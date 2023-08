„Woke“ Medizinprofessor: Eltern sollen Gender-Ideologie für Babys durchsetzen

Eine „Woke“ Professorin am Albert Einstein College of Medicine in New York ist überzeugt, dass Eltern ihren Kindern die radikale Gender-Ideologie „von Geburt an oder sogar noch früher“ aufzwingen sollten.

Lauren T. Roth ist Professorin für Pädiatrie am Einstein College und Ärztin in der Abteilung für akademische allgemeine Pädiatrie am Children’s Hospital at Montefiore.

Roth engagiert sich auch in einer LGBTQ+-Interessengruppe und vertritt die Ansicht, dass Eltern bereits vor der Geburt eines Kindes damit beginnen sollten, die Gender-Ideologie in ihre Familie zu integrieren.

Sie argumentiert, dass Familien verstehen sollten, dass Säuglinge „geschlechtslos“ sind, bevor das Baby geboren wird, damit das Kind „von Geburt an“ mit der Gender-Ideologie indoktriniert werden kann.

„Das ist mein Lieblingsthema“, sagt Roth.

Der Arzt hat besondere Kenntnisse über medizinische Experimente an Kindern, bei denen eine Geschlechtsdysphorie diagnostiziert wurde.

Roth sagt, dass Kinder von Geburt an verwirrt über ihr Geschlecht sein können und medizinische „Interventionen“ benötigen.

„Das ist etwas völlig Normales“, sagt sie.

„Und wir müssen verstehen, dass Geschlecht auf einem Spektrum liegt.

„Es gibt nicht nur Männer und Frauen“, sagt sie.

„Manchmal stimmt [das Geschlecht eines Kindes] mit den Chromosomen oder Genitalien überein, mit denen es geboren wurde, manchmal aber auch nicht“, so die Professorin.

Roth, die junge Menschen ausbildet, glaubt, dass Kinder „geschlechtslos“ mit einer „nicht-binären Identität“ geboren werden können.

„Es gibt auch den Begriff nonbinary, der bedeutet, dass man jemand ist, der sich nicht unbedingt mit den Kategorien Frau oder Mann identifiziert“, sagte sie.

„Sie können sich als beides oder keines der beiden Geschlechter oder dazwischen auf einem Geschlechtsspektrum identifizieren.

Und wenn wir über jüngere Kinder sprechen, verwenden wir oft den Begriff „gender expansive“.

„Diese Kinder folgen nicht unbedingt den sozialen Geschlechternormen.“

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Roth solche Behauptungen aufstellt.

Im Juni 2021 sagte Dr. Roth, die Geschlechterideologie müsse von den Eltern „bei der Geburt oder sogar vorher“ festgelegt werden.

Dann kritisierte sie die Farben Rosa und Blau dafür, dass sie „Erwartungen“ an ein Baby stellen.

„Es fängt also wirklich bei der Geburt oder sogar davor an“, sagte sie.

„Ich denke wirklich, dass wir aufhören sollten, alles rosa und blau zu machen [und auch] diese riesige Geschlechtsenthüllungsparty vermeiden sollten.

„Es ist in Ordnung, sich zu freuen, wenn man erfährt, dass das Baby ein bestimmtes Geschlecht hat.

„Die Menschen haben Träume, wie ihre Familie aussehen soll, aber es ist wirklich wichtig, dass man seinem Kind nicht all diese Erwartungen aufzwingt.“

Dr. Roth fuhr fort, dass Babys ihre Geschlechtsidentität bereits im Alter von 18 Monaten entwickeln können.

„Kleinkinder beginnen bereits mit 18 Monaten bis zwei Jahren, körperliche Unterschiede wahrzunehmen und eine Geschlechtsidentität zu entwickeln“, so Roth.

„Sie können bereits im Alter von drei oder vier Jahren beginnen, über das Geschlecht zu sprechen, sich zu verkleiden und Geschlechterrollen zu übernehmen.

Sie schlug auch vor, dass Eltern schon früh in der Kindheit geschlechtsbezogene Gespräche führen können, um ihnen Raum zu geben, um zu erforschen, welches Geschlecht sie haben“.

„Wenn Ihr Kind bei der Geburt als männlich eingestuft wurde und eines Tages zu Ihnen sagt: ‚Ich möchte ein pinkfarbenes, glitzerndes Kleid tragen‘, anstatt zu sagen, was viele Leute sagen: ‚Jungen tragen keine Kleider, Mädchen schon‘, wie wäre es, wenn Sie etwas sagen wie: ‚Erzähl mir mehr darüber, warum du heute ein Kleid tragen möchtest.'“

„Seien Sie offen und neugierig und beginnen Sie einfach das Gespräch.

„Ich glaube wirklich, dass solche offenen Gespräche und das Stellen von Fragen Ihrem Kind erlauben, ein wenig von sich selbst zu erzählen.

„Und es zeigt, dass man es unterstützt, und es gibt ihm den Raum, zu erforschen, wer es ist.

Auf nationaler Ebene ist Dr. Roth Mitvorsitzende der LGBTQ Health and Well-Being Special Interest Group der Academic Pediatric Association.

Sie setzt sich dafür ein, dass künftige Kinderärzte eine standardisierte Ausbildung erhalten.

Dr. Roth, die sich in ihrer Forschung mit der Rolle des Kinderarztes bei transgender-medizinischen Eingriffen“ an Kindern befasst, hat Vorträge gehalten und Workshops für Einstein-Medizinstudenten veranstaltet und an der Entwicklung eines „kulturell bescheidenen“ Pflegelehrplans für Montefiore-Assistenzärzte zum Thema LGBTQ+-Gesundheit mitgewirkt.

Montefiore bietet medizinische Interventionen für Transgender bei Kindern an, wie z. B. geschlechtsübergreifende Hormone und Pubertätsblocker, auch Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga (GnRHa) genannt, eine Klasse von Medikamenten, die Sexualhormone unterdrückt, indem sie die Hypophyse kontinuierlich stimuliert.

Wie Slay News bereits berichtet hat, handelt es sich bei den Pubertätsblockern, die Kindern verabreicht werden, um die gleichen Medikamente, mit denen Sexualstraftäter chemisch kastriert werden.

Befürworter von Pubertätsblockern argumentieren, dass die Unterbrechung des natürlichen biologischen Prozesses von Kindern zu besseren Ergebnissen für Transgender-Kinder führen kann.

Die nächste Stufe nach den Pubertätsblockern ist die Behandlung mit dauerhaften Arzneimitteln wie den Cross-Sex-Hormonen.

Auf diese Medikamente folgen lebensverändernde und irreversible Operationen.

Viele argumentieren jedoch, dass Pubertätsblocker und geschlechtsübergreifende Hormone den Körper eines Kindes dauerhaft verändern und seine Entwicklung in einer Weise stören, die nicht rückgängig gemacht werden kann, wenn es aus der Verwirrungsphase herausgewachsen ist.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie schwedischer Spitzenmediziner wurden die Hormone für Kinder mit Geschlechtsdysphorie als experimentell“ bezeichnet.

Sie schlugen Alarm wegen des Potenzials von GnRHa, die vollständige Knochenreifung eines Kindes dauerhaft zu schädigen.

Die vom Karolinska-Institut durchgeführte systematische Analyse der vorhandenen medizinischen Literatur führte zu dem Schluss, dass GnRH-Analoga die Knochenreifung und die Mineralablagerungen verzögern, die auch nach der Einführung von Geschlechtshormonen nicht vollständig wiederhergestellt werden können.

Unbekannt ist auch, wie sich GnRH langfristig auf das Gehirn eines Kindes mit Geschlechtsdysphorie auswirkt.

Vergangenes Jahr stellte die FDA sechs Fälle von Kindern fest, die GnRH-Agonisten eingenommen hatten, was einen „plausiblen Zusammenhang“ mit der Verursachung eines erhöhten Drucks um das Gehirn herum darstellte, der schließlich zu einer Schwellung des Organs führen kann.

In Bezug auf die sexuelle Funktion eines Kindes sagte Dr. Marci Bowers, Präsidentin der World Professional Association for Transgender Health, dass die Einnahme von GnRH in einer kritischen Phase der Pubertät dazu führen kann, dass ein Kind inorgasmisch wird.

„Jedes einzelne Kind oder jeder Jugendliche, der im Tanner-Stadium 2 (bei den ersten Anzeichen der sexuellen Entwicklung) wirklich blockiert war, hat nie einen Orgasmus erlebt“, sagte sie.

„Ich meine, es geht wirklich gegen Null.“