„Die größte Streitmacht der Menschheitsgeschichte“

Die ewigen Kriege, die man nicht bemerken soll

William J. Astore

In seiner Botschaft an die Truppen vor dem Wochenende des 4. Juli hat Verteidigungsminister Lloyd Austin ein großes Lob ausgesprochen. „Wir haben die größte Kampftruppe in der Geschichte der Menschheit“, twitterte er und verband diese Behauptung mit der Tatsache, dass die USA Patrioten aller Hautfarben Glaubensrichtungen und Hintergründe haben, „die sich mutig freiwillig melden, um unser Land und unsere Werte zu verteidigen“.

Als pensionierter Oberstleutnant der Luftwaffe, der aus der Arbeiterklasse stammt und sich vor mehr als vier Jahrzehnten freiwillig zum Dienst gemeldet hat, wer bin ich, dass ich Austin widerspreche? Sollte ich mich nicht einfach im Glanz seines Lobes für die heutigen Truppen sonnen und dabei an meinen eigenen ehrenvollen Dienst gegen Ende dessen denken, was man heute als den ersten Kalten Krieg bezeichnen muss?

Doch ich gestehe, dass ich Zweifel habe. Ich habe das alles schon einmal gehört. Den Hype. Die Übertreibung. Ich erinnere mich noch daran, wie Präsident George W. Bush kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 damit prahlte, dass dieses Land „die größte Kraft zur Befreiung der Menschheit hat, die die Welt je gekannt hat“. Ich erinnere mich auch daran, wie Präsident Barack Obama 2010 in einer aufmunternden Rede vor den US-Truppen in Afghanistan erklärte, sie seien „die beste Kampftruppe, die die Welt je gesehen hat“. Und doch habe ich mich schon vor 15 Jahren bei TomDispatch gefragt, wann die Amerikaner zum ersten Mal so stolz darauf geworden sind und darauf bestanden haben, unser Militär zur absolut besten Streitmacht der Welt zu erklären, zu einer Kraft, die ihresgleichen sucht, und was das für eine Republik bedeutet, die einst große stehende Armeen und ständige Kriegsführung als Gräuel für die Freiheit angesehen hat.

Rückblickend ist die Antwort nur allzu einfach: Wir brauchen etwas, womit wir uns brüsten können, nicht wahr? Was gibt es in der einstigen „Ausnahmenation“ noch, das wir in den Himmel loben oder als unseren Stolz und unsere Freude betrachten können, außer unseren Helden? Schließlich kann sich dieses Land nicht mehr damit rühmen, so etwas wie die weltbesten Bildungsergebnisse, das beste Gesundheitssystem, die fortschrittlichste und sicherste Infrastruktur oder die beste demokratische Politik zu haben, also sollten wir verdammt noch mal besser in der Lage sein, uns damit zu rühmen, „die größte Kampftruppe“ aller Zeiten zu haben.

Abgesehen von dieser Prahlerei könnten die Amerikaner sicherlich mit einer Sache prahlen, die dieses Land unvergleichlich hat: das teuerste Militär der Welt und möglicherweise aller Zeiten. Kein anderes Land kommt auch nur annähernd an die Mittel heran, die wir für Kriege, Waffen (einschließlich der Atomwaffen des Energieministeriums) und die globale Vorherrschaft aufwenden. Tatsächlich übersteigt das Budget des Pentagons für „Verteidigung“ im Jahr 2023 das der nächsten 10 Länder (meist Verbündete!) zusammen.

Und aus all dem ergeben sich, wie mir scheint, zwei Fragen: Bekommen wir wirklich das, wofür wir so teuer bezahlen – das beste, feinste, außergewöhnlichste Militär aller Zeiten? Und selbst wenn dies der Fall ist, sollte eine selbsternannte Demokratie so etwas wirklich wollen?

Die Antwort auf diese beiden Fragen lautet natürlich: Nein. Schließlich hat Amerika seit 1945 keinen Krieg mehr auf überzeugende Weise gewonnen. Wenn dieses Land weiterhin regelmäßig und oft genug katastrophale Kriege verliert, wie in Vietnam, Afghanistan und Irak, wie können wir dann ernsthaft behaupten, dass wir über die größte Kampfkraft der Welt verfügen? Und wenn wir dennoch auf einer solchen Prahlerei bestehen, erinnert das nicht an die Rhetorik militaristischer Imperien der Vergangenheit? (Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als wir dachten, dass sich nur durchgeknallte Diktatoren wie Adolf Hitler damit brüsteten, unvergleichliche Krieger zu haben, die größenwahnsinnig nach der Weltherrschaft strebten?)

In der Tat glaube ich, dass die Vereinigten Staaten das außergewöhnlichste Militär haben, nur nicht in der Art und Weise, wie ihre Förderer und Cheerleader wie Austin, Bush und Obama behaupteten. Inwiefern ist das US-Militär wirklich „außergewöhnlich“? Lassen Sie mich die Möglichkeiten aufzählen.

Das Pentagon als schwarzes Loch im Haushalt

In vielerlei Hinsicht ist das US-Militär tatsächlich außergewöhnlich. Beginnen wir mit seinem Haushalt. In diesem Moment debattiert der Kongress über einen kolossalen „Verteidigungs“-Haushalt in Höhe von 886 Milliarden Dollar für das GJ 2024 (und die ganze Debatte dreht sich um Themen, die wenig mit dem Militär zu tun haben). Sie erinnern sich vielleicht, dass dieser Verteidigungshaushalt „nur“ 740 Milliarden Dollar betrug, als Präsident Joe Biden vor drei Jahren sein Amt antrat. Im Jahr 2021 zog Biden die US-Streitkräfte aus dem katastrophalen Krieg in Afghanistan ab und sparte dem Steuerzahler theoretisch fast 50 Milliarden Dollar pro Jahr. Doch statt einer Friedensdividende bekamen die amerikanischen Steuerzahler einfach eine noch höhere Rechnung, da der Pentagon-Haushalt weiter in die Höhe schoss.

Es sei daran erinnert, dass Donald Trump in den vier Jahren seiner Amtszeit die Militärausgaben um 20 % erhöht hat. Biden steht nun kurz davor, in nur drei Jahren seiner Amtszeit eine ähnliche Steigerung um 20 % zu erreichen. Und in diesem Anstieg sind die Kosten für die Unterstützung der Ukraine in ihrem Krieg mit Russland noch nicht einmal enthalten – bisher zwischen 120 und 200 Milliarden Dollar, Tendenz steigend.

Riesige Budgets für Waffen und Krieg genießen in Washington breite parteiübergreifende Unterstützung. Es ist fast so, als ob hier ein militärisch-industrieller-kongressiver Komplex am Werk wäre! Wo habe ich eigentlich jemals einen Präsidenten gehört, der uns davor gewarnt hat? Oh, vielleicht denke ich da an eine bestimmte Abschiedsrede von Dwight D. Eisenhower im Jahr 1961.

Ganz im Ernst: Es gibt jetzt ein riesiges fünfeckiges schwarzes Loch am Potomac, das jährlich mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts verschlingt. Selbst wenn der Kongress und das Pentagon angeblich versuchen, Haushaltsdisziplin, wenn nicht gar Sparmaßnahmen an anderer Stelle durchzusetzen, saugt die erdrückende Anziehungskraft dieses Lochs immer mehr Geld ein. Ich gehe davon aus, dass das so weitergeht, während das Pentagon immer mehr Warnungen vor einem neuen kalten Krieg mit China und Russland ausspricht.

In Anbetracht seiner geldsaugenden Natur wird es Sie vielleicht nicht überraschen zu erfahren, dass das Pentagon eine bemerkenswerte Ausnahme darstellt, wenn es darum geht, bei Steuerprüfungen durchzufallen – fünf Mal in Folge (der fünfte Fehlschlag war laut seinem Finanzchef ein „lehrreicher Moment“) -, während sein Budget immer weiter anstieg. Ob es sich nun um verlorene Kriege oder gescheiterte Rechnungsprüfungen handelt, das Pentagon wird für seine Versäumnisse ewig belohnt. Versuchen Sie einmal, ein kleines Geschäft auf dieser Grundlage zu führen, und sehen Sie, wie lange Sie überleben.

Da wir gerade von all diesen gescheiterten Kriegen sprechen, wird es Sie vielleicht nicht überraschen zu erfahren, dass sie nicht billig zu haben waren. Laut dem Costs of War Project der Brown University sind seit dem 11. September 2001 etwa 937.000 Menschen durch direkte Gewalt im „Globalen Krieg gegen den Terror“ dieses Landes in Afghanistan, Irak, Libyen und anderswo ums Leben gekommen. (Und der Tod von weiteren 3,6 bis 3,7 Millionen Menschen ist möglicherweise indirekt auf dieselben Konflikte nach dem 11. September zurückzuführen.) Die finanziellen Kosten für den amerikanischen Steuerzahler belaufen sich auf etwa 8 Billionen Dollar, Tendenz steigend, auch wenn das US-Militär seine Vorbereitungen und Aktivitäten zur Terrorbekämpfung in 85 Ländern fortsetzt.

Keine andere Nation der Welt sieht ihr Militär als (in Anlehnung an einen kurzlebigen Navy-Slogan) „eine globale Kraft für das Gute“. Keine andere Nation teilt die ganze Welt in Militärkommandos wie AFRICOM für Afrika und CENTCOM für den Nahen Osten und Teile Zentral- und Südasiens auf, die von Vier-Sterne-Generälen und Admirälen geleitet werden. Keine andere Nation verfügt über ein Netz von 750 ausländischen Stützpunkten, die über den gesamten Globus verstreut sind. Keine andere Nation strebt eine Dominanz über das gesamte Spektrum durch „All-Domain-Operationen“ an, d. h. nicht nur die Kontrolle über die traditionellen „Domänen“ des Kampfes – Land, See und Luft – sondern auch über den Weltraum und den Cyberspace. Während sich andere Länder hauptsächlich auf die Landesverteidigung (oder regionale Aggressionen der einen oder anderen Art) konzentrieren, strebt das US-Militär die totale globale und räumliche Dominanz an. Wahrlich außergewöhnlich!

Seltsamerweise spielen bei diesem endlosen, grenzenlosen Streben nach Dominanz die Ergebnisse einfach keine Rolle. Der Afghanistankrieg? Verpfuscht, verpfuscht und verloren. Der Irak-Krieg? Auf Lügen aufgebaut und verloren. Libyen? Wir kamen, wir sahen, Libyens Führer (und so viele Unschuldige) starben. Doch niemand im Pentagon wurde für eines dieser Versäumnisse bestraft. Tatsächlich ist es bis heute eine rechenschaftsfreie Zone, die von einer sinnvollen Aufsicht ausgenommen ist. Wenn man ein „moderner Generalmajor“ ist, warum sollte man keine Kriege führen, wenn man weiß, dass man für ihre Niederlage nie bestraft wird?

Tatsächlich wurden die wenigen „Ausnahmen“ innerhalb des militärisch-industriellen und kongressiven Komplexes, die sich für die Rechenschaftspflicht einsetzten, Menschen mit Prinzipien wie Daniel Hale, Chelsea Manning und Edward Snowden, inhaftiert oder ins Exil geschickt. Die US-Regierung hat sich sogar verschworen, einen ausländischen Verleger und Transparenz-Aktivisten, Julian Assange, der die Wahrheit über den amerikanischen Krieg gegen den Terror veröffentlicht hat, unter Berufung auf eine Spionageklausel aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zu inhaftieren, die nur für amerikanische Bürger gilt.

Und die Bilanz ist noch düsterer als das. In den Jahren nach dem 11. September gab Präsident Barack Obama zu: „Wir haben einige Leute gefoltert“ – und die einzige Person, die dafür bestraft wurde, war ein anderer Whistleblower, John Kiriakou, der sein Bestes tat, um uns auf diese Kriegsverbrechen aufmerksam zu machen.

Apropos Kriegsverbrechen: Ist es nicht „außergewöhnlich“, dass das US-Militär plant, in den kommenden Jahrzehnten mehr als 2 Billionen Dollar für eine neue Generation von völkermordenden Atomwaffen auszugeben? Dazu gehören neue Tarnkappenbomber und neue ballistische Interkontinentalraketen (ICBMs) für die Luftwaffe sowie neue U-Boote mit Atomraketen für die Marine. Schlimmer noch: Die USA behalten sich weiterhin das Recht vor, Atomwaffen zuerst einzusetzen, vermutlich im Namen des Schutzes von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück. Und natürlich, trotz der Länder – neun! – die heute Atomwaffen besitzen, sind die USA das einzige Land, das sie in Kriegszeiten eingesetzt hat, nämlich bei den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki.

Schließlich stellt sich heraus, dass das Militär sogar gegen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs immun ist! Als der Oberste Gerichtshof vor kurzem die positive Diskriminierung bei der Hochschulzulassung aufhob, hat er eine Ausnahme für die Militärakademien gemacht. Schulen wie West Point und Annapolis können immer noch die Rasse ihrer Bewerber berücksichtigen, vermutlich um den Zusammenhalt der Einheit durch eine proportionale Vertretung von Minderheiten in den Offiziersrängen zu fördern, aber unsere Gesellschaft als Ganzes benötigt offenbar keine Rassengleichheit für ihren Zusammenhalt.

Ein höchst außergewöhnliches Militär lässt seine Kriege und ihre Hässlichkeit verschwinden

Hier ist eine meiner Lieblingszeilen aus dem Film Die üblichen Verdächtigen: „Der größte Trick des Teufels war es, die Welt davon zu überzeugen, dass er nicht existiert. Der größte Trick, den das US-Militär je angewandt hat, bestand im Wesentlichen darin, uns davon zu überzeugen, dass seine Kriege nie existierten. Wie Norman Solomon in seinem aufschlussreichen Buch „War Made Invisible“ („Der unsichtbar gemachte Krieg“) feststellt, hat sich der militärisch-industrielle und kongressive Komplex darin hervorgetan, die grausamen Realitäten des Krieges zu verschleiern und sie für das amerikanische Volk fast völlig unsichtbar zu machen. Nennen wir es den neuen amerikanischen Isolationismus, nur dass wir dieses Mal von den erschütternden und entsetzlichen Kosten des Krieges selbst isoliert sind.

Amerika ist eine Nation, die sich ständig im Krieg befindet, doch die meisten von uns nehmen dies kaum oder gar nicht wahr. Es gibt keine Wehrpflicht mehr. Es gibt keine Spendenaktionen für Kriegsanleihen. Man wird nicht aufgefordert, direkte und persönliche Opfer zu bringen. Man wird nicht einmal aufgefordert, aufmerksam zu sein, geschweige denn zu zahlen (abgesehen von den fast eine Billion Dollar teuren Haushalten und den Zinszahlungen für die ausufernde Staatsverschuldung natürlich). Sie werden sicherlich nicht um Ihre Erlaubnis gebeten, dass dieses Land seine Kriege führen darf, wie es die Verfassung verlangt. Wie Präsident George W. Bush nach den Anschlägen vom 11. September vorgeschlagen hat, besuchen Sie Disneyworld! Genießen Sie das Leben! Lassen Sie Amerikas „Beste und Klügste“ sich um die Brutalität, die Erniedrigung und die Hässlichkeit des Krieges kümmern, kluge Köpfe wie der ehemalige Vizepräsident Dick („Und?“) Cheney und der ehemalige Verteidigungsminister Donald („Ich kümmere mich nicht um Sümpfe“) Rumsfeld.

Haben Sie etwas darüber gehört, dass das US-Militär in Syrien ist? In Somalia? Haben Sie davon gehört, dass das US-Militär die Saudis in einem brutalen Unterdrückungskrieg im Jemen unterstützt? Ist Ihnen aufgefallen, dass bei den militärischen Interventionen dieses Landes auf der ganzen Welt so viele farbige Menschen getötet, verwundet und vertrieben werden, so dass Beobachter vom systemischen Rassismus der amerikanischen Kriege sprechen? Ist es wirklich ein Fortschritt, dass ein in Bezug auf „Hautfarbe, Glaube und Hintergrund“ vielfältigeres Militär, um es mit den Worten von Verteidigungsminister Austin zu sagen, so viele nicht-weiße Menschen rund um den Globus getötet hat und tötet?

Die Lobpreisung des Überflugs von Frauen beim letzten Super Bowl oder das Aufmalen von Regenbogenflaggen der Inklusivität (oder sogar von blauen und gelben Flaggen für die Ukraine) auf Streumunition wird die Schläge nicht mildern oder die Schreie verstummen lassen. Wie es ein Leser meines Blogs Bracing Views so treffend formulierte: „Die Vielfalt, die die Kriegsparteien [Demokraten und Republikaner] nicht tolerieren, ist die Vielfalt der Gedanken.“

Natürlich trägt das US-Militär hier nicht die alleinige Schuld. Hochrangige Offiziere werden behaupten, es sei nicht ihre Aufgabe, Politik zu machen, sondern brav zu salutieren, wenn der Präsident und der Kongress es ihnen befehlen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Das Militär ist in der Tat das Herzstück der amerikanischen Schattenregierung mit enormem Einfluss auf die Politikgestaltung. Es ist nicht nur ein Instrument der Macht, es ist Macht – und zwar eine außerordentlich mächtige. Und diese Form der Macht ist einfach nicht förderlich für Freiheit und Unabhängigkeit, weder innerhalb noch außerhalb der Grenzen Amerikas.

Moment! Was sage ich da? Hören Sie auf, über all das nachzudenken! Amerika ist schließlich die außergewöhnliche Nation und sein Militär eine Bande von Freiheitskämpfern. Im Irak, wo Krieg und Sanktionen in den 1990er Jahren unzählige irakische Kinder töteten, war das Opfer „es wert“, wie die ehemalige Außenministerin Madeleine Albright den Amerikanern in 60 Minutes einmal versicherte.

Selbst wenn die Regierung Kinder tötet, viele Kinder, ist es für das Allgemeinwohl. Wenn Sie das stört, gehen Sie zu Disney und nehmen Sie Ihre Kinder mit. Sie mögen Disney nicht? Dann besinnen Sie sich auf das alte Marschlied aus dem Ersten Weltkrieg und „packen Sie Ihre Sorgen in Ihren alten Seesack, und lächeln Sie, lächeln Sie, lächeln Sie.“ Denken Sie daran: Amerikas Truppen sind Helden, die die Freiheit bringen, und Ihre Aufgabe ist es, zu lächeln und sie ohne Frage zu unterstützen.

Habe ich meinen Standpunkt klar gemacht? Ich hoffe es. Und ja, das US-Militär ist in der Tat eine Ausnahmeerscheinung, und die Nummer 1 zu sein (oder das zumindest zu behaupten) bedeutet, dass man sich nie entschuldigen muss, egal wie viele Unschuldige man tötet oder verstümmelt, wie viele Leben man zerstört und wie viele Lügen man erzählt.

Ich muss allerdings zugeben, dass mich trotz der endlosen Feier der Ausnahmestellung und „Größe“ unseres Militärs ein Fragment der Heiligen Schrift aus meiner katholischen Erziehung immer noch verfolgt: Hochmut kommt vor dem Fall und ein hochmütiger Geist vor dem Absturz.