Der Killer im Blutkreislauf: das „Spike-Protein

Von Michael Whitne: Er ist renommierter geopolitischer und sozialer Analyst mit Sitz in Washington State. Er begann seine Laufbahn als unabhängiger Bürgerjournalist im Jahr 2002 und setzt sich für ehrlichen Journalismus, soziale Gerechtigkeit und den Weltfrieden ein. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization

„Covid war von Anfang an eine Verschwörung gegen die Gesundheit und das Leben. Covid ist eine gewinnorientierte Agenda und eine Agenda zur Ausweitung der willkürlichen Regierungsmacht über die Menschen. Es sollte zu massiven Gerichtsverfahren und massiven Verhaftungen derjenigen kommen, die wirksame Covid-Heilmittel blockieren und einen tödlichen Impfstoff aufzwingen.“ – Paul Craig Roberts, ehemaliger stellvertretender Finanzminister unter Präsident Ronald Reagan

Das Spike-Protein ist ein „einzigartig gefährliches“ Transmembran-Fusionsprotein, das ein wesentlicher Bestandteil des SARS-CoV-2-Virus ist. „Das S-Protein spielt eine entscheidende Rolle beim Eindringen in die Wirtszellen und bei der Auslösung der Infektion. Es schädigt auch die Zellen in der Auskleidung der Blutgefäßwände, was zu Blutgerinnseln, Blutungen, massiven Entzündungen und zum Tod führt.

Zu sagen, dass das Spike-Protein lediglich „gefährlich“ ist, ist eine gewaltige Untertreibung. Es ist ein potenziell tödlicher Erreger, der bereits Zehntausende von Menschen getötet hat.

Warum also haben sich die Impfstoffhersteller für das Spike-Protein als Antigen entschieden, das im Körper eine Immunreaktion auslösen soll?

Das ist die Millionen-Dollar-Frage, denn praktisch gesehen ist das Spike-Protein ein Gift. Das wissen wir jetzt aufgrund von Forschungsarbeiten, die am Salk Institute durchgeführt wurden. Hier ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse:

„Salk-Forscher und Mitarbeiter zeigen, wie das Protein Zellen schädigt, und bestätigen, dass COVID-19 in erster Linie eine Gefäßerkrankung ist. …. Das SARS-CoV-2-Virus schädigt und greift das Gefäßsystem (auch bekannt als das Kreislaufsystem) auf zellulärer Ebene an… Wissenschaftler, die andere Coronaviren untersuchen, haben schon lange vermutet, dass das Spike-Protein zur Schädigung der vaskulären Endothelzellen beiträgt, aber dies ist das erste Mal, dass der Prozess dokumentiert wurde…. … das Spike-Protein allein reichte aus, um die Krankheit zu verursachen. Die Gewebeproben zeigten eine Entzündung in den Endothelzellen, die die Wände der Lungenarterien auskleiden. Das Team replizierte dann diesen Prozess im Labor, indem es gesunde Endothelzellen (die Arterien auskleiden) dem Spike-Protein aussetzte. Sie zeigten, dass das Spike-Protein die Zellen schädigt, indem es ACE2 bindet… „Wenn man die Replikationsfähigkeiten des Virus entfernt, hat es immer noch eine große schädigende Wirkung auf die Gefäßzellen, einfach aufgrund seiner Fähigkeit, an diesen ACE2-Rezeptor, den S-Protein-Rezeptor, zu binden, der jetzt dank COVID berühmt ist.“ („COVID-19 ist eine Gefäßkrankheit: Coronavirus‘ Spike Protein Attacks Vascular System on a Cellular Level“, scitechdaily.com

Erinnern Sie sich, wie alle über Trump gelacht haben, als er sagte, die Injektion von Haushaltsbleichmittel würde Covid heilen? Inwiefern ist das hier anders?

Es ist nicht anders, und was auch immer für einen bescheidenen Schutz die Impfstoffe in Bezug auf die Immunität bieten, er verblasst im Vergleich zu den Risiken, die sie für die persönliche Gesundheit und das Überleben darstellen.

Und haben Sie bemerkt, was der Autor über das Herauslösen des Virus und das Weglassen des Spike-Proteins sagte?

Er sagte: „Es hat immer noch eine große schädigende Wirkung“ und meinte damit „Blutgerinnsel, Blutungen und schwere Entzündungen“. Mit anderen Worten: Das Spike-Protein ist auch ohne das Virus tödlich. Dr. Byram Bridle (ein Virusimmunologe und außerordentlicher Professor an der Universität von Guelph, Ontario) fasst es folgendermaßen zusammen:

„Wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir dachten, das Spike-Protein sei ein großartiges Zielantigen, aber wir wussten nicht, dass das Spike-Protein selbst ein Toxin ist und ein pathogenes Protein darstellt. Wenn wir also Menschen impfen, impfen wir sie versehentlich mit einem Toxin.“

Denken Sie eine Minute darüber nach. Das ist eine sehr große Sache, das ist das entscheidende Puzzleteil, das in den letzten 15 Monaten gefehlt hat. So wie das Atemwegsvirus den wahren tödlichen Wirkstoff in Covid (das Spike-Protein) verbarg, so hat auch der unerbittliche Hype um die Massenimpfung das eklatante Problem mit den Impfstoffen selbst verdeckt, nämlich dass sie eine Substanz erzeugen, die „Krankheiten verursachen kann“.

Das ist die wörtliche Definition von krankmachend. Das Spike-Protein ist ein krankheitserzeugendes Toxin, das eine ernsthafte und erkennbare Bedrohung für die Gesundheit derjenigen darstellt, die sich impfen lassen. Es ist erwähnenswert, dass Bridle ein Impfstoffforscher ist, der letztes Jahr ein staatliches Stipendium in Höhe von 230.000 Dollar für die Forschung zur Entwicklung eines COVID-Impfstoffs erhalten hat. Er kennt sich mit der Wissenschaft aus und wählt seine Worte sorgfältig. Der Begriff „pathogen“ soll nicht dazu dienen, die Menschen in Aufregung zu versetzen, sondern genau beschreiben, wie die durch den Impfstoff erzeugten Proteine im Blutkreislauf interagieren. Und die Art und Weise, wie sie interagieren, besteht darin, dass sie Zellen in der Auskleidung der Blutgefäße ernsthaft schädigen, was zu Krankheit oder Tod führen kann. Hier ist noch mehr aus demselben Artikel:

Wie viele inzwischen wissen, liegt das Problem in einer Struktur, die es dem ursprünglich von Fledermäusen stammenden Virus ermöglicht, nicht nur in menschliche Zellen einzudringen, sondern auch ein Toxin namens Spike-Protein abzugeben. Die meisten Covid-Impfstoffe weisen unsere Körperzellen an, das gleiche Protein zu produzieren. Dies geschieht in der Hoffnung, dass die dagegen entwickelten Antikörper die schädlichsten Auswirkungen des eigentlichen Virus verhindern. Es gibt Hinweise darauf, dass dies bei einigen Menschen der Fall ist.

Aber es gibt auch ein Problem, das erst kürzlich von dem kanadischen Forscher Dr. Byram Bridle beschrieben wurde, der letztes Jahr einen Zuschuss der Regierung von Ontario in Höhe von 230.000 Dollar für die Forschung zur Entwicklung eines Covid-Impfstoffs erhalten hat. Das vom Impfstoff produzierte Spike-Protein wirkt nicht nur lokal an der Impfstelle (im Schultermuskel), sondern gelangt in den Blutkreislauf und wird über den Blutkreislauf an viele andere Stellen im Körper transportiert.

Bisher vertrauliche Tierversuche, bei denen radioaktive Spuren verfolgt wurden, zeigen, dass der Impfstoff fast überall hingelangt, unter anderem in die Nebennieren, das Herz, die Leber, die Nieren, die Lunge, die Eierstöcke, die Bauchspeicheldrüse, die Hirnanhangsdrüse, die Prostata, die Speicheldrüsen, den Darm, das Rückenmark, die Milz, den Magen, die Hoden, den Thymus und die Gebärmutter. Die Mengen sind gering und verschwinden in der Regel innerhalb weniger Tage. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Mechanismus bei den Tausenden von Todesfällen und Verletzungen, die kurz nach der Covid-Impfung gemeldet wurden, eine Rolle spielt, und ob er bei einigen Menschen zu den gleichen langfristigen Folgen führen kann wie bei schweren Fällen der Krankheit selbst.

Dies ist die wichtigste Frage: Welche langfristigen Auswirkungen werden diese Impfstoffe auf die Bevölkerung insgesamt haben? Hier ist noch mehr aus demselben Artikel:

Einige Forscher sagen, dass das Risiko durch den Impfstoff größer sein könnte als das durch das eigentliche Virus bei gesunden Menschen. Dies gilt vor allem für junge Menschen, deren Immunsystem mit dem Virus erfolgreich fertig wird. Im Gegensatz dazu enthält der Impfstoff eine Vorrichtung, die den Spike-Protein-Mechanismus vor der sofortigen Zerstörung durch den Körper schützt, um die Immunantwort zu fördern.

Ich wiederhole: „Der Impfstoff verfügt über eine Vorrichtung, die den Spike-Protein-Mechanismus vor der sofortigen Zerstörung durch den Körper schützt, um die Immunreaktion zu fördern.“

Was soll das bedeuten? Bedeutet es, dass das durch den Impfstoff erzeugte Spike-Protein auf unbestimmte Zeit bestehen bleibt und das Risiko eines möglichen Aufflammens irgendwann in der Zukunft besteht, wenn ein anderes Virus auftaucht oder das Immunsystem geschwächt ist? Werden die Geimpften bis zu ihrem Tod das Damoklesschwert über sich schweben haben?

Dr. Judy Mikovits ist dieser Meinung. „Mikovits ist der Meinung, dass der COVID-19-Impfstoff eine Biowaffe ist, die die angeborene Immunität zerstört und die Menschen für den raschen Ausbruch einer schwächenden Krankheit und einen vorzeitigen Tod verantwortlich macht. Auch sie vermutet, dass viele ziemlich schnell sterben werden. „Es wird nicht heißen, dass man ewig leben und leiden muss“, sagt sie. „Es wird heißen: fünf Jahre leiden und sterben.“ (Mercola.com)

Ist das möglich? Könnte es in den nächsten Jahren zu einem beispiellosen Anstieg der Todesfälle kommen, der direkt mit diesen experimentellen Impfstoffen zusammenhängt?

Hoffentlich nicht, aber ohne langfristige Sicherheitsdaten kann man das nicht mit Sicherheit sagen. Es ist alles ein großes Ratespiel, und das ist einer der Gründe, warum sich so viele Menschen weigern, sich impfen zu lassen. Hier ist mehr von Bridle:

Ich bin ein großer Befürworter von Impfungen, (sagte Dr. Bridle) aber … die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, ist ein bisschen beängstigend. Es handelt sich um Spitzenwissenschaft. In den letzten Tagen haben wir einige wichtige wissenschaftliche Informationen erhalten, die den endgültigen Zusammenhang hergestellt haben, sodass wir – ich und einige wichtige internationale Mitarbeiter – jetzt genau wissen, warum diese Probleme [mit dem Impfstoff] auftreten. Eines dieser Probleme besteht darin, dass das Spike-Protein allein fast vollständig für die Schädigung des Herz-Kreislauf-Systems verantwortlich ist, wenn es in den Blutkreislauf gelangt. Wenn man das gereinigte Spike-Protein in das Blut von Versuchstieren injiziert, kommt es zu allen möglichen Schäden am Herz-Kreislauf-System, und es kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und Schäden im Gehirn verursachen.

Auf den ersten Blick scheint das nicht allzu besorgniserregend zu sein, denn wir injizieren diese Impfstoffe in den Schultermuskel. Bisher ging man davon aus, dass sich diese Impfstoffe wie alle anderen herkömmlichen Impfstoffe verhalten: Sie gelangen nur an die Injektionsstelle und verbleiben in unserer Schulter. Ein Teil des Proteins gelangt in den lokalen Lymphknoten, um das Immunsystem zu aktivieren. Doch – und hier kommt die Spitzenwissenschaft ins Spiel, und hier wird es beängstigend – durch ein Informationsersuchen der japanischen Aufsichtsbehörde konnten ich und mehrere internationale Mitarbeiter Zugang zu einer sogenannten Biodistributionsstudie erhalten. Es ist das erste Mal, dass Wissenschaftler sehen können, wohin die Boten-RNA-Impfstoffe nach der Impfung gelangen; mit anderen Worten, ist es eine sichere Annahme, dass sie im Schultermuskel bleiben? Die kurze Antwort lautet: absolut nicht. Das ist sehr beunruhigend. Das Spike-Protein gelangt ins Blut und zirkuliert über mehrere Tage nach der Impfung“ (Vaccine scientist: ‚We’ve made a big mistake'“, Conservative Woman)

Sie haben die Biodistributionsstudie von den Japanern bekommen? Wollen Sie mich verarschen? Sie meinen, die FDA hat diese experimentellen Impfstoffe mit „neuer Technologie“ in Dienst gestellt, bevor sie auch nur die geringste Ahnung hatte, wo die Substanz im Impfstoff im Körper landen würde. Wenn das keine kriminelle Fahrlässigkeit ist, was ist es dann? Wollen Sie einen Beweis dafür, dass unsere Aufsichtsbehörden von der Industrie kontrolliert werden, die sie eigentlich überwachen sollen? Hier ist er!

Hier ist noch mehr aus einem Artikel von Children’s Health Defense zum selben Thema:

… in wichtigen Studien – den so genannten Biodistributionsstudien, bei denen getestet wird, wo sich ein injiziertes Präparat im Körper ausbreitet und in welchen Geweben oder Organen es sich anreichert – verwendete Pfizer nicht den kommerziellen Impfstoff (BNT162b2), sondern verließ sich stattdessen auf eine „Ersatz“-mRNA, die das Luciferase-Protein produzierte…. Dokumente der Aufsichtsbehörden zeigen auch, dass Pfizer während der präklinischen Toxikologiestudien seines Impfstoffs nicht den Industriestandard für Qualitätsmanagement eingehalten hat, da wichtige Studien nicht der guten Laborpraxis (GLP) entsprachen ….

Diese Ergebnisse zeigen, dass Pfizer versucht hat, die Entwicklung des Impfstoffs unter dem Druck der Pandemie zu beschleunigen, sagte Daniel O’Connor, Gründer und CEO von TrialSite. „Die Herausforderung besteht darin, dass Prozesse wie die Guten Laborpraktiken von größter Bedeutung für die Qualität und letztlich für die Sicherheit der Patienten sind. Wenn solche wichtigen Schritte übersprungen werden, muss die Risiko-Nutzen-Analyse zwingend sein.“….(„Pfizer Skipped Critical Testing and Cut Corners on Quality Standards, Documents Reveal“, Children’s Health Defense)

Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe: Der Covid-Impfstoff wurde zugelassen, obwohl „Pfizer sich nicht an die branchenüblichen Qualitätsmanagementpraktiken gehalten hat“ und obwohl „wichtige Studien nicht der guten Laborpraxis entsprachen?“

Glauben Sie immer noch, dass diese Impfstoffe sicher sind? Und es wird noch schlimmer. Sehen Sie sich das an:

… Dokumente, die Wissenschaftler durch den Freedom of Information Act (FOIA) erhalten haben, enthüllten vorklinische Studien, die zeigen, dass der aktive Teil des Impfstoffs (mRNA-Lipid-Nanopartikel) – die das Spike-Protein produzieren – nicht an der Injektionsstelle und dem umgebenden lymphatischen Gewebe bleibt, wie Wissenschaftler ursprünglich angenommen hatten, sondern sich weit im Körper ausbreitet und in verschiedenen Organen, einschließlich der Eierstöcke und der Milz, ansammelt.“ („Pfizer Skipped Critical Testing and Cut Corners on Quality Standards, Documents Reveal“, Children’s Health Defense)

Wie wir bereits sagten, sollte der Impfstoff „lokalisiert“ sein, d. h. in dem Bereich verbleiben, in den er injiziert wurde. Aber diese Theorie erwies sich als falsch, genauso wie die Theorie, dass das Spike-Protein ein gutes Antigen sei, falsch war. Es gibt buchstäblich Tausende von Todesfällen und anderen Verletzungen, die die „Falschheit“ dieser Theorie belegen, und es wird noch viele weitere geben, bevor diese Kampagne beendet ist. Hier ist noch mehr:

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass dies zur Produktion von Spike-Protein an unbeabsichtigten Orten führen könnte, einschließlich des Gehirns, der Eierstöcke und der Milz, was das Immunsystem dazu veranlassen könnte, Organe und Gewebe anzugreifen, was zu Schäden führen könnte, und ernste Fragen über Genotoxizität und Reproduktionstoxizitätsrisiken im Zusammenhang mit dem Impfstoff aufwirft. („Pfizer Skipped Critical Testing and Cut Corners on Quality Standards, Documents Reveal“, Children’s Health Defense)

Es geht also überall hin. Überall, wo Blut fließt, fließen auch die Spike-Proteine. Wollen junge Frauen wirklich diese tödlichen Proteine in ihren Eierstöcken haben? Glauben Sie, dass sie dadurch bessere Aussichten haben, schwanger zu werden oder ihr Kind sicher zur Welt zu bringen? Das ist Wahnsinn in einem Ausmaß, das, offen gesagt, unvorstellbar ist. Hier ist noch mehr:

Studien deuten darauf hin, dass das Protein in der Lage ist, sich Zugang zu Zellen in den Hoden zu verschaffen und die männliche Fortpflanzung zu stören….. Darüber hinaus enthält der genetische Code des Virus Einschübe, die es „äußerst plausibel“ machen, dass sich das Protein zu einem Prion (wie es in den 1980er Jahren für den Rinderwahnsinn verantwortlich gemacht wurde) fehlfalten könnte, was weitreichende Schäden an den Gehirnzellen verursachen und das Risiko von Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson erhöhen würde….“(„Covid-Impfstoffe: Bedenken, die mehr Forschung erforderlich machen“, The Conservative Woman

Wir hoffen, dass die Leser langsam verstehen, wie riskant diese Impfstoffe wirklich sind. Es geht buchstäblich um Leben und Tod. Wie Bridle meint:

Wir wissen seit langem, dass das Spike-Protein pathogen ist…. Es ist ein Toxin. Es kann in unserem Körper Schaden anrichten, wenn es im Umlauf ist. Jetzt haben wir den eindeutigen Beweis, dass der Impfstoff selbst und das Protein in den Blutkreislauf gelangen. Sobald dies geschieht, kann sich das Spike-Protein mit Rezeptoren auf Blutplättchen und mit Zellen, die unsere Blutgefäße auskleiden, verbinden. Deshalb kann es paradoxerweise sowohl zur Blutgerinnung als auch zu Blutungen führen. „Und natürlich ist das Herz als Teil des kardiovaskulären Systems beteiligt“, so Bridle. Deshalb sehen wir Herzprobleme. Das Protein kann auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und neurologische Schäden verursachen….

Kurz gesagt, … wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben es bis jetzt nicht erkannt. Wir haben nicht erkannt, dass wir den Menschen durch die Impfung versehentlich ein Gift einimpfen.

„Irrtum?“ Er nennt es einen „Fehler“? Das muss die Untertreibung des Jahrhunderts sein!

Lassen Sie uns auf den Punkt kommen: Es handelt sich nicht um Impfstoffe, sondern um ein System zur Verabreichung von Spike-Proteinen. Bedauerlicherweise sind bereits 140 Millionen Amerikaner damit geimpft worden, was bedeutet, dass wir mit einem dramatischen Anstieg von schwächenden Krankheiten wie Blutgerinnung, Blutungen, Autoimmunerkrankungen, Thrombose im Gehirn, Schlaganfall und Herzinfarkt rechnen müssen. Das Ausmaß der menschlichen Zerstörung, mit der wir jetzt konfrontiert sind, ist unermesslich.

Hat es jemals eine größere Bedrohung für die Menschheit gegeben als den Covid-Impfstoff?