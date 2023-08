Mehr Impfstoffe bedeuten mehr Todesfälle

Die Geschichte auf einen Blick

Eine 2011 veröffentlichte, von Fachleuten begutachtete Studie, die Daten aus dem Jahr 2009 verwendete, zeigte, dass „unter den am höchsten entwickelten Nationen diejenigen, die die meisten Impfdosen für ihre Säuglinge benötigen, tendenziell die ungünstigsten Kindersterblichkeitsraten haben“

Anfang dieses Jahres wurde diese Studie unter Verwendung von Daten aus dem Jahr 2019 wiederholt, wobei weiterhin eine robuste negative Korrelation mit den Impfstoffdosen festgestellt wurde. Eine zweite Folgeanalyse umfasste auch Mortalitätsdaten zu Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren, wobei Datensätze aus den Jahren 2019 und 2021 verwendet wurden. Alle drei Kategorien – Neugeborene, Säuglinge und Kinder unter 5 Jahren – weisen höhere Sterblichkeitsraten auf, je mehr Impfdosen sie erhalten haben

Andere Studien haben gezeigt, dass der Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs das Sterblichkeitsrisiko beeinflussen kann. Auch das Geschlecht Ihres Kindes kann es anfällig für Verletzungen und Todesfälle machen, und die Reihenfolge, in der es geimpft wird, kann das Sterberisiko erhöhen oder verringern

In einer deutschen Studie wurden die Ergebnisse von Personen, die die COVID-Impfung erhalten haben, mit denen von Personen verglichen, die nicht geimpft wurden. Im Jahr 2021 traten symptomatische COVID-19-Beschwerden häufiger bei den nicht geimpften Personen auf, aber im Jahr 2022 verringerte sich das Verhältnis der COVID-Infektionen in den beiden Gruppen, bis schließlich die geimpfte Gruppe eine um 18 % höhere Wahrscheinlichkeit hatte, an COVID zu erkranken, und die COVID-Infektionen in der geimpften Gruppe waren schwerer. Auch die Rate der schweren anhaltenden COVID-Symptome war bei den geimpften Personen 2,5 Mal höher

Die geimpften Personen berichten, dass bei ihnen 2,5-mal häufiger neue chronische Gesundheitsprobleme diagnostiziert werden als bei den nicht geimpften Personen, und Menstruationsprobleme bei Frauen sind in der geimpften Gruppe viermal häufiger als in der nicht geimpften Gruppe

Zwei neue Studien fügen sich nun in die wachsende Zahl von Beweisen ein, die zeigen, dass die Behauptung, Impfstoffe seien „sicher und wirksam“, weit von der Wahrheit entfernt ist, unabhängig davon, ob es sich um die COVID-Impfungen oder herkömmliche Kinderimpfungen handelt.

Routineimpfungen im Kindesalter erhöhen die Sterblichkeitsrate

Die erste, eine von Experten begutachtete Studie, die Ende Juli 2023 in der Zeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, ergab, dass Impfungen für Kinder unter 5 Jahren in Industrieländern mit einer erhöhten Sterblichkeit einhergehen. Je mehr Dosen verabreicht werden, desto höher ist die Kindersterblichkeit.

Diese Studie ist eine Folgeuntersuchung zu einer Untersuchung aus dem Jahr 2011, bei der Daten aus dem Jahr 2009 verwendet wurden, die zeigte, dass „unter den am höchsten entwickelten Ländern diejenigen, die die meisten Impfdosen für ihre Säuglinge benötigen, tendenziell die ungünstigsten Säuglingssterblichkeitsraten haben.“ Anfang dieses Jahres wiederholten sie diese Studie unter Verwendung von Daten aus dem Jahr 2019 und fanden immer noch eine robuste negative Korrelation mit Impfstoffdosen.

In dieser Studie wurde die Analyse erweitert, um auch Sterblichkeitsdaten von Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren einzubeziehen, wobei Datensätze von 2019 und 2021 verwendet wurden. Es stellte sich heraus, dass alle drei Kategorien – Neugeborene, Säuglinge und Kinder unter 5 Jahren – eine höhere Sterblichkeitsrate aufweisen, je mehr Impfstoffdosen sie erhalten haben. Wie die Autoren berichten:

„Lineare Regressionsanalysen der von den Ländern in unserem Datensatz für 2021 geforderten Impfstoffdosen für Neugeborene ergaben statistisch signifikante positive Korrelationen zu den Raten der Neugeborenensterblichkeit (r = 0,34, p = .017), der Säuglingssterblichkeit (r = 0,46, p = .0008) und der Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren (r = 0,48, p = .0004). Ähnliche Ergebnisse wurden für die Daten von 2019 gemeldet. Unter Verwendung der Daten für 2021 zeigte ein Post-hoc-Tukey-Kramer-Test einen statistisch signifikanten paarweisen Unterschied zwischen den mittleren Sterblichkeitsraten bei Neugeborenen, den mittleren Sterblichkeitsraten bei Säuglingen und den mittleren Sterblichkeitsraten bei Kindern unter fünf Jahren in Nationen, die keine bzw. zwei Impfdosen für Neugeborene benötigten. Es gab einen statistisch signifikanten Unterschied von 1,28 Todesfällen pro 1.000 Lebendgeburten (p < .002) zwischen den mittleren Säuglingssterblichkeitsraten der Länder, die ihren Neugeborenen keine Impfdosen verabreichten, und den Ländern, die zwei Impfdosen verlangten. Unter Verwendung der Daten für 2019 und 2021 erreichten 17 von 18 Analysen (12 bivariate lineare Regressionen und sechs ANOVA- und Tukey-Kramer-Tests) statistische Signifikanz und bestätigten die in unserer ursprünglichen Studie berichteten Ergebnisse eines positiven Zusammenhangs zwischen der Anzahl der von den Industrienationen geforderten Impfstoffdosen und ihrer Säuglingssterblichkeitsrate … Weitere Untersuchungen der in dieser Studie aufgestellten Hypothesen werden empfohlen, um zu bestätigen, dass die derzeitigen Impfpläne die angestrebten Ziele erreichen.“

Studien widerlegen Idee, dass mehr Impfstoffe eine bessere Gesundheit bedeuten

In dem Papier werden auch Studien zitiert, die die Vorstellung in Frage stellen, dass wir durch Impfungen eine bessere Gesundheit und eine geringere Sterblichkeit erreichen können. Zum Beispiel:

In einer wissenschaftlichen Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2012 im BMJ Open wurde festgestellt, dass Impfstoffe unspezifische Wirkungen haben können, die die Sterblichkeit durch Infektionskrankheiten, gegen die der Impfstoff nicht gerichtet ist, entweder erhöhen oder verringern. Es gibt auch geschlechtsspezifische Unterschiede, wenn es darum geht, wie sich ein bestimmter Impfstoff auf die Säuglingssterblichkeit auswirkt, und auch die Reihenfolge, in der die Impfstoffe verabreicht werden, kann eine Rolle spielen. So wurde in neun Studien festgestellt, dass die Sterblichkeitsrate bei Mädchen höher ist als bei Jungen, wenn der Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfstoff (DTP) nach einem Masern-Hochtiter-Impfstoff verabreicht wurde.

Eine EBioMedicine-Studie von 2017 stellte fest, dass sich die Kindersterblichkeit in Guinea-Bissau nach der Einführung von DTP- und Polio-Schluckimpfstoffen mehr als verdoppelt hat.

Eine 2018 in der Fachzeitschrift Vaccine veröffentlichte Studie kam ebenfalls zu dem Schluss, dass die Reihenfolge, in der die Impfstoffe verabreicht werden, die Gesamtmortalität beeinflusst.

Bei Mädchen, die einen Masern-Lebendimpfstoff gefolgt von einem pentavalenten Impfstoff (DTP + Hämophilus Influenza Typ B + Hepatitis B) erhielten, war die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von sechs Monaten an allen Ursachen zu sterben, signifikant höher als bei Mädchen, die die Impfstoffe in der empfohlenen (umgekehrten) Reihenfolge erhielten (zuerst den pentavalenten, dann den Masern-Lebendimpfstoff). Das Nachholen versäumter Pentavalent-Impfungen war ebenfalls mit einer höheren Sterblichkeit verbunden als das bloße Auslassen dieser Impfungen. Die Autoren stellen fest: „Man geht davon aus, dass das Nachholen fehlender Impfdosen für das Kind immer besser ist als das Nichtnachholen. Dies könnte falsch sein.“

Aus diesen Studien lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ziehen. Erstens: Je mehr Impfungen ein Kind erhält, desto höher ist sein Risiko, an einer beliebigen Ursache zu sterben. Zweitens kann der Zeitpunkt der Impfungen dieses Risiko beeinflussen.

Drittens kann das Geschlecht Ihres Kindes sein Risiko für Verletzungen und Tod erhöhen, und viertens kann auch die Reihenfolge, in der die Impfungen verabreicht werden, das Sterberisiko erhöhen oder verringern. Das sind viele Variablen, und doch tun unsere Gesundheitsbehörden so, als ob es eine Einheitsgröße für alle gäbe. Die massive Zunahme der Impfstoffdosen auf dem Kinderimpfplan korreliert auch mit einem dramatischen Anstieg nicht-infektiöser Kinderkrankheiten, einschließlich Autismus.

Vergleichsstudie deckt katastrophale Auswirkungen der COVID-Impfung auf

Die zweite Studie, auf die ich hier näher eingehen möchte, ist eine deutsche Studie, in der die Ergebnisse von Personen, die die COVID-Impfung erhalten haben, mit denen von Personen verglichen wurden, die sie nicht erhalten haben. Die Studie wurde von Andreas Hoppe, Ph.D., einem Mathematiker und Datenanalysten, durchgeführt. In den letzten 16 Jahren hat er sich unter anderem mit medizinisch-systembiologischer Modellierung und Patientendaten beschäftigt.

„Im Jahr 2022 war die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu erkranken, bei den COVID-Geimpften um 18 % höher als bei den Nicht-Geimpften, und ihre Infektionen waren schwerer. Die Geimpften berichten außerdem, dass bei ihnen 2,5 Mal häufiger neue chronische Gesundheitsprobleme diagnostiziert werden als bei den Ungeimpften.“

Zu seinem 15-köpfigen Team gehören auch Wissenschaftler aus anderen Bereichen sowie Mediziner. Hoppe beschrieb die Ergebnisse seines Teams in einem Interview, das auf der deutschen Nachrichtenseite Manova am 21. Juli 2023 veröffentlicht wurde. Die folgenden Zitate wurden mit Hilfe des Online-Übersetzers DeepL aus dem Deutschen übersetzt. Hier ist eine kurze Zusammenfassung dessen, was sie nach der Auswertung von Daten aus zwei Jahren gefunden haben:

Im Jahr 2021 waren die symptomatischen COVID-19-Beschwerden in der Kontrollgruppe höher als in der geimpften Gruppe, aber im Jahr 2022 verringerte sich das Verhältnis der COVID-Infektionen in den beiden Gruppen, bis schließlich die geimpfte Gruppe eine um 18 % höhere Wahrscheinlichkeit hatte, an COVID zu erkranken

Im Jahr 2022 waren die COVID-Infektionen in der geimpften Gruppe schwerer als in der Kontrollgruppe.

Die Rate schwerer anhaltender COVID-Symptome war in der geimpften Gruppe 2,5-mal höher als in der nicht geimpften.

Die geimpften Frauen berichten, dass bei ihnen 2,5 Mal häufiger neue chronische Gesundheitsprobleme diagnostiziert wurden als bei den nicht geimpften Frauen.

Menstruationsprobleme bei Frauen sind in der geimpften Gruppe viermal häufiger als in der nicht geimpften Gruppe

Selbst bei den am stärksten gefährdeten Personen war kein Nutzen zu erkennen.

Wie Hoppe anmerkt, ist der Vergleich einer Behandlungsgruppe mit einer unbehandelten Kontrollgruppe ein grundlegendes wissenschaftliches Verfahren, mit dem man feststellen kann, ob eine Behandlung nützlich und sicher ist. Alle Hersteller von COVID-Impfstoffen haben diesen Goldstandard Ende 2020, Anfang 2021 über Bord geworfen, indem sie aus „ethischen Gründen“ allen Mitgliedern der Kontrollgruppe den echten Impfstoff angeboten haben.

Infolgedessen gibt es keine offiziellen Daten zu den Ergebnissen, und unsere Gesundheitsbehörden haben die Wissenschaft weiter verwirrt, indem sie an den Algorithmen in unseren öffentlichen und militärischen Datenbanken herumgepfuscht haben, um Nebenwirkungen zu verbergen.

Wie die Studie durchgeführt wurde

Hoppe erklärte, wie die Studie durchgeführt wurde:

„Natürlich haben wir hier keine Doppelblindstudie, weil die Leute wissen, ob sie geimpft sind oder nicht. Aber wir konnten dafür eine Menge Daten von ungeimpften Personen anonym sammeln. Das bringt uns der Beantwortung der Frage, ob es gut war, überhaupt zu impfen, einen guten Schritt näher … Eine Gruppe unseres Teams, bestehend aus Therapeuten und Ärzten, hat einen Fragebogen erstellt, der eine extrem große Menge an Daten erfasst. Allein der Aufnahmebogen enthielt etwa 40 Fragen, von denen einige 40 aufgelistete individuelle Beschwerden enthielten. Insgesamt kam allein der Aufnahmebogen auf 240 Einzelantworten … Der regelmäßige Fragebogen, der alle 14 Tage beantwortet wurde, enthielt ebenfalls diese Anzahl von Fragen. So ist im Laufe von zwei Jahren eine immense Menge an Daten entstanden … Wir haben die Grenze bei sechs ausgefüllten Fragebögen gesetzt, um den Daten vertrauen zu können. So sind seit August 2021 rund 7.000 Personen mit ihren regelmäßigen Angaben in die Datensammlung eingegangen … Die Kernfrage lautete: Ist in den letzten 14 Tagen eine neue Beschwerde aufgetreten … wobei wir uns bewusst nicht nur auf Beschwerden beschränkt haben, die bereits bekannte Nebenwirkungen sind. Wir haben alle möglichen Arten von Beschwerden einbezogen – von Husten, Schnupfen und Heiserkeit bis hin zu Schlaganfällen oder anderen schweren Erkrankungen.“

Von den regelmäßigen Teilnehmern an der Umfrage waren 95 % ungeimpft und 5 % geimpft. Auf die Frage, wie man denn 5 % mit 95 % vergleichen könne, erklärte Hoppe: „Mit rund 400 Geimpften haben wir immer noch eine ausreichend große Datenbasis. Man könnte auch genau diese Zahl von den Ungeimpften nehmen, dann wären die Kohorten gleich, aber das ist für einen statistischen Test nicht notwendig.“

Wichtig ist, dass die Personen, die sich zu Beginn der Studie impfen ließen, recht gesund und mit den nicht geimpften Kontrollpersonen sehr vergleichbar waren, so dass Vorerkrankungen nicht für die große Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der beiden Gruppen verantwortlich sein können. Hoppe zufolge:

„Die [COVID]-Impfung war und ist eine Katastrophe und unter keinen Umständen gut: In allen Altersgruppen standen die Geimpften am Ende schlechter da als die Kontrollgruppen. Nicht einmal bei den gefährdeten Personen, die wir ebenfalls befragt haben.“

Wenn Sie sich fragen, warum ich keinen Link zu der Studie angegeben habe, so liegt das daran, dass es keinen gibt. Hoppe glaubt nicht, dass eine der wissenschaftlichen Zeitschriften sie veröffentlichen wird, daher werden die Daten stattdessen als Buch veröffentlicht. Sein Team erwägt außerdem weitere Datenerhebungen mit Schwerpunkt auf der Unfruchtbarkeit, die seit der Einführung der COVID-Impfung weltweit in die Höhe geschnellt ist.

Ressourcen für die durch die COVID-Impfung Geschädigten

Abgesehen von Autopsie-Bewertungen – ausführlich in „Study: 74% of Post-Jab Deaths Caused by the Shot“ (74% der Todesfälle nach der Impfung durch die Impfung) -, Fallberichten über Schäden und verschiedenen anderen Studien zeigen uns auch Statistiken über Arbeitsplätze, Invaliditätsansprüche, Lebensversicherungsansprüche und die Gesamtsterblichkeit, dass die COVID-Impfungen verheerende Auswirkungen haben. Sie alle sind seit der Einführung dieser COVID-Impfungen sprunghaft angestiegen, ganz zu schweigen von dem schockierenden Auftreten des „plötzlichen Todes“ bei ansonsten gesunden Menschen, einschließlich Sportlern.

Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und eine Verletzung erlitten haben, sollten Sie auf keinen Fall eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Spritze oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen die Angriffe auf Ihren Körper beenden.

Das Gleiche gilt für alle, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und das Glück hatten, keine lähmenden Nebenwirkungen zu erleiden. Ihre Gesundheit kann trotzdem langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht noch einmal impfen.

Was die Behandlung anbelangt, so scheinen viele der Behandlungen, die gegen eine schwere COVID-19-Infektion wirksam waren, auch die negativen Auswirkungen der Impfung zu lindern. Das macht Sinn, denn der giftige, schädlichste Teil des Virus ist das Spike-Protein, und das produziert der ganze Körper, wenn man die Impfung bekommen hat.

Die Beseitigung des Spike-Proteins ist also eine der Hauptaufgaben, um Verletzungen nach der Impfung zu verhindern und/oder zu behandeln. Ivermectin und Hydroxychloroquin binden beide an das Spike-Protein und erleichtern dessen Abbau, während proteolytische Enzyme wie Lumbrokinase und Nattokinase, die auf nüchternen Magen (zwischen den Mahlzeiten) eingenommen werden, den Abbau des Spike-Proteins zu unterstützen scheinen. Laut Dr. Peter McCullough können auch Bromelain und Curcumin dies bewirken.

Einen umfassenden Behandlungsplan finden Sie im I-RECOVER-Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC). Es wird laufend aktualisiert, da immer mehr Daten zur Verfügung stehen. Laden Sie daher die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunter. Weitere Entgiftungsmittel finden Sie in „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„.

