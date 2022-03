Moderna plant drei weitere mRNA-Impfstoffe, aber nicht alle gegen Infektionen

Mercola.com

Moderna kündigte an, dass es drei Impfstoffe mit mRNA-Technologie gegen Krebs, Gürtelrose und Herpes entwickelt. Die derzeitige mRNA-Impfung hat sich jedoch weder als erfolgreich erwiesen, noch sind die langfristigen Auswirkungen der Gentherapie bekannt

Moderna und BioNTech, die beiden Unternehmen, die mRNA-Impfstoffe entwickelt haben, für die in den USA eine Notfallzulassung erteilt wurde, hatten vor der COVID-Spritze noch kein zugelassenes Produkt hergestellt.

Einige Behörden glauben, dass die Impfung erfolgreich ist. Sie verhindert jedoch nicht, dass die Empfänger an der Krankheit erkranken oder ins Krankenhaus eingeliefert werden, und birgt ein erhebliches Risiko unerwünschter Nebenwirkungen, einschließlich bleibender Behinderungen und Tod.

Dr. Robert Malone, der entdeckte, wie man mRNA so aufbereitet, dass menschliche Zellen den genetischen Code aufnehmen und nutzen können, warnte die FDA, dass die Spritze gefährlich sein könnte, und er warnt Eltern, dass sie die Injektion bei Kindern sorgfältig abwägen sollten, da es sich um eine irreversible Entscheidung handelt

Moderna stellt eine der drei in den USA erhältlichen COVID-Impfungen her. Im November 2021 veröffentlichte Moderna Daten zu den Umsätzen des dritten Quartals, die einen phänomenalen Gewinn von 5 Milliarden Dollar weltweit aus dem Impfstoff zeigten, und prognostizierte 18 Milliarden Dollar für das Jahr allein aus dem mRNA-Impfstoff. Um von dieser Einnahmequelle zu profitieren, kündigte das Unternehmen an, drei neue mRNA-Impfstoffe gegen Gürtelrose, Krebs und Herpes zu entwickeln.

Zu Beginn des Impfstoffwettlaufs versprach die Gesundheitsbehörde Operation Warp Speed, bis 2021 300 Millionen Dosen des Impfstoffs bereitzustellen. Das war nur wenige Monate, nachdem die Pandemie Anfang 2020 ausgerufen worden war. Die Entwicklung eines sicheren und wirksamen Impfstoffs dauert jedoch normalerweise Jahre und beginnt mit Tierversuchen.

Abgesehen von der Schnelligkeit, mit der der Impfstoff entwickelt wurde, entsprach die Impfung zu diesem Zeitpunkt nicht der Definition eines Impfstoffs, da das von den Pharmaunternehmen geplante mRNA-Produkt an sich keine Immunität hervorruft, sondern den Zellen des Empfängers die Anweisung gibt, dies zu tun, indem sie ihre eigenen Proteine zur Bekämpfung der betreffenden Krankheit produzieren. Was hat die CDC also getan? Sie änderte die Definition des Impfstoffs.

Geänderte Impfstoffdefinition für mRNA-Impfungen

Um die Bedeutung dieser Änderung zu verstehen, muss man wissen, dass sich die Definition eines Impfstoffs vor der COVID-Pandemie über die Jahre hinweg kaum verändert hatte. Laut einem archivierten Schnappschuss der CDC-Website lautete die Definition eines Impfstoffs am 24. Februar 2011 beispielsweise:

Ein Produkt, das eine Immunität erzeugt und somit den Körper vor einer Krankheit schützt. Impfstoffe werden durch Injektionen, durch den Mund und durch Aerosole verabreicht.

Im Juli 2015 wurde der Wortlaut geändert in:

Ein Produkt, das das Immunsystem einer Person gegen eine bestimmte Krankheit stimuliert und die Person vor dieser Krankheit schützt. Impfstoffe werden in der Regel durch Injektionen verabreicht, können aber auch durch den Mund oder als Spray in die Nase verabreicht werden.

Der Wortlaut war derselbe im Juni 2017 und ebenso im Juni 2019 und Juni 2020. Am 26. August 2021 wurde die Definition jedoch leicht geändert, um die Worte „zur Erzeugung von Immunität“ hinzuzufügen:

Ein Produkt, das das Immunsystem einer Person dazu anregt, eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen und die Person vor dieser Krankheit zu schützen. Impfstoffe werden in der Regel durch Injektionen verabreicht, können aber auch durch den Mund verabreicht oder in die Nase gesprüht werden.

Weniger als eine Woche später, nur wenige Tage nachdem die FDA die endgültige Genehmigung für den mRNA-Impfstoff von Pfizer erteilt hatte, änderte sich die Definition erneut – dieses Mal erheblich. Die Definition eines Impfstoffs lautet nun:

Ein Präparat, das dazu dient, die körpereigene Immunreaktion gegen Krankheiten zu stimulieren. Impfstoffe werden in der Regel durch Injektionen verabreicht, einige können aber auch durch den Mund oder als Spray in die Nase verabreicht werden.

Beachten Sie, dass die Worte „die Person vor Krankheiten schützen“ jetzt herausgenommen wurden, so dass die Definition jetzt besagt, dass ein Impfstoff „die Immunreaktion des Körpers gegen Krankheiten stimuliert“. Ist das nicht genau das, was eine natürliche Infektion tut? Wenn also ein Impfstoff nicht mehr vor Krankheiten schützt oder Immunität verleiht, sondern lediglich die Immunreaktion stimuliert, wozu braucht man dann den so genannten „Impfstoff“ – zumal man die Krankheit, gegen die er angeblich eine Reaktion hervorruft, immer noch bekommen kann?

Wie in den vergangenen Monaten deutlich wurde, verringert die Impfung, die entwickelt wurde, um die Immunreaktion des Körpers gegen COVID-19 zu „stimulieren“, nicht die Fähigkeit einer Person, sich mit dem Virus anzustecken oder das Virus zu übertragen. Laut der CDC ist alles, was die Impfung bewirkt, die Verhinderung eines schwereren Falls des Virus.

Daten und Informanten zeigen jedoch, dass Menschen, die geimpft wurden, immer noch mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, und zwar in einigen Gebieten mit höheren Raten als ungeimpfte Personen. Mit anderen Worten: Der mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 scheint nicht wirksam vor dem Virus zu schützen oder es zu bekämpfen.

Dies ist insofern von Bedeutung, als Moderna vor kurzem angekündigt hat, drei neue Impfstoffe mit der gleichen Technologie gegen Gürtelrose, Krebs und Herpes herzustellen. Ist es nicht vernünftig zu erwarten, dass die Steuerzahler Millionen von Dollar zahlen und die gleichen Ergebnisse sehen?

Moderna kündigt drei neue Impfstoffe an

In der Welt der Wissenschaft mag die Ankündigung von Moderna ein rotes Tuch sein. Das Unternehmen ist zehn Jahre alt und verfügt über eine Marktbewertung in Milliardenhöhe, aber bis zu seinem Impfstoff COVID-19 hatte es keine zugelassenen Produkte.

Das Unternehmen wurde von zwei Wissenschaftlern und einem Risikokapitalgeber gegründet, die das kommerzielle Potenzial von mRNA als Technologie zur Verabreichung von Medikamenten erkannten. Im November 2020 berichtete Stat News, dass das Unternehmen den Gründern Hunderte von Millionen Dollar eingebracht hat, obwohl es noch kein einziges Produkt hergestellt hat.

Ursprünglich dachte man, dass modifizierte mRNA der Schlüssel zu einer neuen Quelle für embryonale Stammzellen sei, die Forscher zur Behandlung von Krankheiten wie Parkinson oder Rückenmarksverletzungen einsetzen wollten. Mit modifizierter mRNA hofften sie, die Kontroverse um die Verwendung von Stammzellen aus abgetriebenen Föten zu umgehen.

Das Versprechen hing von einer sicheren Dosierung ab, aber in Tierversuchen stießen die Wissenschaftler auf ein mittlerweile bekanntes Problem mit den mRNA-Dosen. Die Therapie löste gefährliche Immunreaktionen aus, doch die niedrigeren Dosen waren zu schwach, um einen Nutzen zu zeigen.

Nur 42 Tage nach der Veröffentlichung des genetischen Codes für SARS-CoV-2 sollte Moderna eine Kiste mit einigen hundert Fläschchen des experimentellen Impfstoffs an das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) liefern. Zu diesem Zeitpunkt waren die abnormen Immunreaktionen in Tierversuchen mit der neuen Gentherapie noch nicht überwunden.

Dennoch waren sie die ersten, die Arzneimittelfläschchen für klinische Versuche am Menschen lieferten. Stat News berichtet, dass Moderna in einer Pressemitteilung vom 18. Mai 2020 behauptete, sie hätten positive klinische Zwischenergebnisse von acht Freiwilligen. Das Unternehmen hat den Wissenschaftlern jedoch keine Rohdaten zur Verfügung gestellt. Trotzdem stieg der Aktienkurs des Unternehmens innerhalb eines Tages um 20 %, die FDA erteilte eine Notfallzulassung für das Medikament und der Rest ist Geschichte.

Nur ein Jahr später arbeitet Moderna immer noch mit Hochdruck an der Entwicklung von drei neuen Impfstoffen auf der Grundlage derselben mRNA-Technologie, die bisher weder Krankheiten zu stoppen noch deren Ausbreitung zu verhindern scheint.

Es handelt sich um Impfstoffe gegen Krebs, Gürtelrose und Herpes. Pfizer verfügt über einen mRNA-Impfstoff gegen Gürtelrose, der voraussichtlich irgendwann nach Juli 2022 in die klinische Erprobung gehen wird. Pfizers Partner im Rennen um den mRNA-Impfstoff ist BioNTech, ein Unternehmen mit einer ähnlichen Geschichte wie Moderna, das keine zugelassenen Medikamente hergestellt hat, bevor es sich mit Pfizer zusammengetan hat – das 2009 mit dem größten Betrugsvergleich in der Geschichte des US-Justizministeriums konfrontiert wurde -, um die COVID-19-Spritze herzustellen.

Wie wird der „Erfolg“ von mRNA-Impfstoffen gemessen?

NewsMax berichtet: „Der Erfolg der COVID-19-Impfstoffe, die auf der Boten-RNA (mRNA)-Technologie von Moderna und dem Konkurrenten Pfizer beruhen, hat zu Bemühungen geführt, die neuartige Technologie auch für andere Impfstoffe und Therapeutika gegen schwer zu behandelnde Krankheiten zu nutzen“.

In Anbetracht der Ankündigung der Entwicklung von drei neuen Impfstoffen durch Moderna und des Ziels von Pfizer, bis zur zweiten Jahreshälfte 2022 klinische Studien durchzuführen, stellt sich die Frage, wie der Erfolg des mRNA-Impfstoffs gemessen wird.

Wie ich bereits erwähnt habe, verhindert der derzeitige Impfstoff gegen COVID-19 nicht, dass die Empfänger an der Krankheit erkranken. Er verhindert auch nicht, dass die Empfänger wegen der Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert werden, und die CDC warnt, dass geimpfte Personen die Krankheit immer noch übertragen können.

Doch selbst wenn der Impfstoff nur eine minimale Wirkung auf die Verringerung der Krankheit oder des Schweregrads der Krankheit hätte, muss man die unerwünschten Nebenwirkungen berücksichtigen, die zu Hunderttausenden an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet werden.

Bis zum 11. Februar 2022 wurden in diesem System über 1,1 Millionen Meldungen erfasst, darunter 23990 Todesfälle, 43476 Personen mit dauerhafter Behinderung, 33590 Diagnosen von Myokarditis oder Perikarditis und 12452 Diagnosen von Gürtelrose.

In Anbetracht der hohen Zahl von Personen, die in den Tagen und Wochen nach einer mRNA-Impfung schwerwiegende unerwünschte Ereignisse entwickelt haben oder gestorben sind, muss man sich fragen, wie die Wechselwirkungen zwischen zwei oder drei verschiedenen Arten von mRNA-Impfstoffen in der komplexen Umgebung des menschlichen Körpers aussehen werden.

mRNA-Wissenschaftler warnt vor Impfstoffgefahren

1987 mischte Dr. Robert Malone mRNA mit Fetttropfen und stellte fest, dass menschliche Zellen, die dieser Suppe ausgesetzt waren, die mRNA aufnahmen und Proteine auf der Grundlage des genetischen Codes in der RNA bildeten. Zu dieser Zeit war Malone Doktorand am Salk Institute. Er erkannte, dass diese Entdeckung sehr wohl ein weitreichendes Potenzial haben könnte, und machte sich Notizen, die er anschließend unterschrieb und datierte.

Anfang 1988 ließ Malone die Notizen auch von einem anderen Labormitglied unterschreiben. Über 30 Jahre später bildete diese Entdeckung die Grundlage für die Gründung von BioNTech und Moderna. Doch im vergangenen Jahr, als Malone sich gegen den COVID-19-Impfstoff aussprach, strich die linksgerichtete Internet-„Enzyklopädie“ Wikipedia seinen Namen aus der Geschichte der Technologie.

Wenn man im Internet nach dem Erfinder der mRNA-Technologie sucht, findet man eine Wikipedia-Seite, die seinen Beitrag zur Forschung anerkennt, sich aber darauf konzentriert, „Fehlinformationen über die Sicherheit und Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen“ zu verbreiten. Mit anderen Worten: Malone hat sich über die Gefahren der Impfung geäußert, obwohl man versucht hat, ihm die Anerkennung für seine Arbeit zu verweigern, und vieles mehr.

Wie Malone in einem Interview im Dark Horse Podcast erklärte, warnte er bereits vor vielen Monaten die US Food and Drug Administration (FDA), dass das Spike-Protein – das die COVID-19-„Impfstoffe“ die Zellen zur Herstellung anregen – gefährlich sein könnte. Die FDA wies seine Bedenken mit der Begründung zurück, sie glaube nicht, dass das Spike-Protein biologisch aktiv sei, und dass die Impfstoffhersteller die Injektionen so konzipiert hätten, dass das Spike-Protein haften bleibe und nicht frei umherschwimme.

Nun, sie lagen in beiden Fällen falsch. Inzwischen ist erwiesen, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein frei umherschwimmt, biologisch aktiv ist und schwere Probleme verursacht. Es ist verantwortlich für die schwerwiegendsten Auswirkungen, die bei COVID-19 beobachtet wurden, wie Blutungsstörungen, Blutgerinnsel im ganzen Körper und Herzprobleme.

Dies sind die gleichen Probleme, die wir jetzt bei einer überwältigenden Zahl von Menschen sehen, die eine oder zwei Spritzen des COVID-19-„Impfstoffs“ erhalten haben. Ausführlichere Informationen darüber, wie das Spike-Protein diese Probleme verursacht, finden Sie in meinem Interview auf BitChute mit Stephanie Seneff, Ph.D., und Judy Mikovits, Ph.D. In den Monaten nach der Freigabe der Impfung charakterisierte Malone die Forschung und Entwicklung der Impfung und schrieb:

… wenn ich eine klinische Studie mit Kindern vorschlagen und die Teilnehmer mit Eiscreme locken würde, würde jeder institutionelle Ausschuss für die Sicherheit von Menschen (IRB) in den Vereinigten Staaten dieses Protokoll ablehnen. Wenn ich ein klinisches Forschungsprotokoll vorschlagen würde, bei dem die Bevölkerung einer geografischen Region ihre persönlichen Freiheiten verlieren würde, wenn nicht 70 % der Bevölkerung an meiner Studie teilnehmen würden, würde dieses Protokoll wiederum von jedem US-amerikanischen IRB wegen Nötigung zur Teilnahme an der Studie abgelehnt werden. Es darf kein Zwang zur Teilnahme an der Studie ausgeübt werden.

In der klinischen Forschung an Menschen gilt dies in den meisten Ländern der Welt als eine klare Grenze, die nicht überschritten werden darf. Und jetzt sollen wir auf diese Bedingung verzichten, ohne dass auch nur eine öffentliche Diskussion zugelassen wird? Abschließend hoffe ich, dass Sie sich mir anschließen, sich einen Moment Zeit nehmen und selbst darüber nachdenken, was hier vor sich geht. Die Logik scheint mir klar zu sein.

Molekulare Mimikry könnte einer der Gründe sein, warum mRNA COVID-19-Injektionen Autoimmunerkrankungen verursachen. Sie tritt auf, wenn Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Antigenen das Immunsystem verwirren.

„Tatsächlich hatten Antikörper gegen das Spike-Protein S1 von SARS-CoV-2 eine hohe Affinität gegen einige menschliche Gewebeproteine“, schreiben die Forscher im Journal of Autoimmunity. „Da die Impfstoff-mRNA dasselbe virale Protein kodiert, können sie bei prädisponierten Patienten Autoimmunerkrankungen auslösen.“

Malones Warnung an die Eltern

In einem Interview mit WND sprach Malone über zwei Graswurzelprojekte, an denen er beteiligt ist. Das erste ist das Unity Project, das sich gegen Impfstoffverordnungen wendet, und das zweite ist die International Alliance of Physicians and Medical Scientists, die vom Global COVID Summit ins Leben gerufen wurde.

In einem Artikel für den Defender wies Malone auch auf die zweite Ärzteerklärung der International Alliance of Physicians and Medical Scientists vom 29. Oktober 2021 hin.

Die Erklärung wurde von mehr als 17.000 Ärzten und Wissenschaftlern unterzeichnet und besagt, dass „gesunde Kinder nicht zwangsgeimpft werden dürfen“, da ihr klinisches Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion vernachlässigbar ist und die langfristige Sicherheit der Impfungen nicht bestimmt werden kann, bevor derartige Maßnahmen ergriffen werden.

Für Kinder besteht nicht nur ein hohes Risiko für schwere Nebenwirkungen, sondern auch die Tatsache, dass gesunde, ungeimpfte Kinder in der Bevölkerung vorhanden sind, ist entscheidend für das Erreichen der Herdenimmunität. In der Erklärung wird außerdem gefordert, dass Gesundheitsbehörden und -institutionen „aufhören, sich in die ärztliche Behandlung einzelner Patienten einzumischen“.

In dem Artikel warnte Malone auch die Eltern, dass die Entscheidung, ihre Kinder zu impfen, „unumkehrbar“ sei und dass sie „die wissenschaftlichen Fakten über diesen genetischen Impfstoff, der auf der von mir entwickelten mRNA-Impfstofftechnologie basiert“, kennen müssten. Hier ist ein Auszug aus dieser schriftlichen Warnung:

Bevor Sie Ihr Kind impfen lassen – eine Entscheidung, die unumkehrbar ist – möchte ich Sie über die wissenschaftlichen Fakten dieses genetischen Impfstoffs informieren, der auf der von mir entwickelten mRNA-Impfstofftechnologie basiert. Es gibt drei Punkte, die Eltern verstehen müssen: Der erste ist, dass ein virales Gen in die Zellen Ihrer Kinder injiziert wird. Dieses Gen zwingt den Körper Ihres Kindes dazu, giftige Spike-Proteine zu produzieren. Diese Proteine verursachen oft dauerhafte Schäden an wichtigen Organen der Kinder, darunter:

Ihr Gehirn und ihr Nervensystem.

Ihr Herz und ihre Blutgefäße, einschließlich Blutgerinnsel.

Ihr Fortpflanzungssystem.

Dieser Impfstoff kann grundlegende Veränderungen in ihrem Immunsystem auslösen.

Das Besorgniserregende daran ist, dass diese Schäden, wenn sie einmal eingetreten sind, irreparabel sind:

Man kann die Läsionen im Gehirn nicht reparieren.

Die Vernarbung des Herzgewebes lässt sich nicht reparieren.

Man kann ein genetisch zurückgesetztes Immunsystem nicht reparieren.

Dieser Impfstoff kann reproduktive Schäden verursachen, die sich auf künftige Generationen Ihrer Familie auswirken könnten.

Der zweite Punkt, über den Sie Bescheid wissen müssen, ist die Tatsache, dass diese neue Technologie noch nicht ausreichend getestet wurde. Wir benötigen mindestens 5 Jahre an Tests/Forschung, bevor wir die Risiken wirklich verstehen können. Schäden und Risiken von neuen Medikamenten werden oft erst viele Jahre später bekannt.

Es ist von entscheidender Bedeutung, auf die Warnungen und die wachsende Liste von Menschen zu achten, die unerwünschte Wirkungen erfahren haben, wenn Big Pharma neue mRNA-Spritzen auf den Markt bringt. Obwohl Moderna drei neue mRNA-Spritzen angekündigt hat, ist dies nur der Anfang davon, wie Pharmaunternehmen die Technologie nutzen werden, um ihre Gewinnspannen zu steigern, während sie gleichzeitig entschädigt werden39 und ohne Rücksicht auf die menschliche Gesundheit.

Es sollte nicht überraschen, dass die in der Entwicklung befindlichen Medikamente, die die mRNA-Technologie nutzen, als Impfstoffe entwickelt werden, da die Unternehmen wahrscheinlich den gleichen Schutz vor straf- und zivilrechtlichen Klagen genießen werden, wie sie ihn für die COVID-19-Spritze haben.

