Denn was sie vorhaben, wird die US-Wirtschaft völlig zerstören.

Michael Snyder

Können Sie sich an die Ereignisse von 2008 erinnern? Viele Menschen hegen die Befürchtung, dass sich eine weitere historische Finanzkrise abzeichnet, die potenziell verheerende Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben könnte. In jüngster Vergangenheit habe ich über einen Investor namens Michael Burry geschrieben, der tatsächlich 1,6 Milliarden Dollar darauf gesetzt hat, dass der Aktienmarkt zusammenbrechen wird. Seine Prognose erwies sich 2008 als richtig, und er hat entschlossen vor, auch im Jahr 2023 wieder richtigzuliegen (Artikel in Deutsch hier). Es ist bedauerlicherweise auffällig, dass die gegenwärtige Situation in vielerlei Hinsicht Parallelen zu der von 2008 aufweist: Der Markt für Wohnimmobilien liegt nahezu brach, und die Preise von Gewerbeimmobilien sinken in einem alarmierenden Tempo. Leider signalisieren die Verantwortlichen bei der Federal Reserve, dass sie bis jetzt nicht abgeschlossen haben, die Wirtschaft zu stabilisieren.

Diese Woche haben die Hypothekenzinsen die 7-Prozent-Marke überschritten und damit den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren erreicht…

Die Hypothekenzinsen haben in dieser Woche die Marke von 7 % überschritten und damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten erreicht. Der durchschnittliche Zinssatz für die beliebte 30-jährige Festhypothek stieg diese Woche auf 7,09%, gegenüber 6,96% in der Vorwoche, wie Freddie Mac am Donnerstag mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit der ersten Aprilwoche 2002 und erst das dritte Mal, dass die Zinssätze seither über 7 % liegen. Die letzten Male waren im Oktober und November des letzten Jahres, als die Rate 7,08% erreichte.

Natürlich haben die hohen Hypothekenzinsen den Immobilienmarkt in den letzten Monaten gelähmt.

Zur Jahresmitte waren die Verkäufe bestehender Häuser um satte 18,9 Prozent niedriger als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2022…

Die Gesamtheit der Veräußerungen von bestehenden Wohnhäusern – einschließlich abgeschlossener Transaktionen für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Eigentumswohnungen und Genossenschaftswohnungen – verzeichnete im Juni einen Rückgang um 3,3% gegenüber dem Vormonat Mai. Die saisonbereinigte jährliche Rate lag bei 4,16 Millionen Verkäufen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten die Verkäufe einen Rückgang um 18,9%, was einem Rückgang von 5,13 Millionen Verkäufen im Juni 2022 entspricht.

Es gibt sicherlich viele Menschen, die gerne ein Haus kaufen würden, aber aufgrund der hohen Hypothekenzinsen können sie es sich einfach nicht leisten, dies zu tun.

Wohnraum ist in diesem Land extrem unerschwinglich geworden. Laut Redfin ist der Anteil der Lehrer, die es sich leisten können, ein Haus in der Nähe der Schule zu kaufen, in der sie arbeiten, auf nur 12 Prozent gesunken…

Laut Daten von Redfin ist die Zahl der Lehrer, die sich eine preisgünstige Wohnung in ihrem Schulbezirk leisten können, landesweit auf nur noch 12 % gesunken, gegenüber 17 % im letzten Sommer und 30 % im Jahr 2019, und das inmitten der schlimmsten Krise der Erschwinglichkeit von Wohnraum seit einer Generation. Die von Redfin durchgeführte Analyse der durchschnittlichen Lehrergehälter für 2022 in 50 Großstädten für mehr als 70.000 öffentliche und private PreK-12-Schulen ergab, dass sich kein Lehrer in San Jose und San Diego eine Wohnung innerhalb der „Pendeldistanz“ zu seiner jeweiligen Schule leisten kann, was bedeutet, dass Wohnort und Arbeitsplatz in der typischen Rushhour 20 Minuten entfernt sind.

Es ist bereits so viel Schaden angerichtet worden.

Aber anscheinend glauben Beamte der Federal Reserve, dass noch mehr Gemetzel notwendig ist, denn sie deuten an, dass weitere Zinserhöhungen auf dem Tisch liegen…

Die meisten Vertreter der US-Notenbank signalisierten auf ihrer Juli-Sitzung, dass die hohe Inflation nach wie vor eine Gefahr darstellt, die in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen erforderlich machen könnte. Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 25. und 26. Juli geht hervor, dass die Beamten der Zentralbank feststellten, dass die Inflation nach wie vor deutlich über dem 2 %-Ziel der Fed liegt – und die Entscheidungsträger „weitere Anzeichen dafür sehen müssen, dass sich Gesamtnachfrage und Gesamtangebot in ein besseres Gleichgewicht bewegen, um zuversichtlich zu sein, dass der Inflationsdruck nachlässt.

Nein.

Tun Sie es nicht.

Auch wenn die Zinssätze auf dem derzeitigen Niveau bleiben, werden wir extreme Schmerzen haben.

Die Zinsen noch weiter anzuheben wäre einfach selbstmörderisch.

Aber es sieht so aus, als würden sie es trotzdem tun, und das könnte die Hypothekenzinsen auf die 8-Prozent-Marke treiben…

Wirtschaftswissenschaftler haben vorausgesagt, dass die Hypothekenzinsen auf über 8 Prozent steigen könnten, wenn die Wirtschaft weiterhin Anzeichen von Stärke zeigt und die US-Notenbank beschließt, die Zinsen wieder anzuheben. Laut den von Freddie Mac zusammengestellten Daten haben die Hypothekenzinsen seit dem Jahr 2000 nicht mehr solche Höhen erreicht.

Glauben die Verantwortlichen bei der Fed tatsächlich, dass unser System so hohe Zinsen verkraften kann?

Wenn die Fed ihren Kurs nicht ändert, wird der Immobilienmarkt völlig implodieren.

Und natürlich implodiert auch der Markt für Gewerbeimmobilien bereits.

Das Chaos, das sich bereits abzeichnet, belastet unsere Finanzinstitute enorm, und Fitch warnt, dass es bald zu umfassenden Rating-Herabstufungen im Bankensektor kommen könnte…

Ein Analyst von Fitch Ratings hat davor gewarnt, dass der US-Bankensektor einer weiteren Quelle von Turbulenzen näher gekommen ist – dem Risiko einer umfassenden Herabstufung der Ratings von Dutzenden US-Banken, die sogar JPMorgan Chase einschließen könnte

.

Die Rating-Agentur senkte im Juni ihre Einschätzung der Gesundheit des Sektors, ein Schritt, der nach Ansicht des Analysten Chris Wolfe weitgehend unbemerkt blieb, da er keine Herabstufungen der Banken zur Folge hatte. In vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, eine Wiederholung von 2008 zu beobachten. Die Beamten der US-Notenbank sehen genau, was passiert, aber sie beharren darauf, alles noch schlimmer zu machen. Ich hoffe also, dass Sie sich auf turbulente Zeiten vorbereitet haben, denn die Dinge werden verrückt werden. Leider ist es so, dass die meisten Amerikaner nicht auf härtere Zeiten vorbereitet sind. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 72 Prozent der Amerikaner finanziell nicht abgesichert sind…

Für viele Amerikaner kann der Zahltag nicht früh genug kommen. Im Juni lebten 61 % der Erwachsenen von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, so ein Bericht von LendingClub. Mit anderen Worten: Sie sind auf die regelmäßigen Gehaltsschecks angewiesen, um die wichtigsten Lebenshaltungskosten zu decken, und es bleibt wenig bis gar kein Geld übrig. Fast drei Viertel, 72 %, der Amerikaner sagen, dass sie angesichts ihrer derzeitigen finanziellen Lage finanziell nicht abgesichert sind, und mehr als ein Viertel gab an, dass sie wahrscheinlich nie finanziell abgesichert sein werden, so eine Umfrage von Bankrate.

Viele dieser Menschen werden in dieser neuen Wirtschaftskrise ihren Arbeitsplatz verlieren, und da sie kein finanzielles Polster haben, auf das sie zurückgreifen können, werden viele von ihnen schließlich auch ihre Häuser verlieren.

Die Verzugsraten beginnen bereits zu steigen, und das sollte uns alle zutiefst beunruhigen.

Aber was wir bisher erlebt haben, ist nur die Spitze des Eisbergs.

Machen Sie sich also auf das gefasst, was vor Ihnen liegt, denn fortan wird es nur noch holpriger werden.