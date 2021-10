Spezialist findet plötzlich Verstorbene mit „zähflüssigem dunkelblauem bis schwarzem“ Blut vor. Was ist die Ursache?

In dieser Woche wurde bekannt, dass die Zahl der Todesfälle im September höher war als sonst in dieser Jahreszeit. Dies ist laut CBS in allen Altersgruppen zu beobachten. Die Tatsache, dass Menschen an dem Coronavirus gestorben sind, ist nur ein Teil der Erklärung. Was sonst noch die Ursachen für die Übersterblichkeit sind, ist „nicht bekannt“.

In den sozialen Medien kursiert derzeit eine Nachricht von Edwin Spieard, einem Spezialisten für Leichenschau, der schreibt, dass er immer häufiger sehr kleine Blutungen bei den Verstorbenen sieht. Er sagt, er müsse immer mehr retuschieren, um diese Verstorbenen salonfähig zu machen.

„Seit sechs Monaten treffe ich wöchentlich Verstorbene mit diesen unangenehmen Verfärbungen im Gesicht, an den Schultern und Oberarmen. Der Verstorbene ist lila/blau im Gesicht (nicht unterdrückbar) und blau/schwarz im Nacken und an den Schultern. Das sauerstoffarme Blut, das ich dem Verstorbenen entnehme, ist zähflüssig und dunkelblau bis schwarz (nicht übertrieben)“, erklärt Spieard.

Er fragt, ob andere Fachleute dies erklären können und ihm bitte mitteilen, was die Ursache dafür ist. Die Botschaft ruft viele Reaktionen hervor.

Ein Betreuer sagt: „Mein Partner starb 4,5 Tage nach der Impfung mit AstraZeneca an einem akuten Herztod. In der Tat hatte er eine violett/blaue Verfärbung im Gesicht. Die Häufigkeit, von der Sie sprechen, wirft in meinen Augen Fragen auf. Meiner Meinung nach müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Vieles wird totgeschwiegen, und es gibt Ärzte, die wegschauen und wie in meinem Fall schon im Voraus negativ reagieren„.

„Die Verfärbung, die Sie erwähnen, ist mir noch nicht begegnet. Ich habe jedoch mehrere Verstorbene mit viel Wasser im Magen gesehen. Was ich sehr beunruhigend finde, ist die hohe Zahl der Todesfälle in den letzten Monaten. So viel mehr als in den vergangenen Jahren“, schreibt ein Bestattungsunternehmer„.

„Es ist unsere Aufgabe, über die Risiken und Nebenwirkungen des Covid-19-Impfstoffs aufzuklären“, schreibt die klinische Pathologin Indy Niedlich den Herder in einer Antwort. Sie sagt, dass sie nicht sieht, was Spieard bemerkt, weil zu wenige Obduktionen beantragt werden. Bislang hat sie noch niemanden mit der Frage „Bitte schließen Sie den Tod durch Impfung aus“ verhaftet.

„Ich beantrage hiermit, dass eine Autopsie durchgeführt wird, insbesondere wenn ein Familienmitglied innerhalb von sechs Wochen nach der Impfung stirbt. Erst dann können wir etwas über die mögliche Ursache sagen“! Unterstreicht sie. „Es gibt jedoch zuverlässige Informationen von seriösen Pathologen in Deutschland, mit denen sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Zusammenhang zwischen Impfung und Tod nachgewiesen haben.“