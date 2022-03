Wird Russland zum Opfer seiner eigenen guten Absichten?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Der Kreml wollte die Ukraine mit einem Minimum an zivilen Opfern entmilitarisieren und entnazifizieren. Kein „Shock and Awe“ im amerikanischen Stil. Als die ukrainischen Milizen dies erfuhren, wussten sie, was zu tun war. Sie positionierten sich und ihre schweren Waffen inmitten der Zivilbevölkerung. Von dort aus können sie auf die Russen schießen, ohne selbst beschossen zu werden.

Krieg ist die Hölle. Der Versuch der Russen, einen Krieg ohne die Hölle zu führen, ist nicht von Erfolg gekrönt. Sie bekommen keine Anerkennung für diesen Versuch. Die westlichen Medien sind voll von Berichten über Gräueltaten. Hier ist ein Auszug aus einem Bericht der Associated Press von heute:

„Eine schwangere Frau, die zum Symbol des ukrainischen Leidens wurde, als sie fotografiert wurde, wie sie aus einer zerbombten Entbindungsklinik in Mariupol getragen wurde, ist zusammen mit ihrem Baby gestorben, wie die Associated Press erfuhr. Die Bilder der Frau, die auf einer Bahre zu einem Krankenwagen gebracht wurde, gingen um die Welt und verkörperten den Schrecken eines Angriffs auf die Unschuldigsten der Menschheit.“ (> LINK auf englischsprachige Website)

Die Russen sollen sogar die humanitären Korridore beschießen, die eingerichtet wurden, um Zivilisten aus den umzingelten Städten zu bringen. Das Grauen ist allgegenwärtig. Millionen von Menschen sind aus ihren Häusern geflohen, mehr als 2,8 Millionen sind nach Polen und in andere Nachbarländer geflohen, was das UN-Flüchtlingshilfswerk als die größte Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet.“

Ja, die AP-Reporter sind zu dumm, um die Ungereimtheit zu bemerken. Wenn die ukrainische Zivilbevölkerung nicht aus den umzingelten Städten fliehen kann, wie konnten dann 2,8 Millionen von ihnen aus der Ukraine fliehen?

Da der Zweck der „Nachrichtenberichterstattung“ darin besteht, Russland und Putin zu dämonisieren, spielen Ungereimtheiten keine Rolle, von Fakten gar nicht zu reden.

Es war offensichtlich, dass die langsam vorangehende Militärintervention ein Fehler ersten Ranges war. Was Russland brauchte, war ein blitzschneller Sieg innerhalb von 48 Stunden. Dies hätte die Psyops-Kampagne zur Dämonisierung Russlands und zur Darstellung des russischen Militärs als eine weniger fähige Kraft, der sogar die Ukraine widerstehen kann, verhindert. Die AP berichtet, dass die russischen Streitkräfte „auf stärkeren Widerstand als erwartet gestoßen sind“ und aus Frustration über ihren langsamen Vormarsch „mehrere Städte mit unablässigem Beschuss bombardiert haben, wobei zwei Dutzend medizinische Einrichtungen und eine große Anzahl von Wohnhäusern getroffen wurden“.

Gestern warf die britische Sunday Times die Frage auf, ob Putin und Russland den Krieg mit der Ukraine verlieren werden. Der erste Absatz lautet: „Angesichts der Frustration der russischen Streitkräfte an allen Fronten und der Weigerung der Ukrainer, angesichts der brutalen Bombardierungen ihrer Städte klein beizugeben, fragen sich immer mehr Menschen, was früher undenkbar schien: Könnten die Ukrainer tatsächlich in der Lage sein zu gewinnen?“ Die Sunday Times zitiert den Chef des britischen Verteidigungsstabs, Admiral Sir Tony Radakin, der „letzte Woche feststellte, dass es angesichts der ‚Dezimierung‘ der russischen Vorstoßkräfte nicht mehr unvermeidlich sei, dass sie auch nur den ersten Sieg auf dem Schlachtfeld erringen würden.“ (> LINK auf englischsprachige Website)

Die Sunday Times behauptet weiter, dass die Russen in zwei Wochen 5.000 Verluste erlitten haben, mehr als sie in drei Jahren Krieg in Afghanistan erlitten haben, und deutet an, dass die Ukraine ein weiteres Afghanistan für Russland sein wird, eine Niederlage nach zehn Jahren Kampf und eine demoralisierte Armee.

Die AP berichtet fälschlicherweise, dass Russland China um Ausrüstung gebeten hat, um den Krieg fortsetzen zu können, und dass es nun auf „unzureichend ausgebildete Wehrpflichtige und überalterte Reservisten zurückgreifen muss, die beide nicht dabei sein wollen“, so dass Russland „mit einem wachsenden Moralproblem zu kämpfen hat.“

Der Sunday Times zufolge bricht die russische Armee auseinander:

„Es gab Desertionen und Kapitulationen, Panzer, die von ukrainischen Bauern abgeschleppt wurden, als ihre Besatzungen sie einfach im Stich ließen, Soldaten, die ihre Fahrzeuge sabotierten, Treibstofffässer durchlöcherten und Tanks leerten, einfach um sicherzustellen, dass sie ihre Befehle nicht befolgen konnten.

„Eine disziplinierte Armee kann sich unter den richtigen Bedingungen erschreckend schnell auflösen. Es gibt Filmaufnahmen von russischen Soldaten, die eher plündern als kämpfen, weil sie keine Verpflegung mehr haben. Wenn Feldkommandeure ihre Autorität oder ihre Moral verlieren, können ganze Einheiten auseinander fallen.“

Die Sunday Times fragt sich, ob die schwächelnden russischen Streitkräfte Putin dazu veranlassen werden, „den Einsatz zu erhöhen und chemische Waffen zu verwenden – wenn man bereits ein Kriegsverbrechen begangen hat, ist es einfacher, ein weiteres in Betracht zu ziehen -, um zu versuchen, den ukrainischen Widerstand zu brechen.“

Andrej Martjanow und The Saker haben Recht, wenn sie die westlichen „Nachrichtenberichte“ als reine Fiktion bezeichnen. Aber ich hatte Recht, als ich sagte, dass die begrenzte russische Operation es dem Westen erlauben würde, die Berichterstattung zu kontrollieren, was völlig zum Nachteil Russlands wäre. Nicht nur wird Russland angeschwärzt und Hass gegen Russen geschürt, sondern eine Militäroperation, die durch die Demonstration überwältigender Stärke und Macht westliche Provokationen hätte stoppen und sogar die NATO zerschlagen können, hat stattdessen dazu geführt, dass Russland als eine weniger fähige Kraft erscheint, die der Westen weiterhin zu Feinden machen kann.

Und der Westen setzt seine Provokationen nicht nur fort, er steigert sie sogar noch. Der Kreml hätte es kommen sehen müssen, als der Westen in Kasachstan mitten in den Sicherheitsgesprächen mit Russland eine Farbrevolution anzettelte. Vor zwei Tagen gab das georgische Verteidigungsministerium bekannt, dass Georgien und die NATO vom 20. bis 25. März gemeinsame Militärübungen durchführen werden.

Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Übung stattfinden würde, wenn Russland die Ukraine innerhalb von 48 Stunden besiegt hätte? Der Kreml lehnt eine NATO-Mitgliedschaft Georgiens ebenso ab wie die der Ukraine. Wird Russland nun eine weitere Säuberungsaktion durchführen müssen?

Es wäre viel besser für Russland und für unsere Chancen gewesen, einen Atomkrieg zu vermeiden, wenn Russland eine einschüchternde Macht demonstriert hätte, die Europa zu ängstlich gemacht hätte, um Washingtons Provokationen gegenüber Russland weiterhin zuzulassen. Stattdessen werden wir eine weitere Provokation erleben, bevor der Kreml mit der jetzigen fertig wird.

Werden der Kreml und das russische Volk jemals begreifen, dass es sich um einen Vernichtungskrieg handelt? (> LINK auf englischsprachige Website) Wenn dieser Krieg nicht frühzeitig unterbunden wird, wird er in einem nuklearen Armageddon enden. Wenn wir republikanische Senatoren wie Lindsey Graham haben, die Bidens De-facto-Krieg gegen Russland unterstützen und russische Generäle dazu aufrufen, Putin in den Kopf zu schießen, können wir sehen, wie leicht der blinde und ignorante Hass auf die Russen, den der Westen erfolgreich geschaffen hat, die Vernunft besiegen und die Welt zerstören kann.

Die Ukraine war für Russland eine Gelegenheit, Provokationen zu verhindern, die schließlich in einem Dritten Weltkrieg enden werden. Der Kreml hat diese Gelegenheit verstreichen lassen. Jetzt wird der Kreml erneut in Georgien provoziert werden und dann in Finnland, und dann wieder und wieder. Da Russland niemals geliebt werden wird, wäre ihm und dem Weltfrieden gut gedient, wenn es gefürchtet würde.