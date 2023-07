Die Konspiration gegen die Normalität

Paul Craig Roberts

Tun Sie Ihrem Land einen Gefallen und fragen Sie sich, warum die amerikanische Unternehmens- und Finanzwelt organisiert hat, um heterosexuelle Amerikaner dazu zu zwingen, sexuelle Vielfalt EINEN MONAT lang zu feiern. Warum glauben die Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte der Unternehmen, dass wir stolz auf sexuelle Vielfalt sein sollten? Wer hat diese Kampagne gegen die Normalität organisiert? Warum haben die Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte der Unternehmen die egoistischen Interessen der sexuell vielfältigen Personen über die Interessen ihrer Aktionäre und ihre eigenen Leistungsprämien gestellt? Warum feiern wir nicht lieber die Normalität?

Hier ist ein Bericht über den enormen Schaden, den die Führungskräfte und der Vorstand von Anheuser-Busch ihren Aktionären und der Kapitalisierung des Unternehmens zugefügt haben, indem sie der sexuellen Perversion auf den Leim gingen: Der Absatz von Bud Light fiel um 28,5 %. Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch sank um 18 Milliarden Dollar. Die Aktionäre mussten einen Kursrückgang von 9,46 Dollar pro Aktie hinnehmen, was einem Rückgang von mehr als 15 % entspricht, der einer größeren Börsenkorrektur gleichkommt. Fragen Sie sich selbst: Wie konnte ein großes internationales Unternehmen dazu gebracht werden, sich selbst und seinen Anlegern so viel Schaden zuzufügen, nur um einer winzigen Minderheit unbedeutender Randfiguren, die nichts wert sind, zu helfen?

Und es waren nicht nur Anheuser-Busch und Target. Es war eine große Anzahl von Unternehmen.

Die Unterstützung von Unternehmen für den Pride Month macht aus der Wirtschaftstheorie, nach der Unternehmen den Interessen der Aktionäre dienen, einen Unsinn. Angenommen, Sie hätten 1.000 Aktien von Anheuser-Busch. Die Idioten, die das Unternehmen leiten, haben Sie gerade 9.460 Dollar gekostet. Nehmen wir an, Ihr Pensionsfonds hätte 10.000 Aktien. Das macht 94.600 Dollar. Nehmen wir an, Sie sind BlackRock mit 100.000 Aktien, dann sind Sie 946.000 Dollar los. Warum also sponsert BlackRock den Pride Month?

Offensichtlich gibt es in der westlichen Welt eine gut organisierte Verschwörung gegen die Normalität, eine Verschwörung, die darauf abzielt, ein Sodom & Gomorrah zu errichten. Wer steckt dahinter? Warum beteiligen sich führende Konzerne an diesem Versuch, die traditionelle Familie, die elterliche Autorität, die traditionelle Moral und die traditionelle Gesellschaft zu stürzen? Wer profitiert von diesem Schwachsinn? Warum dulden die westlichen Völker diese eklatante Verschwörung gegen sie? Warum trinken sie Anheuser-Busch-Bier, kaufen bei Target ein und tätigen Bankgeschäfte mit Finanzinstituten? Sind die westlichen Völker so ahnungslos, dass sie keine Ahnung haben, was vor sich geht, oder ist es ihnen einfach egal?