Die großen Fragen, die wir uns alle geopolitisch stellen sollten

Zu sagen, dass die aktuellen Ereignisse heute „chaotisch“ sind, wäre der Gipfel der Untertreibung. Jeden Tag werden wir mit einer neuen Reihe widersprüchlicher Daten konfrontiert, die uns von einer Lüge überzeugen, die irgendjemandem nützt.

Egal, wie sehr wir uns bemühen, den Überblick zu behalten, es ist mehr als ein Vollzeitjob, das Unwichtige herauszuschneiden, um aus dem Dschungel des Rauschens die wichtigen Informationen zu finden.

Manchmal ist es jedoch am besten, ein paar Schritte zurückzutreten, sich auf die ersten Prinzipien zu besinnen und sich daran zu erinnern, wer die Akteure sind, was sie wollen und dann die große Frage an jeden von ihnen zu stellen: Sind sie erfolgreich?

Aber um diese Frage überhaupt stellen zu können, müssen wir uns ehrlich die folgende Frage stellen:

„Was sind sie bereit zu tun, um unter den gegenwärtigen Umständen zu überleben?“

Dies ist die unangenehmste Frage, die man jemandem stellen kann. Was würden Sie tun, um zu überleben? Um Ihre Familie zu schützen? Ihre Position? Ihre Vorstellung von sich selbst?

Die Moral eines jeden hat Grenzen. Jeder. Jeder hat einen Schatten, eine dunkle Seite, einen Ort, an dem er sich auf sein Hobbes’sches Ich zurückzieht und die Welt nur als „Krieg aller gegen alle“ sieht. Jeder, der sich weigert, dies zuzugeben, ist jemand, vor dem man schreiend davonlaufen sollte.

Diejenigen, die immer die moralische Überlegenheit für sich beanspruchen, die immer „die Guten“ sind, sind diejenigen, die keine Grenzen für ihr Verhalten kennen. Wie der große H.L. Mencken vor fast 70 Jahren verkündete:

Der Drang, die Menschheit zu retten, ist fast immer nur ein Vorwand für den Drang, sie zu beherrschen. Macht ist das, was alle Messiasse wirklich suchen: nicht die Möglichkeit zu dienen. Das gilt selbst für die frommen Brüder, die das Evangelium in fremde Gegenden tragen.

Das ist der Kontext, in dem wir die Frage stellen müssen: „Was werden sie tun?“

Die Antwort lautet natürlich: „Was immer sie tun müssen.“

Aus diesem Grund schließe ich in meiner Analyse nie etwas aus. Deshalb bin ich immer bereit, fünf oder sechs Schritte vor dem großen Schritt zu gehen, denn das ist die Grenze des Verhaltens der untersuchten Gruppe. Heute ist es vielleicht Davos, morgen ist es die Fed und übermorgen ist es Russland.

Sie alle haben einen bevorzugten Endzustand, eine Lösung für ihre persönliche Gleichung, mit ihrem eigenen Satz von Eingangsvariablen. Für mich ist das eine Reihe von Differentialgleichungen, die es zu lösen gilt. Wir alle wollen, dass sie sich auf eine Reihe von Ergebnissen reduzieren lassen, die jemanden näher an sein bevorzugtes Ergebnis heranführen.

Das Beängstigende für uns alle ist die Erkenntnis, dass es hier nicht nur keine einzige Ergebnismenge gibt, bei der jeder maximiert wird, sondern dass es hier nicht einmal eine „Gewinn/Verlust“-Bedingung gibt.

Es gibt nur Verlierer, nämlich uns.

Denn die erste Regel einer jeden Organisation ist das eigene Überleben. Werfen Sie die Leitbilder, das Geschwätz der Unternehmen und die Tugendhaftigkeit der Personalabteilung in den Müllcontainer. Am Ende des Tages zählt nur das Überleben. Erst wenn dieses so sicher wie möglich ist, kann eine Organisation beginnen, über ihr kollektives Echsenhirn hinaus zu denken.

Das ist nicht anders als bei Ihnen oder mir. Und an diesem Punkt ist jede größere Fraktion darauf reduziert worden, ihr Ereignishorizont ist gerade außerhalb der Reichweite, das Streben danach fast halb…. Da!

Aber wie beim Xeno-Paradoxon werden sie es nie erreichen, weil es von vornherein unerreichbar war.

Was ich mehr als alles andere fürchte, was ich bei zu vielen Menschen sehe, die die Schnittmenge von Geopolitik, Märkten und Ideologie analysieren, ist Selbstgefälligkeit. Es gibt ein erstaunliches Maß an Normalität in der Panditokratie, zu viel „kühlere Köpfe werden sich durchsetzen“ und nicht genug „jeder hat einen Plan, bis man ihm eins aufs Maul haut“.

Wenn Sie also über Davos und ihre erklärten Ziele für den Großen Reset und die Rettung der Welt vor dem Klimawandel nachdenken, glauben Sie wirklich, dass es eine Grenze für ihr Verhalten gibt?

Glauben Sie wirklich, dass sie keinen Atomkrieg anzetteln, keine ansteckende Seuche auslösen, kein Heilmittel entwickeln, das schlimmer ist als die Krankheit, keine Massenschießerei unter falscher Flagge in einer Schule veranstalten oder ein Urteil des Obersten Gerichtshofs veröffentlichen würden?

Wenn man über die Federal Reserve im Kontext eines beispiellosen Angriffs auf ihre Autonomie und die kommerziellen Bankinteressen nachdenkt, zu deren Schutz sie geschaffen wurde, glauben Sie dann wirklich, dass sie heute, zum jetzigen Zeitpunkt, nicht einen wirtschaftlichen Zusammenbruch herbeiführen würde, um sich selbst vor einer anderen Gruppe (sagen wir Davos) zu retten, die sie zerstören will?

Was werden Sie Ihren Kunden sagen, wenn die Fed das vierte Mal die Zinsen um 50 Basispunkte anhebt, weil die Modelle das so vorhersagen und das Verhalten der Fed in der Vergangenheit ihnen das angeblich sagt? Oder die QT-Rate auf 125 Milliarden Dollar pro Monat erhöht und die 10-jährige US-Note auf 6 % steigen lässt? 8%? 10%?

Werden Sie mit den Schultern zucken und sagen: „Äh, tut mir leid, mein Fehler“.

Würde Russland angesichts der Aussicht auf eine nuklear aufgerüstete Ukraine, die mit neokonservativen Ideologen im Kongress und dem US-Außenministerium im Bunde steht, die sich einer einzigen Vision von Hegemonie auf dem Planeten verschrieben haben, nicht einen bösartigen Zermürbungskrieg führen, in dem es Artillerietaktiken aus dem Zweiten Weltkrieg einsetzt, um seine Gegner zu Brei zu zermahlen, während es sich grimmig zu deren Ausrottung verpflichtet?

Was ist mit den unheilbar korrupten und moralisch bankrotten Führern des Kongresses auf dem Capitol Hill, die sich persönlich bereichert und ein riesiges Netz aus Schwachsinn gewoben haben, das so umfangreich und belastend ist, dass wir selbst die oberflächlichsten Details kaum noch überblicken können?

Würden sie nicht alles tun, um zu verhindern, dass ihr Fehlverhalten aus dem Dunstkreis der plausiblen Bestreitbarkeit ausbricht, die die wahre Münze des Reiches in Washington ist?

Heute wurde der neu bestätigte Vorsitzende des Offenmarktausschusses, Jerome Powell, von Präsident Biden zu einem Gespräch über die Wirtschaft ins Weiße Haus gerufen. Biden und die Demokraten fürchten sich zu Tode vor diesem Herbst. Biden will natürlich, dass Powell die Zinsen nicht weiter erhöht. Die Demokraten wollen im November nur 40 Sitze im Repräsentantenhaus verlieren.

Das ist alles, was die Wahlbetrugsinfrastruktur mit dem Geld von George Soros hergibt.

Powell hat kaum mit dem Zinserhöhungszyklus begonnen, und diese Leute sind schamlos, nachdem sie seine Bestätigung ein Jahr lang hinausgezögert haben, nachdem sie die ungeheuerlichste Machtpolitik in der Geschichte der Fed betrieben haben, indem sie Powell wie einen Hund ins Weiße Haus rufen und sagen: „Verletzen Sie nicht unsere Chancen im Herbst.“

Wenn ich Powell wäre, würde ich lächeln wie die Grinsekatze, bevor ich in den Eingeweiden des Marriner-Eccles-Gebäudes verschwinde und eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte in Betracht ziehe, nur um mich zu amüsieren.

Oder er könnte seinen Schatten sehen, sich erschrecken und ein Geschäft abschließen. Aber mit wem denn nun? Mit wem kann man verhandeln? Mit den Anleihegläubigern? Davos? Biden? Mit wem?

Ernsthaft, das ist es, worauf unsere Politik durch diese käuflichen, von Davos kontrollierten Schwachköpfe reduziert wird? Und da draußen gibt es Leute, die immer noch in Ein-Sigma-Denken verfallen?

Ich sage Ihnen seit einem Jahr, dass niemand die richtigen Fragen darüber stellt, was die Fed zu tun bereit ist, nicht nur, um sich selbst zu retten, sondern möglicherweise auch, um das viel größere Ziel zu erreichen, die Leute zu brechen, die die Welt absichtlich zu ihrem Vorteil zerstören.

Zu viele können nicht über die Zahlen des Haushalts oder der Steuereinnahmen hinwegsehen. Die Anleihemärkte? Aktien? Die US-Notenbank könnte das doch unmöglich alles in Schutt und Asche legen, oder? Diejenigen, die nicht bereit sind, diese Frage ernsthaft zu stellen, sind diejenigen, die den Blick vom Abgrund abwenden, weil der Abgrund zurückstarrt.

Sie weigern sich, darüber nachzudenken, was passiert, wenn der Zustand des Spielbretts so verkorkst ist, wenn der Jenga-Turm so zerbrechlich ist, dass der einzige gewinnbringende Zug darin besteht, den Tisch anzustoßen und zuzusehen, wie alles zusammenbricht.

Die Fed hat in der Vergangenheit in diesen Abgrund geblickt und ist immer ausgewichen, aber das war, als noch Zeit war. Aber Davos hat uns im gesamten Westen an den Rand des gesellschaftlichen Zusammenbruchs getrieben, es hat sich geweigert, den Abgrund auch nur in Betracht zu ziehen, und deshalb könnte die Fed vor der heldenhaften Entscheidung stehen, einzuspringen und uns die Scherben aufsammeln zu lassen.

Die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist einfach: „Was sind Sie bereit zu werden, wenn das passiert?“

Wir wissen bereits, was die großen Akteure tun.