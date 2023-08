7 Trends, die darauf hindeuten, dass sich die wirtschaftliche Katastrophe sehr schnell nähert

Der bevorstehende wirtschaftliche Zusammenbruch sollte für niemanden eine Überraschung sein. In der Geschichte der USA gab es immer wieder Anzeichen für einen bevorstehenden großen Abschwung, und genau das erleben wir jetzt gerade. Die Steuereinnahmen sind stark rückläufig, die Nachfrage nach LKW-Dienstleistungen ist stark rückläufig, die Nachfrage nach Kartons ist stark rückläufig, die Geldmenge schrumpft so schnell wie nie zuvor in der modernen Geschichte, und der Index der führenden Wirtschaftsindikatoren des Conference Board ist bereits seit 15 Monaten in Folge rückläufig. Wer zu diesem Zeitpunkt nicht sieht, was auf ihn zukommt, muss absichtlich blind sein. Im Folgenden sind 7 Trends aufgeführt, die darauf hindeuten, dass sich die wirtschaftliche Katastrophe rasant nähert…

#1 Wenn die Wirtschaftstätigkeit nachlässt, kommen weniger Steuereinnahmen herein. Im Moment gehen die Steuereinnahmen des Bundes und der Bundesstaaten rapide zurück…

Die US-Bundesstaaten und -Gemeinden haben gerade den schlimmsten jemals verzeichneten Rückgang der Einkommensteuereinnahmen erlebt. Dies war der zweitstärkste prozentuale Rückgang im Jahresvergleich in der Geschichte, nur die Weltwirtschaftskrise hatte ein noch schlimmeres Ergebnis. Auch die Steuereinnahmen auf Bundesebene sind erneut gesunken und befinden sich nun auf Rezessionsniveau und nähern sich im Jahresvergleich einem Minus von 10 %.

#2 Wenn sich die Wirtschaft verlangsamt, sinkt die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Spediteure. Daher ist es äußerst beunruhigend, dass das Lkw-Frachtaufkommen und die Ausgaben im zweiten Quartal drastisch zurückgegangen sind…

Das Lkw-Frachtaufkommen und die Ausgaben sind im zweiten Quartal 2023 so stark zurückgegangen wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr, wie der jüngste U.S. Bank Freight Payment Index zeigt. Die Ausgaben der Verlader sanken im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 um 10,9 %, während das Sendungsvolumen um 9 % zurückging, so die in Minneapolis ansässige Bank.

#3 Die Beschäftigung soll der „Lichtblick“ für die Wirtschaft sein, aber der jüngste Beschäftigungsbericht zeigt, dass die USA im letzten Monat tatsächlich 585.000 Vollzeitstellen verloren haben…

Nun, ein Blick auf die Anpassung in diesem Monat und es ist buchstäblich ein Schocker: Sie werden nicht hören, jemand aus der Biden-Administration oder assoziierten Ökonom Cheerleader erwähnen, aber die BLS berichtet, dass im Juli die Zahl der Vollzeit-Arbeitsplätze um 585.000 auf 134,274 Millionen gesunken, die größte monatliche Rückgang seit Rekord covid Crash von 14,7 Millionen Arbeitsplätze!

#4 US-amerikanische Arbeitgeber haben in diesem Jahr bereits mehr Stellenstreichungen angekündigt als im gesamten Jahr 2022, und es werden immer mehr…

CVS Health kündigte am Montag an, rund 5.000 Stellen zu streichen, um sich stärker auf Gesundheitsdienstleistungen für seine Kunden zu konzentrieren. Der Schritt, der dem Unternehmen helfen soll, Geld zu sparen, wird vor allem die Beschäftigten in den Unternehmen betreffen, berichtete das Wall Street Journal.

#5 Dank rasant steigender Zinssätze sind die monatlichen Kosten für neue Hauskäufer fast 20 Prozent höher als vor einem Jahr. Das bringt den Wohnungsmarkt völlig aus dem Gleichgewicht…

Die monatlichen Kosten für einen potenziellen Hauskäufer sind im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 % gestiegen, da die Preise nach wie vor hoch sind, wie neue Daten zeigen. Während der vierwöchigen Periode, die am 30. Juli endete, lag die monatliche Hypothekenzahlung für den typischen US-Hauskäufer bei 2.605 $, 19% höher als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, laut Redfin.

#6 Die Tatsache, dass die Verzugsraten für gewerbliche Immobilienhypotheken in die Höhe schnellen, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass wir uns im Anfangsstadium der schlimmsten Krise für gewerbliche Immobilien in der Geschichte der USA befinden…

Die Verzugsrate von gewerblichen Immobilienhypotheken auf Büroimmobilien, die in Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) verbrieft wurden, stieg im Juli auf 5,0 % des Darlehenssaldos, nachdem sie im April noch bei 2,8 % gelegen hatte. Damit ist sie innerhalb von drei Monaten um 2,2 Prozentpunkte gestiegen, was bei weitem der größte Anstieg innerhalb von drei Monaten seit dem Jahr 2000 ist, und um 3,4 Prozentpunkte in diesem Jahr, was bei weitem der größte Anstieg innerhalb von sieben Monaten ist, so Trepp, das CMBS verfolgt und analysiert.

#7 Der Anteil der US-Bevölkerung, der sich nicht einmal „eine 400-Dollar-Notausgabe“ leisten kann, steigt weiter an…

„Der Anteil der US-Erwachsenen, die angaben, dass sie eine 400-Dollar-Notausgabe mit Bargeld oder gleichwertigen Mitteln decken würden, sank im Vergleich zum Vorquartal um 2 Prozentpunkte auf 46 %, was verdeutlicht, wie knapp die Kassen vieler Amerikaner trotz des jüngsten Rückgangs der Gesamtinflation sind“ heißt es in der von Bloomberg entwickelten und von der Nachrichtenagentur Morning Consult durchgeführten Umfrage.

Aber Joe Biden und seine Verteidiger bestehen weiterhin darauf, dass alles in Ordnung ist.

Joy Behar ist sich sogar ziemlich sicher, dass „die Wirtschaft im Moment boomt„…

Die Linke Joy Behar – die Berichten zufolge als Co-Moderatorin von „The View“ jährlich 7 Millionen Dollar verdient – sagte in der Freitagssendung, dass „die Wirtschaft boomt“ und „die Menschen es leichter haben, Brot auf den Tisch zu bringen“, und verteidigte damit leidenschaftlich Präsident Joe Biden.

Für diejenigen, die Millionen von Dollar pro Jahr verdienen, muss alles großartig erscheinen.

Aber für den Rest von uns sind die Dinge hart.

In der Zwischenzeit kommt es bei unseren Banken immer wieder zu wirklich seltsamen „technischen Pannen“. In den letzten Tagen haben sich zum Beispiel viele Kunden von Wells Fargo sehr darüber aufgeregt, dass Geld von ihren Konten verschwunden ist…

Auf X, der Plattform, die früher unter dem Namen Twitter bekannt war, beschwerten sich Nutzer über ihr verschwundenes Geld. Ein Bankkunde sagte, er habe die Nachricht über das Problem gesehen, als er bemerkte, dass seine Einlagen nicht auf seinem Konto waren. „Kurz bevor dies in den Nachrichten auftauchte, sah ich, dass meine Einzahlungen nicht auf meinem Konto waren“, hieß es in ihrem Tweet. „Ich habe versucht, Rechnungen zu bezahlen, aber keine ging durch. Das ist so inakzeptabel.“ Das Unternehmen antwortete in einer Erklärung gegenüber CNN, dass eine „begrenzte Anzahl“ von Kunden von den verschwindenden Einzahlungen betroffen sei. Sie sagten, dass die meisten von ihnen „gelöst“ wurden und dass sie das Problem bald beheben würde.

Dies ist ein weiteres Beispiel, das zeigt, warum es klug ist, nicht alles auf eine Karte zu setzen.

Unsere Finanzinstitute sind weitaus verwundbarer, als den meisten Menschen bewusst ist, und die Cyberangriffe, die wir bisher gesehen haben, sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.

Leider verstehen die meisten Amerikaner nichts von den Dingen, die ich in diesem Artikel erörtert habe.

Die meisten Amerikaner vertrauen einfach darauf, dass unsere Politiker alles unter Kontrolle haben, und sie werden bitter, bitter enttäuscht sein, wenn sie endlich die Wahrheit erkennen.