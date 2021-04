Wie die großen Banken planen, die Amerikaner in die „Great Reset“-Falle zu treiben

Im Juni 2020 versammelten sich Eliten aus aller Welt, um den Start eines Plans zum „Reset“ der gesamten Weltwirtschaft anzukündigen – ein Vorschlag, den sie ominöserweise „Great Reset“ nannten.

Im Juni 2020 versammelten sich Eliten aus aller Welt, um den Start eines Plans zum „Reset“ der gesamten Weltwirtschaft anzukündigen – ein Vorschlag, den sie ominöserweise „Great Reset“ nannten.

Unter den vielen Staatsoberhäuptern und mächtigen Institutionen, die bei dem Treffen im Juni ihre Unterstützung für den „Great Reset“ zugesagt haben, waren der Internationale Währungsfonds, Prinz Charles, der Chef der Vereinten Nationen, CEOs von großen internationalen Unternehmen und das Weltwirtschaftsforum – einer der wichtigsten Anführer des „Great Reset“.

„Jedes Land, von den Vereinigten Staaten bis China, muss sich [am Great Reset] beteiligen, und jede Branche, von Öl und Gas bis hin zur Technologie, muss umgestaltet werden“, schrieb Klaus Schwab, der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, in einem auf der WEF-Website veröffentlichten Artikel. „Kurz gesagt, wir brauchen einen ‚Great Reset‘ des Kapitalismus.“

Die anfängliche Rechtfertigung für den Great Reset war die COVID-19-Pandemie, aber von Anfang an sagten die Befürworter der globalen wirtschaftlichen Überholung wiederholt, dass der Klimawandel die langfristige Rechtfertigung sei, die eine nachhaltige, massive Transformation der Gesellschaft ermöglichen würde. Nichts zu tun, so argumentierten sie, würde eine „existenzielle Bedrohung“ für die menschliche Rasse darstellen – ein völlig lächerliches Argument, das viele Linke immer wieder vorbringen, ohne auch nur ein Fitzelchen solider wissenschaftlicher Beweise, die diese Behauptung stützen.

Zu den wichtigsten Figuren in der Great-Reset-Bewegung gehören gigantische Finanzinstitute bzw. deren CEOs, darunter die „Bank of America“ und „MasterCard“.

Obwohl viele Befürworter des Great Reset eine drastische Ausweitung staatlicher Wohlfahrtsprogramme fordern, einschließlich Arbeitsplatzgarantien, staatlich bereitgestellter Gesundheitsversorgung usw., ist das Herzstück des Great Reset etwas, das sich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG) nennt.

ESG-Metriken bieten politischen Entscheidungsträgern, Ökonomen, Investoren und Banken eine völlig neue Art der Unternehmensbeurteilung. Anstatt darauf zu achten, wie profitabel ein Unternehmen ist, wie viele Mitarbeiter es hat, wie sein Geschäftsmodell aussieht und andere traditionelle Kennzahlen, fügt die ESG-Kennzahl eine ganze Reihe linker Aspekte hinzu, wie z.B. wie „grün“ ein Unternehmen ist, ob es den „richtigen“ Anteil an Minderheiten hat, ob ein Unternehmen in politisch missliebigen Branchen tätig ist (z.B. Waffenherstellung und -verkauf), sowie andere, ähnliche Überlegungen. Die Unternehmen erhalten dann eine Punktzahl oder ein Rating, um festzustellen, wie gut sie mit den ESG-Zielen übereinstimmen.

Hunderte der weltweit größten Unternehmen, darunter auch Finanzinstitute, haben bereits ESG-Systeme und Berichtsmetriken in ihren Unternehmen eingeführt, und Investorengruppen mit einem Volumen von Billionen von Dollar haben sich verpflichtet, diese Unternehmen gegenüber denjenigen zu bevorzugen, die sich weigern, daran teilzunehmen.

ESG-Systeme, nachhaltige Investitionen und der Zwang, die Welt auf „grüne“ Energiequellen umzustellen, sind alles wesentliche Elemente des Great Reset-Plans zur Umgestaltung der Welt (ich setze „grün“ in Anführungszeichen, weil es reichlich Beweise dafür gibt, dass Wind- und Solarenergie nicht einmal im Entferntesten umweltfreundlich sind, wie sogar der linksgerichtete Dokumentarfilmer Michael Moore jetzt zugibt).

Teile des Great Reset sind theoretisch und müssen noch umgesetzt werden, aber einige Komponenten des Plans wurden bereits eingeführt oder werden jetzt umgesetzt. Eine der wichtigsten ist die Verpflichtung der Finanzinstitute, praktisch alle Unternehmen in Amerika zur Nutzung erneuerbarer Energien zu verpflichten.

Im Februar 2021 gab die „Bank of America“ unter Berufung auf ihre „langjährige Unterstützung des Pariser Klimaabkommens“ bekannt: „Das Unternehmen hat heute erste Schritte zur Erreichung des Ziels von Netto-Null-Treibhausgas (THG)-Emissionen in seinen Finanzierungsaktivitäten, seinem Betrieb und seiner Lieferkette vor 2050 skizziert.“

Beachten Sie, dass die „Netto-Null-Treibhausgasemissionen“-Regel nicht nur auf die eigenen Operationen und die Lieferkette der „Bank of America“ angewendet wird – also auf jedes Unternehmen, das mit der Bank of America Geschäfte macht – sondern auch auf ihre „Finanzierungsaktivitäten“.

Einfacher ausgedrückt: Wenn Sie in Zukunft einen Kredit von der „Bank of America“ haben wollen, sollten Sie besser auf die globalistische Linie zum Klimawandel einschwenken.

Natürlich ist die „Bank of America“ nicht die einzige Bank mit dieser Politik. „Wells Fargo“-CEO Charlie Scharf machte am 8. März eine vergleichbare Ankündigung.

„Der Klimawandel ist eines der dringlichsten ökologischen und sozialen Themen unserer Zeit“, sagte Scharf, „und Wells Fargo hat sich verpflichtet, unsere Aktivitäten so auszurichten, dass sie die Ziele des Pariser Abkommens unterstützen und den Übergang zu einer Netto-Null-Kohlenstoff-Wirtschaft fördern.“

„Citi“, „Goldman Sachs“, „Morgan Stanley“ und „JPMorgan Chase“ – die zusammen mit „Wells Fargo“ und der „Bank of America“ die sechs größten Banken in den Vereinigten Staaten bilden – gaben ebenfalls ähnliche Verpflichtungen ab.

Und denken Sie noch nicht mal einen Augenblick lang, dass diese Anforderungen nur für Unternehmen gelten werden. Einige Finanzinstitute haben bereits damit begonnen, ESG-Scores für individuelle Anlagekonten zu vergeben, wie Glenn Beck wiederholt angemerkt hat, und senden damit ein klares Signal, dass jeder in den kommenden Jahren den Great Reset übernehmen muss.

Wenn es den Banken erlaubt ist, kollektiv zu entscheiden, jede beliebige Gruppe von Menschen nicht mehr zu finanzieren, und zwar nicht aufgrund finanzieller Bedenken, sondern aufgrund ideologischer Erwägungen, dann werden die Banken und ihre Verbündeten des Great Reset faktisch die fast totale Kontrolle über die Gesellschaft haben – vor allem, wenn sie beginnen, Kreditentscheidungen an ein umfassendes ESG-System zu binden.

Interessanterweise hat das „Office of the Comptroller of the Currency“ unter der Trump-Regierung im Januar 2021 eine endgültige Verordnung über den fairen Zugang zu Finanzdienstleistungen herausgegeben, die es für große Banken illegal gemacht hätte, sich an der Art von Diskriminierung zu beteiligen, vor der ich oben gewarnt habe. Aber nur eine Woche nach seinem Amtsantritt im Weißen Haus hat Präsident Joe Biden die Umsetzung der Regelung „pausiert“ und damit seine klare Absicht signalisiert, die Regelung zu beseitigen, bevor sie überhaupt eine Chance hat, im Federal Register veröffentlicht zu werden.

Dies sollte nicht als Überraschung für diejenigen von Ihnen kommen, die den Great Reset genau verfolgt haben. Der „Klima-Zar“ der Biden-Administration, John Kerry, sowie Biden selbst, sind Unterstützer des Great Reset.

Die Zeit ist gekommen für eine massive populistische Revolte gegen die Great Reset, eine, die hoffentlich den gleichen Erfolg haben wird wie die Graswurzelbewegung gegen „Common Core“ damals unter der Obama-Regierung

Das Schicksal der freien Welt kann davon abhängen.