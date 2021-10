Bereits zweiter Caddy nach Herzanfall auf der diesjährigen Lateinamerika-Tour gestorben

Alles nur Zufall?

Tour Latinoamerica erleidet einen weiteren tragischen Verlust, nachdem der Caddie zusammenbricht und stirbt

Die PGA Tour Latinoamerica, die bereits den Tod eines Caddie zu beklagen hatte, erlitt am Donnerstag eine weitere Tragödie, als ein Caddie auf dem Golfplatz zusammenbrach und in einem Krankenhaus in Nuevo Vallarta, Mexiko, starb.

Die Tour gab am Freitag eine Erklärung heraus, in der es heißt, dass der Caddie Alberto Olguin aus Mexiko-Stadt am neunten Abschlag zusammenbrach, als sein Spieler, der Venezolaner Manuel Torres, in der ersten Runde des Dev Series Finales am Donnerstag sein letztes Loch spielte. In der Mitteilung heißt es: „Rettungskräfte trafen auf dem Platz ein, führten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und brachten Olguin in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er starb.“ Olguin brach um ca. 16 Uhr ET zusammen und wurde um 16:57 Uhr für tot erklärt.

Die Tour sagte, dass sie Olguin im Laufe dieser Woche ehren wird.

Im Juni erlitt der kolumbianische Caddie Jose Edgar Preciado nach der zweiten Runde der Latinoamerica’s Holcim Colombia Classic in seinem Hotel einen tödlichen Herzanfall.

Manuel Torres, der College-Golf an der Lynn University in Boca Raton, Florida, spielte, hat weiterhin im Finale der Dev Series teilgenommen. Er beendete die erste Runde mit einer 72 und schoss am Freitag drei unter Par 69 und belegte damit den 14. Platz.