USA: Immer mehr Hoch-Schulen wollen die Impfungen verpflichtend machen

Eine wachsende Zahl von US-Hochschulen kündigt Pläne an, die Impfung von Studenten, die im Herbst auf den Campus zurückkehren, vorzuschreiben. Damit folgt sie dem Versprechen von Präsident Joe Biden, alle Erwachsenen im Land bis zum Frühsommer für die COVID-19-Impfung zuzulassen.

Mindestens sechs Colleges – die Cornell University, die Rutgers University, das Fort Lewis College, die Nova Southeastern University, die St. Edward’s University und das Roger Williams College in Rhode Island – haben bisher erklärt, dass alle Studenten vor ihrer Rückkehr im Herbst geimpft werden müssen.

In den USA wurden bisher drei COVID-19-Impfstoffe von der Food and Drug Administration (FDA) für den Notfalleinsatz zugelassen – der Zweidosis-Impfstoff von Pfizer/BioNTech, der Zweidosis-Impfstoff von Moderna und der Single-Shot-Impfstoff von Johnson & Johnson. Die Notfallzulassung ist ein schnellerer, weniger strenger Prozess im Vergleich zur vollständigen FDA-Zulassung.

Impfstoffe, die bisher von US-Colleges gefordert wurden, wie z.B. Impfungen gegen Röteln oder Masern, hatten eine volle FDA-Zulassung.

Der Präsident von Rutgers, Jonathan Holloway, sagte in einer Erklärung, dass die Impfpflicht für drei der Hauptcampus der Universität gelten wird – New Brunswick, Newark und Camden. Ab diesem Herbst müssen die Studenten einen „Impfnachweis“ vorlegen, bevor sie in ihre Wohnheime einziehen oder am Sportunterricht teilnehmen wollen.

„Das Hinzufügen der COVID-19-Impfung zu unseren Anforderungen für Studenten wird dazu beitragen, eine sicherere und robustere College-Erfahrung für unsere Studenten zu bieten“, sagte Holloway in der Erklärung, wobei er anmerkte, dass Studenten eine Ausnahmegenehmigung aus religiösen oder medizinischen Gründen beantragen können.

Fort Lewis College Präsident Tom Stritikus sagte in einem Brief, dass die Anforderung „unsere beste Hoffnung für die Rückkehr zu den hands-on, inklusive, erfahrungsorientierte und personalisierte Lernumgebung, die wir alle gekommen sind, um zu lieben.“

„Als solche werden alle Studenten, die sich bei FLC für das Herbstsemester 2021 einschreiben, verpflichtet sein, einen COVID-19-Impfstoff zu erhalten“, sagte Stritikus.

Die Präsidentin der Cornell University, Martha E. Pollack, äußerte in einem Schreiben, dass sie plant, von den Studenten, die in diesem Herbst nach Ithaca, Genf und zum Cornell Tech Campus zurückkehren, zu verlangen, dass sie gegen COVID-19 geimpft werden.

Am Freitag erklärte die Nova Southeastern University, dass es beabsichtigt im Herbst, „die Klassenzimmer wiederzueröffnen“ und dass alle Studenten, Dozenten und Mitarbeiter geimpft sein müssen.

An der St. Edward’s University müssen alle Angestellten und Studenten ab 16 Jahren geimpft werden, wenn sie im Herbstsemester auf den Campus zurückkehren, teilte das COVID-19-Team mit. Der Impfstoff von Pfizer ist der einzige mit einer FDA-Zulassung für die Anwendung bei Personen ab 16 Jahren.

Nach Angaben der New York Times wurden seit dem 1. Januar mehr als 120.000 Fälle von des Virus mit US-Colleges und Universitäten in Verbindung gebracht, mit mehr als 100 Todesfällen unter Studenten und Angestellten seit Beginn der Pandemie. Die Mehrheit der Verstorbenen waren Angestellte, und die meisten Todesfälle ereigneten sich im letzten Jahr, heißt es in dem Bericht, der sich auf Falldaten von öffentlichen Universitäten beruft.