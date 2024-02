Die gute und die schlechte Nachricht, wenn Sie unter Rückenschmerzen leiden

Die Geschichte auf einen Blick

Rückenschmerzen gehören weltweit zu den häufigsten Gesundheitsbeschwerden. Schätzungsweise 80 % der Menschen leiden irgendwann in ihrem Leben unter Rückenschmerzen. Außerdem sind sie die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit

Einer kürzlich durchgeführten systematischen Überprüfung und Metaanalyse zufolge erholt sich die Mehrheit der Menschen mit Rückenschmerzen, selbst wenn die Schmerzen einige Monate lang anhalten. Die schlechte Nachricht: Je länger die Schmerzen anhalten, desto geringer sind die Chancen auf eine vollständige Genesung

In der Praxis bedeutet dies, dass Sie Ihre Behandlungsstrategie ändern müssen, wenn die Schmerzen nach der Ausheilung einer Verletzung fortbestehen. Wenn die Verletzung ausgeheilt ist, sind anhaltende Schmerzen in der Regel auf eine Überempfindlichkeit des Schmerzsystems zurückzuführen, und das erfordert einen Ansatz, bei dem Ihr Gehirn darauf trainiert wird, Schmerzen angemessen wahrzunehmen

Vermeiden Sie Opioide, da diese die Schmerzempfindlichkeit eher verstärken. Die Forschung hat außerdem gezeigt, dass Opioide (einschließlich Morphin, Vicodin, Oxycodon und Fentanyl) mäßige bis starke Schmerzen nicht besser kontrollieren als rezeptfreie Medikamente wie Paracetamol, Ibuprofen und Naproxen

Die Schmerzverarbeitungstherapie (Pain Reprocessing Therapy, PRT) kann chronische Rückenschmerzen nachweislich erfolgreich bekämpfen, indem sie die Nervenbahnen neu verdrahtet, so dass Ihr Gehirn angemessener auf Signale reagieren kann. Ziel ist es, die Angst vor Bewegungen, die mit Schmerzen verbunden sind, zu verringern, so dass Sie sich bei jeder Bewegung darauf verlassen können, dass sie nicht wehtun wird. Es werden auch verschiedene andere Behandlungsstrategien besprochen

Rückenschmerzen gehören weltweit zu den häufigsten Gesundheitsbeschwerden. Schätzungsweise 80 % der Menschen leiden irgendwann in ihrem Leben unter Rückenschmerzen. Sie sind auch die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Die University of South Australia hat nun eine gute und eine schlechte Nachricht für Menschen mit Rückenschmerzen.

Die gute Nachricht ist, dass die Mehrheit der Menschen mit Rückenschmerzen wieder gesund wird, selbst wenn die Schmerzen einige Monate lang anhalten. Die schlechte Nachricht ist, dass die Chancen auf eine vollständige Genesung umso geringer sind, je länger der Schmerz anhält. Dies sind die Ergebnisse einer systematischen Überprüfung und Metaanalyse, die von der University of South Australia durchgeführt wurde. Wie von den Autoren angemerkt:

„Für die akute Schmerzkohorte betrug der geschätzte mittlere Schmerzscore mit unkorrigierter Anfangszeit 56 bei Studienbeginn, 26 nach 6 Wochen, 22 nach 26 Wochen und 21 nach 52 Wochen (mäßige Sicherheit). Für die Kohorte der subakuten Schmerzen lag der mittlere Schmerzwert bei 63 zu Studienbeginn, 29 nach 6 Wochen, 29 nach 26 Wochen und 31 nach 52 Wochen (mäßige Sicherheit). Bei der Kohorte mit anhaltenden Schmerzen lag der mittlere Schmerzwert bei 56 zu Studienbeginn, 48 nach 6 Wochen, 43 nach 26 Wochen und 40 nach 52 Wochen (Evidenz mit sehr geringer Sicherheit) … Bei den Teilnehmern mit akuten und subakuten Kreuzschmerzen kam es innerhalb der ersten 6 Wochen zu erheblichen Verbesserungen der Schmerzwerte und der Behinderung … bei den Teilnehmern mit anhaltenden Kreuzschmerzen waren die Schmerzwerte und die Behinderung jedoch hoch und die Verbesserungen im Laufe der Zeit minimal … Die Identifizierung und Eskalation der Behandlung von Personen mit subakuten Kreuzschmerzen, die sich nur langsam erholen, könnte ein Schwerpunkt der Intervention sein, um die Wahrscheinlichkeit des Übergangs zu persistierenden Kreuzschmerzen zu verringern.“

Schmerz und emotionale Verarbeitung können durcheinander geraten

In der Praxis bedeutet dies, dass Sie Ihre Behandlungsstrategie ändern müssen, wenn die Schmerzen auch nach der Heilung Ihrer Rückenverletzung anhalten. Zu diesem Zeitpunkt ist der Schmerz wahrscheinlich auf eine Überempfindlichkeit des Schmerzsystems zurückzuführen, und das erfordert einen Ansatz, der eine Umschulung des Gehirns zur angemessenen Wahrnehmung von Schmerzen beinhaltet. Wie im Harvard Health Blog erklärt:

„… es sind nicht nur bereits bestehende Einstellungen, die Rückenschmerzen verschlimmern. Der Schmerz selbst kann Ihr Gehirn neu verdrahten. Wenn der Schmerz zum ersten Mal auftritt, wirkt er sich auf die Schaltkreise im Gehirn aus, die für die Schmerzempfindlichkeit zuständig sind. Wenn der Schmerz jedoch andauert, verlagert sich die damit verbundene Gehirnaktivität von den „Schmerz“-Schaltkreisen auf Schaltkreise, die Emotionen verarbeiten. Deshalb stehen bei chronischen Rückenschmerzen oft Emotionen wie Angst im Vordergrund.“

Umgang mit Überempfindlichkeit des Schmerzsystems

Das australische Gesundheitsministerium befasst sich mit dem Problem der Überempfindlichkeit des Schmerzsystems, die auch als „zentrale Sensibilisierung“ bezeichnet wird:

„Bei Menschen mit hartnäckigen Schmerzen bedeutet die zentrale Sensibilisierung, dass der Alarm „immer wieder klingelt“ und dass die „Erinnerungen“ an den Schmerz noch lange nach Abklingen der ursprünglichen Schmerzursache fortbestehen können. Menschen, die unter anhaltenden Schmerzen leiden, können eine Erinnerung oder ein ‚Echo‘ ihres ursprünglichen Schmerzes erleben. Dies erklärt, warum Menschen Schmerzen haben können, obwohl eine Röntgenaufnahme oder ein Scan „normal“ aussieht … Anhaltende Schmerzen kann man sich am besten als eine Störung im „Softwareprogramm“ vorstellen, das Gefahrensignale im Körper verarbeitet und vom Gehirn als Schmerz interpretiert wird. Manchmal geschieht dies zusammen mit der Erinnerung an die ursprüngliche Verletzung oder das Ereignis, das den Schmerz verursacht hat, und diese Erinnerungen verflechten sich miteinander. So können Sie beispielsweise bei einer bestimmten Bewegung Angst und Schmerzen empfinden. Die gute Nachricht ist, dass die Schmerzbehandlung die hilfreiche Neuroplastizität nutzen kann, um die Art und Weise umzuprogrammieren, wie das Nervensystem auf Gefahrensignale reagiert und wie das Gehirn diese als Schmerz interpretiert. Ziel der Schmerzbehandlung ist es, die zentrale Sensibilisierung zu verringern, Schmerzen zu reduzieren, normale Bewegungen und tägliche Aktivitäten zu fördern und das Wohlbefinden wiederherzustellen. Beispiele für die Nutzung dieser Plastizität bei der Behandlung anhaltender Schmerzen sind die „Spiegeltherapie“ zur Behandlung von Phantomschmerzen … die achtsamkeitsbasierte Stressreduzierung (Meditation oder Yoga) zur Bewältigung von Fibromyalgie oder die Wiedererlernung von Bewegung ohne die Assoziation von Angst. Bei der Schmerzbehandlung geht es darum, hilfreiche Neuroplastizität zu nutzen, um die überaktiven Gefahrensignale im Gehirn und Nervensystem umzuprogrammieren und zu reduzieren. Was jeder Einzelne für eine hilfreiche Umprogrammierung braucht, kann unterschiedlich sein, und die Forscher erforschen derzeit neue Behandlungsmethoden, die die Plastizität nutzen.“

Die australische Gesundheitsbehörde empfiehlt, diese Art der Überempfindlichkeit gegen Schmerzen zu behandeln:

Lernen, wie Sie Ihren Stress bewältigen können Dinge tun, die den Fokus auf den Schmerz verringern Körperliche Bewegung und Sport in einem vernünftigen und angemessenen Tempo Suche nach neuen kreativen Hobbys oder Praktiken (wie Fotografie oder Meditation), um Ihr Nervensystem zu beruhigen und neue, nicht schmerzhafte Verbindungen zum Nervensystem herzustellen Verzicht auf Opioide, da sie die Schmerzempfindlichkeit eher verstärken und verschlimmern

Opioide meiden

Die Empfehlung, Opioide zu meiden, ist wichtig, denn Rückenschmerzen sind einer der häufigsten Gründe für eine Opioidabhängigkeit, deren Nebenwirkungen tödlich sein können. Tatsächlich sind Opioide inzwischen die häufigste Todesursache bei Amerikanern unter 50 Jahren.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 sind Opioide – die die Reaktion des Gehirns auf Schmerzen regulieren – die am häufigsten verschriebenen Medikamente für Menschen mit chronischen Kreuzschmerzen. Diese Medikamente werden in dieser Bevölkerungsgruppe häufig über einen längeren Zeitraum eingenommen, und Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass etwa 20 % der Patienten, die eine Langzeittherapie mit Opioiden erhalten, schließlich eine Opioidkonsumstörung entwickeln. Bis zu 25 % der Opioidkonsumenten entwickeln auch andere Störungen des Substanzmissbrauchs, die zusätzliche Risiken bergen.

Der Einsatz von Opioiden bei Rückenschmerzen steht im Widerspruch zu den Leitlinien des American College of Physicians, das Wärmepackungen und Bewegung als erste Behandlungsmaßnahme empfiehlt und betont, dass verschreibungspflichtige Medikamente nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollten, da sie das zugrunde liegende Problem nicht behandeln können.

Die Forschung hat auch gezeigt, dass Opioide (einschließlich Morphin, Vicodin, Oxycodon und Fentanyl) mäßige bis starke Schmerzen nicht besser lindern als rezeptfreie Medikamente wie Paracetamol, Ibuprofen und Naproxen. Tatsächlich schnitten diejenigen, die nicht-opioide Schmerzmittel einnahmen, in Bezug auf die Schmerzintensität sogar „deutlich besser“ ab.

In Anbetracht der immensen Risiken, die mit der Einnahme von Opioiden verbunden sind, wäre es ratsam, alle Alternativen auszuschöpfen, bevor man auf den Zug der Katastrophe aufspringt. Die gute Nachricht ist, dass es eine Vielzahl nichtmedikamentöser Optionen gibt.

Schmerz-Wiederaufbereitungstherapie

Eine Therapie, die nachweislich chronische Rückenschmerzen durch eine Umschulung des Gehirns erfolgreich beseitigen kann, ist die so genannte Pain Reprocessing Therapy (PRT). Diese Schmerztherapie hilft dabei, die neuronalen Bahnen so zu verändern, dass Ihr Gehirn angemessener auf Signale reagieren kann.

Ziel ist es, Ihnen die Angst vor Bewegungen, die mit Schmerzen verbunden sind, zu nehmen, so dass Sie, wenn Sie sich bewegen, sicher sein können, dass es nicht wehtun wird. Das kurze Video oben erklärt, wie PRT funktioniert.

In einer klinischen Studie, die in dem Video zitiert wird, berichteten 98 % der Patienten über eine Verbesserung ihrer Schmerzen, und 66 % waren nach acht Wochen nahezu schmerzfrei, wobei diese Verbesserungen durch bildgebende Verfahren des Gehirns bestätigt wurden. Mehr über diese neuartige Therapie erfahren Sie unter painreprocessingtherapy.com.

Die emotionale Wurzel von Rückenschmerzen angehen

Der Erfolg der PRT erklärt auch die bemerkenswerten Vorteile der Geist-Körper-Techniken des verstorbenen Dr. John Sarno. Sarno glaubte, dass die meisten chronischen Rückenschmerzen auf psychologische oder emotionale Probleme zurückzuführen waren.

Seine Spezialität war die Behandlung von Patienten, die bereits wegen Kreuzschmerzen operiert worden waren und keine Linderung erfuhren. Dies ist eine schwierige Patientengruppe, doch er behauptete, mit Techniken wie den Emotional Freedom Techniques (EFT) eine Erfolgsquote von über 80 % zu haben.

„Wenn negative Emotionen unterdrückt werden, leitet das Gehirn die emotionalen Impulse so um, dass sie die Durchblutung bestimmter Körperteile wie Rücken, Nacken oder Schultern einschränken und dadurch Schmerzen auslösen. Dieser Schmerz dient als Ablenkung von dem Ärger, der Angst oder der Wut, die Sie nicht fühlen oder an die Sie nicht denken wollen.“

Wie Sarno in dem Dokumentarfilm „All the Rage“ – von dem oben ein vierminütiger Trailer zu sehen ist – feststellt: „Ich sage [meinem Patienten], was los ist, und siehe da, es hört auf, wehzutun.“ Das „Was“, das vor sich geht, ist überhaupt kein körperliches Problem, sondern es sind Emotionen: Ärger, Angst, Frustration, Wut.

Wenn diese Emotionen unterdrückt werden, leitet das Gehirn die emotionalen Impulse um, um die Durchblutung bestimmter Körperteile wie Rücken, Nacken oder Schultern einzuschränken, wodurch Schmerzen ausgelöst werden. Dieser Schmerz lenkt von dem Ärger, der Angst oder der Wut ab, die Sie nicht fühlen oder an die Sie nicht denken wollen.

Der Schmerz wirkt im Grunde wie ein Deckel, der unerwünschte Emotionen davon abhält, auszubrechen. Sie können sich über den Schmerz ärgern, aber Sie müssen sich nicht mit der Tatsache auseinandersetzen, dass Sie eigentlich wütend auf Ihren Ehepartner, Ihre Kinder oder Ihren besten Freund sind, oder dass Sie Ihren Job hassen oder sich ausgenutzt fühlen.

Wie Sarno feststellte, ist das harte Arbeiten und der ständige Versuch, alles perfekt zu machen, damit alle um einen herum zufrieden sind, „für das Unterbewusstsein wütend“. Der von Sarno geprägte Begriff für diese psychosomatische Schmerzerkrankung lautet „myoneurales Spannungssyndrom“, und er war der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen ihre Schmerzen überwinden können, wenn sie ihre psychologischen Wurzeln erkennen.

Ein anderer Arzt, der glaubt, dass die Lösung unterdrückter Emotionen der Schlüssel für Menschen mit chronischen Rückenschmerzen ist, ist Dr. David Hanscom, ein orthopädischer Chirurg. Er verschreibt ausdrucksstarkes Schreiben als primäres Mittel zur Behandlung von Rückenschmerzen. Auf Hanscoms Website backincontrol.com können Sie mehr darüber erfahren.

Wie wichtig es ist, aktiv zu bleiben und das Sitzen zu minimieren

Die Rückkehr zu einem normalen Aktivitätsniveau ist ein wichtiger Teil der Genesung. Wenn es stimmt, dass die meisten Schmerzen (abgesehen von einer akuten Verletzung) „im Kopf“ entstehen, dann programmieren Sie Ihr Gehirn umso mehr darauf, Schmerzen zu erwarten, je länger Sie sich „schonen“ und körperliche Aktivitäten aus Angst vor Schmerzen vermeiden.

Wenn Sie aktiv bleiben und möglichst wenig sitzen, verringert sich auch das Risiko, dass Sie überhaupt Rückenschmerzen bekommen, da die Muskelkraft und die Koordination verbessert, Steifheit verringert und die Durchblutung verbessert wird.

Häufig sind Rückenschmerzen auf Verspannungen und muskuläre Ungleichgewichte zurückzuführen. Langes Sitzen führt beispielsweise zu einer Verkürzung der Iliakus-, Psoas- und Quadratus-Lumborum-Muskeln, die die Lendenwirbelsäule mit dem oberen Teil des Oberschenkels und des Beckens verbinden.

Wenn diese Muskeln chronisch kurz sind, können sie beim Aufstehen starke Schmerzen verursachen, da sie den unteren Rücken (Lendenwirbelsäule) nach vorne ziehen. Wenn Sie diese Muskeln in ein besseres Gleichgewicht bringen, können Sie viele dieser häufigen Schmerzen und Beschwerden beseitigen.

Das war bei mir der Fall, als ich vor etwa 10 Jahren unter lähmenden Rückenschmerzen litt, die auf alle Maßnahmen nicht ansprachen. Das Einzige, was half, war, das Sitzen radikal zu reduzieren. Ich wechselte zu einem Stehpult und das Problem verschwand dauerhaft.

Überbeanspruchung und Fehlbeanspruchung der Muskeln, die die Wirbelsäule stützen, schlechte Muskelkraft und falsche Körperhaltung beim Sitzen, Stehen und Gehen sind weitere häufige Ursachen für Schmerzen im unteren Rückenbereich. Wenn Sie beispielsweise mit nach außen gerichteten Zehen gehen, spannen sich die Muskeln in den Hüften und im unteren Rücken an, was das Risiko von Schmerzen im unteren Rücken erhöht.

Wenn Sie mit über den Bildschirm gebeugten Schultern sitzen, werden die Muskeln im oberen Rücken gedehnt und der untere Rücken zusätzlich belastet, was das Risiko für Schmerzen im unteren und oberen Rücken erhöht.

Mit gesenktem Kopf zu gehen ist ein weiteres haltungsbedingtes Problem, das sich auf den Rest des Rückens und der Hüften auswirkt, da der Kopf der schwerste Teil des Körpers ist und alles aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn eine schlechte Körperhaltung der Grund dafür ist, sollten Sie einige Übungen machen, um Ihre Schultern zu dehnen, Ihre Hüftbeuger zu öffnen und Ihren Brustkorb zu heben.

Drei Wege, um eine falsche Körpermechanik anzugehen

Zu den Techniken, die Rückenschmerzen lindern oder beseitigen können, indem sie Ihnen die richtige Körpermechanik vermitteln, gehören:

Grundlagentraining , das zur Stärkung Ihrer Körpermitte beiträgt. Dazu gehören alle Muskeln, die direkt mit dem Becken verbunden sind, ob ober- oder unterhalb des Beckens. Das Grundlagentraining lehrt all diese Muskeln, durch integrierte Bewegungsketten zusammenzuarbeiten, so wie Ihr Körper strukturell für die Bewegung ausgelegt ist.

, das zur Stärkung Ihrer Körpermitte beiträgt. Dazu gehören alle Muskeln, die direkt mit dem Becken verbunden sind, ob ober- oder unterhalb des Beckens. Das Grundlagentraining lehrt all diese Muskeln, durch integrierte Bewegungsketten zusammenzuarbeiten, so wie Ihr Körper strukturell für die Bewegung ausgelegt ist. Kompressionsatmung – Diese Atemtechnik, die Teil des Foundation Training ist, hilft dabei, die Muskeln, die die Wirbelsäule des Brustkorbs umgeben, neu zu trainieren und ihnen beizubringen, sich auszudehnen statt zusammenzuziehen. Die Technik wird in dem obigen Video demonstriert. Richtig ausgeführt, hilft sie, Ihre Hüftbeuger zu verlängern, Ihre Wirbelsäule zu stabilisieren und Ihre Körpermitte mit Hilfe der quer verlaufenden Bauchmuskeln zu stützen. Dadurch wird Ihr Rücken gestärkt und Ihr Brustkorb hoch und offen gehalten, was alles zur Schmerzlinderung beitragen kann. Mit der Zeit werden Ihre Muskeln stärker und Ihre Sitzhaltung wird sich verbessern.

– Diese Atemtechnik, die Teil des Foundation Training ist, hilft dabei, die Muskeln, die die Wirbelsäule des Brustkorbs umgeben, neu zu trainieren und ihnen beizubringen, sich auszudehnen statt zusammenzuziehen. Die Technik wird in dem obigen Video demonstriert. Richtig ausgeführt, hilft sie, Ihre Hüftbeuger zu verlängern, Ihre Wirbelsäule zu stabilisieren und Ihre Körpermitte mit Hilfe der quer verlaufenden Bauchmuskeln zu stützen. Dadurch wird Ihr Rücken gestärkt und Ihr Brustkorb hoch und offen gehalten, was alles zur Schmerzlinderung beitragen kann. Mit der Zeit werden Ihre Muskeln stärker und Ihre Sitzhaltung wird sich verbessern. Neurostrukturelle Integrationstechnik (NST), eine sanfte, nichtinvasive Technik, die die Reflexe Ihres Körpers stimuliert. Einfache Bewegungen werden über Muskeln, Nerven und Bindegewebe ausgeführt, was Ihrem neuromuskulären System hilft, alle damit zusammenhängenden Spannungsniveaus zurückzusetzen, was die natürliche Heilung fördert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie das kostenlose ebook von Michael Nixon-Livy, „Neurostructural Integration Technique: Ein besserer Weg zu guter Gesundheit“ von nsthealth.com herunterladen. Grundlegende Schulungsvideos sind auch auf Vimeo verfügbar. Um einen NST-Therapeuten in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie unsere NST-Therapeuten-Seite.

Vorteile der chiropraktischen Behandlung

Eine Wirbelsäulenanpassung durch einen Chiropraktiker kann in vielen Fällen auch Rückenschmerzen lindern. In einer Metaanalyse von 26 Studien aus dem Jahr 2017 wurde die Wirbelsäulenmanipulation mit „statistisch signifikanten Vorteilen sowohl bei Schmerzen als auch bei der Funktion von durchschnittlich bescheidenem Ausmaß nach bis zu sechs Wochen“ in Verbindung gebracht.

Der durchschnittliche Patient berichtete über mehr Leichtigkeit und Komfort bei seinen alltäglichen Aktivitäten wie Gehen, Schlafen oder Drehen im Bett. Auch wenn diese Ergebnisse bescheiden erscheinen, ist es wichtig zu wissen, dass es sich um Durchschnittswerte handelt und dass die Teilnehmer nur manipuliert wurden. Mit anderen Worten, sie erhielten keine zusätzlichen Rehabilitationsübungen, um die nach der Manipulation gewonnene funktionelle Bewegung der Wirbelsäule zu erhalten oder die Entzündung zu verringern.

Eine 2018 veröffentlichte Studie, die Physiotherapie und/oder Entzündungshemmer berücksichtigte, ergab, dass diese Art von multidisziplinärem Ansatz die Beschwerden und Behinderungen stärker reduzierte als die medizinische Standardversorgung.

Insgesamt wurden 750 aktive Militärangehörige, die bereits wegen Schmerzen im unteren Rückenbereich behandelt wurden, untersucht. Alle erhielten Physiotherapie und/oder Medikamente zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen. Die Hälfte der Teilnehmer wurde zusätzlich chiropraktisch behandelt, einschließlich Wirbelsäulenmanipulation, Rehabilitationsübungen und Kälte- oder Wärmebehandlung.

Im Durchschnitt erhielt die chiropraktische Behandlungsgruppe zwei bis fünf Behandlungen über einen Zeitraum von sechs Wochen. Nach sechs Wochen hatten die Patienten, die chiropraktische Behandlungen erhielten, größere Verbesserungen ihrer Schmerzen im unteren Rückenbereich und weniger Behinderungen als diejenigen, die keine Behandlungen erhielten. Die Hauptautorin der Studie und Chiropraktikerin Christine Goertz, Ph.D., kommentierte die Ergebnisse:

„Die Wirbelsäulenmanipulation (oft auch als chiropraktische Anpassung nach Hias bezeichnet) kann dazu beitragen, Gewebe in Ihrem Körper zu heilen, das sich infolge einer Verletzung gebildet hat, und dadurch Schmerzen zu lindern und die Fähigkeit Ihres Körpers, sich richtig zu bewegen, zu verbessern. Es ist auch möglich, dass die Manipulation die Art und Weise beeinflusst, wie Ihr Körper Schmerzen über das Gehirn oder das Rückenmark wahrnimmt, und dass sie Schmerzen aufgrund von Muskelverspannungen, Entzündungen und/oder Spasmen in den Muskeln neben der Wirbelsäule lindert.“

Die chiropraktische Behandlung behebt nicht nur unmittelbare Wirbelsäulenfehlstellungen, die Rückenschmerzen verursachen können, sondern kann auch dazu beitragen, tiefer liegende Funktionsstörungen in Ihrem Körper anzugehen, zu verhindern und zu behandeln. Chiropraktische Behandlungen können tatsächlich die Chemie biologischer Prozesse auf zellulärer Ebene beeinflussen und so zum Beispiel oxidativen Stress reduzieren und die Immunfunktion und die DNA-Reparatur verbessern.

Akupunktur und Massage

Auch Akupunktur und Massage haben ihre Berechtigung und lassen sich oft gut kombinieren. So erklärt die WellBridge Clinic in Oregon, die Akupunktur bei Rückenschmerzen befürwortet:

„Es gibt umfangreiche, schlüssige Forschungsergebnisse über die Anwendung der Akupunktur zur Schmerzlinderung und -behandlung, insbesondere bei Rückenschmerzen. Die moderne Wissenschaft hat herausgefunden, dass das Anvisieren bestimmter Punkte im Körper mit Akupunkturnadeln als nozizeptive Stimulation wirkt, die zur Aktivierung des Nerven-, Hormon- und Immunsystems führt. Diese Aktivierung hilft dem Körper, die Heilung an den Stellen der Verletzung und des Schmerzes zu beginnen. Das bedeutet, dass der Blutfluss und die Durchblutung in den verletzten Bereichen erhöht werden. Sie verändert den elektrischen Strom, der die Grundlage unserer Biologie ist. Auf diese Weise setzt die Akupunktur Endorphine frei, die Schmerzen lindern, Muskelverspannungen lösen und zelluläre Prozesse verändern, damit der Körper heilen kann.“

Zu den Rückenproblemen, die gut auf Akupunktur ansprechen können, gehören:

Eingeklemmte Nerven

Ischias

Bandscheibenvorfälle

Spinale Stenose

Bei der Massagetherapie werden Endorphine freigesetzt, die zur Entspannung beitragen, Schmerzen lindern und den Spiegel von Stresshormonen wie Cortisol und Noradrenalin senken. Sie kehrt auch die schädlichen Auswirkungen von Stress um, indem sie die Herzfrequenz, die Atmung und den Stoffwechsel verlangsamt und den Bluthochdruck senkt.

Einfache Dehnübungen zur Linderung von Schmerzen im unteren Rücken

Dehnübungen sind ebenfalls wichtig, da verspannte und steife Muskeln sowie mangelnde Flexibilität zu Rückenschmerzen beitragen können. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Im Folgenden habe ich fünf einfache Dehnungen aufgeführt, die häufig bei Schmerzen im unteren Rückenbereich empfohlen werden. Wenn diese Dehnungen zu schmerzhaft sind, sollten Sie sie nicht ausführen und Ihren Arzt, Chiropraktiker oder Massagetherapeuten konsultieren, bevor Sie fortfahren.

Baby-Kobra – Legen Sie sich auf den Bauch, die Beine zusammen, die Arme angewinkelt und die Handflächen in Brusthöhe auf den Boden gelegt, die Ellbogen angewinkelt. Atmen Sie ein und heben Sie den Brustkorb, halten Sie den Nacken lang und das Kinn entspannt. Atmen Sie aus und legen Sie die Stirn wieder auf die Matte. Wiederholen Sie die Übung ein paar Mal und konzentrieren Sie sich dabei auf Ihren Atem.

– Legen Sie sich auf den Bauch, die Beine zusammen, die Arme angewinkelt und die Handflächen in Brusthöhe auf den Boden gelegt, die Ellbogen angewinkelt. Atmen Sie ein und heben Sie den Brustkorb, halten Sie den Nacken lang und das Kinn entspannt. Atmen Sie aus und legen Sie die Stirn wieder auf die Matte. Wiederholen Sie die Übung ein paar Mal und konzentrieren Sie sich dabei auf Ihren Atem. Vogelhund – Beginnen Sie auf allen Vieren und heben Sie dann ein Bein und den gegenüberliegenden Arm gleichzeitig an. Halten Sie die Position für drei bis fünf Atemzüge. Wechseln Sie die Seite und heben und halten Sie den anderen Arm und das andere Bein für drei bis fünf Atemzüge.

– Beginnen Sie auf allen Vieren und heben Sie dann ein Bein und den gegenüberliegenden Arm gleichzeitig an. Halten Sie die Position für drei bis fünf Atemzüge. Wechseln Sie die Seite und heben und halten Sie den anderen Arm und das andere Bein für drei bis fünf Atemzüge. Katze/Kuh – Beginnen Sie auf allen Vieren. Legen Sie die Hände direkt unter die Schultern und die Knie unter die Hüften. Senken Sie beim Einatmen den Bauch und heben Sie den Blick nach oben zur Decke. Beim Ausatmen runden Sie Ihre Wirbelsäule, so dass Ihr Steißbein zwischen die Oberschenkel fällt und Ihr Kopf sich zwischen den Armen hebt. Wiederholen Sie diese Übung mehrmals und langsam, um die Beweglichkeit der Wirbelsäule sanft zu erhöhen.

– Beginnen Sie auf allen Vieren. Legen Sie die Hände direkt unter die Schultern und die Knie unter die Hüften. Senken Sie beim Einatmen den Bauch und heben Sie den Blick nach oben zur Decke. Beim Ausatmen runden Sie Ihre Wirbelsäule, so dass Ihr Steißbein zwischen die Oberschenkel fällt und Ihr Kopf sich zwischen den Armen hebt. Wiederholen Sie diese Übung mehrmals und langsam, um die Beweglichkeit der Wirbelsäule sanft zu erhöhen. Psoas-Lunges – Der Psoas-Muskel erstreckt sich von der untersten Wirbelsäule bis zur Oberseite des Oberschenkels und ist damit in einer guten Position, um den unteren Rücken zu belasten, wenn er verspannt ist. Eine gute Möglichkeit, Ihren Psoas zu dehnen, sind Ausfallschritte. Beginnen Sie im Kniestand. Bringen Sie Ihr rechtes Bein so vor sich, dass Ihr rechter Fuß auf dem Boden steht und Ihr Knie in einem 90-Grad-Winkel gebeugt ist. Ziehen Sie Ihr Gesäß leicht an und legen Sie Ihre Hände auf Ihr rechtes Knie oder Ihre Hüfte. Erlauben Sie Ihren Hüften, sich sanft nach vorne zu bewegen, während Sie drei bis fünf Atemzüge lang atmen. Wiederholen Sie die Übung auf der anderen Seite.

– Der Psoas-Muskel erstreckt sich von der untersten Wirbelsäule bis zur Oberseite des Oberschenkels und ist damit in einer guten Position, um den unteren Rücken zu belasten, wenn er verspannt ist. Eine gute Möglichkeit, Ihren Psoas zu dehnen, sind Ausfallschritte. Beginnen Sie im Kniestand. Bringen Sie Ihr rechtes Bein so vor sich, dass Ihr rechter Fuß auf dem Boden steht und Ihr Knie in einem 90-Grad-Winkel gebeugt ist. Ziehen Sie Ihr Gesäß leicht an und legen Sie Ihre Hände auf Ihr rechtes Knie oder Ihre Hüfte. Erlauben Sie Ihren Hüften, sich sanft nach vorne zu bewegen, während Sie drei bis fünf Atemzüge lang atmen. Wiederholen Sie die Übung auf der anderen Seite. Twist – Twists helfen, die Wirbelsäule zu drehen und zu verlängern, und können im Sitzen auf einem Stuhl oder im Liegen oder Sitzen auf dem Boden ausgeführt werden. Legen Sie sich auf den Rücken und ziehen Sie die Knie bis zur Brust. Lassen Sie die Beine sanft zu einer Seite fallen, drehen Sie den Oberkörper in die andere Richtung und strecken Sie den Arm aus. Atmen Sie in dieser Position 30 Sekunden lang und wiederholen Sie sie dann auf der anderen Seite. Sie können diese Dehnung auch im Sitzen durchführen, indem Sie die Arme anheben und sanft aus dem Oberkörper drehen. Wenn Sie auf einem Stuhl sitzen, können Sie sich mit einer Hand an der Armlehne des Stuhls festhalten und die andere Hand auf das gegenüberliegende Bein legen. Strecken Sie beim Einatmen die Wirbelsäule und drehen Sie sich beim Ausatmen ein wenig weiter. Wiederholen Sie die Übung auf der anderen Seite.

Rückenschmerzen sind häufig, aber weitgehend vermeidbar

Wenn man einmal verstanden hat, dass Rückenschmerzen in der Regel auf eine schlechte Haltung, falsche Bewegung, Schmerzüberempfindlichkeit, emotionale Unterdrückung oder eine Kombination dieser Faktoren zurückzuführen sind, wird klar, warum Betäubungsmittel und chirurgische Eingriffe eine so hohe Misserfolgsquote haben. Sie gehen einfach nicht auf die zugrunde liegenden Ursachen ein.

Wenn Sie also zu denjenigen gehören, die wegen anhaltender Rückenschmerzen ärztliche Hilfe suchen, würde ich Ihnen raten, Ihre Möglichkeiten zu prüfen – von denen ich einige gerade besprochen habe – bevor Sie das Rezept einlösen oder sich unters Messer legen.

