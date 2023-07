Die gruseligste Umfrage, die Sie diesen Sommer sehen werden

Alex Berenson

Und es geht nicht um Joe Biden

Eine Mehrheit der Amerikaner – und eine überwältigende Zahl von Demokraten – unterstützt nicht mehr den Schutz der Meinungsfreiheit durch den ersten Verfassungszusatz.

Die Regierung sollte „falsche“ Informationen im Internet einschränken, selbst wenn dadurch Menschen daran gehindert werden, „Informationen zu veröffentlichen oder darauf zuzugreifen“, sagten 55 Prozent der Amerikaner in einer am Donnerstag veröffentlichten großen Umfrage. Nur 42 Prozent stimmten dem nicht zu.

Die Abneigung gegen die freie Meinungsäußerung stellt einen grundlegenden Wandel der Einstellungen in nur fünf Jahren dar. Sie wird von einer starken neuen Feindseligkeit gegenüber den Rechten des ersten Verfassungszusatzes auf der Linken angetrieben.

In einer gleichlautenden Umfrage vor fünf Jahren befürworteten Demokraten und Republikaner die freie Meinungsäußerung im Internet mit einem Verhältnis von etwa 3 zu 2. Heute befürworten die Republikaner den Ersten Verfassungszusatz immer noch in etwa gleichem Maße. Aber die Demokraten haben sich sogar noch mehr gegen ihn gewandt.

–

Die Unterstützung für die staatliche Unterdrückung „falscher“ Rede verstößt eindeutig gegen den Ersten Verfassungszusatz, der nicht zwischen „falscher“ und legaler Rede oder zwischen Online- und traditionellen Plattformen für Rede und Debatte unterscheidet.

Dieses erstaunliche Ergebnis stammt aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Pew Research Center, einer Washingtoner Denkfabrik. Die Online-Umfrage von Pew umfasste mehr als 5.000 Erwachsene, und Pew hat die gleiche Frage innerhalb von fünf Jahren dreimal gestellt; der Trend ist unverkennbar.

–

(Freiheit? Wir brauchen keine stinkende Freiheit!)

(Beachten Sie, dass im zweiten Teil der Umfrage gefragt wurde, ob Technologie- und Social-Media-Unternehmen ebenfalls zensieren sollten. Die Amerikaner unterstützen auch diese private Zensur, aber das ist eine weniger radikale Position. Privatunternehmen unterliegen im Allgemeinen nicht dem Ersten Verfassungszusatz, es sei denn, sie handeln auf Geheiß der Regierung, obwohl Unternehmen, die als „Common Carrier“ gelten, unter Umständen alle Äußerungen übertragen müssen, ob sie wollen oder nicht). QUELLE

Als Pew die Befragten nach politischen Parteien aufteilte, war die Spaltung – und die Veränderung der Einstellungen – sogar noch auffälliger.

Im Jahr 2018 unterstützten die Demokraten die freie Meinungsäußerung mit 57 zu 40 Stimmen, was fast identisch mit der Meinung der Republikaner war. Jetzt lehnen sie sie mit 70:28 ab, eine massive Verschiebung in den letzten fünf Jahren, während sich die Ansichten der Republikaner nicht geändert haben.

–

(Vielleicht sollten wir es eine Kulturrevolution nennen – ich habe das Gefühl, diesen Satz schon einmal gehört zu haben…)

–

Die Umfrage brachte fast keine guten Nachrichten.

Jüngere Erwachsene befürworten die Meinungsfreiheit etwas mehr als die über 50-Jährigen, aber sie haben sich in den letzten fünf Jahren noch schneller gegen sie gewandt als ältere Erwachsene, wahrscheinlich, weil sie eher links eingestellt sind.

In der Umfrage wurde nicht untersucht, warum sich die Meinungen so schnell so weit verschoben haben. Vermutlich hat aber die endlose Panikmache über die Gefahren von „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ durch linksgerichtete Medien einen großen Anteil daran.

In jedem Fall relativiert die Umfrage den bizarren Artikel der New York Times vom Donnerstag, in dem behauptet wird, dass die Redefreiheit kein amerikanisches Grundrecht sei, sondern „heikle Fragen“ aufwerfe.

Die New York Times hat ihren Verstand verloren. Und mit Verstand meine ich Prinzipien und das Verständnis des ersten Verfassungszusatzes.

Sie haben vielleicht gehört, dass Robert F. Kennedy Jr. gestern bei einer Anhörung im Kongress über Zensur ausgesagt hat. Aber wenn Sie nicht die New York Times lesen, haben Sie wahrscheinlich nicht gesehen, wie die Times – die wichtigste Zeitung der Welt, das Blatt, das die Agenda für ALLE nicht-konservativen Medien bestimmt –

–

Die Linke – die gesamte Linke, Leser und Autoren, Konsumenten und Produzenten von Informationen – verliert eindeutig das Vertrauen in den Ersten Verfassungszusatz, erzählt sich ein Märchen von den Gefahren von zu viel Rede und versucht, Meinungen und sogar Fakten, die ihr nicht gefallen, abzuschotten.

Und diejenigen von uns, die gehofft hatten, dass das Ende von Covid und das offensichtliche Scheitern der mRNAs ein Ende der Zensur oder zumindest ein ernsthaftes Überdenken ihrer Vor- und Nachteile bedeuten würde, scheinen sich leider geirrt zu haben.