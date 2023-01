Die gut finanzierte und koordinierte Kampagne „Sterben in Würde“ ist ein heimlicher Angriff auf die Menschheit selbst.

Das Recht, ermordet zu werden: Ist Euthanasie das neue Modewort?

Eine querschnittsgelähmte ehemalige kanadische Militärangehörige hat im kanadischen Parlament ausgesagt, dass ein Sachbearbeiter der kanadischen Veteranenbehörde ihr die Möglichkeit eines medizinisch unterstützten Todes angeboten hat – nachdem sie sich über Verzögerungen beim Einbau eines Rollstuhllifts in ihrer Wohnung beschwert hatte

Kanada macht sprunghafte Fortschritte bei der Erleichterung des assistierten Suizids, insbesondere für arme Menschen

In Belgien wurde eine 23-jährige Frau mit der Begründung „PTSD“ euthanasiert; ihr Neurologe versuchte, für sie zu kämpfen, aber ihre Mutter war „unterstützend“.

In einigen Ländern ist es legal, Kinder zu euthanasieren.

In den USA wirbt eine gut finanzierte gemeinnützige Organisation namens „Death with Dignity“ für den assistierten Suizid und drängt auf eine bundesstaatliche Gesetzgebung, die den medizinischen Suizid für alle einfach und „zugänglich“ machen soll – und setzt Ärzte unter Druck, mitzumachen

Wir befinden uns an einem sehr seltsamen Ort. Wir befinden uns an einem Ort, an dem „oben“ gleich „unten“ ist, an dem schäbige Gentherapien sicher und wirksam sind und an dem Selbstmord jetzt eine soziale Dienstleistung ist. Und die Regeln für das „barmherzige Töten“ werden von Leuten geschrieben, die bestenfalls keine Ahnung von spirituellen Dingen haben und schlimmstenfalls genau wissen, was sie tun.

Aufgrund der Schwere des Themas möchte ich die Worte mit Bedacht wählen. Das Sterben ist heilig. Das Sterben ist, genau wie die Geburt, eine ultimative Gemeinschaft mit dem Geist. Im Übrigen ist alles, was dazwischen liegt, auch eine Gemeinschaft mit dem Geist – aber Geburt und Tod sind ganz besondere Übergänge. Und sie müssen – unbedingt – verehrt werden.

Indem wir den Tod trivialisieren und dieses absurde Konzept des „Selbstmords als Dienstleistung“ einführen – als ob wir mechanisch recycelt werden könnten -, nehmen wir den Funken aus dem, was wir als Menschen sind. Ich für meinen Teil bin entsetzt und empört und lehne es leidenschaftlich und uneingeschränkt ab, geistig ahnungslosen (oder bewusst grausamen) Menschen ein Mitspracherecht im Hinblick auf Sterben einzuräumen.

Es ist schon schwer genug, Situationen zu meistern, in denen Angehörige die schwierige Entscheidung treffen müssen, die lebenserhaltenden Maßnahmen für ihre Lieben abzubrechen, die nur noch am Leben sind, weil sie an Geräte angeschlossen sind. Aber konditioniert zu werden, den assistierten Suizid auf der Grundlage willkürlicher Kriterien zu normalisieren, zu denen auch lose definierte „Geisteskrankheiten“ gehören? Wie weit ist es von hier bis zu dem, was die deutschen Nazis mit den behinderten Kindern gemacht haben?

Kanada und einige westeuropäische Länder sind die Speerspitze des medizinischen Mordes

Kürzlich sagte die pensionierte Unteroffizierin Christine Gauthier, die für Kanada an den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro teilgenommen hatte, vor dem kanadischen Parlament aus, dass ein Sachbearbeiter von Veterans Affairs Canada ihr die Möglichkeit eines medizinisch unterstützten Todes angeboten hatte – und ihr sogar angeboten hatte, die Ausrüstung zu besorgen -, nachdem sie sich über Verzögerungen beim Einbau eines Rollstuhllifts in ihrem Haus beschwert hatte.

Anfang dieses Jahres wurde Shanti De Corte, eine 23-jährige Frau in Belgien, nach einer „erfolglosen“ psychiatrischen Behandlung einer PTBS, die sich die arme Frau laut Medienberichten nach der Flucht vom Ort des Bombenanschlags auf den Brüsseler Flughafen zugezogen hatte, eingeschläfert. Ihr Neurologe kämpfte um ihr Leben, aber die Mutter der Frau „unterstützte“ Shanti in ihrer Entscheidung, nicht mehr zu leben. Für mein Empfinden klingt das eher nach einem Komplott von Agatha Christie als nach einem Fall von Barmherzigkeit.

Auch in Belgien ist es legal, kleine Kinder zu euthanasieren. Einem Artikel der Washington Post aus dem Jahr 2018 zufolge haben belgische Ärzte zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2017 drei Kindern unter 18 Jahren tödliche Injektionen verabreicht. Der 9-Jährige hatte einen Hirntumor, der 11-Jährige hatte Mukoviszidose, und der 17-Jährige hatte Duchenne-Muskeldystrophie. Die meisten der 4.337 Euthanasiefälle in Belgien im Zeitraum 2016-2017 betrafen Erwachsene mit Krebs. (Die Einwohnerzahl Belgiens betrug 2017 11.419.752.)

2017 trat ein Mitglied der belgischen Euthanasie-Kommission aus Protest zurück, weil sie sich weigerte, eine Strafverfolgung zu empfehlen, nachdem eine demenzkranke Patientin, die nicht um Euthanasie gebeten hatte, auf Wunsch ihrer Familie dennoch hingerichtet worden war.

Es scheint, als sei die Sterbehilfe ein potenzieller Schatz für Familienmitglieder mit Hintergedanken. Einige Anwälte weisen darauf hin.

Grausame Definitionen

Verschiedene Quellen geben unterschiedliche technische Definitionen für den Begriff „Euthanasie“ an, und es besteht keine vollständige Übereinstimmung. Die BBC unterscheidet zwischen Euthanasie, „dem Akt der absichtlichen Beendigung eines Lebens, um Leiden zu lindern – unter anderem eine tödliche Injektion durch einen Arzt“, und der Beihilfe zum Selbstmord. Nach Angaben der University of Missouri School of Medicine gibt es verschiedene Arten der Euthanasie:

Aktive Sterbehilfe – Tötung eines Patienten durch aktive Maßnahmen, z. B. durch Injektion einer tödlichen Dosis eines Medikaments. Manchmal auch „aggressive“ Euthanasie genannt.

Passive Euthanasie – absichtliches Sterbenlassen eines Patienten durch Unterbindung künstlicher Lebenserhaltung, z. B. durch ein Beatmungsgerät oder eine Magensonde.

Freiwillige Euthanasie – mit der Zustimmung des Patienten.

Unfreiwillige Sterbehilfe – ohne Zustimmung des Patienten, z. B. wenn der Patient bewusstlos ist und sein Wille unbekannt ist.

Selbstverordnete Sterbehilfe – der Patient nimmt die Todesart selbst vor.

Fremdverfügte Sterbehilfe – eine andere Person als der Patient führt die Sterbehilfe durch.

Assistierte Sterbehilfe – der Patient führt die Sterbehilfe mit Hilfe einer anderen Person, z. B. eines Arztes, durch.

Es gibt viele mögliche Kombinationen der oben genannten Arten, und viele Arten der Euthanasie sind moralisch umstritten. Einige Arten der Euthanasie, wie die freiwillige Sterbehilfe, sind in einigen Ländern legal.

Tötung aus Mitleid – Der Begriff „Tötung aus Mitleid“ bezieht sich in der Regel auf aktive, unfreiwillige oder nicht freiwillige, fremdbestimmte Euthanasie. Mit anderen Worten: Jemand tötet einen Patienten ohne dessen ausdrückliche Zustimmung, um sein Leiden zu beenden. Einige Ethiker überzeugt, dass.

Ärztlich assistierter Suizid – Der Begriff „ärztlich assistierter Suizid“ bezieht sich auf aktive, freiwillige, assistierte Sterbehilfe, bei der ein Arzt dem Patienten hilft. Der Arzt stellt dem Patienten ein Mittel zur Verfügung, z. B. eine ausreichende Menge an Medikamenten, damit der Patient sich selbst töten kann.

Rechtmäßigkeit der verschiedenen Arten der Sterbehilfe

Die Gesetze zur Sterbehilfe und zum ärztlich assistierten Suizid unterscheiden sich heute von Staat zu Staat und von Land zu Land. Laut Healthline ist der ärztlich assistierte Suizid (PAS) in den Vereinigten Staaten legal:

Washington

Oregon

California

Colorado

Montana

Vermont

Washington, D.C.

Hawaii (beginning in 2019)

Ferner wurden 2019 in New Jersey und 2021 in New Mexico ähnliche Gesetze unterzeichnet.

New Mexico: Ein „legaler“ Selbstmord ist kein Selbstmord und auch keine Euthanasie.

Ganz im Sinne des Neusprechs und der „Umschreibung“ biologischer Begriffe besagt das Gesetz von New Mexico, dass die Beendigung des eigenen Lebens nach dem Gesetz kein Selbstmord ist. (Siehe N.M. Stat. § 24-7C-8).

Zitat: „Nichts im End-of-Life Options Act soll so ausgelegt werden, dass es einen Arzt oder eine andere Person ermächtigt, das Leben einer Person durch eine tödliche Injektion, einen Gnadentod oder Euthanasie zu beenden. Handlungen, die in Übereinstimmung mit dem End-of-Life Options Act vorgenommen werden, dürfen zu keinem Zweck als Selbstmord, assistierter Selbstmord, Euthanasie, Sterbehilfe, Tötung aus Mitleid, Mord oder Missbrauch von Erwachsenen im Sinne des Gesetzes ausgelegt werden.“

Kalifornien und Vermont: Mord-Nicht-Mord nahtlos einführen

Die einzelnen Bundesstaaten haben unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen für die Beihilfe zum Suizid. Zusätzlich zu den bestehenden Gesetzen stehen in vielen Staaten derzeit Maßnahmen zur ärztlich assistierten Selbsttötung auf dem Stimmzettel. Andere Staaten sind dabei, ihre bereits bestehenden Gesetze zu „verbessern“, um die Selbsttötung so einfach zu machen wie einen Anruf bei einem Telemediziner. Hier sind die kürzlich in Kalifornien und Vermont verabschiedeten Änderungen.

Kalifornien:

Eines der verrücktesten Dinge ist, dass es in Kalifornien legal zu sein scheint, zum Selbstmord zu ermutigen, nachdem der von Gouverneur Brown im Jahr 2018 unterzeichnete Gesetzentwurf AB282 das kalifornische Strafgesetzbuch dahin gehend geändert hat, dass „eine Person, deren Handlungen mit dem End of Life Option Act übereinstimmen, nicht wegen vorsätzlicher Beihilfe, Beratung oder Ermutigung zum Selbstmord strafrechtlich verfolgt werden kann.“

Ich stelle mir das gerade vor. Sie gehen zum Arzt, klagen über Schmerzen oder Depressionen, und der Arzt sagt: „Klingt hart, Mann, haben Sie vielleicht daran gedacht, sich umzubringen?“ Lassen Sie mich noch einmal fragen: Wie weit ist diese Gesetzgebung von dem entfernt, was die deutschen Nazis getan haben? Ein Zitat von der Website „Death with Dignity“ über die kalifornischen Gesetze:

Senatorin Susan Eggman (D) bringt eine Änderung des kalifornischen Gesetzes über das Ende des Lebens (SB380) ein. Die Änderung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft:

Verkürzung der Wartezeit zwischen dem 1. und 2. mündlichen Antrag von 15 Tagen auf 48 Stunden;

Abschaffung des endgültigen Bescheinigungsformulars;

verpflichtet Ärzte, die Patientenanfragen nicht unterstützen können oder wollen, dem Patienten mitzuteilen, dass sie sie nicht unterstützen, die Anfrage des Patienten und die Mitteilung des Anbieters über die Ablehnung in der Krankenakte des Patienten zu dokumentieren und die entsprechende Krankenakte auf Anfrage zu übergeben;

Verbietet einem Gesundheitsdienstleister oder einer Gesundheitseinrichtung falsche, irreführende oder trügerische Praktiken in Bezug auf ihre Bereitschaft, eine Person zu qualifizieren oder einer qualifizierten Person ein Rezept für ein Medikament zur Sterbehilfe auszustellen;

Verlangt von den Gesundheitseinrichtungen, ihre aktuelle Politik in Bezug auf medizinische Sterbehilfe auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen;

Verlängert die Aufhebungsklausel des Gesetzes bis zum 1. Januar 2031.

Vermont:

Gouverneur Phil Scott unterzeichnet am 27. April 2022 S.74, einen Änderungsantrag zum Gesetz über die Wahlfreiheit und Kontrolle am Lebensende von Patienten. Diese Änderung:

Streichung der Vorschrift, dass die Beantragung von Medikamenten und die Untersuchung durch den Arzt persönlich erfolgen müssen.

Entfällt die Vorschrift, dass der Arzt mindestens 48 Stunden nach dem Eintreten bestimmter erforderlicher Ereignisse warten muss, bevor er das Rezept ausstellt.

Erweitert die Immunität auf alle Personen, die in gutem Glauben die Bestimmungen des Gesetzes einhalten.

Einen detaillierten Überblick über die Gesetze der US-Bundesstaaten finden Sie in dieser Liste. Eine Karte der „Death with Dignity“-Bewegung in den Vereinigten Staaten finden Sie auf der bereits erwähnten „Death with Dignity“-Website. Ich habe in meinem Bundesstaat New York nachgeschaut, und siehe da, es gibt eine Kampagne!

Es ist an der Zeit, das New Yorker Gesetz zur medizinischen Sterbehilfe zu verabschieden und das Recht auf einen Tod in Würde auf über 20 Millionen New Yorker auszuweiten. Gesetze zum Sterben in Würde haben sich als wirksam erwiesen, um die Qualität der Gesundheitsversorgung am Ende des Lebens zu verbessern. Menschen reisen aus der ganzen Welt an, um New Yorks Ärzte und Krankenhäuser zu besuchen. New Yorker sollten den Staat nicht verlassen müssen, um die Pflege zu erhalten, die sie am Ende ihres Lebens benötigen.

Und mit „kümmern“ meinen sie natürlich, dass sie getötet werden. Das ist so, wie wenn die Mafia sagt, sie würde sich um dich kümmern. Das ist diese Art von Fürsorge! Was für ein Schatz für die Verwandten wohlhabender Leute in schwacher Gesundheit, die sie tot sehen wollen! Haben die Befürworter dieser Gesetze daran gedacht? Ich wette, das haben sie.

Cui bono?

In den Vereinigten Staaten scheint die gemeinnützige Organisation, die ich vorhin erwähnt habe, den Vorstoß auf nationaler Ebene zu koordinieren, und jemand bezahlt sie dafür.

Death with Dignity National Center ist eine „501(c)(3) Non-Profit-Organisation, die sich auf öffentliche Aufklärung und Rechtsverteidigung konzentriert. Death with Dignity bietet gezielte Aufklärungsarbeit für eine Vielzahl von Gruppen, die ein Interesse an Gesetzen zum Sterben in Würde haben, die auf dem bahnbrechenden Death with Dignity Act von Oregon basieren, darunter Ärzte, Anwälte, Medizinstudenten, gewählte Beamte, Mitglieder der Medien, Studenten und Kirchenvertreter.“

Nach Angaben von Action Network handelt es sich um eine recht gut finanzierte gemeinnützige Organisation. Ihre Erklärungen und Berichte sind auch auf ihrer Website aufgeführt. Das Gehalt des Geschäftsführers betrug im Jahr 2021 über hunderttausend Dollar, was auch von Celia Farber erwähnt wurde.

Death with Dignity Political Fund ist eine 501(c)(4) gemeinnützige Organisation, die als politischer Arm des National Center fungiert. Der Fonds entwirft Gesetze zum menschenwürdigen Sterben nach dem Vorbild von Oregon und führt Kampagnen, betreibt Lobbyarbeit und setzt sich für Gesetze zum menschenwürdigen Sterben in den Staaten ein, in denen es keine gibt.

Nebenbei bemerkt, scheint es in Australien eine gemeinnützige Organisation zu geben, die sich ebenfalls „Dying with Dignity Act“ nennt. Ihr erklärtes Ziel ist es, sich für eine Gesetzgebung einzusetzen, die es den Bürgern ermöglicht, Hilfe beim Sterben zu erhalten.

Jemand bezahlt sie wirklich dafür, den freiwilligen Abschied von dieser Welt zu „entstigmatisieren“. Industrielles Recycling als nächstes?

Die umgedrehte Sprache

Was auffällt, ist die Sprache, die das Ganze umgibt. Jemand hat in den dunklen Marketinghallen beschlossen, „Würde“ in Euthanasie und Selbstmord einzufügen und es süß klingen zu lassen.

Hier ist der genaue Dreh, den sie versuchen, durchzuziehen: Sie versuchen, den natürlichen Tod, den nicht-invasiven Verlauf der Ereignisse, als aktiven Akt der „Quälerei“ geliebter Menschen umzudefinieren – und gleichzeitig versuchen sie, den aktiven, invasiven Akt, jemandem zu helfen, vor seiner Zeit zu sterben, als „Ehrung seiner Menschenrechte“ umzudefinieren. Oben ist unten, und Frieden ist Krieg!

Ein philosophisches Intermezzo

Aus philosophischer Sicht möchte ich mich zu diesem sehr ernsten Thema nicht weiter äußern, als dass ich sage, dass Selbstmord nach allem, was ich weiß, eine schreckliche Idee ist, ganz gleich, wie groß das Leid auch sein mag. Und warum?

Weil der Versuch, vorzeitig in eine andere Welt überzuwechseln, nach dem Wissen der verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt gegen grundlegende Naturgesetze verstößt und daher mit Leiden verbunden ist, die weit über das Leiden hinausgehen, das man auf der Erde erfahren kann. Das ist meine Überzeugung, und es steht jedem frei, seine eigene Sicht auf die Welt zu wählen.

Was mich betrifft, so halte ich es für klug, den natürlichen Weg zu gehen und nicht das Risiko einzugehen, die Dinge noch schlimmer zu machen. Man kann wissenschaftlich argumentieren, dass die Medizin auch in den natürlichen Weg eingreift. Ich denke, das ist eine andere Sache. Die Medizin unterstützt das Leben, sie unterstützt den Verbleib in der uns bekannten Dimension.

Der Tod ist eine geheimnisvollere Sache, und wenn das Ziel darin besteht, weniger zu leiden, dann ist es am besten, an einem Ort zu bleiben, den wir mehr oder weniger verstehen, bis es wirklich an der Zeit ist, zu gehen. Wir sind ein Teil eines größeren Puzzles in diesem Universum, und es ist weise und praktisch, die spirituellen Gesetze zu respektieren.

Sterben in Würde während des COVID: Eine Randnotiz

Auf der Website des Death with Dignity National Center gibt es eine Seite mit dem Titel Our Common Mission: Sterben in Würde in Zeiten der Coronavirus-Krise (COVID-19). Für eine Sekunde dachte ich, vielleicht haben sie etwas Anstand gefunden und sich für ein Sterben in Würde ausgesprochen, d. h. Menschen nicht gegen ihren Willen in Krankenhäuser einzusperren und den Angehörigen den Zutritt zu den Krankenhäusern nicht zu verwehren?

Nein, es ist nicht diese Art von Würde, die sie fördern. Nicht die echte. Schande über sie. Nein, wirklich, Schande über sie!

Euthanasie und Sterbehilfe außerhalb der Vereinigten Staaten

Außerhalb der Vereinigten Staaten ist ärztlich assistierter Suizid legal in:

Deutschland

Schweiz

Japan

Euthanasie, einschließlich ärztlich assistierter Suizid, ist in mehreren Ländern legal, darunter:

Niederlanden

Belgien

Luxenburg

Columbien

Kanada

Kanada

Seit Kurzem macht Kanada Schlagzeilen wegen neuer Regelungen zur „medizinischen Sterbehilfe“ (MAID). Ich habe Anfang dieses Jahres darüber geschrieben. Und hier ein Zitat von der Website der kanadischen Regierung, die über MAID spricht:

Am 17. März 2021 gab die kanadische Regierung bekannt, dass die Änderungen des kanadischen Gesetzes über die medizinische Sterbehilfe (MAID) offiziell in Kraft getreten sind. Das neue Gesetz enthält Änderungen in Bezug auf die Anspruchsberechtigung, die Verfahrensgarantien und den Rahmen für die Datenerhebung und Berichterstattung der Bundesregierung.

Wer kommt für medizinische Sterbehilfe in Frage?

Die neuen Gesetzesänderungen ermöglichen es einer breiteren Gruppe von Menschen, medizinische Sterbehilfe zu beantragen und zu erhalten. Diese Änderungen traten am 17. März 2021 in Kraft.

Um Anspruch auf ärztliche Sterbehilfe zu haben, müssen Sie alle folgenden Kriterien erfüllen. Sie müssen:

Anspruch auf Gesundheitsleistungen haben, die von der Bundesregierung, einer Provinz oder einem Territorium finanziert werden (oder während der geltenden Mindestaufenthaltsdauer oder Wartezeit für die Anspruchsberechtigung)

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und geistig zurechnungsfähig sein. Das bedeutet, dass Sie in der Lage sein müssen, Entscheidungen über die Gesundheitsversorgung selbst zu treffen

ein schweres und unheilbares medizinisches Leiden haben

einen freiwilligen Antrag auf MAID stellen, der nicht auf Druck oder Einflussnahme von außen zurückzuführen ist

eine informierte Zustimmung zum Erhalt von MAID geben

Sie müssen nicht an einer tödlichen oder unheilbaren Krankheit leiden, um Anspruch auf medizinische Sterbehilfe zu haben.

Kanadier, deren einziges medizinisches Leiden eine psychische Erkrankung ist und die ansonsten alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, haben bis zum 17. März 2023 keinen Anspruch auf MAID (siehe Über psychische Erkrankungen und MAID).

Anfang dieses Jahres veröffentlichte der Spectator einen aufschlussreichen Artikel mit dem Titel „Warum leistet Kanada Euthanasie an den Armen?“. Zitat:

Seit letztem Jahr erlaubt das kanadische Recht in seiner ganzen Majestät sowohl den Reichen als auch den Armen, sich selbst zu töten, wenn sie zu arm sind, um in Würde weiterzuleben. Der stets großzügige kanadische Staat wird sogar für ihren Tod aufkommen. Was er nicht tut, ist, Geld auszugeben, damit sie leben können, anstatt sich umzubringen. Ein Mann mit einer neurodegenerativen Krankheit sagte vor dem Parlament aus, dass Krankenschwestern und ein medizinischer Ethiker in einem Krankenhaus versuchten, ihn zum Selbstmord zu zwingen, indem sie ihm drohten, ihn mit zusätzlichen Kosten in den Bankrott zu treiben oder ihn aus dem Krankenhaus zu werfen, und indem sie ihm 20 Tage lang Wasser vorenthielten.

Seitdem ist es nur noch schlimmer geworden. Eine Frau in Ontario wurde zur Euthanasie gezwungen, weil ihre Wohnbeihilfe ihr nicht erlaubte, eine bessere Wohnung zu finden, die ihre lähmenden Allergien nicht verschlimmerte. Eine andere behinderte Frau beantragte Sterbehilfe, weil sie es sich „einfach nicht leisten kann, weiterzuleben“. Eine andere bat um Euthanasie, weil sie aufgrund von Covid-Schulden nicht in der Lage war, die Behandlung zu bezahlen, die ihre chronischen Schmerzen erträglich machte. Obwohl die kanadische Regierung darauf besteht, dass es bei der Sterbehilfe um individuelle Autonomie geht, hat sie auch die steuerlichen Vorteile im Auge behalten.

Noch bevor das Gesetz C-7 in Kraft trat, veröffentlichte der parlamentarische Haushaltsbeauftragte des Landes einen Bericht über die damit verbundenen Kosteneinsparungen: Während die alte MAID-Regelung 86,9 Millionen Dollar pro Jahr einsparte – eine ‚Nettokostenreduzierung‘, wie es in dem Bericht steril heißt -, würde das Gesetz C-7 zusätzliche Nettoeinsparungen von 62 Millionen Dollar pro Jahr bringen. Die Gesundheitsfürsorge, insbesondere für chronisch Kranke, ist teuer, aber der assistierte Suizid kostet den Steuerzahler nur 2.327 Dollar pro ‚Fall‘.

Nach Angaben der Globe Post praktizieren derzeit mehrere europäische Länder Euthanasie und/oder Sterbehilfe.

Niederlande

Die Niederlande haben im Jahr 2002 aktive Sterbehilfe legalisiert. Die Patienten müssen bei klarem Verstand sein und unter unerträglichem Leiden leiden, das von mindestens zwei Ärzten als unheilbar diagnostiziert wurde.

Im Jahr 2020 entschied das höchste Gericht des Landes, dass Ärzte bei Patienten mit schwerer Demenz Sterbehilfe leisten dürfen, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen, auch wenn der Patient nicht mehr ausdrücklich seinen Todeswunsch äußert.

Die Niederlande haben auch die Sterbehilfe für unheilbar kranke Kinder im Alter zwischen einem und zwölf Jahren legalisiert.

Belgien

Belgien hat 2002 die Beschränkungen für die Sterbehilfe für Patienten aufgehoben, die unter ständigen, unerträglichen und unbehandelbaren körperlichen oder psychischen Leiden leiden. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und die Beendigung ihres Lebens freiwillig, begründet, wiederholt und ohne Zwang beantragen.

Im Jahr 2014 war Belgien das erste Land, das Kindern erlaubte, Sterbehilfe zu beantragen, wenn sie an einer unheilbaren Krankheit leiden und die Folgen der Handlung verstehen.

Luxemburg

In Luxemburg wurde 2009 ein Gesetz verabschiedet, das Sterbehilfe in bestimmten Fällen im Endstadium legalisiert.

Schweiz

In der Schweiz ist der assistierte Suizid erlaubt, bei dem sich die Patienten selbst eine tödliche Dosis eines Medikaments verabreichen. Aktive, direkte Sterbehilfe durch Dritte ist nicht erlaubt, aber die Verabreichung von Substanzen zur Linderung von Leiden wird geduldet, selbst wenn der Tod die Folge ist.

Spanien

Die spanischen Abgeordneten haben im März 2021 ein Gesetz verabschiedet, das Sterbehilfe unter strengen Bedingungen erlaubt, damit unheilbar kranke oder schwer verletzte Patienten ihr Leiden beenden können. Es tritt im Juni in Kraft.

Portugal

Im Jahr 2021 lehnte das oberste Gericht Portugals ein Gesetz zur Entkriminalisierung der Sterbehilfe ab, das im Januar desselben Jahres vom Parlament verabschiedet worden war. Das Gesetz wird derzeit verfassungsrechtlich überprüft.

Italien

Das italienische Verfassungsgericht entschied 2019, dass es nicht immer eine Straftat ist, jemandem in „unerträglichem Leiden“ beim Selbstmord zu helfen. Auch der Abbruch von lebenserhaltenden medizinischen Maßnahmen, die sogenannte passive Sterbehilfe, ist legal.

Frankreich

In Frankreich hat ein Gesetz aus dem Jahr 2005 die passive Sterbehilfe als „Recht zu sterben“ legalisiert. Ein Gesetz aus dem Jahr 2016 erlaubt es Ärzten, dies mit einer „tiefen und kontinuierlichen Sedierung“ für unheilbar kranke Patienten zu verbinden, während Euthanasie und Beihilfe zum Suizid bisher illegal blieben.

Im September dieses Jahres kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron eine nationale Debatte über die Ausweitung der Optionen am Lebensende an, einschließlich der Prüfung der Möglichkeit, Sterbehilfe zu legalisieren, mit dem Ziel, im Jahr 2023 Änderungen vorzunehmen“.

Schweden und Irland

Schweden hat 2010 die passive Sterbehilfe zugelassen. Irland erkennt das „Recht zu sterben“ an.

GROSSBRITANNIEN

Nach Angaben der Globe Post ist es in Großbritannien seit 2002 erlaubt, dass medizinisches Personal in bestimmten Fällen lebenserhaltende Behandlungen abbricht. Die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die nahen Angehörigen beim Sterben geholfen haben, nachdem diese eindeutig den Wunsch geäußert hatten, ihr Leben zu beenden, ist seit 2010 zurückgegangen.

Österreich und Deutschland

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland ist die passive Sterbehilfe auf Wunsch der Patienten erlaubt. Das österreichische Verfassungsgericht entschied im Oktober 2021, dass das Land mit dem Verbot der Sterbehilfe gegen die Grundrechte verstößt, und wies die Regierung an, das Verbot aufzuheben.

Es wurde berichtet, dass in Deutschland eine Person, die Sterbehilfe leisten möchte, gegen COVID-19 geimpft werden muss.

„Pädiatrische Euthanasie“ und Sterbehilfe

Es ist schwierig, über dieses Thema zu sprechen. Ich verwende eine trockene Sprache, um nicht zu schreien. In Wirklichkeit schreie ich, während ich dies schreibe. Wie sind wir nur an diesen Punkt gekommen?! Im Jahr 2018 veröffentlichte die Zeitschrift Pediatrics einen Artikel mit dem Titel „Should Pediatric Euthanasia be Legalized?“ Der Artikel ist in Form einer Debatte geschrieben:

Freiwillige aktive Sterbehilfe für Erwachsene auf deren ausdrücklichen Wunsch hin ist in Belgien und den Niederlanden seit 2002 legal. In diesen Ländern wurde nach der Akzeptanz der Praxis für Erwachsene nun auch die Praxis für Kinder zugelassen. Die Gegner der Euthanasie sehen darin eine gefährliche Entwicklung. Die Befürworter argumentieren, dass Euthanasie für Minderjährige manchmal ethisch angemessen ist und dass sie unter angemessenen Sicherheitsvorkehrungen für Patienten in jedem Alter legal verfügbar sein sollte. In dieser Ethik-Runde haben wir Philosophen aus den Vereinigten Staaten und den Niederlanden sowie einen niederländischen Kinderarzt gebeten, über die Ethik der Legalisierung der Sterbehilfe für Kinder zu diskutieren.

Im selben Jahr veröffentlichte das Journal of Medical Ethics einen Artikel mit dem Titel „Medical Assistance in Dying at a paediatric hospital“ (Medizinische Sterbehilfe in einem Kinderkrankenhaus).

Während MAID derzeit für fähige Patienten in Kanada verfügbar ist, die 18 Jahre oder älter sind – eine kleine, aber wichtige Untergruppe der Bevölkerung, die unser Krankenhaus versorgt -, schreiben wir unsere Richtlinie mit Blick auf die nahe Zukunft, wenn fähige junge Menschen Zugang zu MAID erhalten könnten. Wir schlagen vor, dass es für Einrichtungen, die MAID anbieten, eine Möglichkeit gibt, das soziale Stigma, das diese Praxis umgibt, abzubauen [!!!], allerdings nicht ohne potenziell schwerwiegende Folgen für die Praktiker und Einrichtungen selbst. Dieses Papier ist daher als Wegweiser durch die noch im Entstehen begriffene rechtliche und ethische Landschaft der pädiatrischen MAID gedacht.

Das ist in der Tat eine gute Ethik.

Abschließende Worte

Ruhige abschließende Worte sind schwer. Das Grauen muss aufhören. Es ist ein Krieg gegen das Leben, und der Kampf erfordert Stärke. Diese „Sozialdienst“-Todesförderung, verpackt in falsches „Mitgefühl“ (als ob die Maschine fühlen könnte), ist Verrat an uns allen.

Das ist es, was die getöteten COVID-Patienten in den Krankenhäusern durchgemacht haben, allein, als sie effektiv eingesperrt, sediert, ihnen gute Behandlungen verweigert und sie medial ermordet wurden, ohne dass Familienangehörige dabei waren. An diesem Punkt sind wir angelangt.

Ich bete dafür, dass die sadistischen Menschen, die diesen Horrorfilm für Geld in die Realität bringen, einzeln entlarvt werden und dass ihr Einfluss vollständig aus unserem Leben verschwindet. Wir gehören nicht zu ihnen.

Über die Autorin

Um mehr von Tessa Lenas Arbeit zu erfahren, besuchen Sie ihre Biografie, Tessa Fights Robots.