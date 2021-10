Der Kult des Impfstoffs

Gestern berichtete ich über die scheinbare Verzögerung bei der Entwicklung eines Medikaments namens Molnupiravir, das nichts mit Impfstoffen zu tun hat. In der Zeit, die ich brauchte, um über diesen Artikel zu berichten und ihn zu schreiben, wendete sich die konventionelle Weisheit gegen das Medikament, das nun im Verdacht steht, Ivermectinismus und andere abweichende, gegen die Impfung gerichtete Tendenzen hervorzurufen, und zwar in der jüngsten Iteration unserer jüngsten kollektiven nationalen Manie – dem Kult des Impfstoffs.

Die Geschwindigkeit des Wandels war unglaublich. Vor nur einer Woche, am 1. Oktober, gab der Pharmariese Merck eine knappe Ankündigung heraus, die schnell zu einer großen Nachricht wurde. Molnupiravir, ein experimentelles antivirales Medikament, verringerte laut einer Studie das Risiko von Krankenhausaufenthalten oder Tod“ von Covid-19-Patienten um bis zu 50 %.

Die Meldungen, die in den darauf folgenden Minuten und Stunden erschienen, waren fast durchweg positiv. AP nannte die Nachricht einen „potenziell wichtigen Fortschritt im Kampf gegen die Pandemie“, während National Geographic einen Spezialisten aus Yale mit den Worten zitierte: „Eine Pille zu haben, die die Menschen einfach zu Hause einnehmen können, wäre großartig.“ Eine weitere interessante erste Reaktion kam von Time:

Impfstoffe werden der Ausweg aus der Pandemie sein, aber noch sind nicht alle Menschen auf der Welt geimpft, und die Impfungen schützen nicht zu 100 % vor einer Ansteckung mit dem COVID-19-Virus. Die Behandlung mit antiviralen Medikamenten wird also entscheidend dafür sein, dass Menschen, die sich infizieren, nicht schwer erkranken.

So sehen Nachrichten aus, bevor Propagandisten sie in die Finger bekommen. Der Aufmacher von Time-Autorin Alice Park war vernünftig und klar. Wenn Molnupiravir funktioniert – was übrigens sehr wahrscheinlich ist -, ist das eine gute Nachricht für alle, denn nicht jeder ist geimpft, und die Impfstoffe sind ohnehin nicht zu 100 % wirksam. Wie sogar Vox anfangs schrieb, könnte Molnupiravir „dazu beitragen, die anhaltenden Lücken in der Covid-19-Impfquote auszugleichen“.

Innerhalb eines Tages änderte sich jedoch der Ton der Berichterstattung. Die Redakteure begannen, ein „Ja, aber“ zu betonen, wie z. B. „Jede neue Behandlung ist natürlich gut, aber lassen Sie sich unbedingt impfen.“ Eine CNN-Schlagzeile lautete: „Eine Pille, die möglicherweise Covid-19 behandeln könnte, ist ein ‚game-changer‘, aber Experten betonen, dass sie keine Alternative zu Impfungen ist.“ In der New York Times hieß es: „Gesundheitsbeamte sagten, das Medikament könnte eine wirksame Möglichkeit zur Behandlung von Covid-19 bieten, betonten aber, dass Impfungen weiterhin das beste Mittel seien.“

Wenn Sie denken, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die bloße Tatsache der Existenz von Molnupiravir in den Schlagzeilen als wirklich schlechte Nachricht auftauchen würde, liegen Sie nicht falsch: Marketwatch veröffentlichte den Artikel „‚Es ist keine magische Pille‘: What Merck’s antiviral pill could mean for vaccine hesitancy“ (Was Mercks antivirale Pille für das Zögern bei der Impfung bedeuten könnte) am selben Tag, an dem Merck seine Veröffentlichung herausgab. Der Artikel erschien, bevor wir etwas Konkretes über die Wirksamkeit des Medikaments wussten, geschweige denn, ob es „magisch“ ist.

Bloombergs mürrischer Artikel „Nein, die Pille wird die Pandemie nicht beenden“ wurde am 2. Oktober veröffentlicht, also einen ganzen Tag nach den ersten ermutigenden Nachrichten über eine mögliche Hilfsbehandlung, von der die eifrigsten Befürworter nie behaupteten, sie würde die Pandemie beenden. In diesem Artikel hieß es, die Pille sei zwar ein Grund zum Feiern, doch warnte Bloomberg, dass ihr Auftauchen „kein Grund zur Selbstzufriedenheit sein sollte, wenn es um das wirksamste Mittel zur Beendigung dieser Pandemie geht: Impfstoffe“. Bloomberg erinnerte die Leser daran, dass das nicht verwandte Ivermectin ein Mittel zur Entwurmung von Pferden“ ist, und fügte hinzu, dass das Covid-Virus weiter bestehen wird, wenn Molnupiravir als Lösung für diejenigen angesehen wird, die sich weigern zu impfen“.

Mit anderen Worten: Es dauerte weniger als 24 Stunden, bis das kaum getestete, geschweige denn freigegebene Medikament beschuldigt wurde, die Pandemie zu verlängern. Am dritten Tag wurde Molnupiravir in den Nachrichten fast nur noch in Verbindung mit strengen Hinweisen darauf erwähnt, dass es in der medizinischen Hierarchie hinter den Impfstoffen rangiert. So erklärte die New York Times, dass Dr. Anthony Fauci, der den Reportern zunächst gesagt hatte, das neue Medikament sei „beeindruckend“, nun „warnte, dass die Amerikaner nicht mit der Impfung warten sollten, weil sie glauben, dass sie die Pille einnehmen können“.

Seit Beginn der Trump-Jahre sind wir mit einer neuen Art von Nachrichten konfrontiert, bei der davon ausgegangen wird, dass Erwachsene nicht mit mehreren Ideen gleichzeitig umgehen können, und bei der die Reporter Fakten, die als gefährlich, unorthodox oder auch nur unzureichend offensichtlich gelten, krampfhaft in Schichten von Haftungsausschlüssen verpacken. Die Angst vor einer unkontrollierten Verblödung des Publikums ist inzwischen so groß, dass selbst beiläufige Verweise in diese journalistischen Warnungen des Surgeon General eingewickelt werden müssen. Deshalb müssen wir uns heute beim Lesen fast immer durch ein ganzes Nest von Phrasen wie „die entlarvte Verschwörungstheorie, dass COVID-19 in einem Labor hergestellt wurde“ kämpfen, um zu dem zu gelangen, was der Autor eigentlich sagen will.

Dieser Irrsinn begann mit der großen Lügendebatte von 2016, als Reporter und Redakteure monatelang öffentlich darüber rätselten, ob sie „Lüge“ in den Überschriften von Donald-Trump-Storys verwenden sollten, und sich dann lautstark beglückwünschten, als sie sich dafür entschieden hatten. Die New York Times, die früher dafür berühmt war, ihren Lesern beizubringen, Nachrichten in einem Code zu verdauen („er behauptete“ war jahrelang Times-ese für „voller Scheiße“), war nun der Meinung, dass eine „muskulösere Terminologie“, die „eine gewisse moralische Verwerflichkeit“ impliziert, nötig sei, um die „Verlogenheit“ eines Politikers wie Bill Clinton von Trumps Lügengeschichten zu unterscheiden. „Ich hatte keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau“ könne eine einfache Lüge sein, aber „Ich werde eine große, große Mauer bauen“ erfordere eine Sprache, die „sich abhebt“.

Der Schlüsselbegriff war moralische Verwerflichkeit. Moralisieren war genau das, was Journalisten einst nicht tun sollten, zumindest außerhalb der Meinungsseite, aber es wurde bald zu einem zentralen Bestandteil ihrer Arbeit. Wenn sie das Wort „Lüge“ benutzten, erklärte die Times, wollten sie uns wissen lassen, dass dies „vom Schulhof bis zum Grab ein Wort ist, das weder benutzt noch auf die leichte Schulter genommen wird“. Anders ausgedrückt: Die Times wollte nicht, dass die Leute etwas lesen, was Donald Trump gesagt hat, dass es eine Lüge ist, und dass sie darüber kichern, wie lächerlich es war. Wenn die New York Times das Wort „Lüge“ auf die Fahnenstange schickte, erwartete sie nun einen angemessen feierlichen Salut.

Dies war der Beginn einer Ära, in der die Redakteure davon überzeugt waren, dass alle Probleme der Welt darauf zurückzuführen waren, dass die Bevölkerung Berichte nicht als talmudisches Gesetz akzeptierte. Es konnte nicht sein, dass die Menschen die Zeitungen aus hundert verschiedenen Gründen abschalteten, darunter auch aus purer Langeweile. Es musste sein, dass ihr traditionelles Arbeitsprodukt einfach zu verdammt subtil war. Die einzige Möglichkeit, das sichere Übel zu vermeiden, dass das Publikum unkontrolliert über Informationen nachdenkt, bestand darin, alle Möglichkeiten des Subtextes durch einen neuen Kommunikationsstil zu eliminieren, der zu 100 % wörtlich und didaktisch war. Alle bekamen die gleichen Nachrichten und wurden, oft mitten im Satz, angewiesen, wie sie darauf reagieren sollten.

Zunächst drückte sich dies in der Wiederholung der von offiziellen oder Strafverfolgungsbehörden überlieferten Approved Unambiguous Phraseology™ aus, wie z. B. „Russlands Wahlbeeinflussungsaktivitäten“, z. B. „Page’s alleged coordination with Russia’s election interference activities“. Es dauerte jedoch nicht lange, bis der Faktor „Inszenierung“ in der Berichterstattung aus dem Ruder lief, wie ich letztes Jahr nach dieser Frage von Anderson Cooper in einer Präsidentschaftsdebatte feststellte:

COOPER: Herr Vizepräsident, Präsident Trump hat Ihren Sohn fälschlicherweise beschuldigt, etwas Falsches getan zu haben, als er im Vorstand eines Unternehmens in der Ukraine saß. Ich möchte darauf hinweisen, dass es keine Beweise für ein Fehlverhalten von einem von Ihnen beiden gibt.

Die Formulierung „keine Beweise für ein Fehlverhalten“ war letztes Jahr ein obligatorischer Zusatz in allen Berichten über die Ukraine, Joe Biden und Hunter Biden, vom Guardian („Keine Beweise, dass der jüngere Biden irgendetwas Illegales getan hat“) über CNBC („Es gibt keine Beweise, die Trump oder Giuliani vorgelegt haben, die zeigen, dass Hunter Biden in ein Fehlverhalten verwickelt war“) bis hin zu Newsweek („Obwohl es keine Beweise für ein illegales Fehlverhalten der Bidens bei diesen Geschäften gibt“) über NBC („Keine Beweise für ein Fehlverhalten der beiden Bidens“) bis hin zu AP („Es gibt keine Beweise für ein Fehlverhalten des Vizepräsidenten oder seines Sohnes“) und der New York Times, Los Angeles Times, Axios und unzählige andere.

Die Formulierung war in mehrfacher Hinsicht absurd, angefangen bei ihrer Unrichtigkeit – sofern es sich nicht um eine rein juristische Definition handelte, war die Frage, ob ein „Fehlverhalten“ vorlag, als Hunter Biden einen Job für 50.000 Dollar im Monat von einem betrügerischen ukrainischen Energieunternehmen annahm, eine Angelegenheit, über die die Leser entscheiden sollten, und nicht eine Frage der Fakten. Dennoch haben viele Leute das nicht nur geschluckt, sondern diese und andere Begriffe wieder und wieder in den sozialen Medien, gegenüber Freunden und Familie oder überhaupt gegenüber irgendjemandem erbrochen, was für eine bestimmte Art von Menschen zu einer neuen Art der Beziehung zur Welt wurde.

Als Studentin in der Sowjetunion fiel mir auf, dass die Teilnehmer an dem, was die Russen die sovok-Mentalität nannten, in endlosen Aneinanderreihungen von pogovorki sprachen, d. h. dummen Sprichwörtern oder Aphorismen, die man schon eine Million Mal gehört hatte („Wer kein Risiko eingeht, trinkt keinen Champagner“ oder „Die Arbeit ist kein Wolf, sie läuft nicht in den Wald“ usw.). Dies war ein erlernter Abwehrmechanismus, der von einem Volk übernommen wurde, das auf die harte Tour erfahren hatte, dass jeder, der dabei erwischt wurde, nicht pausenlos Unsinn zu reden, verdächtigt werden konnte, originelle Gedanken zu hegen. Geschwätzige Dummheit ist eine gute Tarnung in einer Gesellschaft, in der Schweigen verdächtig ist.

Wir sind dabei, uns zu einer Nation totalitärer Schwachköpfe zu entwickeln, die in einem geliehenen Lexikon von obligatorischen Phrasen sprechen und bei jedem, der nicht mitredet, Ketzerei wittern. Dieser Sektenreflex war schon während der Russiagate-Jahre schlimm, aber seit der Ankunft von COVID ist er auf Hochtouren gelaufen. Der CNN-Autor, der es für notwendig hält, ausgerechnet in den Titel einer Geschichte über Molnupiravir einen Haftungsausschluss einzufügen, behauptet im Grunde, er oder sie habe Angst, dass eine theoretisch ungeimpfte Person die Geschichte lesen und dadurch ermutigt werden könnte, den Impfstoff nicht zu nehmen.

Aber wenn diese theoretisch ungeimpfte Person durch irgendetwas, was CNN gesagt oder getan hat, überzeugt werden könnte, hätte sie sich bereits impfen lassen, denn der Sender sendet jeden Tag zehn Millionen Berichte, in denen die Leute direkt aufgefordert werden, sich impfen zu lassen oder zu sterben. Kurzmeldung: Der Instinkt, selbst nicht zusammenhängende Nachrichtenthemen mit einer Schicht nach der anderen mit einem hartnäckigen Impfdogma zu panzern, ist nicht für die nicht geimpften Menschen gedacht, die meist keine Sender wie CNN sehen oder die New York Times lesen. Die Sender wenden diese neurotischen Botschaften für ihr eigenes Zielpublikum an, das darauf trainiert wurde, in Angst vor unkontextualisierten Inhalten zu leben, von denen jeder weiß, dass sie zu Trump, Faschismus und Tod führen.

Ich wäre der Letzte, der behaupten würde, dass es in Amerika keine dummen Menschen gibt, aber zumindest die Zuschauer von Sendern wie Fox und OAN wissen, dass die Inhalte für sie konzipiert wurden. Die Leute, die diese Artikel von Bloomberg und der Times verschlingen, die das journalistische Äquivalent von kindersicheren Kappen auf jedem Absatz haben, in dem COVID auch nur beiläufig erwähnt wird, glauben wirklich, dass der Inhalt für irgendjemand anderen verdummt wurde. Sie glauben, dass es jemand anderes ist, der nicht mit der Nachricht umgehen kann, dass Impfstoffe wirken und dass es auch eine Pille gegen die Krankheit geben könnte, ohne auszuflippen oder zu politisch unsicheren Schlussfolgerungen zu kommen. Also lassen sie es sich gefallen, dass man mit ihnen wie mit Kindern spricht – sie fordern es sogar. Das ist verrückt. Oder? Es ist verrückt, nicht wahr?