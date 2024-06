Die „HEREIN-WINKER“ gehören vor Gericht gestellt – Sämtliche MIGRANTEN-OPFER gehen auf ihr Konto!

Wenn ich an den Tod des jungen Polizisten in Mannheim denke, könnte ich losheulen. Es treibt mir Tränen in die Augen, ich kann nichts dagegen tun. Die Trauer und der Schmerz schütteln mich. Das tut weh. Einfach sehr weh.



Gleich danach empfinde ich Wut und bekomme einen Riesenzorn auf die verantwortungslosen “Herein-Winker”, die sich jetzt erstaunt und mit rituell aufgesetztem Bedauern über die Mordtat aus ihrer persönlichen Schuld herausstehlen wollen. Was haben sie damit zu tun? Viel. Sehr viel sogar!



Dass es genau so kommen wird, und Morde, schwere Körperverletzungen, unzählige sexuelle Attacken, Vergewaltigungen und sogar Massenvergewaltigungen – 111 allein in Berlin im letzten Jahr – überall im Land – medial unterdrückt, wenn es nur geht – nahezu täglich geschehen und sich künftig noch oft wiederholen werden, kann für Erwachsene mit ein bisschen Verstand keine Überraschung sein, sondern war amtlich, zwingend, und deshalb leicht vorhersehbar.