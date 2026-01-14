Die Große Amerikanische Jihad-Party: oder: Wie man Monster züchtet und sich dann über die Bisswunden wundert…

Wenn man die Story in einen Werbe-Folder pressen müsste, stünde wohl da:

Problem: Sowjets/Russen stören die US-Geostrategie.

Lösung: Bewaffne islamistische Milizen als billige Stellvertreter.

Bonus: Pakistan/Saudi zahlen mit oder dienen als Pipeline.

Risiko: Das Milieu radikalisiert sich, exportiert den Jihad – und beißt irgendwann zurück.

PR-Strategie: „Wir haben nie Al-Qaida unterstützt.“ (Logisch. Man hat nur das Ökosystem gedüngt.)

Und genau diese Unterscheidung – direkt vs. indirekt , Absicht vs. Folge – ist der Kern dieser Quellenlage.

In den 1980er Jahren, als der Kalte Krieg noch richtig eisig war, entscheiden die USA, dass es eine super Idee ist, eine Bande von fanatischen Gotteskriegern sagen wir mal zu fördern, um die