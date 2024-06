Pepe Escobar: Die drei Schlüsselbotschaften aus St. Petersburg an die globale Mehrheit

Von Pepe Escobar

Im Jahr des russischen BRICS-Vorsitzes musste das Internationale Wirtschaftsforum St. Petersburg (SPIEF) etwas Besonderes bieten.

Und das tat es auch: über 21.000 Menschen aus nicht weniger als 139 Nationen – ein wahrer Mikrokosmos der globalen Mehrheit – diskutierten über alle Facetten des Strebens nach einer multipolaren, multinodalen (Kursivschrift von mir), polyzentrischen Welt.

In St. Petersburg wurden jenseits all des Networkings und der hektischen Geschäftsabschlüsse – in nur drei Tagen wurden Geschäfte im Wert von 78 Milliarden Dollar abgeschlossen – drei miteinander verflochtene Schlüsselbotschaften formuliert, die bereits in der gesamten globalen Mehrheit Widerhall finden.

Putin’s SPIEF speech a showcase of Russia’s Economic strength and resilience – analyst



"In an extraordinarily confident, wide-ranging and detailed speech, President Putin set out the reality of a Russian economy which has defied sanctions, is growing faster than Western… pic.twitter.com/wbkMw84fEY — Sputnik (@SputnikInt) June 7, 2024

Botschaft Nummer eins:

Präsident Putin, ein „europäischer Russe“ und wahrer Sohn dieses schillernden, dynamischen historischen Wunderwerks an der Newa, hielt auf der Plenarsitzung des Forums eine äußerst detaillierte einstündige Rede über die russische Wirtschaft.

Das Wichtigste: Während der Westen einen totalen Wirtschaftskrieg gegen Russland geführt hat, hat der Zivilisationsstaat den Spieß umgedreht und sich als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt nach Kaufkraftparität (KKP) positioniert.

Putin hat gezeigt, dass Russland immer noch das Potenzial hat, nicht weniger als neun weitreichende – globale – strukturelle Veränderungen in Gang zu setzen, die die föderale, regionale und kommunale Sphäre betreffen.

Dabei geht es um alles – vom Welthandel und dem Arbeitsmarkt bis hin zu digitalen Plattformen, modernen Technologien, der Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen und der Erschließung des noch ungenutzten, phänomenalen Potenzials der russischen Regionen.

Es wurde deutlich, wie es Russland gelungen ist, sich neu zu positionieren, und zwar nicht nur, um dem – unrechtmäßigen – Sanktions-Tsunami zu entgehen, sondern auch, um ein solides, diversifiziertes und auf den globalen Handel ausgerichtetes System zu etablieren, das vollständig mit der Expansion der BRICS verbunden ist. Auf die russlandfreundlichen Staaten entfallen bereits drei Viertel des Moskauer Handelsumsatzes.

Putins Betonung der beschleunigten Bestrebungen der globalen Mehrheit zur Stärkung der Souveränität stand in direktem Zusammenhang mit den Bemühungen des kollektiven Westens, das Vertrauen in die eigene Zahlungsinfrastruktur zu untergraben – oder besser gesagt, zu untergraben.

Und das führt uns zu…

Glazyev und Dilma bringen das Boot ins Wanken.

Nachricht Nummer zwei:

Das war wohl der wichtigste Durchbruch in St. Petersburg. Putin erklärte, dass die BRICS an ihrer eigenen Zahlungsinfrastruktur arbeiten, unabhängig von Druck/Sanktionen durch den kollektiven Westen.

Putin hatte ein besonderes Treffen mit Dilma Rousseff, der Präsidentin der BRICS New Development Bank (NDB). Sie sprachen ausführlich über die Entwicklung der Bank – und vor allem, wie Rousseff später bestätigte, über „The Unit“, deren Grundzüge zuerst exklusiv von Sputnik enthüllt wurden: eine unpolitische, transaktionale Form des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs, die in Gold (40%) und BRICS+-Währungen (60%) verankert ist.

Am Tag nach dem Treffen mit Putin hatte Präsidentin Dilma um 10 Uhr in einem privaten Raum des SPIEF ein noch wichtigeres Treffen mit Sergey Glazyev, dem Minister für Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Glazyev, der zuvor das Konzept des Referats wissenschaftlich voll unterstützt hatte, erläuterte Präsidentin Dilma alle Einzelheiten. Beide waren äußerst zufrieden mit dem Treffen. Eine strahlende Rousseff verriet, dass sie die Einheit bereits mit Putin besprochen habe. Es wurde vereinbart, dass im September in der NDB in Schanghai eine spezielle Konferenz über die Einheit stattfinden wird.

Das bedeutet, dass das neue Zahlungssystem gute Chancen hat, auf dem BRICS-Gipfel im Oktober in Kasan auf dem Tisch zu liegen und von den derzeitigen BRICS 10 und den zeitnah erweiterten BRICS+ übernommen zu werden.

Nun zu…

Botschaft Nummer drei:

Es musste natürlich um die BRICS gehen – die, wie alle, auch Putin, betonten, erheblich ausgeweitet werden sollen. Die Qualität der BRICS-Sitzungen in St. Petersburg hat gezeigt, dass die globale Mehrheit jetzt vor einem einzigartigen historischen Wendepunkt steht – mit der realen Möglichkeit, zum ersten Mal in den vergangenen 250 Jahren eine strukturelle Veränderung des Weltsystems in Angriff zu nehmen.

Und dabei geht es nicht nur um BRICS.

In St. Petersburg wurde bestätigt, dass nicht weniger als 59 Staaten – Tendenz steigend – nicht nur den BRICS, sondern auch der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) beitreten wollen.

Kein Wunder: Diese multilateralen Organisationen haben sich nun endgültig an der Spitze des Strebens nach einer multimodalen (Kursivschrift von mir) – und um Putin in seiner Rede zu zitieren – „harmonischen multipolaren Welt“ etabliert.

Die wichtigsten Sessions zum Nachlesen

Alle oben genannten Themen konnten während der zweieinhalb Tage des Forums live verfolgt werden. Dies ist eine Auswahl der wohl interessantesten Veranstaltungen. Die Übertragungen sollten als Referenz für die Zukunft sehr hilfreich sein – bis zum BRICS-Gipfel im Oktober und darüber hinaus.

Über die Nördliche Seeroute (NSR) und den Ausbau der Arktis. Das beste Motto der Sitzung: „Wir benötigen Eisbrecher!“ Eine wichtige Diskussion, um zu verstehen, warum die derzeitigen Lieferketten für den Welthandel nicht mehr zuverlässig sind und wie die NSR schneller, billiger und zuverlässiger ist.

Über die Geschäftsexpansion der BRICS.

Über die Ziele der BRICS für eine echte neue Weltordnung.

Das zehnjährige Bestehen der EAEU.

Über die engere Integration zwischen EAEU und ASEAN.

Der BRICS+-Rundtisch über den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC).

Diese Sitzung war besonders wichtig. Die Hauptakteure des INSTC sind Russland, Iran und Indien – allesamt BRICS-Mitglieder. Akteure am Rande, die vom INSTC profitieren werden – vom Kaukasus bis nach Zentral- und Südasien – sind bereits daran interessiert, Teil von BRICS+ zu werden. Igor Levitin, ein hochrangiger Putin-Berater, war eine Schlüsselfigur in dieser Sitzung.

Die Greater Eurasia Partnership (GEP).

Dies war eine wichtige Diskussion über ein zivilisatorisches Projekt, das im Gegensatz zum kollektiven, ausgrenzenden Ansatz des Westens steht. Die Diskussion zeigt, wie die GEP mit SCO, EAEU und ASEAN zusammenhängt, und betont die unvermeidliche Komplementarität von Transport, Logistik, Energie und Zahlungsstrukturen in ganz Eurasien. Glazyev, der stellvertretende Premierminister Alexey Overchuk und die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl – immer sehr scharfsinnig – sind wichtige Teilnehmer. Extra – erstaunlicher – Bonus: Adul Umari, amtierender Arbeitsminister im Taliban-Afghanistan, im Gespräch mit seinen eurasischen Partnern.

Über die Philosophie der Multipolarität.

Diese Sitzung steht konzeptionell in Wechselwirkung mit der GEP-Sitzung. Sie bietet die Perspektive eines prägnanten inter-zivilisatorischen Dialogs im Rahmen der BRICs+. Alexander Dugin, die unbändige Maria Zakharova und Professor Zhang Weiwei von der Fudan Universität sind unter den Teilnehmern.

Über Polyzentralität. Daran sind alle Institutionen der globalen Mehrheit beteiligt: BRICS, SCO, EAEU, CIS, CSTO, CICA, Afrikanische Union, die erneuerte Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM). Glazyev, Maria Zakharova, Senator Pushkov und Alexey Maslov – Direktor des Instituts für Asien- und Afrikastudien an der Staatlichen Universität Moskau – erörtern, wie ein polyzentrisches System internationaler Beziehungen aufgebaut werden kann.

Das Projekt Ukraine steht vor dem Untergang…

Schließlich ist es unvermeidlich, die – hoffnungsvolle, vielversprechende – Stimmung auf dem SPIEF mit der kollektiven Hysterie des Westens zu kontrastieren, während das Projekt Ukraine dem Untergang entgegengeht. Putin hat es ganz klar gesagt: Russland wird sich durchsetzen, egal was passiert. Der kollektive Westen mag die „Istanbuler Lösung“ wieder aufleben lassen, wie Putin anmerkte, aber modifiziert „auf der Grundlage der neuen Realität“ auf dem Schlachtfeld.

Putin entschärfte auch geschickt all die vorgefertigte, unsinnige Nuklearparanoia, die in atlantischen Kreisen grassiert.

Doch das wird nicht ausreichen. Auf den überfüllten Fluren des SPIEF und bei informellen Treffen war man sich der verzweifelten Kriegstreiberei des Hegemons, die sich als „Verteidigung“ tarnt, voll bewusst. Man machte sich keine Illusionen darüber, dass der gegenwärtige Wahnsinn, der sich als „Außenpolitik“ ausgibt, auf einen Völkermord setzt, nicht nur um des „Flugzeugträgers“ in Westasien willen, sondern vor allem, um die globale Mehrheit einzuschüchtern und zu unterwerfen.

Western media chews over ‘confident’ Putin’s speech at SPIEF



Western media outlets have widely picked up on the “confidence” that Russia’s president projected as he addressed a plenary session at the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF). They also homed in on the… pic.twitter.com/bFMJDKdKL9 — Sputnik (@SputnikInt) June 8, 2024

Das würde die ernsthafte Möglichkeit aufwerfen, dass die globale Mehrheit ein Militärbündnis zur Abschreckung dieses – geplanten – globalen Krieges aufbauen muss.

Russland-China, natürlich, plus Iran und eine glaubwürdige arabische Abschreckung – mit dem Jemen als Vorbild: all das könnte ein Muss werden. Ein Militärbündnis der globalen Mehrheit wird auf die eine oder andere Weise auftauchen müssen: entweder vor der – kommenden, geplanten – Katastrophe, um sie abzumildern, oder nachdem sie Westasien in einem monströsen, bösartigen Krieg völlig verschlungen hat.

Ominöserweise sind wir vielleicht schon fast am Ziel. Aber zumindest gab es in St. Petersburg einen Hoffnungsschimmer. Putin: „Russland wird das Herz der multipolaren harmonischen Welt sein“. So kann man eine einstündige Rede abschließen.