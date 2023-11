Es ist unmöglich, eine Bevölkerung in Unterwerfung und Gehorsam zu bomben

Von Caitlin Johnstone

Wussten Sie, dass die Zahl der Terroranschläge auf dem afrikanischen Kontinent um 75.000 Prozent gestiegen ist, seit die Vereinigten Staaten ihren „Krieg gegen den Terror“ nach Afrika gebracht haben?

Eines der vielen, vielen Dinge, die an all dem nerven, ist das Wissen, dass, wenn es eine gewaltsame Vergeltung für Israels Aktionen in Gaza gibt, bei der israelische Zivilisten getötet werden, Israel mit Bambi-äugiger Unschuld aufschauen und sagen wird: „Was haben wir ihnen je getan? Wir wollen doch nur in Frieden leben!“

Und die gesamte westliche Presse wird die gleiche Botschaft verbreiten. Sie werden es wieder einmal als „unprovozierten“ Angriff darstellen und sagen, dass es „keine Rechtfertigung“ für das, was getan wurde, gibt, jedes Gespräch so gestalten, als ob die Geschichte am Tag dieses Angriffs begonnen hätte, und verlangen, dass jeder, der irgendetwas Kritisches über Israel sagen will, diese Kritik zuerst mit einer angemessen starken Verurteilung einer kleinen Gruppe von Militanten auf der anderen Seite der Welt, die nichts mit der Person, die spricht, zu tun hat, einleitet.

Wenn diese Gewalttat geschieht (und das wird sie), werden diejenigen, die dahinter stehen, im Jahr 2023 zugesehen haben, wie Israel Tausende von Kindern in Gaza ermordet. Vielleicht werden sie die Waisen von Eltern sein, die bei dem Massaker getötet wurden. Vielleicht haben sie gesehen, wie ihre Schwester von militärischen Sprengkörpern zerrissen wurde, wie der Kopf ihres Bruders in zwei Hälften gesprengt wurde, wie ihre Nachbarn von einem zerbombten Gebäude erdrückt wurden, wie die Körper ihrer Familie zu geschwärzten Skeletten verbrannten. Oder vielleicht haben sie, wie wir alle, das Geschehen einfach auf elektronischen Bildschirmen verfolgt.

Was auch immer der Fall ist, die Umstände Ende 2023, die die Saat der Rache säten, die wir zwangsläufig einige Zeit später sprießen sehen werden, werden von den autorisierten Erzählern der westlichen Welt unerwähnt bleiben. Die Tatsache, dass es sich bei der Gewalt einfach um Israels Hühner handelt, die nach Hause kommen, um sich zu rächen, wird aus der Geschichte getilgt werden.

Nochmal.

Wussten Sie, dass die Zahl der Terroranschläge auf dem afrikanischen Kontinent um 75.000 Prozent gestiegen ist, seit die Vereinigten Staaten ihren „Krieg gegen den Terror“ nach Afrika gebracht haben? Das ist richtig: 75, dann drei Nullen, Prozent. Diese nette kleine Statistik habe ich einem neuen Artikel des Journalisten Nick Turse entnommen, der auch feststellt, dass „nach Angaben des Pentagon Terroranschläge allein in der Sahelzone 9.818 Todesopfer gefordert haben – ein Anstieg um 42.500 %“.

Seit vielen Jahren wird dokumentiert, dass der Versuch, den Terrorismus durch Bomben auszurotten, in Wirklichkeit mehr Terrorismus erzeugt. Im Jahr 2010 schrieb Professor Robert A. Pape einen Artikel für Foreign Policy mit dem Titel „It’s the Occupation, Stupid“ (Es ist die Besatzung, Dummkopf) über seine Studie mit der Universität von Chicago, die ergab, dass Selbstmordattentate nicht das Ergebnis von islamischem Fundamentalismus sind, sondern von ausländischen Militärbesetzungen.

Einige bemerkenswerte Auszüge:

„Mehr als 95 Prozent aller Selbstmordattentate sind eine Reaktion auf eine ausländische Besatzung.

„Seit die Vereinigten Staaten Afghanistan und den Irak besetzt haben, die zusammen etwa 60 Millionen Einwohner haben, ist die Zahl der Selbstmordattentate weltweit dramatisch gestiegen – von etwa 300 zwischen 1980 und 2003 auf 1.800 zwischen 2004 und 2009.“

„Über 90 Prozent der Selbstmordattentate weltweit richten sich inzwischen gegen die Amerikaner.“

„Jeden Monat versuchen mehr Selbstmordterroristen, Amerikaner und ihre Verbündeten in Afghanistan, Irak und anderen muslimischen Ländern zu töten als in allen Jahren vor 2001 zusammen. Von 1980 bis 2003 gab es weltweit 343 Selbstmordattentate, von denen höchstens 10 Prozent anti-amerikanisch inspiriert waren. Seit 2004 waren es mehr als 2.000, über 91 Prozent richteten sich gegen die Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan, im Irak und in anderen Ländern.“

Der Journalist Jonathan Marshall schrieb 2017 das Folgende:

Die maßgebliche neue Studie über die Quellen von Terrorismus und Aufständen auf dem Kontinent, Journey to Extremism in Africa (September 2017), kommt zu dem Schluss, dass der Auslöser für den Beitritt vieler Menschen zu gewalttätigen Gruppen Vorfälle staatlich geförderter Gewalt sind, wie die „Tötung eines Familienmitglieds oder Freundes“ oder die „Verhaftung eines Familienmitglieds oder Freundes“. „Diese Ergebnisse werfen die Frage auf, wie sich die Regierungen in gefährdeten Gebieten bei der Terrorismusbekämpfung und bei weitergehenden Sicherheitsaufgaben im Hinblick auf Menschenrechte und ordnungsgemäße Verfahren verhalten“, heißt es in dem Bericht, der auf Interviews mit mehr als 500 ehemaligen Mitgliedern militanter Organisationen beruht. „Das Verhalten staatlicher Sicherheitsakteure erweist sich als ein wichtiger Beschleuniger der Rekrutierung und nicht umgekehrt. . . Diese Ergebnisse legen nahe, dass eine drastische Neubewertung der auf staatliche Sicherheit ausgerichteten Interventionen dringend erforderlich ist.“ Zahlreiche andere Experten haben ähnliche Schlussfolgerungen aus Konfliktgebieten im Nahen Osten und in Asien gezogen. Im Jahr 2008 warnte ein Bericht der RAND Corporation mit dem Titel Lessons for Countering al-Qa’ida (Lehren für die Bekämpfung von Al-Qaida) das US-Militär davor, „in Kampfhandlungen in muslimischen Gesellschaften hineingezogen zu werden, da seine Anwesenheit wahrscheinlich die Rekrutierung von Terroristen verstärken wird. . . . Militärische Gewalt hat in der Regel die gegenteilige Wirkung als beabsichtigt: Sie wird oft überstrapaziert, entfremdet die örtliche Bevölkerung durch ihr hartes Vorgehen und bietet eine günstige Gelegenheit für die Rekrutierung terroristischer Gruppen.“ Auch die Stimson Task Force on U.S. Drone Policy, die sich aus ehemaligen hochrangigen Beamten der CIA, des Verteidigungsministeriums und des Außenministeriums zusammensetzt, warnte 2014, dass die US-Angriffe radikal-islamische Gruppen im Nahen Osten, in Afrika und Südasien gestärkt hätten.

Mit anderen Worten: Es gibt keinen besseren Weg, um Menschen dazu zu bringen, dich auf jede erdenkliche Weise anzugreifen, als ihre Wohnviertel zu bombardieren, ihre Angehörigen zu töten und zu vertreiben und sie mit einer unterdrückerischen militärischen Besatzung zu beherrschen. All das hat Israel den Palästinensern seit Generationen angetan.

Der 7. Oktober war eine Reaktion auf jahrzehntelange Unterdrückung und Misshandlung durch das israelische Regime. Israel hat diese Gewalt geschaffen, genauso wie es die Gewalt geschaffen hat, die mit absoluter Sicherheit als Vergeltung für seine Aktionen in Gaza heute auf es zukommen wird. Die offiziellen Erzähler versuchen immer, die Geschichte im Moment der letzten Gewalttat der Palästinenser neu zu beginnen, denn nur wenn sie diese Gewalt als unprovoziert darstellen, können sie die Idee legitimieren, dass es möglich ist, eine Bevölkerung in Unterwerfung und Gehorsam zu bomben.

Aber natürlich ist es nicht möglich, eine Bevölkerung in Unterwerfung und Gehorsam zu bomben. Jede Gräueltat, die man ihnen zufügt, steigert nur ihr Verlangen nach Rache – ein Verlangen, für das die Israelis Verständnis haben sollten, denn es hat sie verzehrt und seit dem 7. Oktober zu verrückten Völkermord-Anfeuerern gemacht. Aber ihr Wunsch nach Rache wird nur durch die falsche Mainstream-Erzählung ermöglicht, dass der Angriff aus dem Nichts kam und völlig unprovoziert war.

Das eigentliche Verbrechen, für das die Palästinenser bestraft werden, ist die Weigerung, sich zu unterwerfen. Das ist alles, worum es in diesem Konflikt von Anfang an gegangen ist. Die Palästinenser weigerten sich zu akzeptieren, dass sie bei der Gründung des israelischen Staates 1948 von ihrem Land vertrieben, getötet und zwangsumgesiedelt wurden, und diese Weigerung hat dazu geführt, dass sie von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mit enormen Mengen an Gewalt und Unterdrückung geschlagen wurden, unter der Prämisse, dass es möglich ist, eine Bevölkerung zu bombardieren und zu tyrannisieren, damit sie gehorcht.

Nichts radikalisiert einen schneller in Richtung Gewalt, als wenn man sieht, wie seine Nachbarn und Angehörigen durch militärische Sprengstoffe, die von einem weltumspannenden Imperium geliefert werden, in Stücke gerissen werden. Nichts wird mit größerer Sicherheit für weiteren gewaltsamen Widerstand sorgen als die Ermordung tausender palästinensischer Kinder vor aller Augen. Das bedeutet, dass nichts anderes als Restitution, Wiedergutmachung und die Rückgabe von Land an die Palästinenser diesen Alptraum ein für alle Mal beenden wird.