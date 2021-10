Die große Rebellion der Southwest Airlines?

Von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Die unglaubliche Grausamkeit und Torheit von Zwangsimpfungen ist endlich ans Tageslicht gekommen. Die Gegenreaktion auf das Impfgebot brodelte schon lange unter der Oberfläche, doch nun ist sie ins Freie gedrungen und droht, die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft völlig aus dem Gleichgewicht zu bringen und einen zutiefst unpopulären US-Präsidenten und seine Regierung zu vernichten.

Wie aus dem Nichts hat sich an diesem Wochenende bei Southwest Airlines eine Rebellion entwickelt, die wie ein Aufstand aussieht. Medienberichten zufolge haben zahlreiche Piloten und andere Angestellte von Southwest Airlines den Konsum von „Krankheitstagen“ koordiniert, um sie im Vorfeld einer Anordnung von Southwest Airlines aufzubrauchen, die besagt, dass man sich entweder krankschreiben lassen muss oder seinen Job verlieren wird. Im Laufe des Samstags und Sonntags wurden mehr als 2.000 Flüge gestrichen, und auf den Flughäfen herrschte ein totales Chaos.

Die Pilotenvereinigung der Southwest Airlines verklagt die Fluggesellschaft wegen der auferlegten Impfpflicht, was die Behauptung untermauert, dass unter den verärgerten Southwest-Piloten ein „sick out“ im Gange ist.

Die Mainstream-Medien tun ihr Bestes, um die sich ausbreitende Rebellion gegen die Impfanordnung zu verbergen, und Southwest Airlines selbst macht schlechtes Wetter und einen Mangel an Fluglotsen für die Annullierungen verantwortlich. Die von Southwest behaupteten Wetterprobleme scheinen jedoch nur bei dieser Fluggesellschaft aufzutreten: keine andere Fluggesellschaft meldet (bisher) derartige wetterbedingte Flugausfälle. Und FAA-Sprecher Steve Kulm erklärte gegenüber USA Today, dass seit Freitag keine Engpässe bei den Fluglotsen der FAA gemeldet worden seien.

Werden andere Piloten, z. B. bei American Airlines, diesem Beispiel folgen? Es kursieren Gerüchte, dass dies erst der Anfang ist.

In den letzten Wochen haben Tausende von Krankenschwestern, medizinischem Personal und Ersthelfern entweder gekündigt oder wurden entlassen, weil sie sich weigerten, eine medizinische Behandlung zu erhalten, die sie nicht wollten oder brauchten. Der „Pflegenotstand“, den die Politiker der Demokraten und die Mainstream-Medien auf „steigende Covid-Fälle“ schieben, ist in Wirklichkeit eine vom Menschen verursachte Katastrophe von historischem Ausmaß. Der Pflegenotstand wird nicht durch „Covid“ verursacht – die Fälle sind in den USA schon seit Wochen rückläufig. Er wird durch die Entlassung von medizinischem Personal verursacht, das sich weigert, die experimentellen Covid-Spritzen zu nehmen.

Wie dumm es ist, eine Politik der Entlassung von medizinischem Personal zu verfolgen und gleichzeitig zu behaupten, dass das Land von einer Pandemie heimgesucht wird, ist den Amerikanern nicht entgangen. Es überrascht nicht, dass sich die Umfragewerte von Präsident Biden im freien Fall befinden. Wichtige demokratische Kandidaten wie Terry McAuliffe aus Virginia beschweren sich offen darüber, dass der zutiefst unpopuläre Biden ihn in einem engen Rennen um das Amt des Gouverneurs bedroht.

Während Lakaien der Biden-Regierung wie Fauci den Amerikanern sagen, dass sie dieses Jahr kein Weihnachten mehr feiern können, haben immer mehr Amerikaner die Nase voll von diesem „öffentlichen Gesundheitsterrorismus“. Hier in Texas strömten am Samstag nach dem überraschenden Last-Minute-Sieg der Texas A&M über Alabama hunderttausend unmaskierte Fans auf das Football-Feld. In Texas und anderswo verliert die Regierung den Faktor Angst.

Dieses Wochenende könnte als Wendepunkt gegen die Covid-Tyrannei der Biden-Regierung in die Geschichte eingehen. Von Krankenschwestern über Piloten bis hin zu Lastwagenfahrern und sogar Amtrak-Beschäftigten scheint es, dass Amerika aufsteht und „genug“ sagt. Jedem unserer Mitbürger, der sich aus Prinzip gegen die Tyrannei auflehnt – und dabei den Verlust seines Arbeitsplatzes und seiner Sicherheit in Kauf nimmt – sind alle Freiheitsliebenden zu Dank verpflichtet. Hoffen wir, dass die friedliche Rebellion weiter wächst!