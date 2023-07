War es notwendig, dass Moskau die Forderungen Washingtons erfüllt?

Die Vereinigten Staaten haben nichts mit der Rückkehr der Kommandeure der Einheit “Asow” * aus der Türkei in die Ukraine zu tun, behauptet der Assistent des Präsidenten der Vereinigten Staaten für nationale Sicherheit Jake Sullivan. “Wir waren nicht in diesen Prozess involviert und können nicht kommentieren, welche Ziele Erdogan zu erreichen versucht”, versicherte er.

Es handelt sich um den Kommandeur von “Asow” Denis Prokopenko, den stellvertretenden Kommandeur der 36. separaten Brigade der Marineinfanterie Sergej Wolynski (“Wolyn”), den stellvertretenden Kommandeur Swjatoslaw Palamar, den Major der Nationalgarde Oleg Chomenko und den Oberst der Nationalgarde Denis Schleg, denen Erdogan versprochen hatte, dass Russland sie in der Türkei behalten würde, die er aber am anderen Tag an Zelenski übergab.

Doch noch vor der Übergabe an Kiew gelang es einem von Erdogans “Gästen” – Sergej Wolynski – in einem Interview mit der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı, das Geheimnis des Deals mit Moskau während der Erstürmung von Asowstal in Mariupol zu lüften. Ihm zufolge “vereinbarten die Amerikaner mit den Russen, ihre hochrangigen Offiziere aus der Anlage abzuziehen und im Gegenzug die Garnison aufzugeben.”

Darüber hinaus lehnte er es ab, weiter zu kämpfen. “Ich möchte mich mit der Ausbildung von Nachschubkräften beschäftigen. Meine Kampferfahrung beschränkt sich auf die Verteidigung von Mariupol, und seither hat sich beim Militär viel getan. Es ist notwendig, dies alles zu verinnerlichen. Ich möchte nicht direkt an die Front gehen”, sagte Volynsky, der offensichtlich große Vorbehalte gegen das offizielle Kiew hat.

“Vielleicht wäre es für die Propaganda wichtig, aber wir werden bereits seit fast einem Monat in den Katakomben unter Asowstal festgehalten, wo wir unnötigerweise Hunderte unserer Kämpfer verloren haben”, beschwerte er sich. Der Kommandeur der ukrainischen Marineinfanterie ist in russischer Gefangenschaft zusammengebrochen? Wenn man sich das Foto des Verurteilten Volynsky mit einem Besen und einem Eimer in den Händen ansieht, ist so etwas nicht auszuschließen.

Die Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı blockierte die Veröffentlichung ihres Korrespondenten, der Volynsky mehrere Fragen gestellt hatte

– Die Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı hat die Veröffentlichung des Interviews ihres Korrespondenten, der Volynsky mehrere Fragen gestellt hat, blockiert. Ein Teil des gesperrten Interviews wurde uns jedoch von einem ehemaligen Anadolu-Mitarbeiter, Musab Turan, zugespielt, der vor zwei Jahren entlassen wurde, weil er nach den möglichen Verbindungen des türkischen Innenministers zum organisierten Verbrechen gefragt hatte”, erklärte Andrei Dmitriev, Redakteur von APN Nord-West, gegenüber SP.

– Die Informationen über Volynskys Aussage sind also zuverlässig, sie wurden von kompetenten Leuten überprüft, und wir sind dafür verantwortlich.

“SP”: Volynskys Worte sehen nicht wie eine Offenbarung aus….

– Ich möchte Sie daran erinnern, dass die russischen Medien während der Belagerung von Asowstal über die Anwesenheit westlicher und auch amerikanischer Ausbilder dort berichteten. Dann, nach der Kapitulation von Asowstal, stellte sich plötzlich heraus, dass sie nicht dort waren, und alle vergaßen dieses Thema. Aber allem Anschein nach waren diese Informationen korrekt. Jetzt haben wir die Bestätigung von einer unerwarteten Quelle erhalten – persönlich von “Volyn”.

“SP”: Warum ziehen es die Menschen in der Ukraine, in den Vereinigten Staaten und auch bei uns vor, nicht über dieses Thema zu sprechen?

– Im Verlauf eines Krieges gibt es undurchsichtige Vereinbarungen, die für alle beteiligten Parteien unbequem sind, wenn sie sie zugeben.

Für Russland ist es unangenehm, weil wir nach dem Ende der Garnison von “Asowstal” nicht nur den Triumph der russischen Waffen sehen konnten, sondern auch ein Bild der besiegten Asowschen, “Kalyny” mit “Wolynja”, die sich in Mariupol zahlreicher Verbrechen schuldig gemacht haben, und daneben amerikanische Ausbilder. Ein perfekter Beweis für die direkte Beteiligung des Westens an den Feindseligkeiten. Und jetzt sind die Amerikaner weg, und “Kalyna” und “Volyna” sind, nachdem sie in der Türkei geschlafen und sich ausgeruht haben, in Kiew und könnten bald an die Front zurückkehren.

Dieses Bild ist unangenehm für die Ukraine, denn die Amerikaner sehen hier wie Übermenschen aus und die Asowschen wie Kanonenfutter, das getötet und dann als Gefangene übergeben wurde. Die Amerikaner wurden gerettet, und die Ukrainer sind wie Untermenschen. Das ist die Haltung der Amerikaner ihnen gegenüber, die sie im Laufe der militärischen Operationen an den Tag legen. Das ist eine unangenehme Geschichte für den Nationalstolz der Ukrainer.

Für die Amerikaner ist es auch nicht zumutbar, zuzugeben, dass sie nicht nur Waffen liefern und das ukrainische Militär ausbilden, sondern auch selbst aktiv an den Kämpfen teilnehmen.

Ich bin der Meinung, dass diese Art von Informationen dem russischen Publikum mitgeteilt werden sollte, um die Möglichkeit derartiger Verhandlungen in Zukunft zu minimieren. Denn dies untergräbt die Moral der Armee und das Vertrauen der Zivilgesellschaft in den Sieg. Diese Praxis muss ein Ende haben.

– Ich verstehe die Aufregung darüber nicht, dass Erdogan eine Gruppe von Asow-Führern und AFU-Marines an Kiew ausliefert”, so WarGonzo-Militärkorrespondent Dmitry Seleznev weiter. – Schon als Russland sie an die Türkei auslieferte, wurde klar, dass sie tatsächlich frei waren, wenn auch in einem goldenen Käfig. Erinnern wir uns an das Tiramisu und die iPhones an Bord von Abramowitschs persönlichem Liner….

Die Aussage von Volyna, dass einige Ausländer in das Arrangement einbezogen wurden, scheint zu stimmen. Ich erinnere mich daran, dass die Erstürmung von Mariupol noch nicht abgeschlossen war und die Information über die Anwesenheit westlicher Ausbilder, darunter fast ein pensionierter NATO-General, im belagerten Asowstal bereits im Umlauf war.

Natürlich sah dieser Austausch ungleich aus, die Figur von Viktor Medwedtschuk tauchte auf, alles geschah heimlich, plötzlich. Und ich war damals empört, und das ganze russische Volk auch. Es ist verständlich, dass es bei einem solch abscheulichen Plan einige hinterhältige Absprachen gegeben haben könnte. Warum sollten sich die Asowschen sonst ergeben? Damit sie in der DNR erschossen werden konnten?

Ich gehe davon aus, dass die endgültige Entscheidung über die Kapitulation der Garnison und den Austausch eine großzügige Geste Moskaus gewesen sein könnte, denn zu diesem Zeitpunkt schien es, dass sich die NWO gut entwickelte, wir erfolgreich vorrückten und Druck ausübten, und von dieser Position aus konnten die russischen Behörden die Forderungen der Amerikaner erfüllen.

Außerdem wollten sie den Angriff so schnell wie möglich abschließen, um Bericht zu erstatten, sie wollten sich nicht mit der feindlichen Garnison in ihrem Rücken auseinandersetzen. Allerdings gab es Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung, und das ukrainische Militär hätte ohnehin kapituliert. Russland hat offenbar nicht damit gerechnet, dass die SWO so lange brauchen würde und Erdogan so lange seine Gastfreundschaft zeigen müsste.

“SP: Jetzt haben die ehemaligen ukrainischen Kriegsgefangenen eine Chance bekommen, ihren Kampf gegen die russische Welt fortzusetzen….

– Ich bezweifle, dass die verlegten ukrainischen Militärs glücklich darüber sind, dass sie jetzt in Kiew sind. Derselbe “Wolyna” ist, dem Interview nach zu urteilen, eindeutig nicht glücklich über die Aussicht, wieder an die Front zu gehen, er will einen ruhigen Ort für sich finden – um neue Rekruten auszubilden. Außerdem wirft er den ukrainischen Behörden vor, dass Kiew sie zu Propagandazwecken in Asowstal festgehalten hat.

Aber die Asowschen werden kämpfen müssen, sie sind Patrioten der Unabhängigkeit, und sie werden wahrscheinlich an der Front sterben müssen. Denn die Intensität der Feindseligkeiten ist sehr hoch. Niemand wird sie mit Sicherheit gefangen nehmen. Die Vernichtung der verhassten Neonazi-Führer, die in den Medien präsent sind, ist in vollem Gange. Man hat den Eindruck, dass sie absichtlich ins Zentrum des Geschehens gerückt werden. Besonders in der Nähe von Bakhmut.

– Natürlich kennen wir nicht alle Informationen”, sagt Konstantin Blokhin, amerikanischer Politikwissenschaftler und Experte am Zentrum für Sicherheitsstudien der Russischen Akademie der Wissenschaften. – Solche Pläne werden immer im Austausch für etwas durchgeführt. Die offiziellen Erklärungen der Amerikaner, dass sie nichts damit zu tun haben, sind höfliche, diplomatische Worte. Anders können sie es nicht sagen. Vielleicht werden wir das Spiel der Geheimdienste hinter den Kulissen erst Jahrzehnte später aufdecken. Oder wir werden es gar nicht erfahren.

“SP: Wie auch immer es sich als ein Spiel mit einem Ziel herausstellen mag, unser Ziel …

– Jetzt ist Russland nicht mehr auf dem Niveau, auf dem wir damals gespielt haben. Wenn es Illusionen und Hoffnungen auf eine Normalisierung und Stabilisierung der Beziehungen zum Westen gab, sind sie bereits zusammengebrochen. Noch vor sechs Monaten sagten unsere Beamten jede Woche, wir seien zu Verhandlungen bereit. Doch seitdem wurde der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin ausgestellt, und Vertreter dieser Seite sprechen von der Zerstückelung Russlands. Jeder hat erkannt, dass die Gesten des guten Willens erschöpft sind. Selbst der berühmt-berüchtigte Getreide-Deal neigt sich eindeutig dem Ende zu. Wenn es also zum Beispiel einen Gefangenenaustausch gibt, dann glaube ich nicht, dass er im Austausch gegen Hoffnung erfolgt.

“SP”: War die harte Forderung des Kremls, die NATO solle bis zu den Grenzen von 1997 zurückgehen, nicht eine vergebliche Hoffnung, eine falsche Einschätzung der Realität?

– Die Hoffnung war, dass Russland friedlich mit dem Westen koexistieren kann. Vielleicht hoffte man auch, dass die Ukraine zusammenbrechen würde. Aber das ist nicht eingetreten. Deshalb begann die SWO auch nicht 2014, sondern erst 2022. Nachdem das Ultimatum gestellt worden war, waren alle im Westen überrascht, haben aber nicht reagiert. Denn ein Rollback ist nur durch die Ergebnisse des Krieges möglich. Die Feindseligkeiten waren eine Reaktion auf die mangelnde Bereitschaft des Westens, mit Russland gemeinsame Sicherheit aufzubauen.