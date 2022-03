Die Globalisten wollen weltweit das Gesundheitssystem übernehmen

Mercola.com

Die globalistische Kabale plant die weltweite Monopolisierung der Gesundheitssysteme durch die Schaffung eines internationalen Pandemievertrages, der die Weltgesundheitsorganisation zum alleinigen Entscheidungsträger in Pandemiefragen macht

Die WHO plant möglicherweise auch, die Macht über die Gesundheitssysteme im weiteren Sinne zu übernehmen. Tedros Adhanom Ghebreyesus hat erklärt, dass seine „zentrale Priorität“ als Generaldirektor der WHO darin besteht, die Welt zu einer allgemeinen Gesundheitsversorgung zu drängen

Im Namen des Schutzes aller vor Infektionen hat die globalistische Kabale beispiellose Angriffe auf die Demokratie, die bürgerlichen Freiheiten und die persönlichen Freiheiten gerechtfertigt, einschließlich des Rechts, die eigene medizinische Behandlung zu wählen. Jetzt bereitet sich die WHO darauf vor, ihre Pandemie-Führung dauerhaft zu machen und sie auf die Gesundheitssysteme aller Länder auszuweiten. Die Idee ist, eine universelle Gesundheitsfürsorge einzuführen, die von der WHO als Teil des Great Reset

Wenn dieser Vertrag zustande kommt, hätte die WHO die Macht, Pflichtimpfungen und Gesundheitspässe zu fordern, und ihre Entscheidung würde nationale und staatliche Gesetze überflüssig machen. Wenn man bedenkt, dass die WHO ihre Definition von „Pandemie“ in „weltweite Epidemie einer Krankheit“ geändert hat und damit das Erfordernis einer hohen Morbidität gestrichen hat, könnte so ziemlich alles unter das Pandemiekriterium fallen, einschließlich Fettleibigkeit

Das SMART-Health-Cards-System wird von mehr als einem Dutzend Ländern, 25 US-Bundesstaaten, Puerto Rico und Washington D.C. genutzt; das australische Parlament treibt ein Gesetz zur vertrauenswürdigen digitalen Identität voran; der US-Kongress treibt den Improving Digital Identity Act“ voran, und die WHO hat mit einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom ein Abkommen zum Aufbau des ersten globalen digitalen Impfpasses unterzeichnet. All diese Vorhaben haben eines gemeinsam: das Ziel, sie zu einem verbesserten, globalen Sozialkreditsystem auszubauen.

Die globalistische Kabale plant, die Gesundheitssysteme weltweit zu monopolisieren, und dieser Plan ist bereits im Gange. Im Juni 2021 schrieb Dr. Julie Gerberding einen Time-Artikel, in dem sie den Rahmen für ein internationales Pandemie-Überwachungsnetz absteckte, das auch die Vorhersage von Bedrohungen und die Präventivmaßnahmen umfassen würde.

Gerberding war von 2002 bis 2009 Direktorin der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nach ihrem Ausscheiden aus dem CDC wurde sie Executive Vice President für Impfstoffe und wechselte dann Jahre später in die strategische Kommunikation von Merck. Dies ist besonders ungeheuerlich, da sie Leiterin der staatlichen Aufsichtsbehörde für Impfstoffe war und sofort einen Job bei einem der größten Impfstoffhersteller der Welt annahm. Unethisch in Hülle und Fülle, aber völlig legal.

Gerberdings nächster Dreh durch die Drehtür war ihre Ernennung zum CEO der Foundation of the National Institutes of Health (FNIH) am 1. März 2022. Gestern habe ich die massiven Interessenkonflikte bei der FNIH erörtert, da ihr Vorstand mit Führungskräften von Big Pharma und sogar einem Vertreter von BlackRock, einer der drei größten Investmentfirmen der Welt, besetzt ist.

Gerberding nannte in ihrem Artikel zwar nicht die Weltgesundheitsorganisation, aber wir wissen jetzt, dass sie die Organisation ist, die von oben herab alles regelt, was mit Pandemien zu tun hat. Einige der Äußerungen deuten jedoch darauf hin, dass die WHO mit der Zeit auch die Macht über die Gesundheitssysteme im weiteren Sinne an sich reißen könnte.

Der nächste Schritt der Globalisten

In einem Artikel vom 18. Februar 2022 schrieb Dr. Peter Breggin, Autor von „COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey“ warnte, dass der nächste Schritt im Krieg der Globalisten gegen die Menschheit darin besteht, die Kontrolle über die Gesundheitssysteme der ganzen Welt zu übernehmen:

Wir haben den nächsten Schritt der globalen Raubtiere entdeckt – der bereits im Gange ist – bei ihren eskalierenden Angriffen auf die individuelle und politische Freiheit. Der nächste große Angriff auf die menschliche Freiheit beinhaltet eine legalisierte Übernahme der nationalen Gesundheitssysteme durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dieser heimliche Angriff – dessen erste Pläne bereits von vielen Nationen unterstützt werden – wird im Jahr 2024 in vollem Umfang umgesetzt werden, wenn er nicht schnell erkannt und bekämpft wird! … Der Einfluss der chinesischen Kommunisten auf die WHO ist seit mehr als einem Jahrzehnt gefestigt, und die Partei konnte Tedros ohne jegliche Konkurrenz installieren.

Er wurde der erste und einzige Generaldirektor, der kein Arzt, sondern ein kommunistischer Politiker ist. Jetzt hat der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus – einfach Tedros genannt – Pläne vorgestellt, die Verantwortung für die gesamte globale Gesundheit zu übernehmen. In seiner Rede vor dem Exekutivkomitee der WHO am 24. Januar 2022 erläuterte Generaldirektor Tedros seinen Plan für die globale Gesundheit und nannte als letzte Priorität seines enormen Plans: „Die fünfte Priorität ist die dringende Stärkung der WHO als führende und lenkende Instanz für die globale Gesundheit im Zentrum der globalen Gesundheitsarchitektur“.

Tedros‘ abschließende Worte zu seinem Bericht an das Exekutivkomitee sind in ihrer Grandiosität erschreckend und erinnern an die marxistischen Ermahnungen eines Stalin, Mao oder Xi Jinping an die jubelnde Menge: ‚Wir sind eine Welt, wir haben eine Gesundheit, wir sind eine WHO.‘ Tedros will ein Super-Fauci für die Welt werden, und wie Fauci wird er dies im Namen der globalen Räuber tun.

Der Aufstieg des Gesundheitsfaschismus

Wie Breggin erläutert, begann die globale Übernahme des Gesundheitswesens mit Gates‘ Jahrzehnt der Impfstoffe, das 2010 auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos angekündigt wurde. Damals berief Gates Fauci in seinen Impfstoffbeirat und garantierte damit die Unterstützung seiner Pläne durch das NIAID. Breggin fährt fort:

Das Thema der Dekade für Impfstoffe lautete ‚Öffentlich-private Partnerschaften treiben den Fortschritt bei der Entwicklung und Bereitstellung von Impfstoffen voran‘ – im Grunde der Vorläufer des Great Reset, der im Geiste des Faschismus eine Weltregierung des öffentlichen und privaten Gesundheitswesens einführte. Im Jahr 2012 erhielt Gates die offizielle Genehmigung der UNO für sein Vorhaben, ein breites Netzwerk globaler Raubtiere zu schaffen, das darauf abzielt, die Menschheit durch die öffentliche Gesundheit auszubeuten und zu beherrschen.

Das kommunistische China würde durch seine Kontrolle über die UN und die WHO und durch seine engen Beziehungen zu globalen Raubtieren wie Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, Big-Tech-Führungskräften und vielen anderen Milliardären und führenden Politikern der Welt eine wichtige Rolle spielen. Mehr als ein Jahrzehnt später, während COVID-19, hat die WHO ihre Nützlichkeit für die Räuber bewiesen, indem sie Wissenschaft, Medizin und öffentliche Gesundheit zur Unterdrückung der menschlichen Freiheit und zur Schaffung von Reichtum und Macht für die Globalisten orchestriert hat.

Unter dem Deckmantel einer globalen Pandemie konnten die WHO, das WEF und alle von ihnen eingesetzten Führungskräfte in der Regierung und in der Privatwirtschaft einen Plan in die Tat umsetzen, der seit Jahrzehnten vorbereitet wurde. Die Pandemie war eine perfekte Tarnung. Im Namen des Schutzes aller vor Infektionen haben die Globalisten beispiellose Angriffe auf die Demokratie, die bürgerlichen Freiheiten und die persönlichen Freiheiten gerechtfertigt, einschließlich des Rechts, seine medizinische Behandlung selbst zu wählen.

Jetzt bereitet sich die WHO darauf vor, ihre Pandemie-Führung dauerhaft zu machen und sie auf die Gesundheitssysteme aller Länder auszuweiten. „Die Idee ist das ‚Prinzip der Gesundheit für alle‘ – eine universelle Gesundheitsversorgung, die von der WHO als Teil des Great Reset organisiert wird“, erklärt Breggin.

Der internationale Pandemievertrag

Am 24. Mai 2021 gab der Europäische Rat bekannt, dass er die Schaffung eines internationalen Pandemievertrags unterstützt, der der WHO die Befugnis gibt, die Verfassungen der einzelnen Staaten durch ihre eigene Verfassung zu ersetzen, die unter dem Motto „Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“ steht.

Am 3. März 2022 genehmigte der Rat die Aufnahme von Verhandlungen über ein internationales Abkommen. Die nachstehende Infografik, die von der Website des Europäischen Rates stammt, fasst den Prozess zusammen.

Die Weltgesundheitsversammlung der WHO hat zu diesem Zweck auch ein zwischenstaatliches Verhandlungsgremium (INB) eingerichtet. Am 1. März 2022 hielt das INB seine erste Sitzung ab, um ein internationales Instrument zur Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung unter der Autorität der WHO zu entwerfen und auszuhandeln.

Wenn dieser Vertrag zustande kommt, hätte die WHO die Befugnis, zum Beispiel Pflichtimpfungen und Gesundheitspässe zu fordern, und ihre Entscheidung hätte Vorrang vor nationalen und staatlichen Gesetzen.

Wenn man jedoch bedenkt, dass die WHO ihre Definition von „Pandemie“ in „eine weltweite Epidemie einer Krankheit“ geändert hat, ohne die ursprüngliche Spezifität einer schweren Krankheit, die eine hohe Morbidität verursacht, könnte so ziemlich alles das Kriterium der Pandemie erfüllen, einschließlich Fettleibigkeit, die 2013 als Krankheit eingestuft wurde und weltweit auftritt. Tedros hat auch zu Protokoll gegeben, dass seine „Hauptpriorität“ als Generaldirektor der WHO darin besteht, die Welt zu einer universellen Gesundheitsversorgung zu bewegen.

Die Welt hat bereits gesehen, wie jede Pandemie, ob real oder erfunden, jetzt oder in der Zukunft, die WHO dazu berechtigen könnte, die gesamten Regierungsgeschäfte souveräner Nationen zu übernehmen, alle Individuen ihrer Freiheiten zu berauben und die demokratischen Republiken der Welt vollständig zu zerschlagen, warnt Breggin. Der Geist des Kommunismus ist in dem gesamten Dokument zu spüren. Man sagt uns, dass der „Zweck“ der neuen Strategie „von einem Geist der Solidarität geleitet wird, der in den Grundsätzen der Fairness, der Einbeziehung und der Transparenz verankert ist“. Wie in allen Verlautbarungen globaler Raubtiere werden die Rechte des Einzelnen, die politische Freiheit und die nationale Souveränität mit keinem Wort erwähnt.

Der große Motor des menschlichen Fortschritts, die menschliche Freiheit, wird durch den großen Zerstörer der Menschheit, den Kollektivismus, unter der Herrschaft der Elite ersetzt werden. In dem Bericht wurden die wahren Ziele versteckt … Hier sind die drei Hauptziele des vorgeschlagenen Vertrages:

Reaktion auf künftige Pandemien, insbesondere durch Sicherstellung des allgemeinen und gerechten Zugangs zu medizinischen Lösungen wie Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostika ein stärkerer internationaler Gesundheitsrahmen mit der WHO als koordinierender Behörde für globale Gesundheitsfragen den „One Health“-Ansatz, der die Gesundheit von Menschen, Tieren und unseres Planeten miteinander verbindet

Der Bericht fügt hinzu: Insbesondere kann ein solches Instrument die internationale Zusammenarbeit in einer Reihe von vorrangigen Bereichen wie Überwachung, Alarmierung und Reaktion, aber auch das allgemeine Vertrauen in das internationale Gesundheitssystem stärken. Es war klar, dass sie Unterstützung für Tedros‘ Ankündigung vom 24. Januar 2022, dass die WHO das internationale Gesundheitssystem übernehmen würde, aufbauen wollten.

WHO setzt globales Impfpassprogramm fort

Während Länder auf der ganzen Welt jetzt ihre COVID-Maßnahmen zurückfahren und viele angekündigt haben, dass sie keine Impfpässe mehr anstreben werden, ist das Impfpassprogramm immer noch unter der Leitung der WHO lebendig. Wie Off-Guardian am 1. März 2022: berichtet

Diese Woche, während die Augen der Welt auf die Ukraine und die nächste Propagandawelle gerichtet sind, startet die Weltgesundheitsorganisation eine Initiative zur Schaffung eines „Vertrauensnetzwerks“ für Impfungen und internationale Reisen. Laut einem Bericht von Politico, der letzte Woche veröffentlicht wurde, will die WHO einen internationalen „Impfpass“ einführen.

Der Artikel zitiert Brian Anderson, Mitbegründer der Vaccination Credential Initiative, die sich selbst als „freiwillige Koalition öffentlicher und privater Organisationen beschreibt, die sich dafür einsetzen, dass Einzelpersonen Zugang zu überprüfbaren klinischen Informationen erhalten, einschließlich einer vertrauenswürdigen und überprüfbaren Kopie ihrer Impfunterlagen in digitaler oder Papierform unter Verwendung offener, interoperabler Standards“. Es handelt sich dabei um ein gemeinsames Projekt von Unternehmen und Regierungen, das digitale medizinische Ausweise erforscht und fördert, um dieser Formulierung den Glanz einer PR-Agentur zu nehmen. Kurz gesagt, Impfpässe.

Zu den Mitgliedern des im Januar 2021 gegründeten VCI gehören Google, Amazon, Versicherungsunternehmen, Krankenhäuser, Biosicherheitsfirmen und die meisten großen Universitäten in den USA. Dem Lenkungsausschuss gehören Vertreter von Apple, Microsoft, der Mayo Clinic und der MITRE Corporation, einer von der Regierung finanzierten Forschungseinrichtung, an.

Wie Off-Guardian anmerkt, wird der internationale Pandemievertrag zweifellos Bestimmungen über die internationale Zertifizierung von Impfstoffen enthalten. Und warum auch nicht, wenn man bedenkt, dass ein von der WHO unterstützter globaler Gesundheitspass bereits in Arbeit ist? Während Off-Guardian voraussagte, dass das SMART-Health-Cards-System von VCI gewählt werden könnte, hat die WHO jetzt einen Vertrag mit einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom namens T-Systems unterzeichnet, um den ersten globalen digitalen Impfpass zu erstellen. Wie der Western Standard berichtet:

Die WHO beabsichtigt, ihre 194 Mitgliedsstaaten bei der Einführung der digitalen Verifizierungstechnologie für die nationale und regionale Überprüfung des Impfstatus zu unterstützen. COVID-19 betrifft jeden. Die Länder werden die Pandemie daher nur gemeinsam überstehen. Fälschungssichere und digital überprüfbare Impfbescheinigungen schaffen Vertrauen. Die WHO unterstützt daher die Mitgliedstaaten beim Aufbau nationaler und regionaler Vertrauensnetze und Verifizierungstechnologien.

Der Gateway-Dienst der WHO dient auch als Brücke zwischen den regionalen Systemen. Er kann auch als Teil zukünftiger Impfkampagnen und häuslicher Aufzeichnungen genutzt werden, sagte Garrett Mehl, Referatsleiter der WHO-Abteilung für digitale Gesundheit und Innovation, auf der Website der Deutschen Telekom.

SMART Health Cards und digitale Identität sind Werkzeuge der Tyrannei

Das SMART Health Cards-System wird bereits von mehr als einem Dutzend Ländern, 25 US-Bundesstaaten, Puerto Rico und Washington D.C. verwendet. Auch das australische Parlament ebnet mit seinem „Trusted Digital Identity Bill 2021“ und der US-Kongress mit seinem „Improving Digital Identity Act of 2021“ den Weg zur Tyrannei.

All diese Gesetze haben eines gemeinsam: das Ziel, sie zu einem aufgemotzten, globalen sozialen Kreditsystem auszubauen – einem System, in dem alles, was Sie tun und sagen, überwacht, aufgezeichnet und auf seinen Bedrohungswert hin bewertet wird, und wenn Sie sich falsch verhalten oder falsch denken, haben sie 101 Möglichkeiten, Sie zu bestrafen und zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen, von der Einschränkung Ihrer Reisemöglichkeiten bis zur Beschlagnahmung Ihrer Bankkonten.

Glauben Sie nicht eine Sekunde lang, dass die Regierung keinen Zugang zu Ihren Daten hat oder diese nicht zu politischen Zwecken gegen Sie verwenden wird. Wie Off-Guardian erklärt:

SMART Health Cards werden von VCI betrieben, das von der MITRE Corporation gegründet wurde, die von der US-Regierung finanziert wird. Wenn Sie SMART Zugang zu Ihren medizinischen Daten gewähren, können Sie davon ausgehen, dass die US-Regierung und ihre Behörden sie in die Finger bekommen. Sie haben vielleicht keine eigene Datenbank, aber sie hätten Zugang zur MITRE-Datenbank, wenn sie sie brauchen oder wollen. Das Gleiche gilt für Apple, Amazon, Google und Microsoft. So funktionieren privat-öffentliche Partnerschaften. Symbiose.

Unternehmensgiganten dienen als Fassade für Regierungsprogramme, und im Gegenzug erhalten sie einen großen Anteil an den Gewinnen, Rettungspakete, wenn sie benötigt werden, und regulatorische „Reformen“, die ihre kleineren Konkurrenten lähmen …

Auf diese Weise kann die Bundesregierung „wahrheitsgemäß“ behaupten, dass sie kein föderales Passsystem einführt oder eine Impfdatenbank unterhält, während sie die Tech-Giganten unter Vertrag nimmt, um dies für sie zu tun. Dieses System der staatlichen Überwachung durch die Hintertür unter dem Deckmantel von Unternehmen breitet sich bereits in den USA aus, und es sieht so aus, als würde es auch bei einem künftigen ‚Pandemieabkommen‘ eine Rolle spielen.

Generalstabsarzt fordert Hitliste von Big Tech

Auch der US-amerikanische Generalstabsarzt Dr. Vivek Murthy scheint ein Narrativ aufzubauen, um eine internationale Gesundheitsbehörde zu rechtfertigen. Am 3. März 2022 forderte Murthy alle großen Technologieplattformen förmlich auf, Daten über das Ausmaß der COVID-19-Fehlinformationen zu übermitteln. Dazu gehören soziale Netzwerke, Suchmaschinen, Crowdsource-Plattformen, E-Commerce-Plattformen und Instant-Messaging-Systeme. Glücklicherweise ist seine Forderung rechtlich nicht durchsetzbar. Wie die New York Times berichtet:

In einem Auskunftsersuchen des Büros des Generalarztes wurden die Technologieplattformen aufgefordert, Daten und Analysen über die Verbreitung von COVID-19-Fehlinformationen auf ihren Websites zu übermitteln, beginnend mit häufigen Beispielen von Impfstoff-Fehlinformationen, die von den Centers for Disease Control and Prevention dokumentiert wurden. In der Bekanntmachung werden die Unternehmen aufgefordert, genau anzugeben, „wie viele Nutzer die Covid-19-Fehlinformationen gesehen haben oder ihnen ausgesetzt waren“, sowie aggregierte Daten zu demografischen Gruppen, die den Fehlinformationen unverhältnismäßig stark ausgesetzt waren oder von ihnen betroffen waren.

Der Chirurgische Generalarzt, Dr. Vivek Murthy, verlangte von den Plattformen auch Informationen über die wichtigsten Quellen von Covid-19-Fehlinformationen, einschließlich derjenigen, die sich mit dem Verkauf von unbewiesenen Covid-19-Produkten, -Dienstleistungen und -Behandlungen befassen … Das Auskunftsersuchen ist Teil des nationalen COVID-Vorsorgeplans von Präsident Biden… Neben der Anforderung von Daten über Fehlinformationen von den Technologieplattformen forderte der Chirurgische Generalarzt Gesundheitsdienstleister und die Öffentlichkeit auf, Informationen darüber zu übermitteln, wie COVID-19-Fehlinformationen Patienten und Gemeinden negativ beeinflusst haben.

Wie Dr. Meryl Nass feststellte, „Das ist wirklich erschreckend. Fehlinformationen (die von Technologieunternehmen kontrolliert werden) werden wie ein Verbrechen behandelt, obwohl sie nie definiert wurden.“ Nass hebt auch einen neuen Gesetzentwurf hervor, der von zwei demokratischen Senatoren am 2. März 2022 eingebracht wurde und der Tech-Unternehmen „Deckung für die Zensur und die Übergabe privater Daten an die Regierung“ geben würde. „Mit anderen Worten: Der Kongress könnte Zensur ‚legalisieren‘ und das Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz kriminalisieren“, so Nass.

CDC hat Unmengen von Fehlinformationen verbreitet

Die Ironie dabei ist, dass die meisten Antworten der CDC auf „COVID-Mythen“ selbst Fehlinformationen sind. Die CDC behauptet zum Beispiel, es sei ein Mythos, dass die natürliche Immunität besser sei als die Immunität, die man durch die COVID-Impfung erhält.

Es ist jedoch schwierig, für diese Behauptung wissenschaftliche Belege zu finden. Sie haben sich das im Grunde nur ausgedacht. Es ist seit langem wissenschaftlich erwiesen, dass die natürliche Immunität robuster ist und länger anhält als eine durch Impfung erzeugte Immunität.

Vor der Pandemie war ein „Impfstoff“ „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person stimuliert, um eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen“. Im Jahr 2021 änderte die CDC diese Definition in „ein Präparat, das zur Stimulierung der körpereigenen Immunreaktion gegen Krankheiten verwendet wird“, womit die Notwendigkeit eines Impfstoffs zur Erzeugung von Immunität – die wichtigste Aufgabe eines Impfstoffs – wegfiel.

Die CDC behauptet auch, es sei ein Mythos, dass mRNA-Injektionen keine Impfstoffe seien. Sie sagen, mRNA-Injektionen seien Impfstoffe, weil sie eine Immunreaktion auslösen. Was sie nicht zugeben, ist, dass sie die Definition von „Impfstoff“ mitten in der Pandemie geändert haben.

Vor der Pandemie war ein „Impfstoff“ „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person dazu anregt, eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen“. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021, als die mRNA-Impfungen kurz vor der Verteilung standen, änderte die CDC diese Definition in „ein Präparat, das zur Stimulierung der körpereigenen Immunreaktion gegen Krankheiten verwendet wird“, womit die Notwendigkeit eines Impfstoffs zur Erzeugung von Immunität – die wichtigste Aufgabe eines Impfstoffs – effektiv aufgehoben wurde.

Übrigens widerlegt die Antwort der CDC auf diesen „Mythos“ im Grunde ihre Antwort auf den „Mythos“, dass Impfstoffimmunität besser ist als natürliche Immunität, da die COVID-Impfungen überhaupt keine Immunität vermitteln. Sie regen lediglich eine Immunreaktion an, die übrigens je nach der Art der Stimulierung des Immunsystems entweder nützlich oder schädlich sein kann.

Die CDC beharrt auch weiterhin darauf, dass die COVID-Impfungen Ihre DNA in keiner Weise verändern oder mit ihr interagieren können, doch veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen das Gegenteil. Schwedische Forschungsergebnisse zeigen, dass die mRNA der Pfizer-Impfung innerhalb von nur sechs Stunden in die menschliche DNA eingebaut wird.

Murthys verfassungswidrige Forderung nach Daten von Technologieunternehmen über Nutzer, die Informationen weitergeben, die gegen das CDC-Narrativ verstoßen, scheint ein Versuch zu sein, eine internationale Gesundheitsbehörde zu rechtfertigen, die die Macht hat, weltweit die Wahrheit zu diktieren.

Wenn es in jedem Land nur ein einziges Narrativ gibt, das von einer einzigen Stelle verbreitet wird, dann wird die Wahrheit so sein, wie sie es sagt. Letztendlich werden Forschungsergebnisse nicht einmal mehr veröffentlicht, wenn sie nicht mit der gewählten Darstellung übereinstimmen.

Die WHO ist total korrupt

Es gibt viele Gründe, die WHO als alleinige Instanz für gesundheitliche Fakten abzulehnen. Sie ist durch und durch korrupt, und das schon seit Jahren.

Nach der Schweinegrippe-Pandemie von 2009, bei der der Impfstoff viele Tausend Menschen verletzte, kam die Parlamentarische Versammlung des Europarats (PACE) zu dem Schluss, dass „der Umgang der WHO, der EU-Gesundheitsagenturen und der nationalen Regierungen mit der Pandemie zu einer ‚Verschwendung großer Summen öffentlicher Gelder und zu ungerechtfertigten Ängsten und Befürchtungen hinsichtlich der Gesundheitsrisiken für die europäische Öffentlichkeit‘ geführt hat“.

PACE kam insbesondere zu dem Schluss, dass es „überwältigende Beweise dafür gibt, dass die Schwere der Pandemie von der WHO bei weitem überschätzt wurde“ und dass die Arzneimittelindustrie die Entscheidungsfindung der Organisation beeinflusst hatte.

Eine gemeinsame Untersuchung des British Medical Journal und des Bureau of Investigative Journalism (BIJ) deckte ebenfalls schwerwiegende Interessenkonflikte zwischen der WHO – die die globale Impfagenda vorantrieb – und den Arzneimittelherstellern auf, die diese Impfstoffe entwickelten.

Der WHO wurde auch massive Misswirtschaft vorgeworfen, da sie jedes Jahr mehr für Reisekosten ausgibt – etwa 200 Millionen Dollar im Jahr 2017 – als für einige der größten öffentlichen Gesundheitsprobleme, einschließlich AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammen.

Inzwischen wissen die meisten Menschen auch, dass die WHO von Bill Gates gekauft und bezahlt wurde. Er trägt mehr zum Zweijahreshaushalt der WHO in Höhe von 4,84 Milliarden Dollar bei als jede Regierung eines Mitgliedsstaates. Die USA waren in der Vergangenheit der größte Geldgeber, aber die kombinierten Beiträge der Gates Foundation und von GAVI machten Gates 2018 zum inoffiziellen Hauptsponsor der WHO.

In dem Dokumentarfilm „TrustWHO“ (siehe oben) deckt Lilian Franck diese und andere geheime Einflüsse auf, die die WHO kontrollieren – zum Schaden der öffentlichen Gesundheit. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die WHO eine starke Bindung zu China hat und Chinas rücksichtslose Unterdrückung von Gegenargumenten teilt.

Die Untersuchung der WHO über die Herkunft von COVID-19 war von Anfang bis Ende eine Fälschung, und schon vor der COVID-Pandemie hatte die WHO Gespräche mit Facebook geführt, um „sicherzustellen, dass die Menschen Zugang zu verlässlichen Informationen über Impfstoffe haben und die Verbreitung von Ungenauigkeiten reduziert wird“. Angesichts der starken und anhaltenden Beweise dafür, dass die WHO stark in Konflikte verwickelt ist und von der Industrie kontrolliert wird, muss ihre Nützlichkeit als Hüterin der öffentlichen Gesundheit ernsthaft überdacht werden.

Der Plan für eine nie endende Pandemie

Das Weiße Haus hat zwar einen Plan für den Übergang aus der Pandemie herausgegeben, doch scheint es sich eher um einen Plan für eine nie endende Pandemie zu handeln. Wie von STAT News berichtet:

Der Bericht zeigt einen Weg zu dem auf, was die Autoren als das ’nächste Normale‘ bezeichnen – ein Leben mit dem SARS-CoV-2-Virus als anhaltende Bedrohung, die es zu bewältigen gilt. Dazu sind Verbesserungen an verschiedenen Fronten erforderlich, von einer besseren Überwachung auf COVID und andere Krankheitserreger bis hin zur Kontrolle der Auslastung von Krankenhäusern, von Anstrengungen zur Verbesserung der Luftqualität in Gebäuden bis hin zu weiteren Investitionen in antivirale Medikamente und bessere Impfstoffe. Die Autoren fordern außerdem, Menschen mit Atemwegssymptomen einen einfachen Zugang zu Tests zu ermöglichen und ihnen bei einem positiven COVID- oder Grippetest ein schnelles Rezept für das entsprechende antivirale Medikament auszustellen …

Der Bericht schlägt vor, dass die Reaktion der USA auf Covid-19 nicht mehr nur auf diese einzelne Krankheit ausgerichtet sein sollte, sondern dass sich die Bemühungen um Prävention, Eindämmung und Behandlung auf COVID als eines von mehreren Atemwegsviren, einschließlich der Grippe, konzentrieren sollten.

Teil des Plans ist die Schaffung eines neuen Postens: stellvertretender Assistent des Präsidenten für Biosicherheit innerhalb des Nationalen Sicherheitsrats. Der stellvertretende Assistent für Biosicherheit wäre verantwortlich für die „Überwachung, Behandlung und Koordinierung von Reaktionen auf und Kommunikation über jegliche Bedrohungen der Biosicherheit und Pandemien“.

Wichtig ist, dass dieser Posten auch für die Koordinierung der „Bemühungen zur Bekämpfung ausländischer und inländischer Quellen wissenschaftsfeindlicher Fehlinformationen über Impfstoffe und Medikamente“ zuständig wäre. Im COVID-Fahrplan werden auch Strategien zur Verbesserung der Dokumentation, Überwachung und Rechenschaftspflicht für die Kommunikationsziele aufgeführt.

Dazu gehört die Überwachung von „gesundheitlichen Missständen“, um „die öffentliche Rechenschaftspflicht zu erhöhen und Werte zu unterstützen, die das soziale Wohlergehen und die gesundheitliche Chancengleichheit bei Infektionskrankheiten fördern.“ Das klingt für mich nach einem Plan zur Förderung von Propaganda, die Menschen beschämt, die ihre eigene Gesundheit nicht für „das Allgemeinwohl“ opfern wollen.

Außerdem sollen „Standards für eine rationelle Freigabe von Gesundheitsbotschaften ohne politische Einflussnahme“ festgelegt werden. Wird die WHO für solche Standards zuständig sein? Wahrscheinlich.

Der Fahrplan legt auch fest, dass Technologieplattformen und bestehende Medien dazu angehalten werden sollen, „Mechanismen zu entwickeln, um die Veröffentlichung schädlicher und falscher Ratschläge, die der öffentlichen Gesundheit schaden, zu erkennen, abzuwehren und zu verweigern“. Mit anderen Worten: Zensur auf ganzer Linie. Wenn die WHO die volle Autorität über die Gesundheit erhält, ist Zensur eine Selbstverständlichkeit und die Wissenschaft, wie wir sie kennen, wird im Grunde aufhören zu existieren.

