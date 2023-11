Die größte Bedrohung für den Weltfrieden? Eine Rezension von Daniele Gansers „USA: Das rücksichtslose Imperium“.

Von Marilyn Langlois, über das International Center for 9/11 Justice

Mit diesem Buch will Ganser die Friedensbewegung stärken, die Menschen auf der ganzen Welt umfasst, die den Krieg sowie die Lügen und die Propaganda ablehnen, mit denen Kriege angezettelt und aufrechterhalten werden.

Wenn Sie die Vereinigten Staaten vielleicht als fehlerhaft, aber insgesamt als eine Kraft des Guten in der Welt betrachten…

Wenn Sie sich über die Vorstellung lustig machen, dass die USA, eine Republik, die auf den Grundsätzen von Freiheit und Demokratie gegründet wurde, sich in ein Weltreich verwandelt hat, das Attentate, Staatsstreiche, Terrorakte und illegale Kriege verübt…

Wenn Sie den Frieden fördern wollen, aber noch nicht die trügerischen Ereignisse erforscht haben, die die Kriegstreiberei der USA auslösen…

…hier ist ein Band, der die Luft reinigt und ein ehrliches Bild von den bedeutenden, nicht so rosigen Auswirkungen der US-Außenpolitik und ihrer Aktionen auf die Welt um uns herum zeichnet.

USA: „The Ruthless Empire“ des Schweizer Historikers und Friedensforschers Daniele Ganser ist die neu erschienene englische Übersetzung seines Buches „Imperium USA“, das ursprünglich auf Deutsch verfasst und 2020 veröffentlicht wurde.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte – darunter auch einige weniger bekannte – sowie Lösungsansätze für eine friedlichere Zukunft, die in dem Buch behandelt werden.

Ganser nimmt uns mit auf eine Reise durch akribisch dokumentierte historische Ereignisse, die für jeden, der sich für Fairness und grundlegenden menschlichen Anstand einsetzt, schockierend sein dürften. Seine Absicht ist es, die Friedensbewegung zu stärken, die Menschen auf der ganzen Welt – auch in den USA – umfasst, die den Krieg sowie die Lügen und die Propaganda ablehnen, mit denen Kriege angezettelt und aufrechterhalten werden. Im Laufe des Buches hebt er drei Grundpfeiler der Friedensbewegung hervor: das Verbot jeglicher Art von Gewalt und Aggression durch die Vereinten Nationen, Achtsamkeit (die es einem ermöglicht, Kriegspropaganda und Lügen zu erkennen und zu durchschauen) und die Betrachtung aller Menschen als Mitglieder der menschlichen Familie.

Bevor er in die Geschichte eintaucht, stellt Ganser in Kapitel 1 die Weichen: „Die USA stellen die größte Bedrohung für den Weltfrieden dar.“ Er untermauert diese Behauptung mit einer schwindelerregenden Reihe von Zahlen darüber, wie viele Länder die USA seit 1945 bombardiert haben (mindestens 23), wie viele Militärstützpunkte sie im Ausland haben (mehr als 700), wie hoch die Militärausgaben der USA sind (inzwischen fast eine Billion Dollar pro Jahr), wie viele US-Truppen im Ausland stationiert sind (über 200.000) und dass die USA das einzige Land sind, das Atomwaffen eingesetzt hat. Er berichtet über die Ergebnisse einer Gallup-Umfrage unter 67.000 Menschen in 65 Ländern, bei der die Frage „Welches Land stellt heute die größte Bedrohung für den Weltfrieden dar?“ gestellt wurde. 24 % der Befragten nannten die USA, während zwischen 5 und 9 % eines der sechs anderen Länder und weniger als 5 % eines der zwölf anderen Länder nannten.

Kapitel 2, „Die USA sind eine Oligarchie“, beleuchtet eine unheilvolle Manifestation des Imperiums: die astronomischen Ungleichheiten bei Reichtum und Einkommen (540 Milliardäre gegenüber mehr als 100 Millionen in Armut lebenden Menschen, ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf der ganzen Welt), die sich aus einer Oligarchie von Superreichen ergeben, die das Imperium regieren und den Informationsfluss manipulieren, ohne dass die Wähler einen nennenswerten Einfluss darauf haben.

In den Kapiteln 3 und 4 werden die wichtigsten Vorläufer des Imperiums sowohl vor als auch nach der Unabhängigkeit der neuen US-Republik von Großbritannien im späten 18. Jahrhundert beschrieben, nämlich der Massenmord und die Vertreibung der amerikanischen Ureinwohner sowie die Einfuhr und Ausbeutung von Sklavenarbeitern aus Afrika in großen Teilen der neuen Nation.

Kapitel 5 befasst sich mit dem offenen Beginn imperialer Aktionen in der Mitte und am Ende des 19. Jahrhunderts, als die USA auf der Grundlage von Lügen und häufig unter falscher Flagge geführten Vorfällen Kriege begannen, um halb Mexiko zu annektieren und ehemalige spanische Kolonien zu erobern, entweder als reine Besitzungen (Puerto Rico und Guam) oder mit nomineller Autonomie, aber unter strenger US-Kontrolle (Kuba und die Philippinen). Das Königreich Hawaii wurde unter Androhung von Gewalt erobert und annektiert.

In Kapitel 6, das dem Ersten Weltkrieg gewidmet ist, wird erläutert, wie die in den USA ansässigen Kriegsgewinnler bereits vor dem Eintritt der USA in den Krieg im Jahr 1917 florierten. J.P. Morgan & Co. finanzierte England und Frankreich, und US-Konzerne verkauften Waffen an Europa. Die Interessen der USA an einer absichtlichen Verlängerung des Krieges kosteten Millionen vermeidbarer Toter. Die Kriegspropaganda florierte, und die Deutschen – die den USA nichts getan hatten – wurden heftig verunglimpft. Hamburger wurden zu „Liberty Steak“ und Sauerkraut zu „Liberty Cabbage“. (Erinnern Sie sich daran, wie 2003, als Frankreich zögerte, sich am Krieg gegen den Irak zu beteiligen, die Cafeteria des US-Senats „Freedom Fries“ verkaufte?) Der Espionage Act wurde verabschiedet, um Pazifisten (einschließlich Eugene Debs) zu verfolgen und die freie Meinungsäußerung zu unterbinden – und wird auch heute noch verwendet, um Julian Assange zu verfolgen, weil er Kriegsverbrechen der USA im Irak aufgedeckt hat.

Kapitel 7 nimmt die Rolle der USA im Zweiten Weltkrieg unter die Lupe, entlarvt ihr sorgfältig gepflegtes Image, ehrenhaft auf der Seite der Gerechtigkeit zu kämpfen, und deckt sowohl kriegerische Neigungen als auch gemischte Loyalitäten auf. Ganser erinnert uns daran, dass US-Firmen sowohl vor als auch während des Krieges Öl an Nazi-Deutschland verkaufen durften. Ohne diese Treibstofflieferungen hätte sich die Bedrohung durch die Nazis möglicherweise in Luft aufgelöst, bevor einige der schlimmsten Gräueltaten begangen wurden. Auch hier wurde der Krieg unnötig in die Länge gezogen.

Obwohl sie offiziell mit der Sowjetunion verbündet waren, sahen die USA und Großbritannien mit Genugtuung, dass Hitler gegen das kommunistische Russland vorging, und sie vermieden es bis Mitte 1944, eine Westfront zu eröffnen, als es so aussah, als würde die Sowjetunion (die im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Bürger verloren hatte) der alleinige Sieger über die Nazis sein. Ganser stieß auf dieses bemerkenswerte Zitat des damaligen US-Senators und späteren Präsidenten Harry Truman vom Juni 1941: „Wenn wir sehen, dass Deutschland den Krieg gewinnt, sollten wir Russland helfen, und wenn Russland gewinnt, sollten wir Deutschland helfen. Und auf diese Weise sollen sie so viele wie möglich töten, obwohl ich sicher nicht will, dass Hitler am Ende gewinnt.“ Divide et impera – teile und herrsche.

Truman ordnete als US-Präsident den ersten und bisher einzigen Einsatz von Atomwaffen in der Geschichte an, der in Hiroshima und Nagasaki Hunderttausende von Zivilisten tötete und viele weitere in Angst und Schrecken versetzte – zu einem Zeitpunkt, als Japan bereits zur Kapitulation bereit war. Ganser dokumentiert, wie die USA, um die Unterstützung der Bevölkerung für ihren Kriegseintritt zu gewinnen, die Japaner absichtlich zum Angriff auf Pearl Harbor veranlassten und damit den gewünschten casus belli lieferten. Der berüchtigte Angriff vom 7. Dezember 1941 war für Präsident Franklin Roosevelt keine Überraschung, er ließ ihn geschehen und opferte dabei Tausende von US-Soldaten. Wie in Kapitel 12 über die Anschläge vom 11. September zu lesen sein wird, stellt Ganser fest, dass im Mai 2001 der Hollywood-Film „Pearl Harbor“ in die Kinos kam, der den Mythos des Überraschungsangriffs aufgreift und die Öffentlichkeit unterschwellig auf das vorbereitet, was einige Monate später am 11. September folgen sollte.

In Kapitel 8, „Verdeckte Kriegsführung“, erfahren wir, wie die Central Intelligence Agency und der Nationale Sicherheitsrat in den Nachkriegsjahren entstanden sind. Es enthält eine lange Liste, wie die USA sie für mehrere Staatsstreiche (Iran, Guatemala, Chile), Attentate (Lumumba im Kongo, Trujillo in der Dominikanischen Republik, Diem in Vietnam, Che Guevarra in Bolivien), Attentatsversuche auf Fidel Castro und die gescheiterte Invasion Kubas 1961 einsetzten. Präsident Kennedy war schließlich über diese illegalen Operationen so empört, dass er den CIA-Direktor Allan Dulles entließ.

Es sei darauf hingewiesen, dass Ganser ein ganzes früheres Buch mit dem Titel „NATO’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe“ zahlreichen weiteren verdeckten Operationen, an denen die USA über die NATO und die CIA beteiligt waren, gewidmet hat, die im vorliegenden Band nicht behandelt werden. Dazu gehören Attentate unter falscher Flagge, Bombenanschläge auf Zivilisten (die den Kommunisten angelastet wurden) und die Manipulation von Wahlen in weiten Teilen Westeuropas während des Kalten Krieges.

Kapitel 9 befasst sich mit dem Kennedy-Attentat und fasst die Beweise zusammen, die Lee Harvey Oswald entlasten und Allan Dulles in eine Verschwörung zur Begehung dieses abscheulichen Mordes verwickeln. Nachdem der Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison aus New Orleans 1967 einen Großteil der Beweise ans Licht gebracht und die Gültigkeit des Berichts der Warren-Kommission (verfasst von Dulles) in Frage gestellt hatte, schuf die CIA den Begriff „Verschwörungstheoretiker“ als abwertende Bezeichnung für jeden, der die offizielle Darstellung in Frage stellte, und machte ihn weithin bekannt. Interessanterweise stellt Ganser fest, dass 1979 der Sonderausschuss des US-Repräsentantenhauses für Attentate „eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür sah, dass zwei Männer Kennedy erschossen hatten. . . . Der Ausschuss ist auf der Grundlage der ihm vorliegenden Beweise der Ansicht, dass Präsident John F. Kennedy wahrscheinlich infolge einer Verschwörung ermordet wurde. Der Ausschuss ist nicht in der Lage, den anderen Schützen oder das Ausmaß des Komplotts zu identifizieren.“ Dieser Bericht wurde von den Medien verschwiegen, und nur wenige wissen heute davon.

Kapitel 10 über den Vietnamkrieg – der nach der Ermordung Kennedys rasch eskalierte – erinnert die Leser, die ihn miterlebt haben, schmerzlich an das unnötige Leid, das Millionen von Vietnamesen und Zehntausenden von US-Soldaten zugefügt wurde, und an die peripheren Schäden in den Nachbarländern Laos und Kambodscha. Die beiden letztgenannten Länder wurden von den USA ohne Provokation bombardiert, was die Brutalität der Kommunisten der Roten Khmer schürte, die die USA dämonisieren konnten, um von ihrer eigenen Rolle in dem Blutvergießen abzulenken. Ganser erinnert uns an den Vorfall im Golf von Tonkin im Jahr 1964, der unter falscher Flagge stattfand und dazu diente, eine dramatische Eskalation des Krieges in Vietnam zu provozieren. Obwohl wir immer wieder vor der propagandistischen „Domino-Theorie“ gewarnt wurden, gab es in der Tat keine Kettenreaktion von Nachbarländern, die kommunistisch wurden, nachdem Vietnam die USA 1975 besiegt hatte – daher waren all der Tod und die Zerstörung umsonst, außer dass sie den Kriegsgewinnlern zugute kamen.

In Kapitel 11 über die Iran-Contra-Affäre erläutert Ganser ein weiteres Beispiel dafür, wie die USA zwei ihrer Gegner gegeneinander ausspielten, als sie Saddam Hussein im Krieg des Irak gegen den Iran unterstützten und gleichzeitig heimlich Waffen an den Iran verkauften und mit den Erlösen die nicaraguanischen Contras finanzierten, die das diktatorische Somoza-Regime unterstützten. Ganser zeigt auch, wie die CIA heuchlerisch heimlich Kokainhandel betrieb, um ihre verdeckten Operationen zu finanzieren. Wie viele Menschen wurden durch diese Operationen im Ausland und in drogenverseuchten US-Städten aus dem Leben gerissen?

In den Kapiteln 12 und 13 über den 11. September 2001 bzw. den Krieg gegen den Terror läutet das US-Imperium das 21. Die erste Unterüberschrift ist vorausschauend: „Ein neues Pearl Harbor“ bezieht sich auf eine prophetische Aussage des neokonservativen Projekts für ein neues amerikanisches Jahrhundert aus dem Jahr 2000, in der festgestellt wird, dass es schwierig sein wird, die US-Bevölkerung dazu zu bringen, massive Militärausgaben und Aufrüstungen für die gleichzeitige Führung mehrerer Kriege zu akzeptieren, „wenn nicht ein katastrophales und auslösendes Ereignis eintritt – wie ein neues Pearl Harbor.“

Ganser bietet drei Möglichkeiten, die Ereignisse des 11. September 2001 zu bewerten: (1) Überraschungsangriff, der jeden in den USA, einschließlich der obersten Führung und der Geheimdienste, völlig unvorbereitet traf; (2) LIHOP (let it happen on purpose), was bedeutet, dass die Hauptakteure wussten, was passieren würde, es aber absichtlich nicht verhinderten; und (3) MIHOP (made it happen on purpose), was eine direkte Komplizenschaft bestimmter Akteure innerhalb des US-Militär- und Geheimdienstapparats und ihrer Agenten beinhaltet. Er widerlegt (1) und hält (2) und (3) für viel plausibler, wobei er zu (3) tendiert.

Die offizielle 9/11-Geschichte, wonach 19 muslimische Entführer und ein paar Männer in einer Höhle in Afghanistan allein für den Tod und die Zerstörung an jenem Tag verantwortlich waren, wurde in zahlreichen Forschungsarbeiten entlarvt, und Ganser verweist in seinen Fußnoten auf vieles davon. Um uns in die Gegenwart zu versetzen, verweist der Autor dieser Rezension die Leser auf das International Center for 9/11 Justice, das eine aktuelle Sammlung relevanter Forschungsergebnisse zum 11. September bietet.

In diesem Band geht Ganser auf eine Handvoll wichtiger Anomalien ein: die offensichtlichen Irrtümer des offiziellen Berichts der 9/11-Kommission, der von Philip Zelikow, einem Insider der Bush-Regierung, verfasst wurde; das völlige Versagen des milliardenschweren US-Verteidigungssystems bei der Verhinderung eines Angriffs, auch auf das eigene, stark befestigte Hauptquartier; die Millionengewinne, die von ungenannten Personen erzielt wurden, die in den Tagen vor dem 11. September 2001 in großem Umfang in Verkaufsoptionen investierten (und darauf wetteten, dass die Aktien von United und American Airlines bald abstürzen würden), was auf spezifisches Vorwissen hindeutet; die eindeutigen Beweise dafür, dass das Gebäude 7 des World Trade Centers später an diesem Tag durch eine kontrollierte Sprengung zerstört wurde, und die Weigerung der US-Behörden oder der Medien, diese Möglichkeit auch nur in Betracht zu ziehen; und die Beweise für die Verwendung von Sprengstoff bei der Zerstörung der Zwillingstürme.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zehn Jahre zuvor war das US-Imperium auf der Suche nach einem neuen Hauptfeind, und die Verbrechen des 11. Septembers boten einen „idealen“ Ersatz: den nie endenden und amorphen „Krieg gegen den Terror“, der zur Rechtfertigung zahlreicher militärischer Übergriffe und der Ausweitung von US-Stützpunkten überall dort, wo „Terroristen“ vermutet werden, genutzt werden konnte und auch genutzt wurde. Ganser beschreibt detailliert die Rolle der USA in den illegalen Kriegen in Afghanistan, im Irak (der durch die Verbreitung von Lügen über angebliche Massenvernichtungswaffen ausgelöst wurde) und in Syrien, die alle Millionen Tote gefordert haben, ganz zu schweigen von den schrecklichen Misshandlungen irakischer Gefangener durch US-Soldaten in Abu Ghraib.

Optimistisch weist Ganser darauf hin, wie das himmelschreiende Unrecht der Kriege im Nahen Osten – wie zuvor das Unrecht des Vietnamkriegs – die Friedensbewegung in den USA beflügelt hat, was zu massiven Demonstrationen und zivilem Ungehorsam geführt hat, die auf eine große Zahl von Menschen hinweisen, die Krieg und Imperium anprangern und eine friedliche Koexistenz mit allen Völkern anstreben. Neben den berühmten Anführern der Friedensbewegung wie Jeannette Rankin, Martin Luther King Jr. und Mahatma Gandhi hebt er die Rolle der einfachen Bürger hervor, die ihr Engagement für alle Menschen als Mitglieder der Menschheitsfamilie bekräftigen und die Versuche der Eliten, zu spalten und zu erobern, zurückweisen.

Er weist auch darauf hin, dass der Aufstieg der alternativen Medien eine Rolle bei der Verbreitung von Informationen gespielt hat, die den Lügen und der Kriegspropaganda des Mainstreams entgegenwirken. Die Explosion des Internets und der sozialen Medien kann jedoch ein zweischneidiges Schwert sein, wie Ganser in Kapitel 14, „Das digitale Imperium“, mit der Konsolidierung und Monopolisierung der Technologie und des Informationsflusses durch solche digitalen Giganten wie Google, Facebook und Wikipedia aufzeigt.

Das 15. und letzte Kapitel mit dem Titel „Der Kampf um Eurasien“ beschreibt die Rolle der USA beim Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 – der ein Katalysator für die anschließende Gewalt war, die nun exponentiell eskaliert ist – sowie die unerbittliche Osterweiterung der NATO, die entgegen den Zusicherungen der USA von 1991, dass dies nicht geschehen würde, ein weiterer Schlüsselfaktor für die Verwüstungen ist, die dort heute angerichtet werden.

Die deutsche Originalausgabe wurde zwei Jahre vor Russlands „besonderer Militäroperation“ in der Ukraine im Jahr 2022 verfasst. Die neue englische Ausgabe enthält einige Absätze, in denen die russische Invasion als Verstoß gegen die UN-Charta verurteilt wird, während gleichzeitig auf die Provokationen der NATO und der Ukraine hingewiesen wird, die diesen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland angeheizt haben.

Das Buch geht auch nicht auf den aktuellen Stand der Beziehungen der USA zu China ein, merkt aber im letzten Kapitel an, dass Chinas Demütigung durch das britische Empire während der Opiumkriege im 19. Jahrhundert zur Vorsicht in seinen aktuellen Beziehungen zum Westen geführt hat. Wir erfahren von Chinas Ankündigung der „Neuen Seidenstraße“ im Jahr 2013 in Form eines massiven transkontinentalen Infrastrukturprojekts, das auch als „Belt and Road Initiative“ bekannt ist. Dieses Projekt ist nicht als imperialer Land- und Ressourcenklau gedacht, sondern soll allen teilnehmenden Nationen zum gegenseitigen Nutzen gereichen, indem es ihnen ermöglicht, die Souveränität der jeweils anderen zu respektieren und Spannungen zwischen ihnen abzubauen.

In seinem Fazit stellt Ganser fest, dass „die Friedensbewegung darauf vertrauen muss, dass eine Welt ohne Krieg möglich ist“. Er ist „überzeugt, dass ein grundsätzlicher Ausstieg aus der Spirale der Gewalt möglich ist. Entscheidend ist, ob wir den inneren und äußeren Frieden wirklich wollen. Wenn dieser Wille stark genug ist, können wir uns an folgenden drei Prinzipien orientieren: der Menschheitsfamilie, dem UN-Gewaltverbot und der Achtsamkeit.“

Diese drei Prinzipien, so stellt er fest, können zur Überwindung von Polarisierung, Profitgier und Propaganda eingesetzt werden. Ein zentrales Instrument des Imperiums ist die Unterteilung der Menschen in diejenigen, die bevorzugt werden, und diejenigen, die verteufelt werden, wodurch sie gegeneinander ausgespielt werden, während es den Eliten ermöglicht wird, aus den Kämpfen der Vielen Profite für die Wenigen zu erzielen.

Achtsamkeit kann den Menschen helfen, „aufzuwachen und schnell zu erkennen, dass Krieg und Lüge immer Hand in Hand gehen„. Wer sich in Achtsamkeit übt, lässt sich nicht mehr so leicht von psychologischen Operationen täuschen.

Mit den Worten von Präsident John F. Kennedy, die Ganser in der Einleitung des Buches zitiert: „Unsere Probleme sind von Menschen gemacht. Deshalb können sie auch von Menschen gelöst werden.„

Hinweis: Daniele Ganser wird der Hauptredner bei der ersten jährlichen David Ray Griffin Lecture am Sonntag, den 3. Dezember sein, wo er über dieses Buch und verwandte aktuelle Themen sprechen wird. Die Vorlesung wird vom International Center for 9/11 Justice und UK Column veranstaltet.