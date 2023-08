Hawaii Electric unterließ es, Maßnahmen zur Brandverhütung zu ergreifen, unterhielt aber enge Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden.

Lee Fang

Trotz jahrelanger Warnungen vor Waldbränden auf Maui hat der hawaiianische Versorgungsriese nicht gehandelt und mehr für Lobbyarbeit als für Prävention ausgegeben.

Sowohl die Behörden des Staates Hawaii als auch die Hawaii Electric Co. waren sich der Bedrohung durch Waldbrände auf Maui bewusst. Dennoch versäumten es die staatlichen Aufsichtsbehörden, Maßnahmen zur Eindämmung der Bedrohung durchzusetzen, und Hawaii Electric, der größte Energieversorger des Bundesstaates und das größte börsennotierte Unternehmen der Insel, unternahm wenig, um das Problem zu lösen.

Die beiden Interessen sind eng miteinander verflochten, wie aus ethischen und geschäftlichen Dokumenten hervorgeht.

Jedes Mitglied der Hawaii Public Utilities Commission, die Hawaii Electric reguliert, hat finanzielle oder frühere berufliche Verbindungen zu dem Unternehmen.

Anstatt Maßnahmen zu ergreifen, um die Waldbrandbekämpfung zu verbessern, hat Hawaii Electric seinen Einfluss auf Regulierungsbehörden und Politiker kolportiert und gleichzeitig seine eigenen Tugenden in auffälligen Marketingmaterialien des Unternehmens besungen. Das Unternehmen sponserte in diesem Jahr sogar einen Dokumentarfilm im hawaiianischen Fernsehen, der sich mit der Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels befasste.

Nach einer Reihe von Waldbränden auf Mauii im Jahr 2019 hat Hawaii Electric laut staatlichen Aufzeichnungen bis 2022 nur 245.000 US-Dollar für die Aufrüstung und Eindämmung von Waldbränden auf der Insel ausgegeben. Dieser Betrag verblasst im Vergleich zu den zweistelligen Millionenbeträgen, die in den vergangenen vier Jahren in Form von Dividenden und Managergehältern gezahlt wurden.

Mit anderen Worten: Die ethischen Aufzeichnungen zeigen, dass Hawaii Electric seit 2019 mehr als 437.252 US-Dollar für Lobbyarbeit bei Regierungsbehörden, einschließlich der Regulierungsbehörden für Versorgungsunternehmen, ausgegeben hat – weit mehr als für die Bekämpfung der Waldbrandgefahr auf Maui.

Während die Ursache des tödlichen Feuers in der vergangenen Woche noch untersucht wird, verdichten sich die Hinweise, dass die Anlagen von HEC dafür verantwortlich sind. Am Morgen des 8. August wurde Shane Treu, ein Einwohner von Maui, von heulenden Winden geweckt, ging nach draußen und filmte live, wie umgestürzte Stromleitungen trockenes Gras auf einer Straße in Lahaina entzündeten.

Kritiker merkten an, dass der Brandverlauf, Zeugenaussagen und andere Videos auf umgestürzte Stromleitungen als wahrscheinlichste Brandursache hindeuteten. Das Unternehmen Whisker Labs Inc., das die Aktivitäten im Stromnetz überwacht, berichtete, dass die Stromausfälle von Hawaii Electric mit den ersten Berichten über das Feuer auf Maui zusammenfielen.

Hawaii Electric hat es auch versäumt, Teile seines Stromnetzes während der Stürme der letzten Woche abzuschalten, eine Vorsichtsmaßnahme, die andere Stromversorger in Staaten mit hohem Brandrisiko wie Kalifornien getroffen haben.

Hawaii Electric und die Hawaii PUC reagierten nicht auf eine Aufforderung zur Stellungnahme.

Im Juni 2022 wies Hawaii Electric in einem Genehmigungsantrag darauf hin, dass „das Risiko, dass ein Versorgungssystem einen Flächenbrand auslöst, erheblich ist“, und verwies auf die Rolle von PG&E bei der Auslösung von Flächenbränden in Kalifornien. In demselben Antrag, der auch einen Plan zur Beseitigung des Risikos enthielt, bezeichnete das Unternehmen West Maui als kritisches Schwerpunktgebiet und beantragte die Genehmigung, die Versorgungstarife zu erhöhen, bevor es mit den notwendigen Modernisierungsarbeiten beginnt.

Hawaii Electric schätzte, dass Änderungen an seinen Anlagen, die Beseitigung von Brandgefahren und andere Verbesserungen in West Maui, einschließlich der Umgebung von Lahaina, etwa 6,2 Millionen Dollar kosten würden.

Die Aufsichtsbehörden zwangen das Unternehmen jedoch nicht zum Handeln, und es gab keine Folgemaßnahmen. Der Vorschlag schlummerte in einer bürokratischen Akte, die von der Hawaii Public Utilities Commission geführt wurde. Die Kommission reagierte erst im Juni dieses Jahres und forderte eine Aktualisierung des Plans, worauf Hawaii Electric nicht offiziell reagierte.

Zum Zeitpunkt der Präsentation war das Unternehmen mit den Regulierungsbehörden vertraut. Commissioner Leodoloff Asuncion, der Vorsitzende der PUC, hat früher direkt für Hawaii Electric gearbeitet, Commissioner Naomi Kuwaye war früher als externe Anwältin für Hawaii Electric tätig und Commissioner Colin Yost leitet ein Unternehmen für erneuerbare Energien, RevoluSun, das mit Hawaii Electric zusammenarbeitet.

Aus den ethischen Offenlegungen geht hervor, dass im Mai ein Lobbyist der Versorgungsindustrie Asuncion und Kuwaye eine Reise nach New York und ein Treffen mit Vertretern der Industrie bezahlt hat.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Bericht über die Waldbrandgefahr auf Maui und die Schadensbegrenzung völlig in Vergessenheit geraten ist. Anstatt schnell zu reagieren, änderte Hawaii Electric den Kurs und beantragte Bundeszuschüsse im Rahmen des kürzlich verabschiedeten und von Präsident Joe Biden unterzeichneten Infrastrukturgesetzes für 2021, um die Aufrüstung zu finanzieren.

Der Plan zur Verhinderung von Waldbränden bis 2022 wird von Hawaii Electric in mehreren ESG-Berichten angepriesen, die das Unternehmen seither veröffentlicht hat und die das Engagement des Unternehmens zur Förderung von Umweltzielen und zur Bekämpfung des Klimawandels belegen. „Hawaiian Electric setzt seine Arbeit fort, um Bedrohungen für die Resilienz zu bewerten und Verbesserungen zu priorisieren, um die Resilienz zu erhöhen“, heißt es im jüngsten Bericht, bevor der Plan zur Verhinderung von Waldbränden als Errungenschaft genannt wird.

ESG, das Environmental, Social and Governance Assessment System, ist der Maßstab, an dem sich börsennotierte Unternehmen messen lassen müssen, um ihre Ziele im Bereich der Unternehmensverantwortung zu erreichen. Das Ratingsystem ist aufgrund fehlender Durchsetzungsmechanismen, selbst berichteter Daten und sich ständig ändernder Kriterien in die Kritik geraten.

Eine hohe ESG-Bewertung kann einem Unternehmen eine bessere Platzierung in sozial verantwortlichen Indexfonds oder Investmentfonds sowie Zugang zu sogenannten „grünen Anleihen“ verschaffen. Solche Maßnahmen können einem Unternehmen zu mehr Investitionskapital und Finanzierung verhelfen. Connie Lau, ehemalige Präsidentin der Holdinggesellschaft von Hawaii Electric, warb in einer Rede vor J.P. Morgan Chase 2020 für das ESG-Programm des Unternehmens.

Das Unternehmen, so Lau, sei aufgrund seines Fokus auf erneuerbare Energien und seines diversifizierten Vorstands als „gute ESG-Investition“ bekannt. ESG sei „in unserer DNA“.

Hawaii Electric sponserte über seine Unternehmensstiftung in diesem Jahr auch einen einstündigen Dokumentarfilm im lokalen Fernsehen, der die Bemühungen um Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel vorstellte. In der Dokumentation kamen lokale Politiker zu Wort, darunter Senator Brian Schatz und der ehemalige Präsident Barack Obama.

„Es ist heißer und trockener geworden, und wir können sehen, dass einige unserer Waldgebiete hier auf Hawaii anfälliger für Brände sind“, sagte Ulalia Woodside, eine der Expertinnen, die in dem von der Hawaii Electric Industries Foundation gesponserten Dokumentarfilm zu Wort kommen.

Trotz der Bemühungen, seinen Fokus auf die Umwelt und die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu betonen, scheint Hawaii Electric jahrelange direkte Warnungen vor der Gefahr von Waldbränden weitgehend ignoriert zu haben.

Im Jahr 2018 trugen starke Winde dazu bei, dass mehr als 2.000 Hektar Wald auf Maui verbrannten, ein Feuer, das von den lokalen Behörden und Hawaii Electric ausführlich diskutiert wurde.

Im darauffolgenden Jahr verbrannten 9.000 Hektar in einem sich schnell ausbreitenden Feuer, das laut Wall Street Journal bis auf 150 Fuß (ca. 46 m) an das Kraftwerk von Hawaii Electric auf Maui heranreichte. Die Krise in diesem Jahr führte zu einer Reihe von öffentlichen Veranstaltungen über die Bedrohung.

Im Jahr 2021 veröffentlichte der Bezirk Maui einen Bericht, in dem er „Wild-/Busch-/Waldbrände“ als „wachsende Bedrohung“ bezeichnete, „vorwiegend aufgrund der Anfälligkeit der Bevölkerung, die oft auf einzelne Autobahnen konzentriert und von ihnen abhängig ist, die sich oft an den Rändern der Insel befinden“.

Der Bericht stellte fest, dass „oberirdische Stromleitungen, die defekt, kurz oder niedrig sind, eine Entzündung (Funken) verursachen können, die einen Flächenbrand auslösen kann, insbesondere bei Wind oder Sturm“.

Ermittler der Staatsanwaltschaft von Hawaii untersuchen den Brand noch immer. Neben den Problemen, die sich aus den schleppenden Bemühungen des Energieversorgers ergeben, die Sicherheit bei Waldbränden zu verbessern, stellen sich auch Fragen über die Nichtverwendung des hawaiianischen Notfallsirenensystems, die Rolle invasiver Grasarten, die anfälliger für Waldbrände sind, die durch den Klimawandel verursachte Trockenheit und das Wassermanagement, das die Feuerwehrleute während der Krise mit Wasser hätte versorgen können.

Das Feuer auf Maui ist eine der schlimmsten Brandkatastrophen in der Geschichte der USA. Bis zum 17. August wurden 111 Todesopfer identifiziert, über tausend Menschen werden noch vermisst.