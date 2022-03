Die Eskalationsleiter im Wirtschaftskrieg mit Russland erklimmen… Hier ist die nukleare Option

Die Eskalationsleiter ist ein Konzept, das beschreibt, wie die Schwere eines militärischen Konflikts zunehmen kann.

An der Spitze der Eskalationsleiter steht der totale Atomkrieg.

Es gibt zwar zahlreiche Länder mit Atomwaffen, aber nur Russland und China verfügen über ein so ausgefeiltes Arsenal, dass sie den USA bis zur Spitze der Eskalationsleiter Paroli bieten können.

Mit anderen Worten: Die USA können gegen Russland und China keine Eskalationsdominanz erlangen, weil diese Länder jede Eskalation bis hin zum totalen Atomkrieg – der Spitze der Eskalationsleiter – ausgleichen können.

Aus diesem Grund werden diese Länder davon abgehalten, in einen kinetischen Konflikt miteinander zu geraten.

Das ist auch der Grund, warum das US-Militär nicht zögert, Länder wie Libyen, Irak, Syrien oder Afghanistan zu bombardieren. Es hat wenig zu befürchten, weil es weiß, dass diese Länder auf der Eskalationsleiter nicht sehr weit nach oben klettern können.

Dieses Konzept ist in militärischen Konflikten wohlbekannt.

Die gleiche Dynamik besteht jedoch in einem Wirtschaftskrieg, und sie wird von Regierungen (und Investoren) weit weniger verstanden.

Deshalb lassen sich weder die USA noch Russland abschrecken und klettern auf der wirtschaftlichen Eskalationsleiter nach oben und steuern auf eine immer näher rückende Katastrophe zu.

Der Wirtschaftskrieg eskaliert

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die US-Regierung und die EU einen beispiellosen Wirtschaftskrieg begonnen… ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie das Ganze endet.

Russland ist kein kleines, schwaches Land, das nicht zurückschlagen kann.

Auch wenn es vielen nicht bewusst ist, kann Russland die Spitze der wirtschaftlichen Eskalationsleiter erklimmen. Hier ist der Grund dafür…

Russland ist der weltweit größte Exporteur von Erdgas, Holz, Weizen, Düngemitteln und Palladium (ein wichtiger Bestandteil von Autos).

Es ist der zweitgrößte Exporteur von Öl und Aluminium und der drittgrößte Exporteur von Nickel und Kohle.

Russland ist ein wichtiger Produzent und Verarbeiter von Uran für Kernkraftwerke. Angereichertes Uran aus Russland und seinen Verbündeten liefert Strom für 20 % der Haushalte in den USA.

Abgesehen von China produziert Russland mehr Gold als jedes andere Land, nämlich mehr als 10 % der weltweiten Produktion.

Dies sind nur eine Handvoll Beispiele. Es gibt viele strategische Rohstoffe, die Russland beherrscht.

Kurz gesagt, Russland ist nicht nur ein Öl- und Gasmagnat, sondern auch ein Rohstoffmagnat.

Europa kann ohne russische Rohstoffe nicht überleben.

Würden russische Rohstoffe von den Weltmärkten genommen, würde dies zu einem allgemeinen Preisschock führen, der die Finanzmärkte, die Banken und praktisch jeden Wirtschaftszweig dezimieren würde. Darüber hinaus verfügt Russland auch über eine wirtschaftliche Nuklearoption, die das westliche Finanzsystem über Nacht in die Luft jagen könnte.

Kurzum, Russland hat mächtige Karten im Spiel.

Genau wie in einem kinetischen Krieg kann Russland den USA entgegenkommen, um einen Wirtschaftskrieg an die Spitze der Eskalationsleiter zu bringen.

Doch anders als in einem kinetischen Krieg lässt sich keine Seite abschrecken. Im Gegenteil, es scheint fast unvermeidlich, dass die Dinge von hier aus eskalieren werden, was die Situation unglaublich gefährlich macht.

Wo stehen wir jetzt?

Die USA haben Sanktionen gegen die russische Zentralbank verhängt, die es jedem Amerikaner verbieten, mit ihr, dem Finanzministerium oder dem Nationalen Vermögensfonds in Kontakt zu treten.

Die Regierungen der USA und Europas haben die US-Dollar- und Euro-Reserven Russlands – die angesammelten Ersparnisse des Landes – im Wert von rund 300 Milliarden Dollar eingefroren.

Einige russische Banken wurden aus SWIFT, dem System für internationale Überweisungen, herausgeschmissen.

Zahlreiche westliche Unternehmen haben Russland verlassen und verbieten russischen Bürgern die Nutzung ihrer Plattformen.

Visa, MasterCard und American Express haben Russland von ihren Netzen abgeschnitten.

Die US-Regierung hat alle Einfuhren von russischem Öl verboten.

Im Gegenzug hat Russland diese Schritte mit eigenen Verteidigungsmaßnahmen und Eskalationen beantwortet.

Moskau hat die Ausfuhr von Raketentriebwerken in die USA verboten. Ein Beamter sagte: „In einer Situation wie dieser können wir die Vereinigten Staaten nicht mit unseren weltbesten Raketentriebwerken beliefern. Sollen sie doch mit etwas anderem fliegen, mit ihren Besenstielen.“

Russland und China haben lebendige Alternativen zu SWIFT, um internationale Finanztransaktionen zu erleichtern, was die Auswirkungen eines Rauswurfs aus SWIFT begrenzt.

Russische Banken haben mit der Ausgabe von Kredit- und Debitkarten begonnen, die mit Chinas globalem Zahlungsverkehrsnetz UnionPay verbunden sind.

Russland hat angekündigt, Geschäfte mit China, Indien, dem Iran, der Türkei und anderen Ländern in lokalen Währungen statt in US-Dollar abzuwickeln, wodurch die Auswirkungen der Sanktionen weitgehend neutralisiert werden.

Als vielleicht bedeutendste Eskalationsmaßnahme hat die russische Regierung zugelassen, dass alle Auslandsschulden, die sie von unfreundlichen Ländern aufgenommen hat – schätzungsweise über 400 Milliarden Dollar – in Rubel umgewandelt werden.

Statt ihre Gläubiger in den USA und Europa in Dollar und Euro bei westlichen Banken zu bezahlen, können russische Unternehmen nun ihre Auslandsschulden zurückzahlen, indem sie im Namen ihrer Gläubiger Rubel bei russischen Banken hinterlegen, die für sie aufgrund der Sanktionen nicht zugänglich sind.

Dieser Schritt zwingt die USA und die EU, entweder die Sanktionen zu lockern, damit die geschätzten Auslandsschulden in Höhe von 400 Milliarden Dollar zurückgezahlt werden können, oder den westlichen Banken und anderen Gläubigern massive Verluste zuzufügen.

Das ist also der aktuelle Stand der Dinge.

Es ist erwähnenswert, dass Europa immer noch für russische Energie bezahlt und Moskau sie liefert.

Nichtsdestotrotz klettern Russland und die USA auf der Leiter der wirtschaftlichen Eskalation nach oben, und keine der beiden Seiten zeigt Anzeichen für eine Verlangsamung. Von der Spitze sind wir jedoch noch einige zerstörerische Schritte entfernt.

Was kommt als Nächstes?

Putin kündigte vor kurzem ein bevorstehendes Verbot der Ausfuhr bestimmter Rohstoffe in bestimmte unfreundliche Länder an, wobei die Einzelheiten bald bekannt gegeben werden. Angesichts der Dominanz Russlands auf den Rohstoffmärkten wird ein solcher Schritt von großer Bedeutung sein.

Ein logischer nächster Schritt, den Russland unternehmen könnte, wenn die USA und die EU ihre Sanktionen verschärfen, wäre, Europa zu zwingen, seine Energieimporte in Rubel zu bezahlen.

Die europäischen Abnehmer müssten zunächst Rubel mit ihren Euros kaufen und diese dann zur Bezahlung von russischem Gas, Öl und anderen Exporten verwenden. Ein solcher Schritt würde das gesamte Sanktionssystem aushebeln, da die Europäer gezwungen wären, mit der sanktionierten russischen Zentralbank zu verhandeln oder von wichtigen Rohstoffen abgeschnitten zu werden.

Die Europäer haben keine Alternative zu russischer Energie und hätten keine andere Wahl, als sich zu fügen.

Moskau könnte seine wirtschaftliche Nuklearoption einsetzen, wenn die USA Russland wirklich bis zu dem Punkt drängen, an dem es nichts mehr zu verlieren hat. Das hieße, die Bezahlung von Öl und anderen Rohstoffen in Gold zu verlangen. Da Russland ein so dominanter Akteur auf den Rohstoffmärkten ist, könnte es dies diktieren.

Ein solcher Schritt würde den Goldpreis in die Höhe schnellen lassen und das gesamte westliche Finanzsystem über Nacht in die Luft jagen. Außerdem würden der Dollar und der Euro wahrscheinlich einen enormen Kaufkraftverlust erleiden, da die Rohstoffe in Gold umgerechnet würden.

Das ist die finanzielle Nuklearoption Russlands, und wenn die USA die Eskalationsleiter weiter hinaufsteigen, wird sie letztlich genau dorthin führen.

Da keine der beiden Seiten einen Rückzieher macht, scheint eine Eskalation unvermeidlich.

