Die großen Lügen (Teil 3) Corona II: Die Impfung ist sicher

Uwe Froschauer

Während der Corona-Pandemie wurde ein Satz in immer neuen Varianten wiederholt: „Die Impfung ist sicher“. Er fiel nicht immer wortgleich, doch seine Botschaft war klar und konsistent. Von Regierungsmitgliedern, „Spitzenpolitikern“ und in weiten Teilen der Medien wurde die Impfung als verlässlich, geprüft und vertrauenswürdig dargestellt. Diese kommunikative Linie sollte Vertrauen schaffen — was bei vielen auch gelang. Bei mir und bei einigen anderen hinterließ sie jedoch ein Unbehagen, das bis heute nachwirkt. Und dieses Gefühl gibt mir heute recht: Die Impfung war alles andere als sicher!

Schon früh betonte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass bei der Entwicklung der Impfstoffe „keine Abstriche bei der Sicherheit“ gemacht würden. Die Sicherheit der