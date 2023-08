Bill Gates hat sich mit der WHO für Pandemie-bezogenen Insiderhandel verschworen und ein Vermögen gemacht

Ein renommierter Wirtschaftswissenschaftler hat ausgesagt, dass der Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, mit dem Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) konspiriert hat, um massiv vom Insiderhandel im Zusammenhang mit wichtigen Pandemieankündigungen zu profitieren.

Professor Michel Chossudovsky ist ein kanadischer Wirtschaftswissenschaftler und Autor von 13 Büchern und mehr als 2.000 Artikeln.

Bei einer Bürgerbefragung in Kanada sagte Chossudovsky, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ottawa, aus, dass Bill Gates und andere über wichtige Covid-Ankündigungen informiert waren, bevor sie veröffentlicht wurden.

Chossudovsky, der Leiter des Centre for Research on Globalisation (CRG“), das die Website Global Research betreibt, behauptet, dass der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus die Informationen an Gates weitergab, bevor die Ankündigungen den Aktienmarkt im Jahr 2020 beeinflussten.

Dr. Tedros gab Gates und anderen reichlich Gelegenheit, Aktien zu kaufen und zu verkaufen, um auf der Grundlage ihres Insiderwissens den Gewinn zu maximieren, so Chossudovsky.

Gates habe mit dem Insiderhandel im Jahr 2020 ein Vermögen gemacht.

Während seiner langen und illustren Karriere hat Prof. Chossudovsky die Weltwirtschaft erforscht.

„Wenn man eine Wirtschaft einfriert, trägt man zur Massenarmut bei“.

„Und das ist auf nationaler und internationaler Ebene geschehen“, sagte er in einem Interview mit Michelle Leduc Catlin.

Durch die Schließung wirtschaftlicher und sozialer Aktivitäten als Reaktion auf die sogenannte Covid-Pandemie „ist aus wirtschaftlicher Sicht, wenn man die Arbeitskräfte einschränkt und den Arbeitsplatz einfriert, die Antwort offensichtlich: Es ist ein wirtschaftlicher Zusammenbruch, der Realwirtschaft“, fügte er hinzu.

„Wenn man die Arbeitskräfte einschränkt, führt das zu Insolvenzen …“

„Das hat eine gewisse Logik: Es gibt ein Finanzestablishment, das aus den großen Bankinstituten besteht, und sie sind die Gläubiger“.

„Und letztlich sind sie darauf aus, die Kontrolle über die Realwirtschaft zu übernehmen, oder über die Teile der Realwirtschaft, die sie in die Hand nehmen wollen.“

Das obige Interview wurde am Rande der National Citizens Inquiry („NCI“) geführt, die vom 11. bis 13. Mai 2023 in Quebec City, Kanada, stattfand.

Die NCI ist eine von Bürgern geleitete Untersuchung der kanadischen Covid-Reaktion.

Prof. Chossudovskys Zeugenaussage bei der Untersuchung umfasste eine Reihe von Themen, darunter PCR-Tests, Manipulation der Covid-Todeszahlen und Spritzen von Big Pharma.

Chossudovsky begann seine Aussage mit der Erklärung der WHO vom 30. Januar 2020, dass der Covid-Ausbruch eine gesundheitliche Notlage von internationaler Bedeutung (PHEIC) sei.

Diese Erklärung der WHO stützte sich auf 83 Fälle außerhalb Chinas – 83 Fälle bei einer Weltbevölkerung von 6,4 Milliarden Menschen.

Es handelte sich nicht um einen Gesundheitsnotstand, argumentiert Chossudovsky.

„Es war eine Lüge, der Anfang einer Lüge“, sagte er.

Am 20. Februar 2020 gab Dr. Tedros auf einer Pressekonferenz bekannt, dass eine Pandemie unmittelbar bevorstehe.

Während seiner Ankündigung sagte Tedros: „Die Fenster schließen sich“.

Tedros stützte seine Aussage auf 1.076 Fälle außerhalb Chinas, sagte Chossudovsky.

Diese Zahl wurde durch positive PCR-Tests ermittelt.

Das sind etwas mehr als 1.000 positive PCR-Tests bei einer Bevölkerung von 6,4 Milliarden Menschen.

Laut Chossudovsky waren die Aussagen von Tedros während seiner dramatischen Pressekonferenz „noch mehr Lügen“.

Nach der Pressekonferenz brachen die Finanzmärkte ein.

„Der durch das Coronavirus ausgelöste Börsencrash im Jahr 2020 war ein großes und plötzliches globales Ereignis, das am 20. Februar 2020 begann“, so Forbes.

„Es wurde als die schlimmste Finanzkrise in der Geschichte seit 1929 eingestuft“, sagte Chossudovsky.

„Es war ein Zusammenbruch des Wirtschaftsmarktes, der auf einer betrügerischen Erklärung des Generaldirektors der WHO beruhte, der mit Bill Gates unter einer Decke steckte.

„Nur um das ins rechte Licht zu rücken: Es waren nicht 1.076 Fälle [weltweit], es waren tatsächlich nur 452 Fälle“.

Chossudovsky wies auf die große Diskrepanz in den Zahlen hin.

Die Mehrheit der 1.076 Fälle, etwa 700 Personen, waren diejenigen, die durch den betrügerischen Einsatz von PCR-Tests an Bord der Diamond Princess positiv getestet wurden.

Jeder, der im Voraus wusste, was Tedros auf der Pressekonferenz am 20. Februar 2020 verkünden würde, konnte Insiderhandel betreiben.

Diejenigen, die im Voraus wussten, was die WHO ankündigen würde, verfügten über beispiellose Informationen darüber, wann und wo sie investieren und wann sie verkaufen könnten, bevor die Aktienmärkte zusammenbrächen, sagte Chossudovsky.

Bill Gates zum Beispiel wusste im Voraus, was Tedros ankündigen würde.

„Ich bin mir sicher“, sagte er.

„Wahrscheinlich hat er [Gates] ihm [Tedros] gesagt, was er sagen sollte.

„Leute, die mit Spekulationen [an der Börse] Geld verdienen, wissen im Voraus … Er wusste im Voraus, was Tedros sagen würde, und es ist klar, dass er an diesem Tag ein Vermögen gemacht hat.

„Es ist nicht nur er, es sind auch die Leute um ihn herum.

Gates ist für seine rücksichtslosen Leerverkaufstaktiken an der Börse bekannt.

Elon Musk hat Gates bereits beschuldigt, Tesla-Aktien leer verkauft zu haben.

Wenn Anleger eine Aktie leerverkaufen, wetten sie darauf, dass der Kurs der Aktie fallen wird.

Wenn sie verkaufen, wenn der Aktienkurs hoch ist, können sie ihn zurückkaufen, wenn er gefallen ist, d.h. sie haben immer noch die gleiche Anzahl von Aktien, aber zu einem viel niedrigeren Preis, sodass sie die Differenz behalten können.

Hätte Gates diese Taktik während der Pandemie angewandt, hätte er in wenigen Stunden Hunderte Millionen Dollar verdienen können, ohne seine Aktien zu verlieren.

Prof. Chossudovsky nannte auch BlackRock und Rockefeller als Beispiele für andere, die sich im Jahr 2020 des Insiderhandels schuldig gemacht hätten.

Am Mittwoch, dem 11. März 2020, gab es weltweit 44.279 kumulierte Covid-Fälle (Januar bis 11. März 2020).

Auf dieser Grundlage rief die WHO eine weltweite Pandemie aus.

Am nächsten Tag kam es zu einem weiteren Börsencrash, der als „Schwarzer Donnerstag“ bekannt wurde.

Regierungen auf der ganzen Welt nutzten die Pandemie-Erklärung der WHO, um die Schließung und Lähmung ihrer Volkswirtschaften zu rechtfertigen.

„Es ist eine Wirtschaftskrise, die [fast] über Nacht die ganze Welt getroffen hat“, sagte Chossudovsky.

„Die Entscheidungen basierten auf dummen Zahlen … [zum Beispiel] 125 bestätigte Fälle in Kanada am 9. März 2020.

„Ist das eine Grundlage, um eine Pandemie auszurufen … mit einer Kampagne der Angst und Einschüchterung und drastischen Maßnahmen, die die Wirtschaft lahm legen?“

„Ich kenne niemanden, der die Auswirkungen der Abschottung untersucht hat“.

„Sie sagen, dass der Virus den wirtschaftlichen Zusammenbruch verursacht hat, es ist sehr einfach, dem Virus die Schuld zu geben“.

„Aber sie wurde konstruiert – Arbeitsplatzverluste, Bankrotte, Verarmung der Menschen auf der ganzen Welt“.

„Ich habe diese Krise wirtschaftlich und sozial in vielen Ländern verfolgt… die Daten sind unvollständig, aber was ich sagen kann, ist, dass diese Schließungen eine wirtschaftliche und soziale Krise waren und die schlimmste in der Geschichte der Menschheit, da sie in mehr als 190 Ländern stattfanden“.

All dies, wie Prof. Chossudovsky betonte, für eine Pandemie, die nicht durch die Anzahl der Fälle legitimiert war.

Die Behauptung, das Virus habe den Zusammenbruch der Finanzmärkte verursacht, sei betrügerisch und Propaganda, so Chossudovsky abschließend.