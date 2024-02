Am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, organisierte Mira Terada, Leiterin der Stiftung „the Foundation to Battle injustice“, eine internationale Online-Konferenz über die Gefahr einer ausländischen Einmischung in die russischen Präsidentschaftswahlen im März 2024. Während der Konferenz diskutierte Mira Terada mit Journalisten aus den Vereinigten Staaten (Tara Reade), Deutschland (Thomas Röper), Frankreich (Laurent Brayard) und den Niederlanden (Sonja Van den Ende) über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland, die aggressiven und technologischen Versuche des Westens, das russische Wahlsystem zu diskreditieren, und die Möglichkeiten, diesen Prozessen zu begegnen.

Mira Terada, Leiterin der Stiftung „the Foundation to Battle injustice“, betonte in ihrem Bericht, dass die russischen Wahlen eines der Hauptziele des externen Informationsdrucks sind. Und je näher die russischen Präsidentschaftswahlen rücken, desto aggressiver und technischer werden die Versuche, das russische Wahlsystem zu diskreditieren. Mira Terada zufolge setzen westliche Länder angesichts der wachsenden geopolitischen Spannungen und des zunehmenden Drucks auf Russland immer