Tauschen Sie nicht echte Freiheit gegen falsche Sicherheit

Von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Autoritäre Politiker nutzten die jüngsten Schießereien in Buffalo, New York, und Uvalde, Texas, um neue Eingriffe in die Freiheit zu rechtfertigen. Nur wenige Tage nach der Schießerei in Buffalo verabschiedete das US-Repräsentantenhaus ein Gesetz zur Schaffung neuer Büros für inländischen Terrorismus im FBI, im Justizministerium und im Ministerium für Heimatschutz.

Dies ist ein Schritt zur Verwirklichung des langjährigen Ziels vieler Progressiver, den nationalen Sicherheitsstaat auf „inländische Terroristen“ und „Rechtsextremisten“ zu konzentrieren. Die Befürworter dieser Bestrebungen haben die Erwähnung der „Ersatztheorie“ durch den Schützen von Buffalo in seinem „Manifest“ genutzt, um prominente konservative Kommentatoren anzugreifen, vor allem Tucker Carlson. Carlson und andere werden beschuldigt, die Ersatzverschwörungstheorie zu verbreiten, weil sie darauf hingewiesen haben, dass die Linke seit Jahren die kommende „Ersetzung“ der weißen Mehrheitsbevölkerung feiert. Das Ziel ist es, diejenigen zu stigmatisieren, einzuschüchtern und sogar zu kriminalisieren, die Ansichten oder Fakten äußern, die den Kulturmarxisten oder dem demokratischen Parteiestablishment widersprechen.

Um den Schützen von Buffalo als Konservativen darzustellen, muss man seine Selbstbeschreibung als Umweltfaschist und seine Verachtung für den „Fox-News-Konservatismus“ ignorieren. Die Mainstream-Medien ignorieren auch, dass der Schütze das gleiche Neonazi-Symbol wie die ukrainische Asow-Brigade verwendet hat. Das mag daran liegen, dass sie nicht wollen, dass das amerikanische Volk erkennt, dass seine Steuergelder tatsächliche Nazis in der Ukraine unterstützen.

Der Vorstoß, den Polizeistaat gegen „Rechtsextremisten“ einzusetzen, wird von vielen Progressiven unterstützt, die sich (richtigerweise) gegen die Verletzung der bürgerlichen Freiheiten muslimischer und anderer Minderheiten durch den nationalen Sicherheitsstaat wenden. Umgekehrt lehnen viele Konservative, die alle Eingriffe in die Freiheit im Namen des „globalen Kriegs gegen den Terror“ verteidigt haben, (richtigerweise) ein staatliches Vorgehen gegen „Rechtsextremisten“ ab.

Beide Seiten verkennen, dass eine Verletzung der Freiheit eines Einzelnen eine Bedrohung für die Freiheit aller darstellt.

Nach dem Massaker an 19 Schulkindern und zwei Lehrern in Uvalde, Texas, forderten Präsident Biden und andere prominente Politiker eine Ausweitung der Waffenkontrollen. Zu den Vorschlägen gehört auch ein erneuter Vorstoß für Bundesgesetze über rote Flaggen. Diese Gesetze erlauben es den Strafverfolgungsbehörden, einer Person die Waffen ohne ein ordentliches Verfahren wegzunehmen, wenn nur die Behauptung besteht, dass eine Person ein Risiko für gewalttätiges Verhalten darstellt. Obwohl sie verfassungswidrig sind, leicht missbraucht werden können und bei der Verhinderung von Gewaltverbrechen unwirksam sind, genießen Red-Flag-Gesetze breite parteiübergreifende Unterstützung. Der frühere Präsident Donald Trump befürwortete beispielsweise eine Politik, die lautet: „Nehmt zuerst die Waffe, kümmert euch später um ein ordentliches Verfahren“.

Wenn es dem Kongress mit dem Schutz von Freiheit und Sicherheit ernst wäre, würde er die Gesetzgebung des Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky zur Aufhebung des „Gun-Free School Zones Act of 1990“ verabschieden. Dieses schlecht formulierte Gesetz macht Kinder schutzlos gegenüber Massenschützen, die sich durch „Gun-Free Zone“-Schilder nicht von ihren bösen Absichten abhalten lassen. Ein Video, das zeigt, wie die Polizei von Uvalde nicht nur vor der Schule herumsteht, sondern auch Eltern tasert, die versuchen, ihre Kinder zu schützen, unterstreicht, wie wichtig es ist, dem Schulpersonal zu erlauben, sich selbst und die Schüler durch das Tragen von Schusswaffen zu schützen.

Die Ausweitung des Polizeistaats zur „Überwachung“ des Rechtsextremismus und die Erteilung neuer Befugnisse an die Regierung, um gesetzestreuen Personen den Zugang zu Schusswaffen zu verwehren, machen uns weniger sicher und weniger frei. Anstatt zuzulassen, dass Politiker Massenerschießungen als Vorwand nutzen, um ihre Befugnisse weiter auszuweiten, müssen wir darauf bestehen, dass sie alle Bundesgesetze aufheben, die echte Freiheit gegen falsche Sicherheit eintauschen, angefangen mit den USA FREEDOM Acts (früher bekannt als USA PATRIOT Act) und dem sogenannten Safe and Gun Free Schools Act.