft Beweise geben. Gallo lieferte keinen Beweis dafür, dass HIV die Ursache von AIDS oder ein kohärenter Erreger war. Es wurde also immer mehr und mehr, und bis auf wenige Ausnahmen hatte ich das Feld für mich allein. Niemand wollte diese Leute interviewen, denn das war absolut karriereschädigend, und das kann ich nur bestätigen.

Ich wusste gar nicht, dass es gefährlich war. Ich war naiv. Und ich war schon viel zu weit draußen auf dem Meer, als das Geknüppel begann und mir klar wurde, wie gefährlich es tatsächlich war und dass die Leute, mit denen wir es zu tun hatten, von einer viel gefährlicheren Sorte waren, als mir bewusst war.“