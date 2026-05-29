Von Kit Klarenberg

Am 13. Mai veröffentlichte der französische Sender RTL einen brisanten Bericht, der von den englischsprachigen Medien völlig unbeachtet blieb. Darin wurde aufgedeckt, wie ukrainische Militär- und Geheimdienstverbände im Auftrag Frankreichs verdeckt in Mali operieren, und zwar in Abstimmung sowohl mit Rebellen der Tuareg-Ethnie als auch mit Al-Qaida-nahen Kräften, die entschlossen sind, die revolutionäre Regierung des Landes zu stürzen. Darüber hinaus ist Kiew bestrebt, seine Operationen in Afrika noch weiter auszubauen und zu eskalieren sowie Nachbarländer zu destabilisieren. Die ukrainische Militanz, die seit langem von der CIA und dem MI6 gefördert wird, hat sich nun eindeutig zu einer internationalen Bedrohung entwickelt.

Im August 2020 führten Teile des malischen Militärs einen Staatsstreich durch und stürzten Ibrahim Boubacar Keïta. Seitdem versucht die Regierung, den westlichen Einfluss vor Ort zu neutralisieren, während sie gleichzeitig radikale wirtschaftspolitische Maßnahmen zum Wohle der Bevölkerung verfolgt. Französische Truppen wurden 2022 nach fast einem Jahrzehnt der Besatzung verjagt. Mali hat sich stattdessen an China und Russland gewandt, um wirtschaftliche, militärische und politische Unterstützung zu erhalten, während es gemeinsam mit den Nachbarländern Burkina Faso und Niger die revolutionäre Allianz der Sahelstaaten (AES) gründete.

Umfragen zeigen, dass die Malier ihre Regierung und deren enge Allianz mit Moskau fast ausnahmslos befürworten. Die Militärregierung in Bamako kämpft jedoch seit ihrer Amtsübernahme gegen Einfälle von Rebellen der Tuareg-Ethnie, die von mörderischen extremistischen Gruppen unterstützt werden. Seit Ende April haben diese gemeinsame Offensiven durchgeführt, mehrere Städte eingenommen, tödliche Anschläge auf Großstädte verübt, staatliche Gebäude angegriffen und Verteidigungsminister Sadio Camara durch eine Autobombe ermordet. Darüber hinaus wurden die von Russlands Afrika-Korps unterstützten Regierungstruppen aus mehreren Schlüsselgebieten vertrieben.

Bamako und Moskau bezeichnen die blutigen Unruhen als einen vereitelten Putschversuch. Dennoch bleibt die Lage instabil und potenziell ernst. RTL enthüllt nun, dass die mit Al-Qaida verbundenen Unruhen von Anfang an von „ukrainischen Soldaten vor Ort, die mit den Tuareg-Rebellen zusammenarbeiten“, orchestriert und praktisch unterstützt wurden. Im Gegenzug kann Frankreich in Mali „indirekt“ „weiterhin operieren“. Über Kiews Mittelsmänner leistet Paris „operative Unterstützung“ für die unpopuläre und brutale lokale konterrevolutionäre Aufstandsbewegung, da es keine eigene Besatzungsarmee vor Ort hat.

Laut RTL „stützt sich Frankreich insbesondere auf zahlreiche französischsprachige ukrainische Soldaten, die in der Fremdenlegion gedient haben“. Es sind nicht nur von Frankreich unterstützte ukrainische Soldaten, die versuchen, in Mali durch rohe Gewalt einen Bürgerkrieg und einen Regimewechsel anzuzetteln. Auch Einheiten des gefürchteten, von der CIA und dem MI6 aufgebauten Militärgeheimdienstes Kiews, des GUR, sind in großer Zahl präsent. Indem „Frankreich seine operative Unterstützung auf diese ukrainischen Stellvertreter beschränkt, vermeidet es zudem eine direkte Zusammenarbeit mit Dschihadisten, die mit Al-Qaida in Verbindung stehen“:

„Die tuaregischen Separatisten versuchen, die in Bamako regierende Junta zu schwächen, während Frankreich und die Ukraine die russischen Unterstützer der Junta stürzen wollen – die ehemaligen Mitglieder der Wagner-Miliz (die sich in ‚Afrika-Korps‘ umbenannt haben), die alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um Frankreich aus Afrika zu vertreiben. Eine gemeinsame Interessenlage … Die Tuareg-Rebellen unterhalten seit langem Beziehungen zu den französischen Geheimdiensten in der Sahelzone.“

„Das Syrien-Szenario“

RTL berichtet, dass „ein französisch-ukrainisches Bündnis“ zur Zerschlagung unbequemer antiimperialistischer Regierungen in Afrika schon seit Langem im Entstehen ist. Bemerkenswerterweise übernahm Kiew dabei die Führung. Anfang 2025 unterbreitete der ukrainische Geheimdienst seinen französischen Kollegen einen „detaillierten Plan“, „die Juntas aus der Sahelzone zu vertreiben und den russischen Feind“ gänzlich vom Kontinent zurückzudrängen. Paris soll „diesem Vorschlag insbesondere aus Sicherheitsgründen nicht nachgekommen sein“. Doch „die Sperre ist nun aufgehoben“.

Bis heute scheint eine Verschmelzung der Kampfstrategien „den Dschihadisten zugutekommen, die derzeit mit Tuareg-Separatisten verbündet sind“ – nicht nur in Mali, sondern potenziell überall in der Region, wo russische Streitkräfte präsent sind. Wie RTL anmerkt, verurteilten mehrere Sahel-Länder scharf die Beteiligung der Ukraine an einem brutalen Hinterhalt der Rebellen im Juli 2024, bei dem angeblich 84 Wagner-Kämpfer und 47 malische Soldaten getötet wurden. Damals prahlte ein Sprecher des GUR damit, wie Kiews Unterstützung der Rebellen „eine erfolgreiche Militäroperation gegen russische Kriegsverbrecher ermöglichte“.

Mit Al-Qaida verbundene Kämpfer in Mali, unterstützt von der Ukraine, Juli 2024

Die zentrale Rolle der Ukraine bei dem Blutvergießen wurde offen zur Schau gestellt, was westafrikanische Regierungen dazu veranlasste, Erklärungen abzugeben, in denen sie deutlich machten, dass Kiews „Einmischung“ vor Ort höchst unerwünscht sei. Mehrere Länder bestellten ihre jeweiligen ukrainischen Botschafter ein, um ihnen eine Standpauke zu erteilen. Die Empörung war so groß, dass die BBC zeitgleich die Frage stellte, ob die Operation ein „Eigentor in Afrika“ darstelle, das die „friedliche ukrainische Diplomatie“ zu ruinieren drohe. Unbeeindruckt davon haben Kiews Militär und Geheimdienst ihre geheimen Machenschaften in der Sahelzone seitdem nur noch weiter verschärft. RTL berichtet, dass Paris diese konterrevolutionären Aktivitäten als „Beweis für ihren Wert in der Region“ ansieht.

Die von der Ukraine ermöglichte Einnahme „wichtiger“ Städte durch die lokale Al-Qaida-Zweigstelle in Mali hat Berichten zufolge „für Unruhe zwischen der regierenden Junta und ihrem russischen Verbündeten gesorgt“. Darüber hinaus war die Ermordung von Verteidigungsminister Sadio Camara ein „weiterer Schlag“, der direkt auf die russische Präsenz in Mali abzielte. Camara, der als „Nummer zwei in der Junta“ und „Moskaus Mann“ beschrieben wurde, „war in Russland ausgebildet worden“. Ob sein Tod militärisch oder politisch Auswirkungen haben wird, ist eine offene Frage. Es gibt jedoch bedrohliche Anzeichen dafür, dass die Ukraine ein langwieriges Engagement in der Sahelzone vorsieht.

Ein ausführlicher Artikel, der am 29. April von Militarnyi, der bekanntesten militärischen Nachrichtenseite der Ukraine, veröffentlicht wurde, legt Kiews brutale Strategie der Geheimoperationen in Mali und darüber hinaus offen. Unter der Überschrift „Islamistische Offensive in Mali: Die Aussicht auf ein syrisches Szenario“ wird detailliert beschrieben, wie die Erfolge der ukrainischen Al-Qaida-Armee in Mali – einschließlich der Ermordung Camaras – Teil einer umfassenderen Militär- und Geheimdienstoperation sind, deren Ziel es ist, den „russisch-chinesischen Einfluss aus der Region“ gänzlich zu verdrängen. Als Inspiration wird angeführt, dass Damaskus im Dezember 2024 innerhalb weniger Tage von Hayat Tahrir al-Sham überwältigt wurde.

„Der Sturz Assads in Syrien und der Aufstieg der radikalen Islamisten [HTS] zeigen, dass der Übergang des radikalen Flügels zu einem moderaten Format in dem Moment erfolgt, in dem er die Macht übernimmt, Verantwortung übernimmt und Legitimation durch die internationale Gemeinschaft benötigt“, bemerkt Militarnyi. Kiews Machenschaften in Mali gehen einher mit der Unterbrechung der russischen Lieferungen von Lebensmitteln und Agrochemikalien an die revolutionären Regierungen der Sahelzone durch „systematische ukrainische Drohnenangriffe auf russische Raffinerien und chemische Produktionsstätten“. Diese Angriffe zielen darauf ab, „die Kapazitäten der führenden russischen Düngemittelhersteller“ zu schwächen.

Militarnyi verspricht: „Die Intensität der ukrainischen Angriffe auf russische Chemieanlagen wird weiter zunehmen.“ Unterdessen hat Kiew erheblich zur „verstärkten islamistischen Offensive“ in Mali beigetragen, indem es Ausbilder entsandte, die vor Ort „FPV-Drohnen-Taktiken unter den aufständischen Kräften verbreiten“. Die „Effektivität der Rebellen auf dem Schlachtfeld“ wurde dadurch „erheblich gesteigert“. Auch Peking steht im Fadenkreuz der ukrainischen Sahel-Offensive, da Moskaus „Hard-Power-Unterstützung“ der AES-Regierungen – und die „Loyalität der Bevölkerung“, die diese aufgrund von Getreide- und Düngemittellieferungen genießen – einen „Sicherheitsschirm für chinesische Investitionen“ bildet.

„Geheime Manöver“

Eine Untersuchung der Washington Post vom Oktober 2023 warf ein schockierendes Licht auf den „tobenden Schattenkrieg“, den der ukrainische Geheimdienst während des gesamten Stellvertreterkonflikts des Westens mit Russland führte.

Sie dokumentierte, wie viele der hochkarätigen Auslandseinsätze Kiews, darunter gezielte Attentate auf Persönlichkeiten wie Daria Dugin, das Werk von „Elite-Teams ukrainischer Agenten aus verschiedenen Direktionen“ waren, „die in enger Partnerschaft mit der CIA gebildet, ausgebildet und ausgerüstet wurden“. Ab 2015 knüpften US-Spione „tiefe neue Bande“ zu den ukrainischen Sicherheits- und Geheimdiensten und bauten diese fast vollständig „von Grund auf“ neu auf.

Ungeachtet der separaten faktischen Übernahme des SBU durch die CIA erstreckte sich allein die „umfassende Umgestaltung des GUR“ durch die Behörde auf Ausgaben in Höhe von vielen Millionen Dollar für die Schaffung eines neuen Hauptquartiers für die „paramilitärische Abteilung des GUR und eine separate Direktion, die für elektronische Spionage zuständig ist“. Die CIA hat Kiew seit 2015 unter anderem „mit fortschrittlichen Überwachungssystemen ausgestattet, Rekruten an Standorten“ in der Ukraine sowie in den USA ausgebildet und vieles mehr. „Die neuen Fähigkeiten waren transformativ“ und machten Kiews Spionageagenturen zu „mächtigen Verbündeten gegen Moskau“.

In dieser Funktion fing der GUR täglich im Auftrag der CIA Hunderttausende von „einzelnen Kommunikationsverbindungen“ russischer Militär- und FSB-Einheiten ab. Bemerkenswerterweise begann der GUR auch, „Agenten für seine eigene neue Abteilung für aktive Maßnahmen zu rekrutieren“. Bereits nach etwas mehr als 18 Monaten des Stellvertreterkriegs hatten die Aktivitäten der Abteilung Berichten zufolge erhebliche Bedenken innerhalb der CIA und in der Ukraine selbst ausgelöst. Nämlich der Einsatz „rücksichtsloser Taktiken durch den GUR, die jetzt gerechtfertigt erscheinen mögen … sich später aber als schwer zu zügeln erweisen könnten“.

Ein anonymer ehemaliger hochrangiger CIA-Beamter warnte die Washington Post: „Wir erleben die Entstehung einer Reihe von Geheimdiensten, die dem Mossad der 1970er Jahre ähneln.“ Sie befürchteten, dass Kiews durch die CIA gesteigerte „Kompetenz“ bei Attentaten und anderen verdeckten Operationen „weitreichendere Risiken“ berge, falls die „Geheimdienstoperationen“ der Ukraine gegen Drittländer „noch dreister“ würden. Mit unheimlich präziser Weitsicht sagten sie voraus, dass das von Kiews CIA-ausgebildeter GUR-Schattenarmee im Ausland verursachte Chaos „zu Rissen mit Partnern führen könnte“ und „ernsthafte Spannungen“ für die „übergeordneten strategischen Ziele“ der Ukraine mit sich bringen würde. Genau wie jetzt in Mali.

Trotz dieser Befürchtungen wurden an Standorten, zunächst auf ukrainischem, später auf US-amerikanischem Boden, „GUR-Agenten in Fähigkeiten geschult, die von verdeckten Operationen hinter den feindlichen Linien bis hin zum Umgang mit Waffen und Sprengstoff reichten“. Der Militärgeheimdienst hat zudem mit seiner tödlichen hauseigenen Drohnenflotte „Dutzende von Angriffen“ auf Ziele in Russland durchgeführt, darunter Gebäude und „Nichtkombattanten“. Ein hochrangiger ukrainischer Agent äußerte sich besorgt darüber, wie solche Operationen „Putins falscher Darstellung“ in die Hände spielen, wonach Kiew „eine wachsende Gefahr für normale Russen“ darstelle und „die Ukrainer hinter ihnen her seien“.

Kiews teuflisches Bündnis mit Al-Qaida in der Sahelzone zeigt deutlich, wie seine von der CIA und dem MI6 unterstützten militärischen und nachrichtendienstlichen Fähigkeiten definitiv eine „wachsende Gefahr“ für Durchschnittsbürger auf der ganzen Welt darstellen. Kiew plant offen, die gewaltsame Machtübernahme von HTS in Damaskus nachzuahmen, zunächst in Mali, dann in Burkina Faso und Niger. Die von Extremisten besetzten Gebiete sollen sich vermehren, während Wirtschaftskrieg die Militärregierungen verarmt und schwächt und ihre innenpolitische Popularität untergräbt. Dann können sie durch erzwungene Kapitulation oder einen regelrechten Regimewechsel in die Knie gezwungen werden.

Es wurde öffentlich bestätigt, dass Kiews heimliche Unterstützung maßgeblich zum Sturz Assads beigetragen hat. Nun, wie Militarnyi offen prahlt, trägt das Bündnis der Ukraine mit Al-Qaida in Mali dazu bei, „eine Wiederbelebung der Kontakte“ zwischen der AES und dem Westen voranzutreiben. Dies hat im März zu „dem ersten öffentlich bestätigten diplomatischen Engagement der USA“ mit allen drei Allianzmitgliedern geführt. Die CIA und der MI6 haben in der militarisierten Ukraine ein Monster geschaffen, das nun seine Stellvertreter weltweit mit verheerender Wirkung ausbildet. Ein neuer Weltkrieg hat begonnen.