Kuba: Die Stunde der Wahrheit

Von amarynth

„La hora de la resistencia: del orden muerto a la independencia definitiva“ (Die Stunde des Widerstands: Von der toten Ordnung zur endgültigen Unabhängigkeit), ein Kommentar von La Tizza, erschien erstmals am 12. Mai 2026 in der spanischen Originalfassung. Was folgt, ist die englische Übersetzung einer überarbeiteten Fassung des genannten Textes. La Tizza ist ein autonomes kommunistisches Online-Magazin, das in Havanna, Kuba, herausgegeben wird.

Wo ist die „Achse des Widerstands“ des Volkes in Lateinamerika, Europa oder gar innerhalb der Vereinigten Staaten? „Niemand sollte sich Illusionen machen: Ohne den Völkermord in Gaza wären wir nicht an diesem Punkt angelangt. Dort, inmitten der live übertragenen Barbarei, wurde ein neuer globaler Ausnahmezustand eingeleitet. Die sogenannte internationale Gemeinschaft hat die Begehung von Völkermord an entbehrlichen Menschenleben passiv hingenommen, wenn nicht sogar gebilligt, ohne dass dies irgendwelche rechtlichen oder politischen Konsequenzen nach sich gezogen hätte. Selbst diejenigen, die sich solidarisch mit der palästinensischen Sache zeigten, brauchten einige Zeit, um zu erkennen, dass in Gaza nicht gegen das Völkerrecht verstoßen wurde; stattdessen wurde eine neue Ordnung etabliert, in der Barbarei ein öffentliches und im Fernsehen übertragenes Spektakel ist. Und das ist die Ordnung, unter der Kuba nun mit dem Einsatz eines Flugzeugträgers nur wenige Meter vor seiner Küste bedroht wird.“ — La Tizza

Von der untergegangenen Ordnung zur endgültigen Unabhängigkeit

Die Erde, die wollen sie mir entreißen, das Wasser, das wollen sie mir entreißen, die Luft, die wollen sie mir entreißen, und nur Feuer, und nur Feuer werde ich geben. Silvio Rodríguez, „Der Blasse bedrängt mich“

I

Wenn es an Donald Trumps Sprache und Verhalten etwas Positives gibt, dann ist es, wie unverblümt sie sind, wie offen sie sich zeigen. Ersterer versteckt sich nicht hinter Euphemismen; Letzterer greift nicht auf diplomatische Umschreibungen zurück. Die Drohung, einen Flugzeugträger direkt vor der Küste Kubas zu stationieren und die Karibikinsel zu übernehmen, sobald die Aufgabe des Imperiums im Iran erledigt ist, ist keine Wahlkampf-Übertreibung, noch ein weiteres Beispiel für Trumps chaotische Verhandlungstaktiken im Mafia-Stil oder ein unwahrscheinlicher imperialer Nach-dem-Essen-Witz. Es ist die unverblümte Erklärung einer Politik, die nie etwas anderes war als die fortwährende Vorbereitung auf den finalen Schlag.

Seit Jahrzehnten sind weite Teile auf beiden Seiten der Straße von Florida anachronistisch hin- und hergerissen zwischen Reform oder Fortführung des Status quo, zwischen taktischen Zugeständnissen oder Gesten des guten Willens einerseits und strategischer Neuausrichtung andererseits, zwischen der Hoffnung auf vernünftige Verhandlungen und der kühlen Berechnung, wie viel man nachgeben muss, um das Ungeheuer zu besänftigen. Mit einem Federstrich hat Trump jeglichen Glauben an die Wahrscheinlichkeit solcher Szenarien zerstört und uns – das müssen wir zugeben – wie kein anderer zuvor dabei geholfen, den Schleier über dieser absurden Illusion zu lüften.

Wer in den letzten Monaten in extremer Naivität auf die Möglichkeit eines Szenarios von Verhandlungen in gutem Glauben und auf Augenhöhe zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten gesetzt hat, ist auf die Nase gefallen. Trump war nie daran interessiert, mit Kuba zu verhandeln, sondern Zeit zu gewinnen. Mit seiner Sprache und seinem Verhalten hat er uns die Mühen der Interpretation erspart: Es ist nicht mehr nötig, zwischen den Zeilen zu lesen; jetzt können wir die Schrift auf dem Deck eines Flugzeugträgers lesen.

Je weniger Zeit wir damit verschwenden, die rasende Dynamik des Hin und Her zwischen Trump und Rubio zu entschlüsseln, je weniger wir versuchen, den Zeitpunkt und die Nuancen ihrer Rhetorik und Appelle beiseite zu schieben, während wir uns der vergeblichen Übung hingeben, uns die potenziellen Segnungen eines vollständigen Einsatzes von Kubas tatsächlicher Dialogfähigkeit vorzustellen, ohne seine Grundprinzipien zu verraten, oder obsessiv darüber zu debattieren, welche Zugeständnisse wir machen könnten, um die Politik des Feindes gegenüber Kuba zu ändern, desto weniger Zeit werden wir denen schenken, die sich in Washington und Miami und deren Netzwerken von Ablegern – von Madrid über Paris bis nach New York, Mexiko und Buenos Aires – bereits entschieden haben, mit der wachsenden und immer weniger diskreten Komplizenschaft der sogenannten demokratischen internationalen Linken – sowohl in ihren liberalen als auch in ihren selbstherrlich „radikalen“ Strömungen –, die weiterhin der moralisch, politisch, intellektuell und man könnte sogar sagen ästhetisch, unvorstellbaren „kubanischen“ blutrünstigen Herde, die auf einen Regimewechsel in Kuba aus ist. Das einzig mögliche und realistische Szenario ist heute, sich unverzüglich und mit absoluter Verantwortung auf einen umfassenden asymmetrischen Krieg vorzubereiten.

II

Die Nacktheit der imperialen Sprache offenbart jedoch etwas noch Tieferes und Entscheidenderes. Es ist nicht so, dass der imperiale Tyrann der Stunde die internationale Ordnung verachtet; vielmehr ist diese internationale Ordnung, die angeblich Mindestbedingungen an Sicherheit und Würde für Länder und Völker garantierte, tot, auch wenn einige – darunter auch in unseren eigenen Reihen – beharrlich die Lebenszeichen einer Leiche überprüfen, die längst zu verfaulen begonnen hat.

Kuba ist Gründungsmitglied der Bewegung der Blockfreien Staaten, assoziiertes Mitglied der BRICS, Unterzeichner der überwiegenden Mehrheit der Abkommen, die es in der globalen Architektur der Vereinten Nationen verankern, und hat jahrzehntelang eine ganze Bandbreite selbstloser Formen der Hilfe und Solidarität gegenüber dem Globalen Süden geleistet, was es moralisch zu einem privilegierten Platz des Respekts und der Gegenseitigkeit in jeder internationalen Ordnung berechtigt, die für sich beansprucht, gerecht oder einfach nur zivilisiert zu sein. Und doch löst die Ankündigung Trumps, dass ein Flugzeugträger vor der kubanischen Küste vor Anker gehen wird, weder eine dringende Sitzung des Sicherheitsrats aus, noch die Verhängung präventiver Sanktionen, noch gar eine glaubwürdige Gegendarstellung (geschweige denn eine Gegen-Drohung) multilateraler diplomatischer Isolation. Sie provoziert Schweigen. Sie provoziert kleinliche Kalküle großer und kleiner Länder – von denen viele bis gestern noch „Freunde Kubas“ waren –, die sich in der Wahnvorstellung befinden, sicher zu sein. Sie provoziert bestenfalls lauwarme Erklärungen, die niemand fürchtet und die niemand berücksichtigen wird, wenn es darum geht, wohin man den Blick richtet, wenn das Undenkbare – und das heimlich ersehnte – geschieht: die Zerstörung jener lästigen, nicht zuletzt als Vorbild dienenden kubanischen Revolution.

Wir müssen noch weiter gehen: Was Trump tut, ist nicht, den Untergang der internationalen Ordnung zu verkünden, sondern die Schamlosigkeit aufzudecken, mit der sie tatsächlich funktioniert. Was gestorben ist, ist nicht diese Ordnung, sondern die prekäre Harmonie zwischen den Parteien, die die nicht ganz so offen erklärten Regeln dieser Ordnung geschaffen und durchgesetzt haben. Neben den wie immer entbehrlichen Leben opfert die Hegemonialmacht par excellence – die Vereinigten Staaten von Amerika, „der größte Feind der Menschheit“, wie Ernesto Guevara es formulierte – diesmal auch die Nebendarsteller der internationalen Ordnung, die nun ihrer Offensive gegen Konkurrenten im Weg stehen, die nicht mehr außerhalb des Kapitalismus stehen, sondern aus dessen eigenem kulturellen und ideologischen Rahmen hervorgehen.

Als Konkurrenz gegen das entstand, was als „anti-hegemonial“ angenommen – oder zumindest wahrgenommen – wurde – auch wenn diese Opposition eher imaginär als real war, wie sich im Falle der UdSSR letztlich herausstellte –, benötigte diese internationale Ordnung Gegengewichte, Checks and Balances und einen Hintergrund der Legitimität – wie illegitim auch immer – für ihre Hegemonie. Das Gleiche gilt für die internationale Ordnung wie für den klassischen Liberalismus: Als die Fähigkeit des Staates zur Anpassung und Kooptierung nicht mehr ausreichte, um die Energie der Volkskämpfe und -forderungen zu absorbieren, brachte das Kapital den Washington-Konsens und die neoliberale Umstrukturierung lateinamerikanischer Diktaturen hervor.

Verbringen wir also weniger Zeit damit, eine Ordnung wiederzubeleben, die bereits tot ist, und widmen wir unsere ganze Kraft dem Aufbau einer neuen unter Waffengewalt. Eine Ordnung, in der Sicherheitsgarantien nicht aus dem toten Buchstaben eines weiteren in Genf hinterlegten Vertrags oder Übereinkommens stammen, sondern aus der Gewissheit, dass jeder Zentimeter Land verteidigt wird und dass diese Verteidigung der Gründungsakt eines aufständischen Völkerrechts sein wird, geboren aus den Waffen der Wahrheit und nicht aus den notariellen Urkunden des Imperiums oder den wahnvollen Geschwätz eines Verrückten.

III

Niemand sollte jedoch erwarten, dass ein siebzehnter Staat Kuba zu Hilfe eilt. Die bittere Realität hat bestätigt, dass vereinzelte Hilfsgesten oder Absichtserklärungen – sei es von Russland oder Mexiko, China oder der Europäischen Union – nichts weiter waren als ein vorübergehendes Zeitfenster, das mit dem Imperium selbst ausgehandelt wurde. Es gibt heute keinen alternativen geopolitischen Block mit der strukturellen Kapazität und dem echten Willen, sich Washington zu widersetzen und die Kuba auferlegte Architektur der Ausnahme zu verändern. Das ist die schonungslose Realität von Kubas Isolation und Einsamkeit. Dies zu akzeptieren ist kein Defätismus: Es ist der erste Schritt in die zwangsläufig einzig richtige Richtung, die uns offensteht, und unsere einzig mögliche Gewinnstrategie.

Es gibt noch eine weitere Tatsache, die Trump und seine faschistische Clique mit der Arroganz derer zu ignorieren versuchen, die nichts als Kilotonnen und Atomsprengköpfe lesen können: die enorme Lehre aus dem Iran und der Achse des Widerstands, aus den neu mobilisierten irakischen Streitkräften, aus den Jemeniten, denen es gelang, die saudische Logistik zu überwältigen, aus der Widerstandsfähigkeit der Hisbollah angesichts anhaltender Angriffe israelischer Truppen im Südlibanon, selbst inmitten eines sogenannten „Waffenstillstands“, der wie immer nur von den Opfern eingehalten wurde. Diese Widerstandskräfte hatten keine Flugzeugträger, keinen Sicherheitsrat, der sie schützte, und auch keinen geopolitischen Block, der sie rettete. Was sie haben, ist eine Doktrin. Und was ihnen vermittelt wurde und weiterhin vermittelt wird, ist eine Pädagogik des Widerstands, die das Imperium nie entschlüsseln konnte.

Wo ist die „Achse des Widerstands“ des Volkes in Lateinamerika, Europa oder gar innerhalb der Vereinigten Staaten? Aus der staatlichen Logik kommt nichts als die Forderung nach Achtung einer untergegangenen internationalen Ordnung und Appelle an einen nicht existierenden Multilateralismus. Hinzu kommt das inakzeptable Beharren darauf, einen Keil zwischen das kubanische Volk und den einzigen Staat und die einzige Regierung zu treiben, die in der Lage und bereit sind, es gegen das Imperium zu vertreten und zu verteidigen, als ob das einzige Problem und die eigentliche Ursache der gegenwärtigen Situation in und um Kuba das „kubanische Regime“ wäre.

Der Imperialismus kann gezielte Militärschläge nutzen, Präsidenten entführen, Generäle ermorden, Infrastruktur zerstören und mit seiner unübertroffenen Luftmacht ein Spektakel der Abschreckung inszenieren.

Doch es gibt eine Variable, die sich allen Algorithmen entzieht: der zermürbende Widerstand. Ein langwieriger asymmetrischer Krieg zehrt die Haushalte aus, erschüttert den innenpolitischen Konsens, zehrt die parlamentarischen Mehrheiten auf und verwandelt jeden taktischen militärischen Sieg vor Ort gegen die imperialistischen Aggressoren in eine potenzielle strategische politische Niederlage für diese.

Widerstand kostet zwar mehr Menschenleben, ist aber politisch unendlich viel wirksamer als die Unterwerfung, um ein Leben zu bewahren, das ohne Souveränität – wie es in Kubas Nationalhymne heißt – nichts weiter ist als „ein Leben in Schmach und Verachtung“. Sich für den Widerstand zu entscheiden, ist kein Akt selbstmörderischen Heldentums; es ist die rationale Abwägung derer, die verstanden haben, dass das Leben unter Besatzung ein aufgeschobener Tod ist und dass das einzige Druckmittel, um das Imperium an den Verhandlungstisch zu bringen, die unzumutbaren Kosten sind, die ein Volk bereit ist zu tragen und ihm aufzuerlegen.

IV

Die kürzlich von Trump unterzeichnete Durchführungsverordnung ist der konkrete Ausdruck dieser neuen Lage. Dies ist nicht nur ein weiterer Schritt bei der Verschärfung der kriminellen Blockade gegen Kuba: Es ist die schriftliche Formalisierung eines totalen Ausnahmezustands. Jede Geste gegenüber Kuba, selbst die zaghafteste humanitäre, ist somit vollständig verboten. Das Ziel ist es, durch Ersticken einen inneren Zusammenbruch herbeizuführen, ohne unbequeme Zeugen, ohne Helfer, ohne Nahrung, ohne Medikamente, ohne Strom. Krieg als Fortsetzung der Unfähigkeit, Politik zu betreiben, mit anderen Mitteln.

Um seine Offensive zu rechtfertigen, betreibt das Imperium ein ständiges Spiel mit zwei Narrativen, das dringend und präzise entlarvt werden muss. Einerseits: „Kuba steht kurz vor dem Zusammenbruch“, „Kuba ist das nächste“, „Kuba ist ein gescheiterter Staat“, der nur noch einen letzten Stoß braucht, um zu zerfallen. Andererseits ist Kuba eine „ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA“, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass es notwendig ist, einen Flugzeugträger vor seiner Küste zu stationieren, vermutlich um das kubanische Volk davon zu überzeugen, dass der einzig kluge Weg darin besteht, sich zu ergeben und einen Krieg zu vermeiden, den das kubanische Volk nicht gewinnen kann.

Was trifft nun zu? Wenn wir eine Bedrohung sind, die in der Lage ist, Schaden solchen Ausmaßes anzurichten, wie kommt es dann, dass wir kurz vor dem Zusammenbruch stehen? Wenn wir kurz vor dem Zusammenbruch stehen, warum müssen die Vereinigten Staaten dann den totalen Ausnahmezustand ausrufen und Kuba damit drohen, ihre Seestreitkräfte vor der kubanischen Küste zu stationieren – als ersten Schritt vor dem Einsatz ihrer Luftstreitkräfte?

Die Antwort ist einfach: Keine dieser Aussagen ist wahr. Es sind austauschbare Rädchen in einer Propagandamaschinerie, die darauf ausgelegt ist, das Unrechtfertigbare zu rechtfertigen. Was ist dann unsere Pflicht als kubanische Revolutionäre? Spezialisten darin zu werden, unterschwellige, heimliche, unsichtbare Diskurse zu entschlüsseln? Alles ist jedoch klar zu sehen. Wer es nicht sehen will, sollte nicht erwarten, seine Altersweitsichtigkeit durch den Anblick eines Flugzeugträgers vor der kubanischen Küste zu heilen.

Aber nehmen wir die Logik des Gegners doch einmal für einen Moment ernst. Wenn die kubanische Regierung am 1. Mai letzten Jahres eine halbe Million Menschen „gezwungen“ hat, inmitten der schlimmsten vielschichtigen Krise in der Geschichte des Landes vom Platz der Revolution zur US-Botschaft in Havanna zu marschieren, wenn diese Regierung mehr als sechs Millionen Kubaner „gezwungen“ hat, eine Erklärung gegen die Politik des Imperiums zu unterzeichnen und sich zur Verteidigung des Vaterlandes zu verpflichten, dann stehen wir einem „Regime“ gegenüber – dem kubanischen – mit übermenschlicher Zwangsgewalt, das in der Lage ist, den Willen der Menschen in einem Ausmaß zu mobilisieren, das selbst das Imperium nicht erreichen könnte. Wenn diese Macht real ist, dann sollte das Imperium zweimal überlegen, bevor es angreift: Wie soll man mit einem Land umgehen, das seine Bevölkerung auf diese Weise kontrolliert?

Wenn hingegen diese Demonstrationen und diese Unterschriften nicht das Ergebnis von Zwang waren, sondern vielmehr aus dem aufrichtigen Wunsch entstanden sind, die eigene Würde zu behaupten, indem man das Land seiner Geburt gegen einen ungerechten, ungleichen, unmoralischen und kriminellen Krieg verteidigt – wenn sie die freie Geste einer Nation und eines Volkes waren, die nicht gezwungen werden müssen, das verteidigen zu wollen, was ihnen gehört –, dann sollte das Imperium noch mehr darüber nachdenken. Denn was dem Imperium gegenübersteht, ist weder ein gescheiterter Staat noch eine ganze Bevölkerung, die es mit Blumen empfangen wird, sondern eine geschlossene Mehrheit des Volkes, die bereit ist, um jeden Preis und mit allen Mitteln Widerstand zu leisten.

In beiden Fällen wird die Schlussfolgerung dieselbe sein: Eine Invasion Kubas wäre der kostspieligste Fehler in der gesamten imperialen Geschichte der Vereinigten Staaten.

V

Wir sind nicht durch spontane Entstehung an diesen Punkt gelangt. Der Angriff auf die Twin Towers diente als Vorwand für die Verhängung eines Ausnahmezustands innerhalb der Vereinigten Staaten durch den Patriot Act. Dieser Ausnahmezustand wurde später mit den Kriegen in Afghanistan und im Irak auf die ganze Welt ausgedehnt: Jeglicher Rechtsrahmen spielte keine Rolle mehr. Die inneren Bedürfnisse einer von Washington definierten und abgegrenzten Weltordnung wurden zur einzigen Regel. Der Trumpismus ist weder ein Zufall noch eine Anomalie, er ist die Rückkehr des Verdrängten: das neokonservative Projekt, das unvollendet geblieben war.

Niemand sollte sich Illusionen machen: Ohne den Völkermord in Gaza wären wir nicht an diesem Punkt angelangt. Dort, inmitten der live übertragenen Barbarei, wurde dieser neue globale Ausnahmezustand ausgerufen. Die sogenannte internationale Gemeinschaft akzeptierte passiv, wenn nicht gar billigte sie die Begehung von Völkermord an entbehrlichen Leben – Leben, die ohne jegliche rechtlichen oder politischen Konsequenzen genommen werden konnten. Selbst diejenigen, die sich solidarisch mit der palästinensischen Sache zeigten, brauchten einige Zeit, um zu erkennen, dass in Gaza nicht gegen das Völkerrecht verstoßen wurde; stattdessen wurde eine neue Ordnung etabliert, in der Barbarei ein öffentliches, im Fernsehen übertragenes und toleriertes Spektakel ist. Und das ist die Ordnung, unter der Kuba nun mit dem Einsatz eines Flugzeugträgers nur wenige Meter vor seiner Küste bedroht wird.

Geopolitisch, wenn nicht gar ideologisch, ist der Iran heute vielleicht das, was die UdSSR gestern war: die einzige Macht mit dem Willen, nicht nachzugeben und stattdessen das derzeitige Kräfteverhältnis in ihrer Konfrontation mit dem Imperialismus zu verändern. Die Frage jedoch, die uns kubanischen Revolutionären auf der Zunge brennt, ist eine andere: Wo ist die Volksachse des Widerstands in Lateinamerika, Europa oder sogar innerhalb der Vereinigten Staaten? Es ist dringend notwendig, sie zu etablieren, und dafür wird uns die Logik des Staates nicht viel nützen. Aus der staatlichen Logik kommen nichts als Aufrufe zum Dialog, zur Achtung einer überholten internationalen Ordnung und Appelle an einen Multilateralismus, der schon vor seiner Geburt nach Tod riecht. Hinzu kommt das inakzeptable Beharren darauf, einen Keil zwischen das kubanische Volk und den einzigen Staat und die einzige Regierung zu treiben, die fähig und willens sind, es gegen das Imperium zu vertreten und zu verteidigen, als ob das einzige Problem und die eigentliche Ursache der gegenwärtigen Situation in und um Kuba das „kubanische Regime“ wäre.

Der Krieg am Persischen Golf hat gezeigt, dass in einem asymmetrischen Szenario die Kontrolle über strategische Routen und Ressourcen entscheidend ist. Daher muss unmissverständlich gewarnt werden, dass alle US-Stützpunkte in der westlichen Hemisphäre de facto zu legitimen Zielen würden, einschließlich derer in Florida und entlang der US-Küste, die als Versorgungsstützpunkte dienen könnten, ebenso wie die von den Vereinigten Staaten genutzten Frachtumschlagzonen. Jedes karibische Land, das sein Territorium für Truppenbewegungen gegen Kuba zur Verfügung stellt oder die Nutzung seiner Wasserstraßen für den Transit von Flugzeugträgern oder seines Luftraums für den Durchflug von US-Flugzeugen und Drohnen zulässt, wird sich selbst auf das Schlachtfeld begeben.

Dies ist keine bloße Prahlerei im Stil des Stellungskriegs. Es ist die technisch korrekte Beschreibung dessen, was ein langwieriger asymmetrischer Krieg gegen ein Imperium mit sich bringen würde, das logistisch von einem hemisphärischen Netzwerk aus Stützpunkten, Seewegen und Versorgungsstellen abhängig ist. Der Feind zwingt die Ziele seiner Aggression dazu, in Kategorien des totalen Krieges zu denken. Wir müssen dies mit der ganzen kaltblütigen Entschlossenheit und der ganzen Leidenschaft derer tun, die ihre eigene Existenz verteidigen.

Alle Gruppen, die sich mit Kuba solidarisieren, alle Bewegungen, die sich für ein Höchstmaß an praktischem Internationalismus einsetzen, müssen sich darauf vorbereiten, in ihren eigenen Ländern Widerstandsszenarien zu entfalten. Nur durch organisierten internationalen Widerstand können wir das Kräfteverhältnis verschieben. Es geht nicht nur darum, dieses neue Aggressionsszenario zu besiegen, das das Imperium Kuba und der gesamten Region aufzwingt. Es geht darum, dem Imperialismus eine strategische Niederlage zuzufügen.

Trump bietet uns heute, ohne es zu wissen, ohne es sich auch nur vorstellen zu können, die historische Gelegenheit, eine entscheidende Phase im Kampf um die endgültige Unabhängigkeit unserer Völker einzuleiten und dazu beizutragen, jenes schändliche Kapitel der Menschheitsgeschichte, nämlich den ungezügelten Einsatz der stets aggressiven und räuberischen Natur und Logik des Imperiums, immer näher seinem Ende zu bringen.

Wir bitten nicht um Erlaubnis, uns zu verteidigen. Wir appellieren nicht an eine Ordnung, die nicht mehr existiert. Wir suchen nicht den Schutz von Institutionen, die ungerechtfertigte und ungleiche Angriffskriege und Völkermorde legitimiert haben. Wir sagen dem Imperium mit der Gelassenheit derer, die weitaus Heiligeres und Lebensbestimmenderes riskieren als Kapitalströme und Investitionsmöglichkeiten, dass jeder eingesetzte Flugzeugträger, jede genutzte Basis, jede gestartete Drohne, jedes in See stechende Versorgungsschiff auf eine Reaktion stoßen wird – zu Zeiten, an Orten und auf Weisen, die wir wählen.

Die Stunde der Wahrheit ist gekommen: feige Mitschuld oder organisierter Widerstand, ewige Knechtschaft oder endgültige Unabhängigkeit. Das sind die einzigen Optionen.

Wir kubanischen Revolutionäre haben uns diese bereits zu eigen gemacht.