Javier Milei (La Libertad Avanza/LLA) ist seit dem 10. Dezember 2023 Präsident Argentiniens und ist bei über der Hälfte seiner Amtszeit. Als Präsident und vermeintlicher Revoluzzer erfreut sich Milei (LLA) zunehmender Beliebtheit. Anstatt vollmundiger Reden von ihm sollte die bisherige Entwicklung Argentiniens hierbei jedoch als Bewertungsgrundlage dienen.

Nach mehr als zwei Jahren Regierungszeit, aktuellen Zahlen und mehreren Maßnahmen von Milei (LLA) ist jedoch ersichtlich dass seine Politik massiven Schaden an der Volkswirtschaft angerichtet hat. Unmittelbar zu Beginn von Mileis (LLA) Amtszeit stieg die Inflationsrate explosionsartig an und ist trotz großer Opfer weiterhin auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Das BIP stagniert weiterhin, die industrielle Produktion ist rückläufig und die Arbeitslosenquote ist angestiegen. Zwar ist die offiziell veröffentlichte Armutsrate gestiegen, allerdings wird der Regierung Milei (LLA) vorgeworfen diese Zahl zu fälschen. Und es gibt mittlerweile zwei große Korruptionsvorwürfe