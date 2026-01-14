Worum geht es wirklich bei Trumps Amok-Lauf?

Peter Haisenko

Die USA haben Probleme. Riesige Probleme. Natürliche und selbstgemachte. Das Grundproblem ist ihr Weltbeherrschungsanspruch. Dafür brauchen sie ein übergroßes Militär, das sie sich nicht mehr leisten können. Die USA befinden sich in einem ähnlichen Zustand wie das British Empire im ausgehenden 19. Jahrhundert.

So wie England vor dem Ersten Weltkrieg könnten die USA nahezu alle ihre Probleme auflösen, wenn sie ihre Wirtschaft von der dominanten Kriegswirtschaft zurückführten zu ziviler Produktion. Zu friedlicher Zusammenarbeit ohne den Anspruch, die Welt beherrschen zu wollen. Genau das befindet sich aber offensichtlich nicht in den möglichen Denkmustern der Angelsachsen. Man bedenke, schon das British Empire war aufgebaut auf Piraterie. Auf Eroberung und Ausbeutung, Mord und Totschlag. Die USA selbst auf Völkermord an den Indianern und Landraub. Wen wundert es da, dass Trump in seiner Not genau in dieses archaische Muster zurückfällt. Es fehlt an Öl und Rohstoffen und so überfallen wir mal eben Venezuela