Die Funktion von Fake-Binarität

In seinem 1998 erschienenen Buch „The Common Good“ beschreibt Noam Chomsky die Schlüsselrolle, die Meinungsverschiedenheiten-Management in der modernen Politik spielt …

Der kluge Weg, die Menschen passiv und gehorsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinungen strikt zu begrenzen, aber innerhalb dieses Spektrums eine sehr lebhafte Debatte zuzulassen – und sogar die kritischeren und abweichenden Ansichten zu fördern. Das gibt den Menschen das Gefühl, dass ein freies Denken im Gange ist, während die ganze Zeit die stillschweigenden Voraussetzungen des Systems durch die Begrenzung des Debattenspektrums verstärkt werden …

Dies gilt trotz der immer deutlicher werdenden Tatsache, dass Chomsky selbst Teil dieser Funktion ist.

Was er beschreibt, ist die „gefälschte Binarität“. Die Aufzwingung der Idee, dass Standpunkt A die offiziell anerkannte Erzählung ist und dass Standpunkt B daher sein Gegenteil sein müsse.

Die Punkte C bis Z können daher ignoriert werden.

Die Tatsache, dass sowohl Standpunkt A als auch Standpunkt B die übergreifende Erzählung, die verkauft wird, verstärken und beide zum selben Ziel führen, wird dabei ausgeblendet.

Das ist ein unglaublich effektives Managementinstrument.

Mit einer gefälschten Binärdarstellung können Sie nicht nur die konformistischen Normalsterblichen manipulieren, die automatisch gehorchen, sondern auch diejenigen, die sich selbst als „Anti-Establishment“, Querdenker oder „Rebellen“ betrachten.

Wie werden gefälschte Binärdateien erstellt? Sie werden häufig zunächst durch folgende Methoden eingeführt …

💢 Nutzung der etablierten Medien, um Standpunkt B weithin bekannt zu machen, während er scheinbar geleugnet, widerlegt oder lächerlich gemacht wird.

-„Durchstechen“ von angeblich vertraulichen Dokumenten, die den Standpunkt B als die „verborgene Wahrheit“ „entlarven“. Dies geschieht in der Regel über die etablierten Medien, ist aber effektiver, wenn man es über den Sektor der unabhängigen Medien verbreiten kann.

-Schaffung von Organisationen, die als „Anti-Establishment“ bezeichnet werden, aber eine große Anhängerschaft haben, und Fütterung dieser Organisationen mit Material des Standpunkts B.

Sobald Standpunkt B zur vorherrschenden „Anti-Establishment“-Sichtweise wird, können seine Vertreter es sich leisten, sich zurückzulehnen und zuzulassen, dass der in der menschlichen Natur angelegte Oppositionstrieb Ihre Arbeit für sie erledigt und die von Ihnen geschaffene falsche Binarität verstärkt, ohne dass man sich dessen auch nur im Geringsten bewusst wäre.

Es wird allgemein akzeptiert, dass die einzige Lösung für die offensichtlichen und realen Übel des Standpunkts A der Standpunkt B sei.

Die Tatsache, dass Standpunkt B in Wirklichkeit all die gleichen Unwahrheiten einräumt, die in Standpunkt A enthalten sind, bleibt unbemerkt und jeder, der darauf hinweist, wird von beiden Seiten angegriffen.

Falsche Binaritäten sind ein Geschenk des Himmels für die Meinungsmacher.

Wir werden in naher Zukunft mehr darüber sprechen …