Was steckt hinter der Aufstockung des US-Militärs in Westasien?

Robert Inlakesh

Nach eigenen Angaben des US-Militärs sind die ISIS-Angriffe in Syrien um 68 Prozent und im Irak um 80 Prozent zurückgegangen. Warum also schickt Washington ohne rechtliche Grundlage weitere 6.000 Soldaten in eine Region, in der es sie nicht haben will?

In einem bedeutsamen Schritt, der in ganz Westasien Besorgnis erregte, hat das US-Militär still und heimlich mehr als 6.000 Soldaten in die Region entsandt und damit Spannungen und Debatten über die regionale Stabilität ausgelöst. Während der Truppenaufmarsch im Roten Meer zur Abwehr iranischer Aktionen im Persischen Golf Aufsehen erregte, blieb die Verlegung einer massiven US-Militärpräsenz in den Irak und nach Syrien weitgehend unter dem Radar.

Am 7. August ist ein beachtliches Kontingent von mehr als 3.000 US-Matrosen und Marinesoldaten an Bord von zwei imposanten Kriegsschiffen in das Rote Meer eingelaufen. Dieses Manöver wurde weithin als Reaktion der US-Marine auf die angebliche Beschlagnahmung von rund 20 Schiffen unter internationaler Flagge durch den Iran im Persischen Golf in den vergangenen Jahren interpretiert.

Die Islamische Republik behauptet, die Tanker aus legitimen Sicherheitsgründen beschlagnahmt zu haben, und wirft den USA vor, durch die Stationierung von Truppen weitere Instabilität zu schaffen. Washington behauptet, die Aktion diene dazu, „destabilisierende Aktivitäten abzuschrecken und regionale Spannungen zu entschärfen“.

Bereits Wochen zuvor hatte das US-Militär mit weit weniger Aufsehen rund 2.500 leichte Infanterieeinheiten für den Einsatz im Irak und in Syrien Mitte Juli vorbereitet. Brigade Combat Team der 10. Gebirgsdivision gehörenden Soldaten nach einem Bericht eines New Yorker Lokalmediums ihre Mission an, nachdem sie den Militärstützpunkt Fort Drum verlassen hatten. Ihre neunmonatige Mission besteht in der aktiven Teilnahme an der Operation Inherent Resolve (OIR), der laufenden Anti-ISIS-Operation der USA im Irak und in Syrien.

Ungewisse Truppenaufstockung

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat erklärt, dass der US-geführte Kampfeinsatz im Irak offiziell im Dezember 2021 enden soll. Im Juli desselben Jahres einigten sich Bagdad und Washington auf einen Plan, der den Abzug aller US-Kampftruppen aus dem Land bis Ende des Jahres vorsieht. Dennoch werden weiterhin Kampfeinheiten im Land stationiert.

Die Zahl der US-Soldaten im Irak wird offiziell mit 2.500 angegeben, hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Söldnern, die für private Militärfirmen arbeiten. Obwohl unklar ist, welcher Anteil der 2.500 Soldaten in den Irak oder nach Syrien entsandt wurde, ist eine deutliche Zunahme der Truppenpräsenz in den beiden westasiatischen Staaten zu verzeichnen.

Auch die 40. Infanteriedivision der kalifornischen Nationalgarde hat Anfang des Jahres 500 Soldaten in den Irak und nach Syrien entsandt. Erst am 8. August hatte eine weitere Gruppe von Soldaten der 1889th Regional Support Group die USA verlassen, weitere Entsendungen sind wahrscheinlich.

Wie die türkische Zeitung Yeni Shafak berichtet, sollen die USA rund 2.500 Soldaten in den Nordosten Syriens entsenden, um die Position ihrer dortigen Partner, der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), zu stärken.

Bislang gibt es keine Bestätigung für eine solche Truppenaufstockung, die einen gewaltigen Sprung von den öffentlich angegebenen 900 US-Soldaten bedeuten würde, die anerkanntermaßen illegal syrisches Territorium besetzen.

Die Achse Iran-Russland-Syrien

Das in Washington ansässige Institute for the Study of War veröffentlichte kürzlich einen Bericht über einen angeblichen iranisch-russisch-syrischen Plan, die USA vollständig aus Syrien zu vertreiben.

Es ist allgemein bekannt, dass die USA ihre Truppen in Syrien bereits im März verstärkt haben, als sie nach einer Reihe tödlicher Angriffe auf ihre Streitkräfte eine Staffel von A-10-Kampfflugzeugen entsandten. Washington hat sich in diesem Jahr mehrfach über das Verhalten russischer Kampfpiloten im syrischen Luftraum beschwert und gleichzeitig seine rechtlich unbegründete Behauptung wiederholt, die US-Streitkräfte hätten das Recht, sich in souveränen Staaten, die Tausende Kilometer entfernt seien, zu verteidigen. Trotz dieser Verstöße gegen das Völkerrecht hat die US-Regierung deutlich gemacht, dass sie nicht die Absicht hat, sich aus Westasien zurückzuziehen.

Die Besetzung eines Großteils des syrischen Territoriums durch die USA und ihre Truppenpräsenz im Irak werden durch das OIR unterstützt. Das OIR, das sich auf den rechtlichen Rahmen der Authorizations for Use of Military Force (AUMF) von 1991 und 2002 stützt, die bereits die Grundlage für die Invasion des Irak im Jahr 2003 bildeten, richtet sich angeblich gegen ISIS.

Bagdad hat jedoch wiederholt den Abzug der US-Truppen gefordert, zuletzt am 15. August, als Premierminister Mohammed Shia al-Sudani erklärte, der Irak benötige keine ausländischen Kampftruppen mehr auf seinem Boden“.

In der Begründung für OIR 2023 wird auch auf ein Ersuchen der irakischen Regierung aus dem Jahr 2014 verwiesen, als ISIS den Norden des Landes verwüstete. Diese Argumentation umgeht jedoch die Abstimmung im irakischen Parlament im Jahr 2020, in der ein vollständiger Abzug der US-Truppen gefordert wurde, sowie die weitverbreiteten Straßenproteste, die dieselbe Forderung widerspiegeln.

Jenseits von ISIS: Die breitere Strategie des OIR

Laut dem Kommandeur der Combined Joint Task Force (CJTF), Generalmajor Matthew McFarlane, ist ein bemerkenswerter Rückgang der ISIS-Angriffe zu verzeichnen. Laut McFarlane ist die Zahl der Angriffe in Syrien zwischen Januar und April im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 68 Prozent zurückgegangen.

Im Irak sei die Zahl der ISIS-Anschläge in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 um 80 Prozent zurückgegangen. Da die Zahl der Angriffe von ISIS-Kämpfern exponentiell zurückgeht, wäre es für die USA nicht sinnvoll, ihre Truppenpräsenz im Irak und in Syrien zu erhöhen, es sei denn aus Gründen, die über den Rahmen des OIR hinausgehen.

Wenn der jüngste Marineeinsatz im Roten Meer eine offene Vergeltung für iranische Marineaktivitäten im Persischen Golf war, dann würde es Sinn ergeben, dass eine wahrgenommene iranische Bedrohung amerikanischer Interessen im Irak und in Syrien eine ähnliche Truppenaufstockung rechtfertigen könnte.

Anfang dieses Jahres stattete der derzeitige Chef des Pentagon, Lloyd Austin, Bagdad einen Überraschungsbesuch ab, bei dem er erklärte, dass die US-Streitkräfte im Irak bleiben würden und diese Entscheidung im Einklang mit dem laufenden Kampf gegen ISIS stehe.

Hochrangige Beamte der Biden-Administration, darunter die stellvertretende Verteidigungsministerin für den Nahen Osten, Dana Stroul, haben ausdrücklich die Notwendigkeit diskutiert, dem Einfluss Teherans in der Region entgegenzuwirken. Dieser Diskurs ist in den breiteren Kontext der OIR eingebettet und legt den Verdacht nahe, dass die Operation sowohl als legaler Vorwand als auch als verdeckte Strategie dient, um die iranische und russische Präsenz in der Region herauszufordern.

Ausnutzung der Probleme am Golf

Um den Kontext zu verdeutlichen, ist es wichtig, einige der jüngsten Ereignisse im Nordosten Syriens in Erinnerung zu rufen. Nach Zusammenstößen zwischen der Syrischen Arabischen Armee (SAA), ihren Verbündeten und den US-Streitkräften wurde der amerikanische Flugzeugträger USS George H.W. Bush näher an Syrien herangeführt.

Wie die stellvertretende Sprecherin des Pentagons, Sabrina Singh, erklärte, sei dieser Schritt das Ergebnis „zunehmender Angriffe von Gruppen, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) verbunden sind und unsere Soldaten in Syrien angreifen“.

Im Persischen Golf boten die Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten um den Besitz der Abu-Musa-Inseln den USA die Möglichkeit, die Spaltung der Nachbarstaaten auszunutzen. Während sich der Golfkooperationsrat (GCC) und Russland für einen Dialog aussprechen, beharrt der Iran auf seiner Position, dass die Inseln nicht verhandelbar seien. Die Marinemanöver der IRGC haben das Potenzial für eine Eskalation der Spannungen weiter erhöht, da die USA versuchen, die Uneinigkeit zwischen Iran und seinen Nachbarn auszunutzen.

An der syrischen Front gibt es zudem Anzeichen dafür, dass die mit al-Qaida verbundene militante Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die einen Großteil der Provinz Idlib kontrolliert, ein Abkommen unterzeichnet haben könnte, um sich mit den von den USA unterstützten SDF zusammenzuschließen, die den Nordosten Syriens mitbesetzen.

Laut dem syrischen Oppositionssender Syria TV haben die USA die Idee eines Zusammenschlusses von HTS und SDF unterstützt. Sollte dies zutreffen, könnte es darauf hindeuten, dass Washington versucht, die drei Fronten gegen die Regierung in Damaskus zu vereinen: die al-Tanf-Söldner, die SDF im Nordosten Syriens und die HTS in Idlib.

US-Agenda in Westasien

Die Behauptung der USA, nur 900 Soldaten in Syrien und 2.500 im Irak stationiert zu haben, kann nun, insbesondere angesichts der neuen Truppenverlegungen, infrage gestellt werden. Zudem hat der Kampf gegen ISIS nach eigenen Angaben Washingtons deutlich an Intensität verloren.

Dies wirft die Frage nach der Legitimität der jüngsten Truppenaufstockung der USA in Westasien auf, die sich zunehmend zu einer Gegenmacht gegen den Iran und Russland entwickelt. Wenn das eigentliche Ziel Washingtons Teheran und Moskau ist, hat die US-Regierung dann eine legale Rechtfertigung für die Stationierung von Militärpersonal im Irak und in Syrien und für den Einsatz von US-Truppen in Konflikten, die weder vom Kongress noch von der Bevölkerung gebilligt werden?

Um einer sich abzeichnenden multipolaren Ordnung und ihren Auswirkungen auf Westasien entgegenzuwirken, scheint die Agenda Washingtons nun darauf ausgerichtet zu sein, die bereits bestehenden regionalen Ziele zu verdoppeln. Seit der von China vermittelten Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran steht die US-Regierung unter Druck, das zu erreichen, was die Biden-Administration als den krönenden Abschluss in der Region ansieht: Die saudisch-israelische Normalisierung.

Um die Vorherrschaft des kollektiven Westens in der Region aufrechtzuerhalten, besteht die unmittelbare Hürde darin, den Einfluss des Iran und Russlands zu überwinden. Deswegen ist die Besetzung von etwa einem Drittel des syrischen Territoriums durch die USA und ihre Stellvertreter sowie die Verhängung tödlicher Sanktionen gegen Damaskus von entscheidender Bedeutung, um die Stärke ihrer Gegner zu untergraben.

Durch die Aufrechterhaltung der Spaltung Syriens und die Schwächung der Regierung von Präsident Baschar al-Assad können die USA die Wiederherstellung des syrischen Staates verhindern, der nun fest in der russischen und iranischen Einflusssphäre verankert ist.

Darüber hinaus könnte die jüngste vorläufige Vereinbarung zwischen Washington und Teheran über die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte in Milliardenhöhe im Gegenzug für die Freilassung von fünf amerikanischen Gefangenen den Weg für die Wiederaufnahme von Gesprächen über die Wiederbelebung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans von 2015 (JCPOA) ebnen.

Während die Fähigkeit der USA, ein neues Nuklearabkommen mit der Islamischen Republik zu schließen, hypothetisch ein günstiges Umfeld für eine saudisch-israelische Normalisierung schaffen könnte, könnte das drohende Gespenst eines möglichen republikanischen Wahlsiegs bei den US-Wahlen 2024 diese Aussicht in Frage stellen.

Die Sanktionen, die nachrichtendienstliche Aufklärung und die Truppenstationierung in der Nähe des Persischen Golfs signalisieren die Absicht der USA, eine weitere Reduzierung ihrer Rolle in der Region zu verhindern. Der Ukraine-Konflikt hat die Fähigkeit des Weißen Hauses infrage gestellt, seine einst dominante Präsenz in Westasien aufrechtzuerhalten, was möglicherweise der Grund für das derzeitige selbstbewusste Auftreten der USA ist.