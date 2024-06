7 Dinge, die Sie tun sollten, bevor Sie versuchen, Gewicht zu verlieren

Analyse von Ashley Armstrong

Die Geschichte auf einen Blick

Verbessern Sie Ihre Stoffwechselrate durch eine Änderung der Lebensweise und der Ernährung, bevor Sie mit einer Gewichtsreduktion beginnen

Erhöhen Sie vor der Diät Ihren Kalorienbedarf, um eine extreme Kalorienrestriktion zu vermeiden und eine langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten

Erkennen Sie, dass eine Gewichtsabnahme ein Kaloriendefizit erfordert, das sowohl von den verbrauchten als auch von den verbrannten Kalorien abhängt. Konzentrieren Sie sich darauf, Ihren Stoffwechsel durch mehr körperliche Aktivität und eine kontrollierte Makronährstoffaufnahme zu verbessern

Entwickeln Sie grundlegende Gesundheitsgewohnheiten, wie regelmäßige körperliche Betätigung und selbst gekochte Mahlzeiten, um die Gewichtsabnahme zu erleichtern und effektiver zu gestalten.

Bereiten Sie sich auf eine schrittweise Gewichtsabnahme vor, indem Sie zunächst Ihre Ernährung und Ihren Lebensstil anpassen, um Ihre allgemeine Stoffwechselgesundheit zu verbessern

Die Frage “Wie kann man Fett verlieren?” scheint heutzutage eine beliebte Frage zu sein. Und das ist auch verständlich, denn viele Menschen sind übergewichtig und die Fettleibigkeitsrate steigt weiter an. Doch bevor Sie sich mit der Frage “Wie nehme ich ab?” befassen, sollten Sie zunächst prüfen, ob Sie überhaupt an einem Punkt sind, an dem Gewichtsverlust Ihr erstes Ziel sein sollte.

Wenn Sie abnehmen wollen, sollten Sie zunächst daran arbeiten, Ihre Stoffwechselrate zu verbessern und Ihre Gewohnheiten zu ändern. Auf diese Weise wird das Abnehmen in Zukunft viel einfacher, erfolgreicher und nachhaltiger. Wenn Sie diese grundlegenden Gewohnheiten nicht beherrschen, wie können Sie dann erwarten, dass Sie in einer Abnehmphase erfolgreich sind?

Wenn Sie diese Grundlagen nicht beherrschen, müssen Sie wahrscheinlich eine sehr geringe Menge an Kalorien zu sich nehmen, um Gewicht zu verlieren – was nicht nachhaltig ist und sich langfristig negativ auf Ihren Stoffwechsel auswirkt.

Lassen Sie uns kurz eine hypothetische Situation diskutieren. Nehmen wir an, Sie haben zu einem bestimmten Zeitpunkt (Punkt A) Ihren Stoffwechsel herunterreguliert oder Ihre Hormone sind unausgeglichen, so dass Ihre Erhaltungs-Kalorienzufuhr bei etwa 1600 Kalorien liegt (was bedeutet, dass Sie Ihr Gewicht mit dieser Kalorienmenge halten).

Aber dann, 3-6 Monate später (Punkt B), nachdem Sie einige Änderungen in Ihrer Lebensweise und Ernährung vorgenommen haben (siehe unten), liegt Ihre neue Kalorienzufuhr bei 2300 Kalorien (auch dies ist hypothetisch) – das heißt, Sie können Ihr Gewicht jetzt mit einer höheren Kalorienzufuhr halten. An Punkt B können Sie dann eine Diät machen (in eine Fettabbauphase eintreten), bei der die Kalorienzufuhr im Vergleich zu Punkt A höher ist.

Indem wir daran arbeiten, die Funktionsweise Ihres Körpers insgesamt zu verbessern (Verbesserung des Stoffwechsels und des Schilddrüsensystems), können wir Ihren Energieverbrauch erhöhen.

Wenn es an der Zeit ist, Gewicht zu verlieren, können Sie also eine Diät mit einer höheren Kalorienzufuhr durchführen (was die gesamte Phase der Gewichtsabnahme angenehmer und nachhaltiger macht). Wer will schon 1000 Kalorien essen, um abzunehmen? Das ist nicht gesund und auch nicht nötig.

Sie müssen Ihren Körper jedoch dort abholen, wo er ist, und sich langsam von Punkt A zu Punkt B vorarbeiten, um Ihren Stoffwechsel zu verbessern. Wie machen wir das? Lassen Sie uns eintauchen.

Gemäß dem Gesetz der Thermodynamik (Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden) müssen Sie ein Kaloriendefizit haben, um Gewicht zu verlieren. Ja, es gibt natürlich Nuancen, da es VIELE Faktoren gibt, die sich auf die Seite “Kalorienverbrauch” der Gleichung auswirken, aber wir müssen ein Energiedefizit erzeugen, das von einer Reihe von Variablen abhängt.

Ihre Energieaufnahme (verbrauchte Kalorien) entspricht allen Kalorien, die Sie mit der Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen. Ihr Energieaufwand (die Kalorien, die Sie “verbrennen”) ist die Summe aus:

Ihr Grundumsatz (BMR), der sich auf die Energie bezieht, die Ihr Körper zur Aufrechterhaltung der Grundfunktionen benötigt. Dazu gehören die Atmung, die Verdauung der Nahrung, das Pumpen des Blutes durch den Körper, die Erhaltung kräftiger Haare und Nägel, die Erzeugung von Energie usw. Dieser Bereich macht 65 % bis 70 % des täglichen Gesamtverbrauchs aus und ist damit der größte Teil der Energiegleichung. Die Erhöhung Ihres Grundumsatzes ist eine der besten Möglichkeiten, um langfristig Gewicht zu verlieren und zu halten. Sie können Ihren Grundumsatz erhöhen, und das ist vorteilhaft für die Gewichtsabnahme! Nicht-trainingsbedingte Aktivitätsthermogenese – NEAT (Körperbewegungen außerhalb des geplanten Trainings, wie Zappeln, Wäsche waschen usw.). Die durch NEAT verbrannten Kalorien variieren sehr stark. Aktivere Personen (mit einer höheren täglichen Schrittzahl) verbrennen aufgrund der höheren NEAT mehr Kalorien. Dr. Levine hat gezeigt, dass der NEAT-Wert zwischen zwei Personen gleicher Größe um bis zu 2000 Kalorien pro Tag variieren kann! Bewegung, d. h. die Energie, die Ihr Körper für eine geplante körperliche Aktivität aufwendet, sei es Krafttraining, Sport oder eine Ausdauersportart. Während eines Krafttrainings verbrennt man eigentlich nicht viele Kalorien – und das Ziel ist auch nicht, Kalorien zu verbrennen. Das Ziel ist es, eine muskuläre Anpassung herbeizuführen, um die Menge an fettfreier Masse (Muskeln) zu erhöhen und so den Stoffwechsel zu steigern. Thermischer Effekt der Nahrung (TEF) – Die Menge an Kalorien, die Ihr Körper zur Verdauung der verzehrten Nahrung verbraucht.

Das Gleichgewicht zwischen Ihrer Energiezufuhr und Ihrem Energieverbrauch entscheidet darüber, ob Sie Ihr Gewicht halten, abnehmen oder zunehmen.

Je mehr wir unseren Stoffwechsel und unseren Energieverbrauch steigern können, desto mehr Lebensmittel können Sie essen und Ihr Gewicht halten UND desto mehr Lebensmittel können Sie in einer Phase der Gewichtsabnahme essen. Der erste Schritt besteht also darin, sich auf die Verbesserung der rechten Seite der Waage zu konzentrieren, bevor die linke Seite gesenkt wird.

Die folgende Abbildung zeigt den relativen Beitrag der 4 oben genannten Punkte zu Ihrem Gesamtenergieverbrauch:

Wie Sie sehen, tragen NEAT und BMR am meisten zu Ihrem Energieverbrauch bei. Das sind also die beiden Dinge, die wir versuchen sollten, zu verbessern, bevor wir eine Abnehmphase einleiten. Und es wird viele Leute geben, die “Kalorienzufuhr vs. Kalorienverbrauch” kritisieren – und ich verstehe das – natürlich ist es nicht perfekt!

Hier eine Kritik eines Professors aus Stanford zum Thema “Kalorienzufuhr vs. Kalorienverbrauch”:

“Die Vorstellung, dass man eine Kalorie zu sich nimmt und eine Kalorie abgibt, wenn es um die Gewichtsabnahme geht, ist nicht nur veraltet, sondern einfach falsch”, sagt Dr. Fatima Cody Stanford, Spezialistin für Fettleibigkeit und Assistenzprofessorin für Medizin und Pädiatrie an der Harvard Medical School. “Die Wahrheit ist, dass selbst sorgfältige Kalorienberechnungen nicht immer zu einheitlichen Ergebnissen führen. Wie Ihr Körper Kalorien verbrennt, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter die Art der Nahrung, die Sie zu sich nehmen, der Stoffwechsel Ihres Körpers und sogar die Art der Organismen, die in Ihrem Darm leben. Sie können genau dieselbe Kalorienzahl essen wie jemand anderes und dennoch sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen, was Ihr Gewicht angeht.”

Ich stimme den letzten beiden Sätzen zu! Natürlich gibt es Nuancen. Aber das heißt nicht, dass die Energiebilanz nicht trotzdem gilt. Es bedeutet, dass Ihr Energieverbrauch durch einen schlechten Stoffwechsel und unausgeglichene Hormone stark behindert wird.

Bei all den Lebensmitteln, die Sie zu sich nehmen, muss etwas mit der Nahrung geschehen, sie verschwindet nicht einfach “puff”. Wenn Sie also mehr Energie (Kalorien) zu sich nehmen, als Sie gegenwärtig benötigen, wird diese als Fett für die spätere Verwendung gespeichert.

Die Schilddrüsenhormone sind der Hauptregulator des Körperstoffwechsels. Bei einer trägen Schilddrüsenfunktion ist Ihr Grundumsatz niedrig. Das heißt, Ihr Körper verbrennt nicht viele Kalorien.

Um Gewicht zu verlieren, müssten Sie also eine sehr kalorienarme Diät einhalten – was nicht nachhaltig ist. Das bedeutet, dass Ihr aktueller Stoffwechselzustand Sie nicht in die Lage versetzt, erfolgreich Gewicht zu verlieren. Wie können wir unseren Grundumsatz (BMR) erhöhen? (Eine andere Art, diese Frage zu stellen, ist: Wie können wir unseren Stoffwechsel verbessern?)

Die 7 unten aufgeführten Gewohnheiten werden Ihnen dabei helfen (und Sie sollten diese Gewohnheiten ZUERST beherrschen, bevor Sie mit dem Fettabbau beginnen).

Hören Sie auf, schnelle Lösungen zu suchen – Kohlenhydratreduktion kann bei manchen Menschen zu schnellem Gewichtsverlust führen – aber das ist größtenteils ein Verlust von Wassergewicht (und bei manchen ein Verlust von Muskelmasse – was NICHT das ist, was wir wollen). HUNDERTE von Menschen sind zu unserem Kurs gekommen und haben gesagt: “Die Keto-Kur hat anfangs bei mir funktioniert, um Gewicht zu verlieren, aber jetzt habe ich es wieder zugenommen. Ihre Hormone und ihr Stoffwechsel stürzten ab, und der restriktive Ansatz führte zu einem nicht enden wollenden Binge-Zyklus, in dem Fortschritte gemacht, verloren, gemacht, verloren wurden, usw. Das ist nicht gesund! Kohlenhydratreduktion bedeutet nicht automatisch Gewichtsverlust. Für manche Menschen hilft die Einschränkung eines ganzen Makronährstoffs, ihre Kalorienzufuhr zu senken, was zu einer vorübergehenden Gewichtsabnahme führen kann. Aber man muss keine Kohlenhydrate einschränken, um Gewicht zu verlieren. Das ist einfach nicht wahr – die Steigerung der Fettoxidation führt nicht zu einer Gewichtsabnahme. Sie können immer noch Fett verbrennen, wenn Sie Kohlenhydrate in Ihre Ernährung aufnehmen. Essen Sie Frühstück – Nein, Fasten ist auch nicht das magische Mittel. Wenn es Ihnen hilft, eine Zeit lang Kalorien einzusparen, ist das wahrscheinlich der Grund für den anfänglichen Erfolg. Aber Fasten ist ein Zeichen für den Körper, dass er sich schonen muss. Ein Körper wird seinen Stoffwechsel NICHT erhöhen, wenn er Knappheit spürt. Also, frühstücken Sie! Diejenigen, die ein großes Frühstück essen, verbrennen doppelt so viele Kalorien (haben einen höheren Grundumsatz) im Vergleich zu denjenigen, die nicht frühstücken oder ein kleines Frühstück und ein großes Abendessen zu sich nehmen. Ihre nahrungsinduzierte Thermogenese ist morgens 2,5 Mal höher als abends. Diejenigen, die frühstücken, haben auch weniger Heißhunger und einen gesünderen Blutzucker- und Insulinspiegel. Sie haben gerade 8-10 Stunden gefastet – essen Sie Ihr Frühstück. Kochen Sie die meisten Ihrer Mahlzeiten – Ihre Lebensmittelauswahl (die Kalorienquelle) wirkt sich auch darauf aus, wie Ihr Körper Energie produziert und wie Ihre Hormone wirken (und damit auf Ihren Grundumsatz). Das Ziel einer “stoffwechselgerechten” Ernährungsstrategie ist es, die Energiegewinnung des Körpers zu verbessern und das Hormongleichgewicht zu erhalten. Wenn Sie sich einer besseren Lebensmittelauswahl bewusst werden, können Sie auf die Maximierung Ihres Grundumsatzes hinarbeiten. Verarbeitete Lebensmittel und die meisten Speisen zum Mitnehmen/Restaurantessen sind oft sehr energiedicht (sie enthalten viele Kohlenhydrate und viel Fett), reich an PUFA und arm an Mikronährstoffen. Sie werden auf lange Sicht keine nennenswerten Fortschritte machen, wenn Sie nicht anfangen, die meisten Ihrer Mahlzeiten selbst zu kochen (ein paar Mal pro Woche auswärts zu essen ist in Ordnung!). Die meisten verarbeiteten Lebensmittel sind außerdem voller Konservierungsstoffe, Gummis, Farb- und Füllstoffe – all das kann sich im Laufe der Zeit negativ auf Ihre Darmgesundheit auswirken, was die Energieproduktion und den Stoffwechsel behindert. Nehmen Sie ausreichend Kalzium mit der Nahrung auf – Es wurde nachgewiesen, dass jede Erhöhung der regelmäßigen Kalziumzufuhr um 300 mg bei Kindern mit etwa 1 kg weniger Körperfett und bei Erwachsenen mit 2,5 bis 3,0 kg weniger Körpergewicht einhergeht. Eine Diät mit höherem Kalziumgehalt hat sich auch als wirksamer bei der Verringerung von Bauchfett bei Personen mit Typ-2-Diabetes erwiesen als eine Diät mit niedrigerem Kalziumgehalt. Kalzium kann den Körperfettanteil aufgrund seiner Wirkung auf den Grundumsatz beeinflussen, da es die Thermogenese fördert und die Fettsynthese verringert. Achten Sie also darauf, dass Sie regelmäßig Milch, Käse, Joghurt oder gut gekochtes dunkles Blattgemüse essen, um den Stoffwechsel durch Kalzium in der Nahrung zu verbessern. Häufige Spaziergänge und Bewegung während des Tages – Ein hohes Aktivitätsniveau spielt eine wichtige Rolle für einen gesunden Stoffwechsel – wir reagieren besser auf Krafttraining und wir verbessern die Reaktion unseres Körpers auf die Nahrung, die wir zu uns nehmen, indem wir die Blutfette senken und unsere Insulinreaktion verbessern. Personen, die sich regelmäßig körperlich betätigen, haben einen niedrigeren Körperfettanteil und einen höheren Grundumsatz als sitzende Kontrollpersonen mit ähnlichem Körpergewicht, FFM und Body-Mass-Index. In der Literatur gibt es zahlreiche Studien, die belegen, dass häufige Bewegung während des Tages für einen gesunden Stoffwechsel unerlässlich ist. Einige Studien zeigen jetzt sogar, dass wir die gesundheitlichen Vorteile eines Trainings nur dann nutzen können, wenn wir den ganzen Tag über aktiv sind, nicht nur während des Trainings. Das heißt, wenn Sie 30 Minuten bis 1 Stunde am Tag trainieren und dann den Rest des Tages sitzen, haben Sie keinen Nutzen für die Gesundheit (wie z. B. eine bessere Brennstoffverwertung)! Sie könnten einfach nur Ihre Zeit verschwenden. 2-4 Krafttrainingseinheiten pro Woche plus tägliche regelmäßige Bewegung über den Tag verteilt durch leichte Spaziergänge (anstatt nur eine Trainingseinheit und den Rest des Tages sitzen) sind der beste Weg, um die gesundheitlichen Verbesserungen und den Fettabbau durch Sport zu maximieren. In der Literatur wird dies gemeinhin als “Exercise Snacks” bezeichnet und ist in der Abbildung weiter unten dargestellt “Langes Sitzen verhindert, dass eine 1-stündige Laufeinheit die Fettoxidation verbessert und die Plasmatriglyzeride reduziert. Diese ‘Bewegungsresistenz’ kann verhindert werden, indem man 8500 Schritte-d-1 geht oder 8 Stunden Sitzen mit stündlichen Fahrradsprints unterbricht.” “Zwei Vorteile der akuten Bewegung sind die Senkung der postprandialen Plasmatriglyceridreaktion auf eine fettreiche Mahlzeit am nächsten Tag und die erhöhte Fettoxidation. Wenn jedoch das Aktivitätsniveau (tägliche Schritte) sehr niedrig ist, treten diese akuten Anpassungen an Bewegung nicht auf. Dieses Phänomen wird als “Bewegungsresistenz” bezeichnet. Wenn die Teilnehmer 5000 oder weniger Schritte pro Tag zurücklegten und trotz einer einstündigen sportlichen Betätigung am nächsten Tag einen Rückgang der Fettoxidation um 16 % bis 19 % und einen Anstieg der postprandialen TG-Exkursionen im Plasma um 22 % bis 23 % im Vergleich zu NORMAL (etwa 8500 Schritte pro Tag; P < 0,05) aufwiesen. Daher könnte empfohlen werden, dass die Menschen für einen optimalen Fettstoffwechsel ihre Schrittzahl nicht unter ca. 8500 Schritte pro Tag reduzieren, auch wenn sie sich zusätzlich mit mäßiger Intensität bewegen.” “Diese Daten deuten darauf hin, dass körperliche Inaktivität (z. B. Sitzen ~13,5 Stunden/Tag und <4.000 Schritte/Tag) einen Zustand schafft, in dem die Menschen ‘resistent’ gegen die metabolischen Verbesserungen werden, die sich typischerweise aus einer akuten aeroben Übung ergeben (d. h. Übungsresistenz). Bei Menschen, die körperlich inaktiv sind und die meiste Zeit des Tages sitzen, führte eine einstündige intensive körperliche Betätigung nicht zu einer Verbesserung des am nächsten Tag gemessenen Lipid-, Glukose- und Insulinstoffwechsels.” Es gibt so viele andere Studien, die den Nutzen von Bewegung während des Tages belegen. Ich sage NICHT, dass Sie den ganzen Tag rennen oder Sport treiben sollten – aber versuchen Sie, mehr zu gehen! Es ist eine stressarme Bewegung, die drastische gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Streben Sie 8.000 Schritte pro Tag an. Wie Sie regelmäßige Bewegung in Ihren Lebensstil einbauen können: Planen Sie Spaziergänge in Ihren Zeitplan ein oder verwenden Sie einen Schrittzähler und versuchen Sie, mindestens 8.000 Schritte pro Tag zu machen (10.000-12.000 wären ein gutes Ziel!). Dies wird auch die Verdauung der Mahlzeit verbessern. Krafttraining und Muskelaufbau – Es ist inzwischen gut belegt, dass mehr Muskelmasse unseren Grundumsatz erhöht – das heißt, unser Körper verbrennt im Ruhezustand mehr Kalorien (was unseren Energieverbrauch erhöht), denn Muskeln sind “teures” Gewebe und verbrauchen viel Energie! Studien haben gezeigt, dass eine größere Muskelmasse die Glukoseaufnahme der Skelettmuskeln erhöht und die Insulinempfindlichkeit verbessert. Der beste Weg, Muskeln aufzubauen, ist ein intelligentes Krafttraining! (Und wenn Sie Hilfe bei einem Krafttrainingsprogramm benötigen – schauen Sie sich unsere Train2Change-App für stoffwechselunterstützende, muskelaufbauende Workouts an). Verfolgen Sie Ihr Essen und lernen Sie etwas über Makronährstoffe – Viele Leute werden sagen, dass dies restriktiv und eine “Essstörung” ist. Aber wenn Sie Ihre Ernährung vorher nicht verfolgt haben, warum sind Sie dann jetzt an einem Punkt, an dem Sie abnehmen wollen? Hat Ihr früherer Ansatz funktioniert? Welchen Nachteil hat es, wenn Sie vorübergehend Ihre Ernährung verfolgen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie Sie Ihren Körper mit der richtigen Makronährstoffbilanz versorgen? Wenn wir unsere Kalorienzufuhr mit unseren Finanzen vergleichen – ist es dann nicht eine gute Idee, ein Budget zu führen? Damit Sie bessere Entscheidungen über zukünftige Ausgaben treffen können? Es gibt auch den allgemeinen Trend, dass man, sobald man anfängt, seine Ernährung zu beobachten, bessere Entscheidungen trifft. “Wenn man etwas beobachtet, ändert man sein Verhalten”. Wer will schon den Verzehr eines Twinkies und eines Schokoriegels verfolgen? Wenn Sie wissen, wo sich Ihr Körper gerade befindet, können Sie die besten Ernährungsentscheidungen treffen, um ein massives Übergewicht und eine gleichzeitige Gewichtszunahme zu vermeiden. Dazu müssen Sie Ihre Nahrungsaufnahme verfolgen (die Menge an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, die Sie täglich zu sich nehmen) und Ihre “Erhaltungs-Kalorien” bestimmen – die Menge an Kalorien, die Sie essen können, ohne Ihr Gewicht zu verändern. Wenn Sie Ihre Makros verfolgen, können Sie auch besser verstehen, wie sich die verschiedenen Makronährstoffe auf Ihre Körpertemperatur auswirken (wir wollen, dass unsere Körpertemperatur ansteigt, was ein Zeichen für einen verbesserten Stoffwechsel ist). Es kann Ihnen auch helfen, eine fett- und kohlenhydratreiche Ernährung zu vermeiden, bei der wir leicht zu viele Kalorien zu uns nehmen, und eine hohe Fettaufnahme kann sich negativ auf die Verwertung von Kohlenhydraten auswirken. Das Nachverfolgen der Makros muss nicht für immer sein, aber das Nachverfolgen einiger Daten kann uns BEFÄHIGEN, bessere Ernährungsentscheidungen zu treffen, die unsere Gesundheit tatsächlich voranbringen. (Anstatt nur willkürliche Diätregeln zu befolgen oder etwas immer und immer wieder zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten). Die Beherrschung dieser 7 Gewohnheiten wird Ihnen helfen, Ihren Körper dazu zu bringen, für Sie zu arbeiten und nicht gegen Sie. Und wenn die Zeit reif ist, ist gesunder Fettabbau (der nachhaltig ist und anhält – was bedeutet, dass Sie nicht schnell wieder zunehmen) weder sexy noch schnell. Es braucht Geduld – spielen Sie das lange Spiel! Konzentrieren Sie sich auf die Beherrschung der Grundlagen gesunder Gewohnheiten (im Wesentlichen – essen Sie richtige Lebensmittel und machen Sie regelmäßige Bewegung zu einem Teil Ihres Lebensstils), damit Ihr Körper die Energie (Nahrung), die Sie zu sich nehmen, besser verwerten kann. Infolge eines verbesserten Stoffwechsels werden Sie in der Lage sein, mehr zu essen (und zwar langsam) und Ihr Gewicht zu halten. Und genau das wollen wir!

Über die Autorin

Ashley Armstrong ist Mitbegründerin der Angel Acres Egg Co., die sich auf Eier mit niedrigem PUFA-Gehalt (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) spezialisiert hat, die in alle 50 Staaten geliefert werden (hier auf die Warteliste setzen), und der Nourish Cooperative, die Schweinefleisch, Rindfleisch, Käse, A2-Milchprodukte und traditionellen Sauerteig mit niedrigem PUFA-Gehalt in alle 50 Staaten liefert. Die Wartelisten werden in Kürze wieder geöffnet.

