Die Illusion, man lebe vom Geld – Elementare Bedingungen eines gerechten Geldsystems

Die Selbstversorgung früherer Zeiten ist heute durch das System der arbeitsteiligen Wirtschaft abgelöst, in der keiner mehr für sich selbst arbeitet, sondern für die anderen. Die Wirtschaft funktioniert also im Grunde nach dem Prinzip der Brüderlichkeit. Dies wird für die Menschen durch das noch ganz auf den Egoismus gebaute Geldsystem verschleiert, das die Scheinlogik erzeugt, man arbeite für Geld, damit man davon leben könne. Doch niemand kann vom Geld leben, sondern immer nur von der Arbeit anderer. Das muss zu Konsequenzen für das heute noch ausbeuterische Geldsystem führen.

Geld als Anweisung auf die Arbeit anderer

Der Mensch muss essen, und seine Nahrungsmittel müssen von irgendwelchen Menschen erzeugt und hergestellt werden. Der Mensch muss sich kleiden, und seine Kleider müssen von Schneidern in ihrem Atelier oder in einer Fabrik produziert werden. Damit man ein Hemd, ein Kleid, einen Anzug anziehen kann, müssen Menschen stundenlang ihre Arbeitskraft einsetzen. Sie arbeiten für mich, und davon lebe ich, nicht von