Die größte Völkerwanderung seit den Invasionen der Barbaren in Rom

Der internationale Mensch: Der ehemalige libysche Staatschef Muammar Ghaddafi warnte einst: “Europa läuft Gefahr, durch illegale Einwanderung schwarz zu werden… es könnte sich in Afrika verwandeln.”

Seit die Vereinigten Staaten und die NATO 2011 zum Sturz von Ghaddafi beigetragen haben, strömen Millionen von Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa. Viele kamen aus Libyen.

All dies ist bekannt, und alles deutet darauf hin, dass sich dieser Trend beschleunigt. Was meinen Sie, wohin wird das führen?

Doug Casey: Es ist ein Jammer, dass Ghaddafi ausgeschaltet wurde. Nicht, dass er ein netter Kerl gewesen wäre – niemand, der einen künstlich geschaffenen Nationalstaat leitet, ist das. Aber zumindest war es eine stabile Situation. Libyen ist zwar immer noch auf der Landkarte zu finden, aber nach einem blutigen und kostspieligen Bürgerkrieg sind an seiner Stelle mindestens zwei neue Rumpfstaaten entstanden. Eine weitere katastrophale politische Entscheidung der USA. Gute Arbeit von Hillary und Obama.

Aber lassen Sie uns über Afrika als Ganzes sprechen. Afrika, oder zumindest die Migration aus Afrika, wird für den Rest dieses Jahrhunderts eine der großen Geschichten der Welt sein.

Afrika hat sich von einem leeren Fleck auf der Landkarte im 19. Jahrhundert über eine Reihe von Kolonien im 20. Jahrhundert zu einem Haufen chaotischer gescheiterter Staaten entwickelt, die den meisten Menschen heute nur noch vage bekannt sind. Bald wird es jedoch wieder in den Schlagzeilen sein. Denn die Chinesen ziehen in Rekordzahlen nach Afrika, während die Afrikaner das Land so schnell wie möglich verlassen.

Wir haben es hier mit der größten Völkerwanderung seit den barbarischen Invasionen des Römischen Reiches zu tun. Millionen von Afrikanern versuchen, nach Europa zu gelangen. Ich weiß nicht, wie die Europäer sie davon abhalten wollen. Ich habe immer gesagt, dass Europa ein Streichelzoo für die Chinesen sein wird, aber für die Afrikaner wird es wohl eher ein Hausbesetzerlager sein.

Afrika ist der einzige Teil der Welt, in dem die Bevölkerung noch schnell wächst. In den 50er Jahren machte Afrika südlich der Sahara etwa 6 % der Weltbevölkerung aus; heute sind es etwa 20 %. Die UNO geht davon aus, dass es bis zur Jahrhundertwende 45 % sein werden – vorausgesetzt, es kommt nicht zu einer Katastrophe. Das liegt daran, dass es unklar ist, ob die Afrikaner genug Nahrung für weitere Milliarden Menschen anbauen können.

Wenn der Westen aufhört, den Kontinent mit Kapital und Technologie zu unterstützen, könnte er sich auf sehr harte Zeiten gefasst machen. Hinzu kommen viele Kriege, die mit modernen Waffen und nicht nur mit Macheten geführt werden, wie die, die vor einer Generation in Ruanda über 500.000 Menschen getötet haben.

Wakanda, das mythische Land in “Black Panther”, gibt es nicht. Im Gegenteil, der Kontinent ist voll von Gondwana-Ähnlichkeiten. Gondwana ist das gefährliche und verrückte Land, in dem sich der Großteil der Handlung in Speculator abspielt , dem Roman, den John Hunt und ich geschrieben haben. Es ist der erste von sieben Romanen der High Ground-Serie.

Nur wenige Menschen wissen, wie schnell die Bevölkerung wächst und wie sich die Dinge in Afrika verändern. Ich frage sachkundige Menschen, was ihrer Meinung nach die weltweit größten Städte an der Wende zum nächsten Jahrhundert sein werden. Sie alle tippen auf Städte in China oder Indien.

Aber das ist nicht wahr. In achtzig Jahren könnte Lagos, Nigeria, mit über 90 Millionen Einwohnern die weltweit größte Stadt sein. Die zweitgrößte Stadt der Welt wird Kinshasa im Kongo mit etwa 80 Millionen Einwohnern sein. Dar es Salaam, Tansania, wird die drittgrößte Stadt der Welt sein, mit einer Bevölkerung von etwa 75 Millionen Menschen. Das ist schon erstaunlich. Als ich Dar in den frühen 80er Jahren zum ersten Mal besuchte, war es eine ruhige, exotische Hafenstadt mit alten Trampdampfern im Hafen.

Jetzt haben all diese Menschen Handys und sie wissen, dass der Lebensstandard in Europa und Nordamerika wesentlich höher ist. Und sie wissen, dass sie massive Sozialleistungen erwarten, wenn sie es dorthin schaffen.

Hunderte von NROs ermutigen Afrikaner, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Viele werden in die USA geflogen. Wer hat unter anderem die Flugkosten und den Lebensunterhalt der 200.000 mittellosen somalischen Muslime bezahlt, die nach Minnesota verpflanzt wurden?

Es ist eine wachsende Flutwelle. Da die einheimische europäische Bevölkerung abnimmt und die afrikanische Bevölkerung wächst, wird Europa in den nächsten Generationen Afrika ähneln, sofern sich der Trend nicht radikal ändert.

Internationaler Mensch: Wir hören nicht viel von der massiven Migration der Chinesen nach Afrika, die stattfindet.

Doug, Sie haben viel Zeit in Afrika verbracht. Was hat es damit auf sich?

Doug Casey: Wir erleben eine regelrechte Rekolonisierung Afrikas. Jedes Mal, wenn ich Afrika besuche, gibt es mehr Chinesen. Sie sind überall.

Reiche Chinesen sind klug genug, um in entwickelte westliche Länder auszuweichen. Arme Chinesen gehen in rückständige Länder, um dort reich zu werden. Afrika ist der Hauptempfänger.

Angeblich ist es offizielle chinesische Politik, in den kommenden Jahren etwa 300 Millionen Chinesen nach Afrika auszuwandern. Sie werden beim Bau von Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Minen und anderer Infrastruktur beschäftigt, was teilweise durch die Belt and Road Initiative vorangetrieben wird.

Auch die Chinesen gewähren afrikanischen Regierungen Kredite in Milliardenhöhe. Die afrikanischen Regierungen sind die korruptesten der Welt. Und die Leute, die diese afrikanischen Regierungen leiten, werden für ihre Geschäfte mit den Chinesen angemessen bezahlt. Diese Regierungen sind voller Leute, die versuchen, “Mister 10%” zu werden.

Sie wollen sich als Zentimillionäre zur Ruhe setzen und auf großem Fuß in Frankreich oder der Schweiz leben. Dieser Trend ist nicht mehr aufzuhalten.

Unabhängig davon, wie viel gestohlen wird, erwarte ich jedoch, dass die Chinesen das Geld, das sie den Afrikanern geliehen haben, mit Zinsen zurückfordern werden. Wenn die Bestechung oder Einschüchterung politischer Führer sich als unwirksam erweist, um es zurückzubekommen, ist es möglich, dass sie die Stiefel der Soldaten auf den Boden stellen. Sie könnten die Volksbefreiungsarmee (People’s Liberation Army, PLA) einsetzen, um ihr Vermögen zu verteidigen. Oder sie schicken Attentäter, um widerspenstige afrikanische Politiker auszuschalten.

Es würde mich nicht wundern, wenn die PLA in den kommenden Jahren in Afrika anzutreffen wäre, um diese Schulden einzutreiben. Und um es zu erleichtern, werden sie von vielen Chinesen begrüßt werden, die bereits dort sind.

Es wird interessant sein zu sehen, was passiert, wenn ein paar hundert Millionen Chinesen, die die Wirtschaft kontrollieren werden, mit einer radikal wachsenden einheimischen afrikanischen Bevölkerung zusammenleben.

Wenn die Afrikaner mit der europäischen Kolonisierung unglücklich waren, werden sie mit der chinesischen Kolonisierung sehr, sehr unglücklich sein. Die Chinesen werden nicht so “inklusiv”, “wach” und politisch korrekt sein wie die Westler von heute. Das hat das Zeug zu einem Ethnie-Krieg in einer Generation in der Zukunft.

Internationaler Mensch: Was an Afrika weckt das Interesse der Chinesen?

Doug Casey: Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Afrika außer Rohstoffen und Menschen nichts produziert. In Afrika südlich der Sahara gibt es nahezu keine verarbeitende Industrie – etwa 1 % der gesamten Weltproduktion. Und fast alles davon befindet sich in Südafrika.

Die Chinesen sehen in den Afrikanern nicht mehr als eine billige und entbehrliche Arbeitsquelle. Das ist das Beste. Darüber hinaus werden sie als ein Ärgernis betrachtet. Im Grunde sind sie ein Hindernis – ein Kostenfaktor -, der einer effizienten Nutzung der Ressourcen des Kontinents im Wege steht.

Was halten die Chinesen von den Afrikanern? Sie schätzen sie nicht besonders. Natürlich darf man nicht vergessen, dass China sich seit dem ersten Tag als das Zentrum der Welt betrachtet hat. Sie betrachten alle Nicht-Han-Völker als Barbaren, als Untermenschen.

Dasselbe galt, als die Briten Ende des 18. Jahrhunderts einen Botschafter, Macartney, entsandten, um die Beziehungen zu öffnen. Jahrhunderts einen Botschafter schickten. Er wurde mit einer grenzwertigen Verachtung behandelt – ganz so, wie der Westen primitive Völker seit den Tagen von Kolumbus behandelt hat.

Das ist die normale menschliche Haltung, wenn eine fortschrittliche Kultur auf eine rückständige Kultur trifft. Die Chinesen glauben, dass ihre Kultur der des Westens überlegen ist, und sie glauben – wahrscheinlich zu Recht – dass sie bald auch wirtschaftlich und technologisch überlegen sein werden.

International Man: Wenn China die Vorherrschaft über Afrika und seine Ressourcen erlangt, was bedeutet das für seine Rivalität mit den USA?

Doug Casey: Die US-Regierung ist derzeit praktisch bankrott. Das Hauptexportgut der USA sind jetzt und in den vergangenen 40 Jahren die US-Dollars gewesen.

Einmal werden die Chinesen, die Malaysier, die Iraner, die Inder und viele andere keine US-Dollars mehr haben wollen. Sie möchten sie jetzt nicht annehmen, weil sie ein Vermögenswert ihres Gegners oder sogar ihres Feindes sind. Die Welt hat gesehen, was mit Russland passiert ist, und erkannt, dass sie die nächsten sein könnten. Sie sind unglücklich darüber, dass sie ihre Rechnungen in Dollar begleichen müssen, die alle über New York abgewickelt werden müssen.

Also werden sie sich ihre eigene Alternative einfallen lassen. Ich vermute, sie werden Gold verwenden. Und warum? Weil sie den Papierwährungen der anderen nicht mehr trauen als dem Dollar.

Der US-Dollar könnte das Nachsehen haben. Das Ausland will und braucht reale Güter, nicht die Papierverpflichtungen einer feindseligen, unberechenbaren, bankrotten Regierung. Auch hier sind die wichtigsten Exporte der USA Fiat-Dollar und unwillkommene Soldaten. In der Zwischenzeit exportieren die Chinesen ein paar hundert Millionen Menschen, die nicht gebraucht werden, unterstützt durch viele Milliarden an Kapital.

Letztlich werden die Chinesen Afrika wahrscheinlich sowohl finanziell als auch demografisch übernehmen.

Internationaler Mensch: Welche Art von Spekulationsmöglichkeiten wird dieser Trend Ihrer Meinung nach schaffen?

Doug Casey: Ich habe oft gesagt, wenn ich heute 30 Jahre alt wäre und mein Glück machen wollte, würde ich nach Afrika gehen.

Und warum? Sie wollen keine gleichen Ausgangsbedingungen haben. Sie wollen auf einem Feld stehen, das so weit wie möglich in Ihre Richtung geneigt ist.

Ein gut vorbereiteter junger Mann aus dem Westen wird es in Afrika aus mehreren Gründen recht leicht haben, sich in den oberen Schichten der Gesellschaft zu bewegen. Er ist ungewöhnlich, und die Menschen interessieren sich für das Ungewöhnliche. Als Westler haben Sie wahrscheinlich wesentlich mehr Geld, Erfahrung, Wissen und Verbindungen als die Einheimischen. Sie haben in Afrika einzigartige Vorteile. Wenn ein junger Mann aus dem Westen zu Hause bleibt, hat er jedoch keine marginalen Vorteile.

Es ist nicht einfach, sich in einer westlichen Gesellschaft an die Spitze zu katapultieren, denn es gibt zig Millionen Menschen mit der gleichen Ausbildung, dem gleichen Hintergrund und den gleichen Fähigkeiten.

Aber in Afrika ist man automatisch ganz oben auf dem Haufen. Es ist ein großartiger Ort, um aus unternehmerischen Gründen dorthin zu gehen, und die Erfahrungen, die Sie machen werden, werden Sie auch zu Hause einzigartig machen.

Gleichzeitig glaube ich nicht, dass Afrika unbedingt der beste Ort für Investitionen ist. Aufgrund seiner mangelnden Stabilität ist es ein besserer Ort für Unternehmertum oder vielleicht für politisches Unternehmertum.

So korrupt wie Afrika ist, sind Geschäftsleute fast gezwungen, sich mit der Regierung zusammenzutun. Ein Westler kann in jedes beliebige afrikanische Land reisen, einen Monat damit verbringen, Termine mit Geschäftsleuten und Anwälten zu vereinbaren, und am Ende mit dem Präsidenten zusammensitzen.

Das ist unwahrscheinlich, wenn Sie versuchen, dasselbe in Nordamerika oder Europa zu tun. Oder sogar in Südamerika oder Asien.

International Man: Wenn Sie 30 Jahre alt wären und nach Möglichkeiten in Afrika suchen würden, welche Länder würden Sie am meisten interessieren?

Doug Casey: Ich würde mich nicht gleich ins kalte Wasser stürzen. Nigeria ist für den Anfang zu groß. Südafrika ist zu weit entwickelt, und es gibt dort zu viele Menschen europäischer Abstammung – obwohl die Weißen dort das machen, was die Rhodesier “den Hühnerlauf” nannten, und zwar aus denselben Gründen. Es gibt zu viel anti-weißen Rassismus in Südafrika.

Ich würde vielleicht mit einem Land wie Namibia beginnen, das groß, leer und ziemlich sanft ist. Ich würde mir auf jeden Fall Mosambik ansehen. Oder Mauretanien – ein riesiges Land, in das niemand geht. São Tomé und Príncipe, ein obskurer Inselstaat an der Westküste. Sambia und Simbabwe sind überschaubar und englischsprachig. Wenn Sie abenteuerlustig sind, versuchen Sie es mit der Zentralafrikanischen Republik. Sie ist vielleicht das rückständigste Land in Afrika. Ich habe vor Jahren versucht, von Paris aus dorthin zu fliegen, konnte es aber wegen eines gerade ausgebrochenen Putsches/Bürgerkriegs nicht tun.

Aber das ist eine andere Geschichte. Afrika ist weit entfernt von den Tagen von Stanley und Burton, aber es läuft auch nicht immer alles glatt.