Ein Deal für Assange? Für welches Verbrechen? Notizen vom Rande des Narrativ

Von Caitlin Johnstone

Es ist wirklich verrückt, dass Julian Assange jetzt ein Angebot für einen „*plea bargain“ gemacht werden soll, weil er zu Recht Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat. Wofür soll er sich schuldig bekennen? Guter Journalismus?

*“plea bargain” = Verständigung im Strafverfahren

Immer wenn ich über die Notwendigkeit spreche, das Staatsgeheimnis abzuschaffen, höre ich irgendeinen besserwisserischen Einfaltspinsel sagen: „Ohne Geheimhaltung wären wir nicht in der Lage, Kriege zu führen und uns gegen unsere Feinde abzustimmen und hätten keine Atomwaffen, du Idiot.“

Und es ist wie, äh, ja. Das ist genau mein Punkt. Sie benutzen die Geheimhaltung nur, um böse Dinge zu tun und gegen die Interessen der normalen Menschen zu handeln.

Die Lüge ist, dass die Regierung die Geheimhaltung nutzt, um ihre Feinde zu bekämpfen und Kriege zu gewinnen, während die Regierung in Wirklichkeit die Geheimhaltung nutzt, um sich Feinde zu machen und Kriege zu beginnen.

Julian Assange sagte: „Die überwältigende Mehrheit der Informationen ist geheim, um die politische Sicherheit zu schützen, nicht die nationale Sicherheit.“ Es gibt sie nicht zu unserem Nutzen, sondern zu ihrem. Damit unsere Herrscher weiterhin verwerfliche Dinge tun können, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Deshalb weiten sie das Staatsgeheimnis immer weiter aus und verschärfen die Strafen für diejenigen, die es verletzen: weil sie noch mehr verwerfliche Dinge tun und nicht zur Rechenschaft gezogen werden wollen.

❖

❖

Als es das letzte Mal eine glaubwürdige militärische Bedrohung für die Vereinigten Staaten in der Nähe der US-Grenze gab, reagierten die USA so aggressiv, dass die Welt fast unterging. Der Grund, warum die Leute es nicht verstehen, wenn man die Ukraine oder Taiwan mit einem hypothetischen Szenario vergleicht, in dem Russland oder China schwer bewaffnete Stellvertreterkräfte an der mexikanischen Grenze aufstellen, ist, dass die Leute sich das einfach nicht vorstellen können. Es ist in der heutigen Welt einfach zu unwahrscheinlich und unvorstellbar.

Daran sieht man, wie klar die USA in diesen Patt-Situationen der Aggressor sind: Sie tun etwas so wahnsinnig Aggressives, dass die Menschen sich das an der US-Grenze nicht vorstellen können. Wenn Sie die Anhäufung einer schwer bewaffneten Bedrohung an der Grenze einer feindlichen Nation in einem Fall als normal und in Ordnung und in einem anderen Fall als buchstäblich unvorstellbar ansehen, zeigt das, dass Ihre Wahrnehmung und Ihre Erwartungen durch Propaganda verzerrt wurden.

❖

Wenn ein politischer Kommentator nicht routinemäßig empörte Reaktionen sowohl von Republikanern als auch von Demokraten hervorruft, spricht er nicht genau und authentisch genug über die Probleme der Welt.

❖

Wann immer Sie jemanden mit einem hohen Bekanntheitsgrad sehen, der sich gegen das Establishment wendet und in den USA eine rebellische, populistische Begeisterung entfacht, schauen Sie einfach zu und warten Sie ab: In 95 Prozent der Fälle werden sie dazu kommen, Ihnen zu sagen, dass Sie Ihre revolutionären Ideale am besten kanalisieren können, indem Sie für die Demokraten oder Republikaner stimmen.

Vielleicht tun sie es nicht sofort. Sie werden es vielleicht etwas umschreiben, indem sie Ihnen sagen, dass Sie die richtige Art von Demokraten oder Republikanern wählen müssen. Aber irgendwann werden sie Ihnen sagen, dass Sie Ihre politische Energie in eine der beiden etablierten Parteien stecken sollen, deren ganze Existenz sich darum dreht, den Interessen genau des Establishments zu dienen, das diese Leute angeblich bekämpfen wollen.

Im Zentrum des US-Imperiums gibt es nicht nur eine kontrollierte Opposition, sondern auch eine kontrollierte Opposition gegen die kontrollierte Opposition. Wenn Sie beide Parteien ablehnen, zwingen sie Sie dazu, eine falsche Anti-Establishment-Bewegung innerhalb einer dieser beiden Parteien zu unterstützen. Solange sie Sie dazu bringen können, das Spiel der Zweiparteien-Wahlpolitik mitzuspielen, anstatt sinnvolle direkte Maßnahmen zu ergreifen, um echte Veränderungen zu bewirken, können sie Sie auf unbestimmte Zeit zum Takt der imperialen Trommel marschieren lassen. Es gibt viele Menschen, die ihnen dabei helfen.

❖

Manchmal sind die Leute überrascht, wenn ich über die Gründe spreche, die mich hoffnungsvoll für unsere Spezies stimmen, z. B. wenn ich darauf hinweise, dass erleuchtete Meister, die die Menschen seit langem lehren, wie man aufwacht, durchweg sagen, dass dramatische Veränderungen im menschlichen Bewusstsein in den letzten Jahren häufiger geworden sind. Ich schätze, ich spreche in diesem Raum von Tag zu Tag über ziemlich düstere Dinge, aber ich würde nicht tun, was ich tue, wenn ich nicht viele Gründe für Hoffnung sehen würde.