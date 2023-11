Israel attackiert das palästinensische Gesundheitssystem. Deshalb ist das wichtig.

Das Gesundheitssystem anzugreifen und zu zerstören, bedeutet Hoffnung zu zerstören und ist eine klassische Kriegsstrategie.

Dies sind die Worte des weltbekannten Arztes, Humanisten und Aktivisten Dr. Mads Gilbert, der sich derzeit in Südafrika aufhält, um über seine Erfahrungen angesichts der anhaltenden israelischen Angriffe auf den Gazastreifen zu berichten.

Gilbert, der im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza stationiert war, sagte, dass die israelischen Streitkräfte „systematisch die Gesundheitsversorgung in Palästina angreifen“ und sprach darüber, dass es keine Beweise dafür gebe, dass sich unter dem Krankenhaus ein Operationszentrum der Hamas befinde. In der vergangenen Woche hatten die israelischen Streitkräfte eine Razzia in dem Krankenhaus durchgeführt, weil sie glaubten, dass sich unter dem Krankenhaus ein Stützpunkt der Hamas befinde.

„Die israelische Propagandamaschinerie und die Mainstream-Medien sind völlig besessen von dem Versuch zu beweisen, dass das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt eine militärische Kommandozentrale der Hamas ist“.

„Ich habe es nie gesehen. Meine Kollegen aus der internationalen Gemeinschaft, die dort gearbeitet haben, haben es nie gesehen. Ich habe keine hochrangigen Widerstandskämpfer gesehen. Ich habe keinen einzigen Soldaten im Krankenhaus gesehen“, sagte Gilbert, der die Hamas nicht als Terrorgruppe, sondern als palästinensische Widerstandsgruppe bezeichnet.

Jeder, der um sein Leben kämpfe und tue, was er könne, sei Teil dieses Widerstands.

„Die israelische Besatzungsarmee greift das palästinensische Gesundheitssystem systematisch an“, fügte Gilbert hinzu.

Jüngsten Angaben zufolge gab es Hunderte von Angriffen auf das Gesundheitssystem.

Allein im Gazastreifen gab es 152 Angriffe auf das Gesundheitswesen, 38 Krankenwagen wurden beschädigt, 16 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet und 38 verletzt.

Im Westjordanland gab es insgesamt 158 Angriffe auf das Gesundheitssystem, 129 Krankenwagen wurden beschädigt und 22 Mitarbeiter des Gesundheitswesens verletzt.

Fast 200 Mitarbeiter des Gesundheitswesens wurden bei den Angriffen getötet, darunter 31 Ärzte, 68 Krankenschwestern, 20 Sanitäter, 26 Apotheker und 14 Labormitarbeiter.

Im Gaza-Streifen gibt es 36 Krankenhäuser. Am 8. Oktober waren 34 Krankenhäuser nur teilweise und zwei überhaupt nicht funktionsfähig.

Einen Monat später, am 14. November, wurden jedoch nur noch neun teilweise funktionsfähige und 27 nicht funktionsfähige Krankenhäuser gezählt.

Im Gazastreifen gibt es praktisch keine medizinische Grundversorgung.

Gilbert sagte, Israel begehe „ungeheuerliche Kriegsverbrechen“ und bezeichnete das Vorgehen als „Massenmord in industrialisierter Form“.

Bis zum 8. Oktober wurden 12.000 Palästinenser getötet (50% davon Kinder) und 28.000 verletzt (30% davon Kinder).

In nur vier Wochen wurden 40.000 Palästinenser getötet oder verletzt. Das sind unglaubliche 10.000 Menschen pro Woche. Aber es sind nicht nur Zahlen. Es waren Menschen und sie hatten Namen – ein Punkt, den Gilbert wiederholte.

Er appellierte an die Regierungen, mehr zu tun, und an die Bürger, aktiv zu werden, wo sie können, und sich mit den Menschen in Palästina zu solidarisieren.

„Südafrika ist unsere Hoffnung. Südafrika kennt Rassismus und Apartheid. Die Menschen in Palästina wollen keine Worte, sie wollen Essen und Wasser. Sie wollen keine Versprechungen, sie brauchen Hilfe und Treibstoff“.

In Anwesenheit des Sekunjalo-Vorsitzenden Dr. Iqbal Survé sagte Gilbert, er sei ein Held und eine Inspiration für uns alle.