Warnung: Der Investor, der auf den Zusammenbruch von 2008 gewettet hatte, spekuliert jetzt auf einen weiteren Zusammenbruch

Treffen Sie den Mann, der eine Milliarde Dollar auf den Zusammenbruch der Aktienmärkte gesetzt hat

Würden Sie eine Milliarde Dollar darauf setzen, dass die Aktienkurse fallen? Natürlich hat nur ein winziger Teil der Bevölkerung so viel Geld. Und wenn man eine Milliarde Dollar angehäuft hat, sollte man meinen, dass man entschlossen ist, sie zu schützen. Doch genau das tut Michael Burry nicht. Während der Finanzkrise 2008 wurde er durch massive Wetten gegen den Immobilienmarkt unglaublich reich, und jetzt macht er einen weiteren „Big Short“. Laut CNN hat Burry mehr als 1,6 Milliarden Dollar auf den Zusammenbruch des Aktienmarktes gesetzt…

Weiß er etwas, was der Rest von uns nicht weiß?

Wenn er sich irrt, wird er wie ein Narr dastehen.

Aber wenn er recht hat, wird er eine Legende sein.

