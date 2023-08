Das Ukraine-Chaos: Mit Blackrock und anderen Schweinen in der Hauptrolle

Kürzlich sagte die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass die Europäische Union ihre Hilfe für die Ukraine verdoppeln sollte. Sie sagte weiter, die EU solle bis Ende des Jahres einen Unterstützungsfonds von 50 Milliarden Euro einrichten und alles tun, um den Ukrainern den Sieg auf dem Schlachtfeld zu sichern.

Die Europäische Union hat ein „Unterstützungspaket“ für die Ukraine in Höhe von bis zu 18 Milliarden Euro für das Jahr 2023 geschnürt. Dieses Geld wird jedoch nicht in Form von Geschenken, Zuschüssen oder zur Schaffung einer Notfall-Kriegskasse bereitgestellt. Bei diesen Milliarden handelt es sich um ein Darlehen im Rahmen eines Makrofinanzhilfeprogramms der EU, das als MFA+-Instrument bezeichnet wird. Im Kleingedruckten steht, dass die EU-Mitgliedstaaten für diese Darlehen bürgen und die Zinsen für die Ukrainer zahlen. Dieser Schritt ist außergewöhnlich, da die Ukraine kein EU-Mitglied ist und schon vor dem aktuellen Konflikt eine der weltweit korruptesten Regierungen war. Das wirft die Frage auf: „Warum?“

Die EU gibt zu diesem Zweck spezielle Anleihen aus, die an Investoren verkauft werden sollen, und das zu einer Zeit, in der viele Menschen in der Europäischen Union ohne angemessene Gesundheitsversorgung, Dienstleistungen und sogar ohne Arbeit sind. Die Europäische Union, die EU-Mitgliedstaaten und die europäischen Finanzinstitute haben bereits rund 49 Milliarden Euro an das Regime von Präsident Zelensky gezahlt. Zusammen mit den 76,8 Milliarden Dollar, die bereits in die Ukraine geflossen sind, übersteigt diese Summe jede Hilfe, die einem anderen Land der Welt gewährt wurde. Aus diesem sehr konservativen Bericht des Council of Foreign Relations geht hervor, dass allein die USA mehr in Zelenskys Kassen geschaufelt haben als Afghanistan, Israel, Jordanien, Äthiopien und der Irak zusammen im Jahr 2020.

Insgesamt haben etwa 47 Länder der Ukraine Geld und Waffen zur Verfügung gestellt. Bislang haben die EU-Institutionen (?) Zelensky über 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das Vereinigte Königreich hat etwa 10 Mrd. Euro überwiesen, während sich seine Rentner Sorgen machen, was es als Nächstes zu essen gibt. Deutschland hat etwa 8 Mrd. EUR und Japan fast 7 Mrd. EUR bereitgestellt. Die Niederlande, Kanada und Polen haben jeweils etwa 5 Milliarden Euro beigesteuert, und die Liste der anderen Länder umfasst etwa 14 Milliarden Euro. Wie zu erwarten, gehen die Zahlen nicht alle auf. In einem Bericht der U.S. News & World Reports vom Anfang dieses Jahres wurde behauptet, die Gesamthilfe für Zelenskys Land habe im Januar dieses Jahres 150 Milliarden Euro überschritten. Wiederum: Warum?

Die Antwort ist dieses Mal ganz einfach. BlackRock und die neue Investitionsinitiative zum Wiederaufbau der Ukraine (was auch immer von ihr übrig ist). Das wussten Sie bereits, oder? Zelensky und der CEO von BlackRock, Larry Fink, trafen sich Ende letzten Jahres, und im November unterzeichneten das ukrainische Wirtschaftsministerium und BlackRock Financial Markets Advisory (FMA) ein Memorandum zur Strukturierung der Wiederaufbaufonds der Ukraine (PDF). Auch Nestlé, die International Finance Corporation, der private Investitionszweig der Weltbank, und die australische Tattarang Group sind an den Geldgeschäften in der vom Krieg zerstörten Ukraine beteiligt,

Zelensky bezeichnete den Wiederaufbau seines Landes, nachdem es als Stellvertreter der NATO gegen Russland eingesetzt wurde, als „die größte Chance in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“. Anfang dieses Jahres erklärte Fink gegenüber Barron’s und anderen Finanzmagazinen, dass westliche Investoren die Ukraine nach dem Krieg „überschwemmen“ werden und das Land „ein Leuchtturm für den Rest der Welt für die Kraft des Kapitalismus“ werden könnte. Außerdem unterstützt JPMorgan Chase gemeinsam mit BlackRock die Ukraine bei der Einrichtung einer Wiederaufbaubank, die das öffentliche Startkapital lenken soll.

BlackRock plant, die Ukraine zu kaufen“, heißt es in diesem Bericht der American Conservative in einem aktuellen Leitartikel. Der Autor Bradley Devlin umreißt den Fall der Ukraine und enthüllt gleichzeitig, wie Fink und BlackRock Amerika in eine Nation von Mietern verwandeln, indem sie die Preise für normale Häuser künstlich in die Höhe treiben. Wenn ein Mann jemals einen passenden Namen hatte, dann ist Fink dieser Mann.

„Warum?“ Gibt es einen Zweifel daran, warum ein armer unausgebildeter Barkeeper aus Kiew in einem Schützenloch liegt und von russischer Artillerie beschossen wird? Machen all die irreführenden Medien, die aufgeblähten militärischen Erfolge der Ukraine und Joe Bidens starrköpfige Haltung gegenüber einem Friedensabkommen jetzt nicht mehr Sinn? Und Ursula, die Dame, die ich liebevoll als Frau von der Clucky bezeichne, weil sie wie ein Huhn pickt und herumstolziert, während Millionen entweder sterben oder in Gefahr sind, weil die westliche Welt sich wie in Orwells Farm der Tiere benimmt. Während jemandes Vater in Donezk eine Kugel abbekommt, krähen, schnauben, grölen und brüllen unsere Führer weiter in ihrem kapitalistischen Farmtraum.

Und warum? Aus Gier, deshalb.

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.