Die große Coronavirus-Lektion: Viele Führungspersönlichkeiten haben das Volk im Stich gelassen

Von Phil Butler: Er ist Politikforscher und -analyst, Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte, Autor des aktuellen Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Es läuft auf Folgendes hinaus. Auf wessen Seite werden Sie stehen, wenn die Coronavirus-Pandemie schließlich Nationen, Unternehmen und unschuldige Familien, die sich nicht selbst schützen können, vernichtet? Werden Sie sich auf die Seite der gierigen Politiker und Konzerneliten stellen, die die Situation manipulieren? Oder werden Sie angesichts der gestapelten Leichen und der vernagelten Geschäfte endlich erkennen, worum es in dieser Situation geht? Die Demokratie als System wird auf den letzten Prüfstand gestellt. Wir sind Testratten, in einem tödlichen Labyrinth, in dem die verrückten Wissenschaftler der Entspannung und der Wirtschaft würfeln und darauf wetten, in welche Richtung wir laufen werden.

Ein kürzlich abgehaltener virtueller EU-Gipfel legte die sich vertiefenden internen Konflikte der Europäer über den Kampf gegen die Pandemie und das Impfen offen. Da die Impfstoffe gegen das Coronavirus knapp sind und die Volkswirtschaften verzweifelt auf die Wiedereröffnung von Geschäften und Grenzen warten, kündigte EU-Kommissar Thierry Breton an, dass es keine zentralen Einkäufe des hochwirksamen und kostengünstigen Impfstoffs Sputnik V durch die Europäische Union geben wird.

Der französische Präsident Emmanuel Macron nutzte die Gelegenheit, um eine „neue Art von Weltkrieg“ vorauszusagen, in dem sich Russland und China verschworen haben, um Impfstoffe für eine Art politische Eroberung zu bewaffnen.

In der Zwischenzeit wurde Frankreichs Le Figaro mit der Aussage zitiert, dass die Weigerung, das unabhängige Recht der EU-Staaten anzuerkennen, ausländische Impfstoffe zu verwenden, darauf hindeutet, dass die Europäische Union ′′ ideologische Prinzipien über Pragmatismus und die Gesundheit der Bevölkerung gestellt hat“. Mit Frankreich, das in eine dritte COVID-19-Sperre geht, und Nationen wie Griechenland, die stark auf einen Neustart des Tourismus setzen, um die Wirtschaft zu retten, bedroht eine Kollision von nicht nur Idealen Hunderte von Millionen nach einem Jahr scheinbarer Unfähigkeit. In Deutschland ist Bundeskanzlerin Angela Merkel bereit, Sputnik V zu genehmigen, auch wenn Brüssel dies nicht tut. Und während das französische Volk beginnt, seinen Unmut über die jüngsten Coronavirus-Beschränkungen kundzutun, spricht sogar Macron mit Russlands Präsident Wladimir Putin über die französische Zustimmung zu dem Medikament.

Möglicherweise halten Merkel und Macron jedoch nur hin, um sich selbst zu schützen, falls westliche Impfstoffhersteller die ins Stocken geratene Impffahrt in der EU nicht beenden können. Es liegt die Vermutung nahe, dass Merkel und Macron sich politisch gegen positive Sputnik-V-Diskussionen immunisieren wollen, falls eine neue Frankfurter BioNTech-Pfizer-Impfstofffabrik die EU nicht retten kann. Auch der französische Pharmakonzern Sanofi ist in Deutschland mit Plänen zur Produktion von 125 Millionen Dosen des Impfstoffs engagiert. Aber der springende Punkt bei all dem ist der erwähnte Würfelwurf. Diese Führer riskieren Hunderttausende von Leben und sogar die Zukunft ihres ganzen Volkes, entweder wegen eines russophoben Wahnsinns, liberaler Strategien des Kalten Krieges oder (ich vermute) wegen irgendwelcher direkter Geldinteressen.

Ungarn und die Slowakei sind bereits dabei, Sputnik V zu kaufen, und nun scheinen auch Österreich und Italien bereit zu sein, den russischen Schuss für ihre Bürger freizugeben. Aber am anderen Ende des geopolitischen Spektrums scheint US-Präsident Joe Biden (der am Gipfel teilnahm) Frankreichs Macron überzeugt zu haben, „sich gegen Russland und für die Demokratie einzusetzen.“ Die Hintermänner des Sputnik-V-Impfstoffs, der Russian Direct Investment Fund, kurbeln nun die Produktion in Übersee an, um, wie sie sagen, fast jeden zehnten Menschen auf dem Planeten in diesem Jahr mit Impfungen zu versorgen. Doch für die Europäer haben viele Experten keinerlei Hoffnung, dass die russische Impfung jemals flächendeckend eingesetzt wird. Hier in Griechenland sind die Behörden in Athen aus vielerlei Gründen so sehr an die USA gefesselt, dass man eine Katastrophe erwarten kann, bevor Premierminister Mitsotakis Wladimir Putin um Hilfe bittet. Die Minister hier sind damit beschäftigt, Deals zu machen, damit die Touristen wieder nach Griechenland in den Urlaub schwärmen, egal ob die griechischen Bürger wegen COVID-19 wie die Fliegen sterben oder nicht. Experten, die die Regierung beraten, kündigen diese Möglichkeit bereits als „Lösung“ an, da Abriegelungen nicht einmal mehr von der Bevölkerung als sinnvoll erachtet werden.

Griechenland wird diesen Monat für einige Touristen wieder geöffnet, und für Millionen weitere bis zum 14. Mai, aber bis jetzt haben weniger als 8% der Griechen beide Impfungen der derzeit zugelassenen Impfstoffe erhalten. Um die Situation noch zu verschlimmern, werden Produktions- und Versandverzögerungen dieser Impfstoffe wahrscheinlich dazu führen, dass geimpfte Touristen aus dem Ausland den Griechen gegenüberstehen, die immer noch unter Masken-, Distanzierungs- oder sogar Abriegelungsbeschränkungen stehen. Oder, um es kurz zu machen, eine menschlich-sozialpsychologisch-ökonomische Katastrophe, wie sie noch niemand erlebt hat. Traurigerweise scheint keine Menge an Kritik oder Widerstand gegen die griechische Strategie die verantwortlichen Marionetten in Washington zu beeinflussen. In der letzten Woche wurde ein Rekord an Coronavirus-Fällen registriert, aber die griechischen Einzelhandelsgeschäfte sollen am 5. April wieder öffnen. In der Zwischenzeit schreiben die Behörden Lehrern und Schülern vor, Selbsttests für COVID-19 zu machen, nachdem bekannt wurde, dass die Kinder hier wieder zur Schule gehen müssen. Es ist schwindelerregend, die Unverbundenheit hier. Es ist das Entfernteste, was ich mir von Demokratie vorstellen kann.

Nach mehr als einem Jahr lähmender Einschränkungen und beispiellosem Tod und Leid sind unsere Führer immer noch nicht bereit, das Volk an die erste Stelle zu setzen. Jede Überlegung, jede Prioritätensetzung, jedes Fleckchen Erzählung deutet auf alten Hass und Voreingenommenheit hin, darauf, dass Macht und Prozesse Vorrang vor unserem Leben und unserer Lebensgrundlage haben. Wäre Sputnik V schon vor Monaten positiv gesehen worden, hätte die internationale Entwicklung und Verbreitung des Medikaments die Infektionskurve bereits drastisch nach unten gedrückt. In Ländern wie Griechenland mit kleinerer Bevölkerung wären vielleicht nicht nur ganze Bevölkerungsgruppen geimpft worden, sondern auch andere COVID-19-Varianten da draußen wären entsprechend minimiert worden. Die Kurzversion hier – der neue Kalte Krieg hat bereits zivile Opfer in der Größenordnung von Zehntausenden. Traurigerweise könnte das Ende der Coronavirus-Pandemie schon längst gekommen sein, wenn die Nationen zusammenarbeiten wollten. Während ich dies schreibe, schiebt Griechenlands Premierminister die Schuld für die drohende Katastrophe auf die Arzneimittelhersteller und die Europäische Union. Es ist, als ob die Person, der Staat oder sogar die Kultur überhaupt keine Rolle spielen.

Diese gescheiterte Geopolitik, heruntergebrochen auf die häusliche Ebene, zerstört alles, was wir aufgebaut haben, alles, was wir gehofft haben aufzubauen, und die Zukunft all unserer Kinder und Enkelkinder. Es muss keine Verschwörung, keine Inszenierung einer neuen Weltordnung oder eine Seite in einem Geschichtsbuch sein, damit wir wissen: Die Welt ist aus den Fugen geraten. Die Coronavirus-Pandemie sollte uns das lehren.